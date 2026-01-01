Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de golf ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de golf ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. La gratuité de Zeffy est assurée par les conseils des donateurs qui apprécient la mission d'aider les équipes de golf à conserver chaque dollar recueilli. Il n'y a pas de piège ici - juste plus de ressources pour votre équipe.

Les équipes de golf peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les inscriptions aux tournois ?

Absolument ! Les équipes de golf peuvent utiliser Zeffy pour recueillir les inscriptions aux tournois, mettre en place des dons récurrents et même gérer la billetterie des événements, le tout sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar collecté va directement au soutien de votre équipe et de ses objectifs.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de golf peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de golf peuvent lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Lancez des campagnes de collecte de fonds de pair à pair, organisez des événements avec billets pour votre prochain tournoi, ou mettez en place des programmes de soutien continu par le biais de dons récurrents. Laissez Zeffy s'occuper des détails pendant que vous vous concentrez sur les besoins de votre équipe.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf ?

Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf parce que c'est la seule plateforme véritablement sans frais. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais, Zeffy garantit que tous les fonds collectés vont directement à votre équipe sans aucune déduction. Cela se traduit par plus de ressources et de confiance de la part de vos supporters.