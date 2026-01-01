⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars récoltée par votre équipe de baseball.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

👕 De nouveaux uniformes pour 25 joueurs

Créer l'unité et la fierté afin que chaque athlète entre sur le terrain avec le sentiment de faire partie de l'équipe.

‍

🥎 2 000 balles d'entraînement

Les entraînements se poursuivent afin que les joueurs puissent perfectionner leurs compétences sans interruption.

‍

🚐 Voyage en bus pour un match à l'extérieur

Garantir des transports fiables pour que chaque joueur puisse se déplacer et participer aux compétitions en toute sécurité

‍

🏟️ Amélioration de l'entretien du terrain

Transforme les pelouses usées en une surface de jeu sûre et de qualité professionnelle pour chaque match.

‍

🎓 Stage d'entraînement pour les jeunes

Fournit une formation d'expert et un mentorat pour inspirer la prochaine génération de joueurs.