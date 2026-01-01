data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour le lancement de la saison
Lancez votre saison de lutte en invitant vos supporters à contribuer par le biais d'une page de campagne dédiée. C'est un moyen facile de couvrir les frais de voyage, d'équipement et d'entraînement sans frais.
Programme de parrainage de lutteurs
Permet aux fans et aux familles de soutenir des lutteurs individuels par des parrainages mensuels, assurant ainsi un financement régulier des tournois et de l'entraînement. Mettez-le en place une seule fois et regardez les fonds récurrents affluer tout au long de la saison.
Défi "Peer-to-Peer" sur la route de l'État
Permettez à chaque lutteur de collecter des fonds auprès de ses amis et de sa famille pour le championnat d'État, en tirant parti de pages personnelles et d'une compétition amicale. Stimulez le moral de l'équipe tout en atteignant votre objectif de collecte de fonds.
Soirée de grappin à but caritatif
Vendez des billets pour un spectacle de lutte pour tous les âges, avec des exhibitions et des concessions. Suivez la fréquentation et collectez des fonds sur une page d'événement transparente.
Tournoi 50/50 Tirage au sort
Lors des tournois, faites participer le public en vendant des billets de tombola pour avoir une chance de gagner la moitié de la cagnotte, tandis que l'équipe finance les déplacements et l'équipement. Il s'agit d'une activité très appréciée des supporters, qui permet d'obtenir rapidement des dons.
Team Spirit Gear Shop
Lancez une boutique en ligne de t-shirts, de sweats à capuche et d'accessoires de marque pour que les supporters puissent montrer leur fierté d'appartenir à une équipe. Toutes les ventes sont gratuites, ce qui permet de maximiser les revenus pour les tapis et les camps d'entraînement.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏟️ Un tapis de lutte de niveau compétition
Protégez vos athlètes avec une surface sûre et performante
✈️ Indemnités de déplacement pour 5 lutteurs
Veiller à ce que chaque athlète puisse participer aux tournois régionaux et d'État
🥋 25 singlets d'équipe personnalisés
Renforcer l'unité et la fierté grâce à des uniformes personnalisés
🏋️♂️ 10 ateliers de musculation avancés
Des formations professionnelles pour renforcer la puissance de votre équipe
🥗 Kits nutritionnels pour les athlètes tout au long de la saison
Alimenter les performances et la récupération avec des en-cas sains
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de lutte
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de lutte
🥇Pin for a Win Challenge
Les supporters s'engagent à faire des dons pour chaque quille marquée lors des matchs d'été ; le suivi en direct alimente l'enthousiasme et les fonds pour les voyages et l'équipement.
🤼♂️Stream & Sweat Event
Les lutteurs diffusent en direct des exercices et des séances d'entraînement ; les spectateurs font des dons pour débloquer des mouvements bonus, lancer des défis et soutenir la croissance de l'équipe.
🏖️Beach Mélangeur de tapis
Participez aux combats de lutte sur le sable, profitez des jeux de plage et des rafraîchissements. Les dons des participants financent des bourses de formation pour les jeunes.
🎽Team Gear Pop-Up Sale
Proposer des t-shirts, des tee-shirts et des produits dérivés en édition limitée, en ligne et lors d'événements, en misant sur la rareté pour stimuler les ventes et la fierté de l'équipe.
Campagne vidéo 📱#GrappleGoal
Les fans partagent des clips de lutte ou de fitness avec la mention #GrappleGoal, ce qui permet d'augmenter le nombre de promesses de dons par téléchargement et de développer le buzz social.
🍔Mat-Side BBQ & Raffle
Organisez un barbecue au bord du tapis pendant les entraînements de l'équipe ; vendez des assiettes et tirez au sort des équipements dédicacés, ce qui permet d'alimenter la communauté et de recueillir des fonds.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de lutte idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de lutte en 2025
Subventions pour le sport chez les jeunes
Tous les enfants jouent
Variable (couvre l'inscription, l'équipement, etc.)
Ce programme permet aux familles et aux organisations à but non lucratif de financer des activités sportives pour les jeunes, y compris la lutte, afin de couvrir les frais d'inscription et d'équipement.
Subventions pour les concurrents et les équipes de jeunes
Fondation Eric Monday
Jusqu'à 2 500
Soutien aux compétiteurs et aux équipes de jeunes (de la maternelle à la 12e année) pour l'équipement, la participation aux événements et les programmes de santé mentale ; les demandes sont acceptées du 1er mars au 15 septembre.
Subventions de la Fondation JJ Watt
Fondation JJ Watt
Jusqu'à 5 000
Accorde des subventions aux écoles de la maternelle à la 12e année pour l'achat d'équipements sportifs ; la période de candidature débute généralement à l'automne.
Programme de subventions pour la lutte
Washington Student Achievement Council (WSAC) (Conseil pour la réussite des élèves de l'État de Washington)
Non spécifié
Vise à établir ou à maintenir des programmes de lutte intercollégiale dans l'État de Washington.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de lutte en 2025
Walmart
Soutient les subventions locales et les programmes Spark Good pour les organisations à but non lucratif.
Bons sports
Fournit des équipements, des vêtements et des chaussures aux organisations sportives de jeunes dans le besoin.
DICK'S Sporting Goods
Soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs d'activités de plein air par le biais de parrainages et de dons.
Cible
Soutien aux communautés par le biais de la citoyenneté d'entreprise, de la fondation Target et des programmes de subventions pour la vitalité des communautés.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de lutte ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de lutte ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires de vos généreux donateurs qui soutiennent notre mission. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les équipes de lutte peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les équipes de lutte peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets pour les matchs et les événements, et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté soutient directement votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de lutte peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de lutte peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Participez à des collectes de fonds de pair à pair, organisez des événements payants ou configurez des dons récurrents pour maintenir un soutien constant tout au long de l'année. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de lutte ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de lutte. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent vous surprendre avec des frais, nous nous assurons que chaque centime reste avec votre équipe, renforçant la confiance et maximisant l'impact.