Collecte de fonds sans frais pour les équipes de softball

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes de softball

🥎 Collecte de fonds pour le Hit-a-thon

Les joueurs accumulent les coups au cours d'un spectacle communautaire, les donateurs s'engageant à payer chaque coup afin de collecter des fonds et de mobiliser les supporters locaux tout au long de l'été.

💻 Concours de compétences virtuelles

Les fans font des dons pour débloquer des vidéos d'entraînement hebdomadaires ; les participants enregistrent des exercices et défient leurs amis en ligne pour stimuler l'engagement et les dons.

🎨 Glove Art Auction

Des artistes locaux transforment des gants usagés en œuvres d'art ; les supporters participent à une vente aux enchères en ligne et en direct pour collecter des pièces uniques et financer leur équipe.

🌮 Série Home-Run Cookout

Chaque match à domicile est l'occasion d'organiser un barbecue payant avec des repas, des boissons et des rencontres avec les joueurs, afin d'augmenter les recettes le jour du match.

🎡 Carnaval d'été Softball

Transformez votre terrain en carnaval d'été avec des jeux, un bassin d'immersion, des tombolas et des stands de nourriture - vendez des lots de billets pour un plaisir illimité.

📸 Concours photo Snap & Support

Demandez à vos fans de soumettre des photos de softball d'été ; chaque vote d'un dollar compte comme un don et les meilleurs clichés gagnent des prix, ce qui stimule l'engagement.

