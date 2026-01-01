Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre équipe de softball - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de softball, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Softball Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de softball

Comment Zeffy aide les équipes de softball à collecter des fonds

Les équipes de softball utilisent Zeffy pour tout financer, des dons de nouvelles battes aux ventes de maillots personnalisés, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

S'équiper de nouvelles chauves-souris

Collectez des dons déductibles des impôts pour remplacer les battes, les gants et les casques usés à l'aide d'un formulaire en ligne facile à remplir, afin que votre équipe reste performante.

Club des parrains

Proposer des parrainages mensuels afin que les entreprises locales et les familles puissent financer les dépenses de saison d'un joueur, garantissant ainsi un soutien constant tout au long de l'année.

Team Champions Peer Drive

Permettre aux joueurs et aux parents de lancer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier amis, voisins et anciens élèves pour soutenir l'équipe.

Tournoi caritatif Diamond Derby

Vendez des billets pour un tournoi de bienfaisance d'une durée d'un week-end, avec des concessions et des stages, afin d'impliquer la communauté et d'augmenter votre collecte de fonds.

Tombola du Grand Chelem

Offrez des billets de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner des articles dédicacés ou des expériences VIP le jour du match, afin de susciter l'enthousiasme et de générer des contributions de grande valeur.

Boutique en ligne Esprit d'équipe

Ouvrez une boutique en ligne gratuite pour vendre des maillots, des casquettes et des sweats à capuche personnalisés afin que les supporters puissent soutenir fièrement l'équipe tout en collectant des fonds.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe de softball.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🥎 8 chauves-souris de qualité professionnelle

Pour que chaque batteur puisse frapper avec puissance et précision

👕 30 custom jerseys

Encourager la fierté d'équipe avec des uniformes assortis et durables

🏟️ Entretien du terrain tout au long de la saison

Garantir un terrain sûr et bien entretenu pour chaque match à domicile

🚍 Deux tournois à l'extérieur

Prise en charge des frais de déplacement pour que votre équipe puisse participer à des compétitions sur la route

🎓 5 cliniques de coaching d'experts

Renforcer les compétences et la confiance en soi grâce à des sessions de formation dirigées par des professionnels

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de softball

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de softball

🥎 Collecte de fonds pour le Hit-a-thon

Les joueurs accumulent les coups au cours d'un spectacle communautaire, les donateurs s'engageant à payer chaque coup afin de collecter des fonds et de mobiliser les supporters locaux tout au long de l'été.

💻 Concours de compétences virtuelles

Les fans font des dons pour débloquer des vidéos d'entraînement hebdomadaires ; les participants enregistrent des exercices et défient leurs amis en ligne pour stimuler l'engagement et les dons.

🎨 Glove Art Auction

Des artistes locaux transforment des gants usagés en œuvres d'art ; les supporters participent à une vente aux enchères en ligne et en direct pour collecter des pièces uniques et financer leur équipe.

🌮 Série Home-Run Cookout

Chaque match à domicile est l'occasion d'organiser un barbecue payant avec des repas, des boissons et des rencontres avec les joueurs, afin d'augmenter les recettes le jour du match.

🎡 Carnaval d'été Softball

Transformez votre terrain en carnaval d'été avec des jeux, un bassin d'immersion, des tombolas et des stands de nourriture - vendez des lots de billets pour un plaisir illimité.

📸 Concours photo Snap & Support

Demandez à vos fans de soumettre des photos de softball d'été ; chaque vote d'un dollar compte comme un don et les meilleurs clichés gagnent des prix, ce qui stimule l'engagement.

Meilleures subventions pour Équipes de softball en 2025

Débloquez des fonds grâce aux meilleures subventions adaptées à votre équipe de softball. Ces options sont un excellent point de départ.

Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin

Gainbridge, en partenariat avec Parity et la Fondation du sport féminin

Au moins 5 000

Ce programme offre des subventions aux organisations qui font progresser les filles et/ou les femmes dans le domaine du sport et de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet 2025.

Postuler

Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse

Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse

Non spécifié dans l'extrait.

Elle soutient des projets visant à accroître la participation et l'accès des jeunes au baseball et au softball, et accepte les demandes sur une base continue.

Postuler

Programme "Fields for Kids

Fonds communautaire des Twins du Minnesota

De 1 000 à 15 000 dollars

Fournit des subventions de contrepartie pour la rénovation ou la construction de terrains de baseball et/ou de softball pour les jeunes, avec une réouverture des candidatures en janvier 2026.

Postuler

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant

Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation

Non spécifié dans l'extrait.

Offre un soutien financier aux projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres (prochaines échéances : 30 septembre et 30 décembre).

Postuler

Principales entreprises qui font des dons à équipes de softball en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de softball ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

DICK'S Sporting Goods

Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Le sport, c'est important".

Prendre contact

Chevrolet

Soutient les ligues de baseball et de softball des jeunes par le biais de son programme Youth Baseball and Softball, en proposant des stages et des dons d'équipement.

Prendre contact

Nike

Offre des subventions et des dons aux organisations sportives pour la jeunesse et aux programmes sportifs communautaires par l'intermédiaire de son Fonds d'impact communautaire.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de softball ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de softball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux astuces optionnelles des donateurs qui apprécient notre mission de permettre à chaque dollar d'aller à votre équipe, et non à des frais. Pas de piège, juste des fonds supplémentaires pour vos matchs, votre équipement et vos tournois.

Les équipes de softball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des parrainages ?

Absolument ! Les équipes de softball peuvent utiliser Zeffy pour collecter des parrainages, vendre des billets pour les matchs et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté soutient les objectifs de votre équipe, qu'il s'agisse de nouveaux uniformes ou de frais de terrain.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de softball peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de softball peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! De la collecte de fonds de pair à pair, où les membres de l'équipe collectent des fonds ensemble, à la vente de billets pour des événements, ou des programmes de dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy a tout ce qu'il vous faut.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de softball ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de softball. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds peuvent être investis dans votre équipe, aidant à payer l'équipement, les voyages et l'entraînement sans aucun coût caché.

Équipes de danse
Équipes de gymnastique
Équipes de volley-ball
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de crosse
Équipes de lutte
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

