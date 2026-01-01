Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de lutte

🥇Pin for a Win Challenge

Les supporters s'engagent à faire des dons pour chaque quille marquée lors des matchs d'été ; le suivi en direct alimente l'enthousiasme et les fonds pour les voyages et l'équipement.

🤼‍♂️Stream & Sweat Event

Les lutteurs diffusent en direct des exercices et des séances d'entraînement ; les spectateurs font des dons pour débloquer des mouvements bonus, lancer des défis et soutenir la croissance de l'équipe.

🏖️Beach Mélangeur de tapis

Participez aux combats de lutte sur le sable, profitez des jeux de plage et des rafraîchissements. Les dons des participants financent des bourses de formation pour les jeunes.

🎽Team Gear Pop-Up Sale

Proposer des t-shirts, des tee-shirts et des produits dérivés en édition limitée, en ligne et lors d'événements, en misant sur la rareté pour stimuler les ventes et la fierté de l'équipe.

Campagne vidéo 📱#GrappleGoal

Les fans partagent des clips de lutte ou de fitness avec la mention #GrappleGoal, ce qui permet d'augmenter le nombre de promesses de dons par téléchargement et de développer le buzz social.

🍔Mat-Side BBQ & Raffle

Organisez un barbecue au bord du tapis pendant les entraînements de l'équipe ; vendez des assiettes et tirez au sort des équipements dédicacés, ce qui permet d'alimenter la communauté et de recueillir des fonds.

