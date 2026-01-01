Collecte de fonds sans frais pour les équipes de golf

data-usecase-icon="event"
Collecte de fonds pour le tournoi de championnat
Organisez votre tournoi de golf annuel avec la vente de billets en ligne et le parrainage de départs, en suscitant l'engagement de la communauté et en apportant des fonds à l'équipe.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Extravagance de la tombola des droits d'entrée
Offrez des billets de tombola pour des forfaits de golf exclusifs et des bons d'achat dans le pro shop, créant ainsi un engouement tout en soutenant les budgets de voyage et de formation.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Les soutiens mensuels de l'Eagle Club
Lancer un programme de dons récurrents permettant aux supporters de contribuer mensuellement et d'assurer un financement fiable pour l'équipement, les déplacements et les tournois.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Team Pro-Am Peer Fundraiser
Permettez aux joueurs et à leurs familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour l'événement Pro-Am d'ouverture de la saison, afin d'élargir votre réseau de donateurs de manière organique.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="store"
La boutique de vêtements de l'équipe
Ouvrez une boutique en ligne vendant des casquettes, des chemises et des accessoires de marque afin que les supporters puissent montrer leur fierté d'équipe et augmenter votre budget sans frais.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse : Exposition de souvenirs de golf
Organisez une vente aux enchères silencieuse de clubs dédicacés et d'objets de collection lors de votre banquet afin de stimuler la concurrence et de récolter des fonds importants.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏌️♂️ 10 ensembles de clubs personnalisés
Veiller à ce que chaque golfeur dispose du matériel adéquat pour améliorer son jeu
⛳️ 20 tours de green fees
Donner à l'équipe plus d'expérience sur le terrain sans contrainte financière
🏆 Frais d'inscription à 5 tournois régionaux
Les concurrents peuvent ainsi mettre en valeur leurs compétences et attirer les recruteurs des établissements d'enseignement supérieur.
🎽 Uniformes d'équipe personnalisés
Renforcer l'esprit d'équipe et la fierté à chaque match
🚍 Transport pour 4 matchs à l'extérieur
Veiller à ce que personne ne manque l'occasion de jouer en raison d'un manque de moyens de transport
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de golf
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de golf
🏌️♀️ Charity Club Scramble
Les équipes s'affrontent lors d'un tournoi d'été, collectant des promesses de dons par coup pour financer les programmes de golf pour les jeunes, tout en profitant d'une compétition amicale en plein air.
⛳ Beat the Pro Challenge
Les supporters s'engagent à verser un don par swing, tandis que les joueurs amateurs défient un professionnel sur un trou, ce qui suscite des dons et de l'enthousiasme dans le cadre d'un mini-concours très énergique.
🎉 Fête de la mise à l'eau phosphorescente
Organisez un concours de putting phosphorescent avec des balles LED, de la musique et des food trucks. Les droits d'entrée et les ventes sur place vous permettront de collecter des fonds pour l'été.
💻 Swingathon virtuel
Les participants enregistrent leurs swings d'entraînement sur des parcours locaux ou chez eux, recueillant des sponsors par swing grâce à une simple application, créant ainsi un relais numérique à l'échelle de l'équipe.
📦 Échange de matériel de golf et boutique
Les golfeurs font don de leurs clubs et équipements d'occasion dans le cadre d'une vente d'échange organisée par la communauté. Les acheteurs font des affaires d'été et les bénéfices servent à soutenir les initiatives de l'équipe.
🚁 Largage aérien de balles de golf
Vendez des balles de golf numérotées, lâchées par un drone sur un green. Le plus proche du trou gagne un prix ; chaque achat de balle contribue à votre objectif de collecte de fonds.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de golf idées de collecte de fonds
Principales subventions pour équipes de golf en 2025
Demandes de subvention pour 2025
L'AGP du nord de l'Ohio
$5,000
Elle soutient le golf junior, l'éducation, les bourses d'études et les œuvres de bienfaisance locales. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juillet 2025.
Possibilités de subventions
Fondation Wadsworth Golf Charities
Non spécifié.
Elle accepte et examine les candidatures une fois par an, la date limite étant fixée au 1er octobre.
Demandes de subventions
Œuvres de bienfaisance du Bighorn Golf Club
Non spécifié.
Les organisations à but non lucratif de la vallée de Coachella peuvent soumettre des demandes de subvention.
Subvention du programme national de développement des États-Unis
USGA
Non spécifié.
La candidature pour 2026 s'ouvre mi-juillet 2025 et se termine le 31 octobre 2025, en mettant l'accent sur le développement des athlètes.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de golf en 2025
Callaway Golf
Elle soutient le développement de la jeunesse, les militaires et les anciens combattants, la défense des personnes handicapées, la santé et le bien-être, ainsi que le développement du golf.
Topgolf
soutient des organisations à but non lucratif qui correspondent à ses valeurs fondamentales, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'armée, du golf, de la santé et du bien-être, des animaux et de l'aide en cas de catastrophe.
GOLFTEC
soutient les programmes de golf pour les jeunes, tels que Drive Fore The Future et The First Tee.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de golf ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de golf ! Il n'y a pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. La gratuité de Zeffy est assurée par les conseils des donateurs qui apprécient la mission d'aider les équipes de golf à conserver chaque dollar recueilli. Il n'y a pas de piège ici - juste plus de ressources pour votre équipe.
Les équipes de golf peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les inscriptions aux tournois ?
Absolument ! Les équipes de golf peuvent utiliser Zeffy pour recueillir les inscriptions aux tournois, mettre en place des dons récurrents et même gérer la billetterie des événements, le tout sans payer de frais. Cela signifie que chaque dollar collecté va directement au soutien de votre équipe et de ses objectifs.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de golf peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de golf peuvent lancer une variété de campagnes de collecte de fonds en utilisant Zeffy. Lancez des campagnes de collecte de fonds de pair à pair, organisez des événements avec billets pour votre prochain tournoi, ou mettez en place des programmes de soutien continu par le biais de dons récurrents. Laissez Zeffy s'occuper des détails pendant que vous vous concentrez sur les besoins de votre équipe.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf ?
Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de golf parce que c'est la seule plateforme véritablement sans frais. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais, Zeffy garantit que tous les fonds collectés vont directement à votre équipe sans aucune déduction. Cela se traduit par plus de ressources et de confiance de la part de vos supporters.