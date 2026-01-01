Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de golf - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de golf, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Golf Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de golf

Comment Zeffy aide les équipes de golf à collecter des fonds

Les équipes de golf utilisent Zeffy pour tout financer, de la vente de billets pour les tournois de championnat à la boutique de vêtements de marque, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Collecte de fonds pour le tournoi de championnat

Organisez votre tournoi de golf annuel avec la vente de billets en ligne et le parrainage de départs, en suscitant l'engagement de la communauté et en apportant des fonds à l'équipe.

data-usecase-icon="raffle"

Extravagance de la tombola des droits d'entrée

Offrez des billets de tombola pour des forfaits de golf exclusifs et des bons d'achat dans le pro shop, créant ainsi un engouement tout en soutenant les budgets de voyage et de formation.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Les soutiens mensuels de l'Eagle Club

Lancer un programme de dons récurrents permettant aux supporters de contribuer mensuellement et d'assurer un financement fiable pour l'équipement, les déplacements et les tournois.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Team Pro-Am Peer Fundraiser

Permettez aux joueurs et à leurs familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour l'événement Pro-Am d'ouverture de la saison, afin d'élargir votre réseau de donateurs de manière organique.

data-usecase-icon="store"

La boutique de vêtements de l'équipe

Ouvrez une boutique en ligne vendant des casquettes, des chemises et des accessoires de marque afin que les supporters puissent montrer leur fierté d'équipe et augmenter votre budget sans frais.

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse : Exposition de souvenirs de golf

Organisez une vente aux enchères silencieuse de clubs dédicacés et d'objets de collection lors de votre banquet afin de stimuler la concurrence et de récolter des fonds importants.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque 50 000 $ collectés par votre équipe de golf.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏌️‍♂️ 10 ensembles de clubs personnalisés

Veiller à ce que chaque golfeur dispose du matériel adéquat pour améliorer son jeu

⛳️ 20 tours de green fees

Donner à l'équipe plus d'expérience sur le terrain sans contrainte financière

🏆 Frais d'inscription à 5 tournois régionaux

Les concurrents peuvent ainsi mettre en valeur leurs compétences et attirer les recruteurs des établissements d'enseignement supérieur.

🎽 Uniformes d'équipe personnalisés

Renforcer l'esprit d'équipe et la fierté à chaque match

🚍 Transport pour 4 matchs à l'extérieur

Veiller à ce que personne ne manque l'occasion de jouer en raison d'un manque de moyens de transport

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de golf

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de golf

🏌️‍♀️ Charity Club Scramble

Les équipes s'affrontent lors d'un tournoi d'été, collectant des promesses de dons par coup pour financer les programmes de golf pour les jeunes, tout en profitant d'une compétition amicale en plein air.

⛳ Beat the Pro Challenge

Les supporters s'engagent à verser un don par swing, tandis que les joueurs amateurs défient un professionnel sur un trou, ce qui suscite des dons et de l'enthousiasme dans le cadre d'un mini-concours très énergique.

🎉 Fête de la mise à l'eau phosphorescente

Organisez un concours de putting phosphorescent avec des balles LED, de la musique et des food trucks. Les droits d'entrée et les ventes sur place vous permettront de collecter des fonds pour l'été.

💻 Swingathon virtuel

Les participants enregistrent leurs swings d'entraînement sur des parcours locaux ou chez eux, recueillant des sponsors par swing grâce à une simple application, créant ainsi un relais numérique à l'échelle de l'équipe.

📦 Échange de matériel de golf et boutique

Les golfeurs font don de leurs clubs et équipements d'occasion dans le cadre d'une vente d'échange organisée par la communauté. Les acheteurs font des affaires d'été et les bénéfices servent à soutenir les initiatives de l'équipe.

🚁 Largage aérien de balles de golf

Vendez des balles de golf numérotées, lâchées par un drone sur un green. Le plus proche du trou gagne un prix ; chaque achat de balle contribue à votre objectif de collecte de fonds.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Équipes de golf idées de collecte de fonds

Parcourir tous les équipe de golf idées de collecte de fonds

Principales subventions pour équipes de golf en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de golf. Ces options sont un excellent point de départ.

Demandes de subvention pour 2025

L'AGP du nord de l'Ohio

$5,000

Elle soutient le golf junior, l'éducation, les bourses d'études et les œuvres de bienfaisance locales. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juillet 2025.

Postuler

Possibilités de subventions

Fondation Wadsworth Golf Charities

Non spécifié.

Elle accepte et examine les candidatures une fois par an, la date limite étant fixée au 1er octobre.

Postuler

Demandes de subventions

Œuvres de bienfaisance du Bighorn Golf Club

Non spécifié.

Les organisations à but non lucratif de la vallée de Coachella peuvent soumettre des demandes de subvention.

Postuler

Subvention du programme national de développement des États-Unis

USGA

Non spécifié.

La candidature pour 2026 s'ouvre mi-juillet 2025 et se termine le 31 octobre 2025, en mettant l'accent sur le développement des athlètes.

Postuler

En savoir plus équipe de golf subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de golf en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de golf ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Callaway Golf

Elle soutient le développement de la jeunesse, les militaires et les anciens combattants, la défense des personnes handicapées, la santé et le bien-être, ainsi que le développement du golf.

Prendre contact

Topgolf

soutient des organisations à but non lucratif qui correspondent à ses valeurs fondamentales, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'armée, du golf, de la santé et du bien-être, des animaux et de l'aide en cas de catastrophe.

Prendre contact

GOLFTEC

soutient les programmes de golf pour les jeunes, tels que Drive Fore The Future et The First Tee.

Prendre contact

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de golf ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de golf ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. La gratuité de Zeffy est assurée par les conseils des donateurs qui apprécient la mission d'aider les équipes de golf à conserver chaque dollar recueilli. Il n'y a pas de piège ici - juste plus de ressources pour votre équipe.

Les équipes de golf peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les inscriptions aux tournois ?

Absolument ! Les équipes de golf peuvent utiliser Zeffy pour recueillir les inscriptions aux tournois, mettre en place des dons récurrents et même gérer la billetterie des événements, le tout sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar collecté va directement au soutien de votre équipe et de ses objectifs.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de golf peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de golf peuvent lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Lancez des campagnes de collecte de fonds de pair à pair, organisez des événements avec billets pour votre prochain tournoi, ou mettez en place des programmes de soutien continu par le biais de dons récurrents. Laissez Zeffy s'occuper des détails pendant que vous vous concentrez sur les besoins de votre équipe.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf ?

Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf parce que c'est la seule plateforme véritablement sans frais. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais, Zeffy garantit que tous les fonds collectés vont directement à votre équipe sans aucune déduction. Cela se traduit par plus de ressources et de confiance de la part de vos supporters.

Comment obtenir un financement pour...

Ready to fundraise with zero fees?

