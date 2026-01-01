Collecte de fonds sans frais pour les équipes de softball

data-usecase-icon="donation_form"
S'équiper de nouvelles chauves-souris
Collectez des dons déductibles des impôts pour remplacer les battes, les gants et les casques usés à l'aide d'un formulaire en ligne facile à remplir, afin que votre équipe reste performante.
Club des parrains
Proposer des parrainages mensuels afin que les entreprises locales et les familles puissent financer les dépenses de saison d'un joueur, garantissant ainsi un soutien constant tout au long de l'année.
Team Champions Peer Drive
Permettre aux joueurs et aux parents de lancer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier amis, voisins et anciens élèves pour soutenir l'équipe.
Tournoi caritatif Diamond Derby
Vendez des billets pour un tournoi de bienfaisance d'une durée d'un week-end, avec des concessions et des stages, afin d'impliquer la communauté et d'augmenter votre collecte de fonds.
Tombola du Grand Chelem
Offrez des billets de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner des articles dédicacés ou des expériences VIP le jour du match, afin de susciter l'enthousiasme et de générer des contributions de grande valeur.
Boutique en ligne Esprit d'équipe
Ouvrez une boutique en ligne gratuite pour vendre des maillots, des casquettes et des sweats à capuche personnalisés afin que les supporters puissent soutenir fièrement l'équipe tout en collectant des fonds.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🥎 8 chauves-souris de qualité professionnelle
Pour que chaque batteur puisse frapper avec puissance et précision
👕 30 custom jerseys
Encourager la fierté d'équipe avec des uniformes assortis et durables
🏟️ Entretien du terrain tout au long de la saison
Garantir un terrain sûr et bien entretenu pour chaque match à domicile
🚍 Deux tournois à l'extérieur
Prise en charge des frais de déplacement pour que votre équipe puisse participer à des compétitions sur la route
🎓 5 cliniques de coaching d'experts
Renforcer les compétences et la confiance en soi grâce à des sessions de formation dirigées par des professionnels
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de softball
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de softball
🥎 Collecte de fonds pour le Hit-a-thon
Les joueurs accumulent les coups au cours d'un spectacle communautaire, les donateurs s'engageant à payer chaque coup afin de collecter des fonds et de mobiliser les supporters locaux tout au long de l'été.
💻 Concours de compétences virtuelles
Les fans font des dons pour débloquer des vidéos d'entraînement hebdomadaires ; les participants enregistrent des exercices et défient leurs amis en ligne pour stimuler l'engagement et les dons.
🎨 Glove Art Auction
Des artistes locaux transforment des gants usagés en œuvres d'art ; les supporters participent à une vente aux enchères en ligne et en direct pour collecter des pièces uniques et financer leur équipe.
🌮 Série Home-Run Cookout
Chaque match à domicile est l'occasion d'organiser un barbecue payant avec des repas, des boissons et des rencontres avec les joueurs, afin d'augmenter les recettes le jour du match.
🎡 Carnaval d'été Softball
Transformez votre terrain en carnaval d'été avec des jeux, un bassin d'immersion, des tombolas et des stands de nourriture - vendez des lots de billets pour un plaisir illimité.
📸 Concours photo Snap & Support
Demandez à vos fans de soumettre des photos de softball d'été ; chaque vote d'un dollar compte comme un don et les meilleurs clichés gagnent des prix, ce qui stimule l'engagement.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de softball idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour Équipes de softball en 2025
Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin
Gainbridge, en partenariat avec Parity et la Fondation du sport féminin
Au moins 5 000
Ce programme offre des subventions aux organisations qui font progresser les filles et/ou les femmes dans le domaine du sport et de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet 2025.
Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse
Fondation MLB-MLBPA pour le développement de la jeunesse
Non spécifié dans l'extrait.
Elle soutient des projets visant à accroître la participation et l'accès des jeunes au baseball et au softball, et accepte les demandes sur une base continue.
Programme "Fields for Kids
Fonds communautaire des Twins du Minnesota
De 1 000 à 15 000 dollars
Fournit des subventions de contrepartie pour la rénovation ou la construction de terrains de baseball et/ou de softball pour les jeunes, avec une réouverture des candidatures en janvier 2026.
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation Soccer Fund Grant
Musco Sports Lighting et US Soccer Foundation
Non spécifié dans l'extrait.
Offre un soutien financier aux projets d'éclairage sportif. Les demandes sont acceptées tous les trimestres (prochaines échéances : 30 septembre et 30 décembre).
Principales entreprises qui font des dons à équipes de softball en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
DICK'S Sporting Goods
Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Le sport, c'est important".
Chevrolet
Soutient les ligues de baseball et de softball des jeunes par le biais de son programme Youth Baseball and Softball, en proposant des stages et des dons d'équipement.
Nike
Offre des subventions et des dons aux organisations sportives pour la jeunesse et aux programmes sportifs communautaires par l'intermédiaire de son Fonds d'impact communautaire.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de softball ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de softball ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux astuces optionnelles des donateurs qui apprécient notre mission de permettre à chaque dollar d'aller à votre équipe, et non à des frais. Pas de piège, juste des fonds supplémentaires pour vos matchs, votre équipement et vos tournois.
Les équipes de softball peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des parrainages ?
Absolument ! Les équipes de softball peuvent utiliser Zeffy pour collecter des parrainages, vendre des billets pour les matchs et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté soutient les objectifs de votre équipe, qu'il s'agisse de nouveaux uniformes ou de frais de terrain.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de softball peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de softball peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! De la collecte de fonds de pair à pair, où les membres de l'équipe collectent des fonds ensemble, à la vente de billets pour des événements, ou des programmes de dons récurrents pour un soutien continu, Zeffy a tout ce qu'il vous faut.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de softball ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de softball. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds peuvent être investis dans votre équipe, aidant à payer l'équipement, les voyages et l'entraînement sans aucun coût caché.