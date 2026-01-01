Collecte de fonds sans frais pour les équipes de danse

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de danse

☀️ Dance-A-Thon d'été

Les danseurs rassemblent des sponsors qui s'engagent à payer la minute de danse au cours d'une séance animée en plein air, ce qui permet de collecter des fonds et de renforcer l'esprit communautaire.

‍

🌴 Tropic TikTok Challenge

Les supporters font un don pour voter et partager un numéro de danse sur le thème des tropiques sur TikTok, ce qui stimule la sensibilisation et l'engagement de l'équipe.

‍

🏖️ Beachside Ballet Benefit

Spectacle de mini-ballet en bord de mer avec cocktails et vente aux enchères silencieuse pour collecter des fonds pour les costumes et le voyage.

‍

🍉 Pique-nique et spectacle

Pique-nique communautaire comprenant des présentations d'équipes, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des tirages au sort - idéal pour s'amuser en famille et augmenter les dons.

‍

🩰 Série de masterclasses virtuelles

Ateliers de danse en ligne basés sur des dons et enseignés par des membres de l'équipe, ce qui permet d'élargir la portée et d'obtenir des dons de la part de sympathisants dans tout le pays.

‍

🎨 Fresque de la danse communautaire

Les supporters sponsorisent des panneaux muraux lors d'un événement de peinture en direct célébrant votre équipe, ce qui leur permet de bénéficier d'avantages liés à la dénomination et d'avoir un impact durable sur le quartier.

‍