Campagne de dons "Swing for the Fences
Créez un formulaire de don personnalisé pour recueillir des contributions uniques pour l'équipement, les uniformes et l'entretien du terrain - parfait pour des gains rapides et le soutien de la communauté.
Club MVP mensuel
Invitez les supporters et les familles à soutenir l'équipe tout au long de l'année grâce à des dons mensuels automatisés, ce qui vous permettra de disposer d'un financement fiable pour les déplacements et les entraînements tout au long de la saison.
Défi Double Play Peer-to-Peer
Permettre aux joueurs, aux parents et aux supporters de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rivaliser pour obtenir le plus grand nombre de dons pour les frais de tournoi.
Grand Slam Game Day Tickets
Vendez et gérez en ligne les billets pour les matchs à domicile, les collectes de fonds et les événements spéciaux, en permettant aux fans de réserver leurs places sans frais.
Soirée de tirage au sort
Stimulez la collecte de fonds lors de banquets ou d'événements communautaires en vendant des billets de tombola en ligne, avec suivi des prix et notification des gagnants.
Boutique d'équipement pour l'esprit d'équipe
Proposer des maillots, des casquettes et des équipements pour les supporters par le biais d'une boutique en ligne, afin que les supporters puissent acheter des articles de marque à tout moment sans frais de transaction.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
👕 De nouveaux uniformes pour 25 joueurs
Créer l'unité et la fierté afin que chaque athlète entre sur le terrain avec le sentiment de faire partie de l'équipe.
🥎 2 000 balles d'entraînement
Les entraînements se poursuivent afin que les joueurs puissent perfectionner leurs compétences sans interruption.
🚐 Voyage en bus pour un match à l'extérieur
Garantir des transports fiables pour que chaque joueur puisse se déplacer et participer aux compétitions en toute sécurité
🏟️ Amélioration de l'entretien du terrain
Transforme les pelouses usées en une surface de jeu sûre et de qualité professionnelle pour chaque match.
🎓 Stage d'entraînement pour les jeunes
Fournit une formation d'expert et un mentorat pour inspirer la prochaine génération de joueurs.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de baseball
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de baseball
🏟️ Fête de quartier au Ballpark
Événement communautaire au stade avec des jeux, des camions de nourriture et de la musique en direct ; les dons d'entrée soutiennent les programmes pour les jeunes de l'équipe.
⚾ Summer Swing Derby virtuel
Concours de swing-speed en ligne où les participants paient un droit d'entrée, soumettent des vidéos et les fans votent ; les gagnants remportent des prix et collectent des fonds pour leur équipe.
🎟️ Ticket Top-Up Drive
Invitez les fans à faire un don de 5 à 10 dollars lors de l'achat des billets en ligne ou à l'entrée pour soutenir les activités de l'équipe et les cliniques communautaires.
🍔 Soirée de l'équipe de concessionnaires
Organisez un stand de concession à thème tenu par des bénévoles ; tous les bénéfices et les pourboires sont directement affectés aux initiatives de l'équipe et aux besoins en équipement.
🏃♂️ Course à relais à domicile
Organisez une course de relais locale autour des bases de baseball ; les coureurs recueillent des promesses de dons par tour pour financer les bourses d'études de l'équipe.
📸 Dugout Photo Shoot
Proposer aux donateurs, en échange d'une contribution, des séances de photos limitées dans les coulisses du terrain ou dans l'abri de touche.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de baseball idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de baseball en 2025
Bourse Ken Kendrick Grand Slam Award
Fondation des Arizona Diamondbacks
$25,000-$250,000
Soutient les organisations communautaires en leur accordant des subventions pour des projets à fort impact ; les demandes de financement pour 2025 sont disponibles du 15 octobre au 3 décembre 2024.
Subventions pour les soins aux cardinaux
Louis Cardinals
De 1 000 à 5 000 dollars
Finance des articles tangibles, des dépenses d'investissement ou des achats spéciaux pour des organisations à but non lucratif au service des jeunes de moins de 20 ans dans le "pays des cardinaux" ; le cycle d'octroi de subventions pour l'été 2025 est ouvert.
Subventions pour le baseball et le softball des jeunes
Fondation communautaire du Grand Salina
14 000 $ pour le baseball, plus de 3 000 $ pour le softball
Permet aux jeunes de la région de participer à des activités de baseball ou de softball, en couvrant les frais d'inscription, l'équipement, les uniformes et les stages. Les demandes sont ouvertes à partir du 1er février 2025, avec des dates limites allant jusqu'au 15 mai 2025.
Bourse de baseball Rawlings 'Share the Glove' (Partager le gant)
Rawlings / Northwoods League
Un jeu d'équipement pour l'équipe
Attribution d'un ensemble d'équipements d'équipe à une organisation de baseball pour jeunes en 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de baseball en 2025
DICK'S Sporting Goods
Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour les jeunes par l'intermédiaire de sa fondation.
Chevrolet
soutient les ligues de baseball et de softball pour les jeunes par le biais de son programme de sports pour les jeunes.
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good, qui offre diverses ressources aux organisations.
PFN
Partenaire officiel de la Major League Baseball, ce qui témoigne de son soutien à l'industrie du baseball.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de baseball ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de baseball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce à des dons facultatifs de donateurs qui veulent soutenir notre mission d'aider les équipes comme la vôtre à conserver chaque dollar recueilli. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les équipes de baseball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des fonds de parrainage ?
Absolument ! Les équipes de baseball peuvent utiliser Zeffy pour collecter tout type de fonds de sponsoring, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre équipe, qu'il s'agisse de nouveaux uniformes, d'équipements ou d'améliorations du terrain.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de baseball peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de baseball peuvent lancer toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les membres de l'équipe et les fans peuvent se mobiliser, vendez des billets pour les matchs ou les événements spéciaux, ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Quel que soit votre objectif, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de baseball ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de baseball. Alors que d'autres plateformes s'affichent comme "gratuites" mais intègrent des frais de traitement ou d'autres coûts, nous ne prenons pas un centime de vos dons. Cela signifie que vous pouvez affecter plus de fonds directement aux besoins de votre équipe, comme l'équipement et les déplacements de l'équipe, exactement là où ils devraient aller.