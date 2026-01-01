Collecte de fonds sans frais pour les équipes de danse

data-usecase-icon="donation_form"
Financer de nouveaux costumes grâce à une collecte de costumes
Lancez une collecte de fonds ciblée pour les costumes à l'aide d'un formulaire de don personnalisé afin d'obtenir un soutien gratuit pour les nouvelles tenues. Parfait pour couvrir les frais de matériel et de confection sans frais généraux.
Spectacle de danse annuel de printemps
Organisez un spectacle de printemps pour lequel les billets sont vendus en ligne, en enregistrant les coordonnées des participants et les paiements de manière transparente. Cet événement met en valeur le talent de votre équipe tout en stimulant vos objectifs de collecte de fonds.
Capitaine d'équipe Collecte de fonds par les pairs
Permettez aux capitaines de créer des pages personnelles de collecte de fonds, en invitant leurs pairs et leurs supporters à parrainer leur entraînement et leurs performances. Une compétition amicale permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'augmenter les contributions.
Dance Gear Online Store
Offrez des vêtements de marque, des bouteilles d'eau et des accessoires aux fans et aux participants, le tout gratuitement. Gardez votre équipe à l'esprit et générez des revenus longtemps après la fin des spectacles.
Tirage au sort d'un accès VIP aux coulisses
Suscitez l'enthousiasme en tirant au sort des visites exclusives des coulisses ou des rencontres avec les danseurs. C'est un moyen très engageant de collecter des fonds rapidement et de récompenser vos plus grands supporters.
Programme mensuel de parrainage de la danse
Recruter des mécènes mensuels qui apportent un soutien régulier aux coûts de formation et aux frais de tournée. Les dons récurrents offrent des revenus fiables qui permettent à votre équipe de donner le meilleur d'elle-même.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🩰 50 nouvelles paires de chaussures de danse
Pour que chaque danseur puisse se produire en toute sécurité et en toute confiance
👗 10 costumes de scène personnalisés
Garantir l'unité et le professionnalisme de votre équipe sur scène
💃 Une classe de maître de chorégraphie professionnelle
Inspirer la créativité et affiner la technique de votre équipe
🚌 Bourses de voyage du concours pour 20 danseurs
Pour que chacun puisse réaliser ses rêves sans obstacles financiers
💡 Amélioration de l'éclairage de la scène
Faire briller chaque prestation et captiver le public
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de danse
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de danse
☀️ Dance-A-Thon d'été
Les danseurs rassemblent des sponsors qui s'engagent à payer la minute de danse au cours d'une séance animée en plein air, ce qui permet de collecter des fonds et de renforcer l'esprit communautaire.
🌴 Tropic TikTok Challenge
Les supporters font un don pour voter et partager un numéro de danse sur le thème des tropiques sur TikTok, ce qui stimule la sensibilisation et l'engagement de l'équipe.
🏖️ Beachside Ballet Benefit
Spectacle de mini-ballet en bord de mer avec cocktails et vente aux enchères silencieuse pour collecter des fonds pour les costumes et le voyage.
🍉 Pique-nique et spectacle
Pique-nique communautaire comprenant des présentations d'équipes, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des tirages au sort - idéal pour s'amuser en famille et augmenter les dons.
🩰 Série de masterclasses virtuelles
Ateliers de danse en ligne basés sur des dons et enseignés par des membres de l'équipe, ce qui permet d'élargir la portée et d'obtenir des dons de la part de sympathisants dans tout le pays.
🎨 Fresque de la danse communautaire
Les supporters sponsorisent des panneaux muraux lors d'un événement de peinture en direct célébrant votre équipe, ce qui leur permet de bénéficier d'avantages liés à la dénomination et d'avoir un impact durable sur le quartier.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de danse idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes de danse en 2025
Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Ce programme soutient l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique, y compris les projets de danse. Les demandes sont acceptées à raison de deux cycles par an.
Bourse de production du Projet national de danse
Fondation de la Nouvelle Angleterre pour les Arts (NEFA)
Non spécifié dans l'extrait
Il soutient des projets de danse, le prochain cycle s'ouvrant en janvier 2025.
Subventions pour la danse
La Fondation Shubert
Non spécifié dans l'extrait
Attribue des subventions à des organisations américaines pour des projets de danse, nécessitant le statut d'exonération fiscale 501(c)(3).
Subventions aux artistes
Fondation pour les arts contemporains
Non spécifié dans l'extrait
Attribue des bourses à des artistes dans des domaines tels que la danse, la musique et les arts de la scène.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de danse en 2025
Walmart
soutient diverses causes à but non lucratif par le biais de subventions et de programmes locaux dans le cadre de son initiative Spark Good.
Le coin des vêtements de danse
Offre des bourses et des parrainages pour les jeunes artistes.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de danse ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de danse ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les équipes de danse comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les équipes de danse peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des sponsors ou des droits d'inscription ?
Absolument ! Les équipes de danse peuvent utiliser Zeffy pour collecter des sponsors, des frais d'événements et d'autres dons. Que vous organisiez un récital ou un spectacle communautaire, Zeffy s'occupe de tout sans facturer de frais afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de danse peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de danse peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez une collecte de fonds de pair à pair, organisez une vente de billets pour votre prochain spectacle ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy possède tous les outils dont vous avez besoin pour réussir.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de danse ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de danse. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être "gratuites" mais qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous nous assurons que chaque dollar va directement au soutien de votre équipe. Ainsi, votre passion et votre travail acharné ont un impact maximal !