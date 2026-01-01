Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre équipe de danse - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de danse, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Dance Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de danse

Comment Zeffy aide les équipes de danse à collecter des fonds

Les équipes de danse utilisent Zeffy pour tout financer, depuis les collectes de costumes jusqu'aux programmes mensuels de parrainage de la danse, sans perdre un seul centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Financer de nouveaux costumes grâce à une collecte de costumes

Lancez une collecte de fonds ciblée pour les costumes à l'aide d'un formulaire de don personnalisé afin d'obtenir un soutien gratuit pour les nouvelles tenues. Parfait pour couvrir les frais de matériel et de confection sans frais généraux.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="event"

Spectacle de danse annuel de printemps

Organisez un spectacle de printemps pour lequel les billets sont vendus en ligne, en enregistrant les coordonnées des participants et les paiements de manière transparente. Cet événement met en valeur le talent de votre équipe tout en stimulant vos objectifs de collecte de fonds.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Capitaine d'équipe Collecte de fonds par les pairs

Permettez aux capitaines de créer des pages personnelles de collecte de fonds, en invitant leurs pairs et leurs supporters à parrainer leur entraînement et leurs performances. Une compétition amicale permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'augmenter les contributions.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="store"

Dance Gear Online Store

Offrez des vêtements de marque, des bouteilles d'eau et des accessoires aux fans et aux participants, le tout gratuitement. Gardez votre équipe à l'esprit et générez des revenus longtemps après la fin des spectacles.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="raffle"

Tirage au sort d'un accès VIP aux coulisses

Suscitez l'enthousiasme en tirant au sort des visites exclusives des coulisses ou des rencontres avec les danseurs. C'est un moyen très engageant de collecter des fonds rapidement et de récompenser vos plus grands supporters.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme mensuel de parrainage de la danse

Recruter des mécènes mensuels qui apportent un soutien régulier aux coûts de formation et aux frais de tournée. Les dons récurrents offrent des revenus fiables qui permettent à votre équipe de donner le meilleur d'elle-même.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre équipe de danse.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🩰 50 nouvelles paires de chaussures de danse

Pour que chaque danseur puisse se produire en toute sécurité et en toute confiance

__wf_reserved_inherit

👗 10 costumes de scène personnalisés

Garantir l'unité et le professionnalisme de votre équipe sur scène

__wf_reserved_inherit

💃 Une classe de maître de chorégraphie professionnelle

Inspirer la créativité et affiner la technique de votre équipe

__wf_reserved_inherit

🚌 Bourses de voyage du concours pour 20 danseurs

Pour que chacun puisse réaliser ses rêves sans obstacles financiers

__wf_reserved_inherit

💡 Amélioration de l'éclairage de la scène

Faire briller chaque prestation et captiver le public

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de danse

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de danse

☀️ Dance-A-Thon d'été

Les danseurs rassemblent des sponsors qui s'engagent à payer la minute de danse au cours d'une séance animée en plein air, ce qui permet de collecter des fonds et de renforcer l'esprit communautaire.

🌴 Tropic TikTok Challenge

Les supporters font un don pour voter et partager un numéro de danse sur le thème des tropiques sur TikTok, ce qui stimule la sensibilisation et l'engagement de l'équipe.

🏖️ Beachside Ballet Benefit

Spectacle de mini-ballet en bord de mer avec cocktails et vente aux enchères silencieuse pour collecter des fonds pour les costumes et le voyage.

🍉 Pique-nique et spectacle

Pique-nique communautaire comprenant des présentations d'équipes, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des tirages au sort - idéal pour s'amuser en famille et augmenter les dons.

🩰 Série de masterclasses virtuelles

Ateliers de danse en ligne basés sur des dons et enseignés par des membres de l'équipe, ce qui permet d'élargir la portée et d'obtenir des dons de la part de sympathisants dans tout le pays.

🎨 Fresque de la danse communautaire

Les supporters sponsorisent des panneaux muraux lors d'un événement de peinture en direct célébrant votre équipe, ce qui leur permet de bénéficier d'avantages liés à la dénomination et d'avoir un impact durable sur le quartier.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Équipes de danse idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de danse idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Équipes de danse en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe de danse. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour des projets artistiques

Dotation nationale pour les arts

$10,000-$100,000

Ce programme soutient l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique, y compris les projets de danse. Les demandes sont acceptées à raison de deux cycles par an.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse de production du Projet national de danse

Fondation de la Nouvelle Angleterre pour les Arts (NEFA)

Non spécifié dans l'extrait

Il soutient des projets de danse, le prochain cycle s'ouvrant en janvier 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour la danse

La Fondation Shubert

Non spécifié dans l'extrait

Attribue des subventions à des organisations américaines pour des projets de danse, nécessitant le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions aux artistes

Fondation pour les arts contemporains

Non spécifié dans l'extrait

Attribue des bourses à des artistes dans des domaines tels que la danse, la musique et les arts de la scène.

Postuler

En savoir plus équipe de danse subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de danse en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de danse ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

soutient diverses causes à but non lucratif par le biais de subventions et de programmes locaux dans le cadre de son initiative Spark Good.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Le coin des vêtements de danse

Offre des bourses et des parrainages pour les jeunes artistes.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de danse ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de danse ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes de danse comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les équipes de danse peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des sponsors ou des droits d'inscription ?

Absolument ! Les équipes de danse peuvent utiliser Zeffy pour collecter des sponsors, des frais d'événements et d'autres dons. Que vous organisiez un récital ou un spectacle communautaire, Zeffy s'occupe de tout sans facturer de frais afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de danse peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de danse peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez une collecte de fonds de pair à pair, organisez une vente de billets pour votre prochain spectacle ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy possède tous les outils dont vous avez besoin pour réussir.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de danse ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de danse. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar va directement au soutien de votre équipe. Ainsi, votre passion et votre travail acharné ont un impact maximal !

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de gymnastique
Équipes de volley-ball
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de tennis
Équipes de crosse
Équipes de lutte
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes de softball
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.