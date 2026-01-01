Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre équipe de lutte - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10% de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de lutte, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Wrestling Teams

Comment Zeffy aide les équipes de lutte à collecter des fonds

Les équipes de lutte utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage des lutteurs à la boutique d'équipement de l'esprit d'équipe, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Collecte de fonds pour le lancement de la saison

Lancez votre saison de lutte en invitant vos supporters à contribuer par le biais d'une page de campagne dédiée. C'est un moyen facile de couvrir les frais de voyage, d'équipement et d'entraînement sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme de parrainage de lutteurs

Permet aux fans et aux familles de soutenir des lutteurs individuels par des parrainages mensuels, assurant ainsi un financement régulier des tournois et de l'entraînement. Mettez-le en place une seule fois et regardez les fonds récurrents affluer tout au long de la saison.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi "Peer-to-Peer" sur la route de l'État

Permettez à chaque lutteur de collecter des fonds auprès de ses amis et de sa famille pour le championnat d'État, en tirant parti de pages personnelles et d'une compétition amicale. Stimulez le moral de l'équipe tout en atteignant votre objectif de collecte de fonds.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Soirée de grappin à but caritatif

Vendez des billets pour un spectacle de lutte pour tous les âges, avec des exhibitions et des concessions. Suivez la fréquentation et collectez des fonds sur une page d'événement transparente.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="raffle"

Tournoi 50/50 Tirage au sort

Lors des tournois, faites participer le public en vendant des billets de tombola pour avoir une chance de gagner la moitié de la cagnotte, tandis que l'équipe finance les déplacements et l'équipement. Il s'agit d'une activité très appréciée des supporters, qui permet d'obtenir rapidement des dons.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="store"

Team Spirit Gear Shop

Lancez une boutique en ligne de t-shirts, de sweats à capuche et d'accessoires de marque pour que les supporters puissent montrer leur fierté d'appartenir à une équipe. Toutes les ventes sont gratuites, ce qui permet de maximiser les revenus pour les tapis et les camps d'entraînement.

data-usecase-cta="store"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de lutte.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏟️ Un tapis de lutte de niveau compétition

Protégez vos athlètes avec une surface sûre et performante

__wf_reserved_inherit

✈️ Indemnités de déplacement pour 5 lutteurs

Veiller à ce que chaque athlète puisse participer aux tournois régionaux et d'État

__wf_reserved_inherit

🥋 25 singlets d'équipe personnalisés

Renforcer l'unité et la fierté grâce à des uniformes personnalisés

__wf_reserved_inherit

🏋️‍♂️ 10 ateliers de musculation avancés

Des formations professionnelles pour renforcer la puissance de votre équipe

__wf_reserved_inherit

🥗 Kits nutritionnels pour les athlètes tout au long de la saison

Alimenter les performances et la récupération avec des en-cas sains

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de lutte

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de lutte

🥇Pin for a Win Challenge

Les supporters s'engagent à faire des dons pour chaque quille marquée lors des matchs d'été ; le suivi en direct alimente l'enthousiasme et les fonds pour les voyages et l'équipement.

🤼‍♂️Stream & Sweat Event

Les lutteurs diffusent en direct des exercices et des séances d'entraînement ; les spectateurs font des dons pour débloquer des mouvements bonus, lancer des défis et soutenir la croissance de l'équipe.

🏖️Beach Mélangeur de tapis

Participez aux combats de lutte sur le sable, profitez des jeux de plage et des rafraîchissements. Les dons des participants financent des bourses de formation pour les jeunes.

🎽Team Gear Pop-Up Sale

Proposer des t-shirts, des tee-shirts et des produits dérivés en édition limitée, en ligne et lors d'événements, en misant sur la rareté pour stimuler les ventes et la fierté de l'équipe.

Campagne vidéo 📱#GrappleGoal

Les fans partagent des clips de lutte ou de fitness avec la mention #GrappleGoal, ce qui permet d'augmenter le nombre de promesses de dons par téléchargement et de développer le buzz social.

🍔Mat-Side BBQ & Raffle

Organisez un barbecue au bord du tapis pendant les entraînements de l'équipe ; vendez des assiettes et tirez au sort des équipements dédicacés, ce qui permet d'alimenter la communauté et de recueillir des fonds.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de lutte idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de lutte idées de collecte de fonds

Meilleures subventions pour Équipes de lutte en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de lutte. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Variable (couvre l'inscription, l'équipement, etc.)

Ce programme permet aux familles et aux organisations à but non lucratif de financer des activités sportives pour les jeunes, y compris la lutte, afin de couvrir les frais d'inscription et d'équipement.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour les concurrents et les équipes de jeunes

Fondation Eric Monday

Jusqu'à 2 500

Soutien aux compétiteurs et aux équipes de jeunes (de la maternelle à la 12e année) pour l'équipement, la participation aux événements et les programmes de santé mentale ; les demandes sont acceptées du 1er mars au 15 septembre.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions de la Fondation JJ Watt

Fondation JJ Watt

Jusqu'à 5 000

Accorde des subventions aux écoles de la maternelle à la 12e année pour l'achat d'équipements sportifs ; la période de candidature débute généralement à l'automne.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions pour la lutte

Washington Student Achievement Council (WSAC) (Conseil pour la réussite des élèves de l'État de Washington)

Non spécifié

Vise à établir ou à maintenir des programmes de lutte intercollégiale dans l'État de Washington.

Postuler

En savoir plus équipe de lutte subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de lutte en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de lutte ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutient les subventions locales et les programmes Spark Good pour les organisations à but non lucratif.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Bons sports

Fournit des équipements, des vêtements et des chaussures aux organisations sportives de jeunes dans le besoin.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

DICK'S Sporting Goods

Soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs d'activités de plein air par le biais de parrainages et de dons.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Cible

Soutien aux communautés par le biais de la citoyenneté d'entreprise, de la fondation Target et des programmes de subventions pour la vitalité des communautés.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de lutte ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de lutte ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux pourboires de vos généreux donateurs qui soutiennent notre mission. C'est tout, il n'y a pas de piège !

Les équipes de lutte peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les équipes de lutte peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets pour les matchs et les événements, et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar collecté soutient directement votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de lutte peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de lutte peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Participez à des collectes de fonds de pair à pair, organisez des événements payants ou configurez des dons récurrents pour maintenir un soutien constant tout au long de l'année. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de lutte ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de lutte. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent vous surprendre avec des frais, nous nous assurons que chaque centime reste avec votre équipe, renforçant la confiance et maximisant l'impact.

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de danse
Équipes de gymnastique
Équipes de volley-ball
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de crosse
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes de softball
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.