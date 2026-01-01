Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre équipe de tennis - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes de tennis, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Tennis Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes de tennis

Comment Zeffy aide les équipes de tennis à collecter des fonds

Les équipes de tennis utilisent Zeffy pour tout financer, des tirages au sort de raquettes professionnelles aux adhésions aux clubs de supporters, sans perdre un centime sur les frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

En avant notre Team Drive

Collectez des dons déductibles des impôts pour remplacer les raquettes et les équipements usés. Un simple formulaire de don permet aux sympathisants d'apporter leur contribution sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Serve & Support Peer Fundraiser

Les joueurs de l'équipe créent des pages personnelles pour recueillir des promesses de dons par as, par match gagné ou par heure d'entraînement, ce qui permet d'accroître la portée de l'action auprès des amis et de la famille.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="event"

Vente de billets pour le Charity Tennis Classic

Vendez des billets en ligne pour votre tournoi caritatif annuel ou votre match d'exhibition, en suivant la fréquentation et en collectant des fonds de manière transparente.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="store"

Boutique de vêtements Esprit d'équipe

Proposer des maillots, des casquettes et des bouteilles d'eau de marque dans une boutique en ligne afin que les supporters puissent montrer leur soutien tout en contribuant au financement des uniformes et des déplacements.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="raffle"

Gagnez une raquette professionnelle

Vendez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner une raquette de tennis de qualité professionnelle, ce qui est parfait pour susciter l'enthousiasme et générer rapidement des fonds.

data-usecase-cta="tombola"

data-usecase-icon="adhésion"

Adhérer à notre Booster Club

Créez des niveaux d'adhésion pour les supporters avec des avantages tels que des cliniques gratuites, des mises à jour de l'équipe et des équipements exclusifs, afin d'obtenir un soutien durable de la part de la communauté.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars récoltée par votre équipe de tennis.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🎾 25 raquettes de première qualité

Pour que chaque membre de l'équipe puisse s'entraîner en toute confiance

__wf_reserved_inherit

🎾 1 000 balles de tennis haute performance

Assurer le bon déroulement des entraînements et des matches tout au long de la saison

__wf_reserved_inherit

🚍 Prise en charge des frais de déplacement pour 5 tournois à l'étranger

Veiller à ce que chaque athlète puisse participer à des compétitions sans contraintes financières

__wf_reserved_inherit

🏃‍♀️ 10 cliniques d'entraînement pour les professionnels

Améliorer les compétences des joueurs grâce à des conseils d'experts

__wf_reserved_inherit

🛠️ Revêtement et réparation de la cour

Fournir des courts sûrs et de haute qualité pour des performances optimales

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de tennis

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de tennis

🎾 Serve-a-thon d'été

Les supporters s'engagent à servir le tennis et à trouver des sponsors pour chacun d'entre eux, ce qui permet de collecter des fonds pour les stages de tennis pour les jeunes et les camps d'entraînement.

🏖️ Beach Ball Tennis Fest

Organisez un événement sur la plage ou dans un parc avec des jeux de mini-tennis, des camions de nourriture et des tirages au sort ; les ventes de billets soutiennent les programmes de l'équipe et les activités de sensibilisation.

☀️ Rallye pour les raquettes

Il s'agit d'un défi virtuel dans le cadre duquel les participants enregistrent quotidiennement des échanges ou des exercices de tennis et collectent des dons de sponsors par échange afin de financer de nouveaux équipements.

🍉 Courtside Taco Night

Organisez une soirée estivale de tacos et d'exercices de tennis décontractés ; une partie des ventes et des frais de court finance l'équipement et les bourses d'études.

📸 #CourtSelfie Contest

Les fans partagent des selfies de tennis avec votre hashtag en échange d'un petit don pour participer ; les prix et le partage entre pairs stimulent la sensibilisation et les dons.

🏆 Pro-Am Summer Showcase

Les ventes de billets et les ventes aux enchères sur le terrain génèrent des revenus pour les déplacements et les événements de l'équipe.

Envie de plus d'inspiration ?

Explorer 40+ gratuit Équipes de tennis idées de collecte de fonds

Tous les articles équipe de tennis idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Équipes de tennis en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions adaptées à votre équipe de tennis. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subvention de soutien communautaire

NWTO (National Womenâs Tennis Organization)

2 500 $ chacun

Soutien aux organisations qui proposent des cours de tennis aux femmes et aux jeunes filles à faible revenu ou sous-représentées. Les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 15 octobre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse Growing Tennis Together

USTA (Association de tennis des États-Unis) Est

$5,000

Subvention pour augmenter la participation au tennis, la priorité étant donnée aux initiatives pour les jeunes, à la diversité et à l'inclusion, ainsi qu'aux programmes innovants. La date limite de dépôt des candidatures est dépassée, mais d'autres opportunités pourraient être disponibles.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse Kids on Courts

Fondation Mardy Fish pour l'enfance

Non spécifié

Aide les organisations communautaires et les programmes de tennis à lancer, développer ou améliorer leurs programmes de tennis avec des composantes de santé, de fitness et de nutrition. Les candidatures pour l'automne 2025 ouvrent le 15 juillet et se terminent le 15 août 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention pour changer le cours des choses

USTA Nouvelle Angleterre

Jusqu'à 20 000

Soutient des projets innovants favorisant la croissance du tennis et des communautés saines en Nouvelle-Angleterre. Les demandes sont examinées tous les trimestres, le prochain examen étant prévu pour le 14 octobre 2025, pour les demandes soumises entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Postuler

En savoir plus équipe de tennis subventions

Principales entreprises qui font des dons à Équipes de tennis en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe de tennis ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à maintenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

USTA

Offre des subventions et de l'aide pour les programmes de tennis adapté, en fauteuil roulant, universitaire et communautaire afin d'aider à développer le sport.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation de l'USTA

Combine le tennis et l'éducation pour soutenir les jeunes défavorisés au moyen de bourses d'études et de subventions, principalement par l'intermédiaire de son réseau NJTL.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

BNP Paribas

Parraine le tennis professionnel, communautaire et en fauteuil roulant, avec des initiatives visant à développer les jeunes talents et à soutenir le tennis communautaire.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Fondation nationale du tennis (NTF)

Elle se concentre sur le développement d'étudiants sportifs défavorisés en leur offrant des opportunités par le biais de programmes de tennis, d'éducation et de leadership.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de tennis ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour votre équipe de tennis ! Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce aux dons de personnes qui apprécient notre mission de garder chaque dollar avec des équipes comme la vôtre. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !

Les équipes de tennis peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les équipes de tennis peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse du soutien général de l'équipe, de la participation à des événements ou de la mise en place de contributions récurrentes, le tout sans payer de frais. Chaque centime va aux activités et au succès de votre équipe.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de tennis peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes de tennis peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les coéquipiers se soutiennent mutuellement, vendez des billets pour votre prochain tournoi ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien constant de l'équipe. Quels que soient vos projets de collecte de fonds, Zeffy les rend faciles et sans frais.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de tennis ?

Zeffy est le meilleur choix pour les équipes de tennis car c'est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui ajoutent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy vous permet de conserver une plus grande partie de l'argent que vous collectez, ce qui garantit que vos fonds sont directement utilisés pour atteindre les objectifs de votre équipe.

Comment obtenir un financement pour...

Équipes de danse
Équipes de gymnastique
Équipes de volley-ball
Clubs de randonnée
Équipes de rugby
Équipes de hockey sur gazon
Équipes de hockey sur glace
Équipes de golf
Équipes de crosse
Équipes de lutte
Équipes de natation
Les équipes de pom-pom girls
Équipes de softball
Équipes d'athlétisme
Équipes de football
Équipes de baseball
Équipes de football
Équipes de basket-ball
Ligues de sports et de loisirs
Clubs de supporters
Équipes, ligues et clubs sportifs

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.