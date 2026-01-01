Collecte de fonds sans frais pour les équipes de tennis

data-usecase-icon="donation_form"
En avant notre Team Drive
Collectez des dons déductibles des impôts pour remplacer les raquettes et les équipements usés. Un simple formulaire de don permet aux sympathisants d'apporter leur contribution sans frais.
Serve & Support Peer Fundraiser
Les joueurs de l'équipe créent des pages personnelles pour recueillir des promesses de dons par as, par match gagné ou par heure d'entraînement, ce qui permet d'accroître la portée de l'action auprès des amis et de la famille.
Vente de billets pour le Charity Tennis Classic
Vendez des billets en ligne pour votre tournoi caritatif annuel ou votre match d'exhibition, en suivant la fréquentation et en collectant des fonds de manière transparente.
Boutique de vêtements Esprit d'équipe
Proposer des maillots, des casquettes et des bouteilles d'eau de marque dans une boutique en ligne afin que les supporters puissent montrer leur soutien tout en contribuant au financement des uniformes et des déplacements.
Gagnez une raquette professionnelle
Vendez des billets de tombola pour avoir une chance de gagner une raquette de tennis de qualité professionnelle, ce qui est parfait pour susciter l'enthousiasme et générer rapidement des fonds.
Adhérer à notre Booster Club
Créez des niveaux d'adhésion pour les supporters avec des avantages tels que des cliniques gratuites, des mises à jour de l'équipe et des équipements exclusifs, afin d'obtenir un soutien durable de la part de la communauté.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎾 25 raquettes de première qualité
Pour que chaque membre de l'équipe puisse s'entraîner en toute confiance
🎾 1 000 balles de tennis haute performance
Assurer le bon déroulement des entraînements et des matches tout au long de la saison
🚍 Prise en charge des frais de déplacement pour 5 tournois à l'étranger
Veiller à ce que chaque athlète puisse participer à des compétitions sans contraintes financières
🏃♀️ 10 cliniques d'entraînement pour les professionnels
Améliorer les compétences des joueurs grâce à des conseils d'experts
🛠️ Revêtement et réparation de la cour
Fournir des courts sûrs et de haute qualité pour des performances optimales
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Équipes de tennis
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de tennis
🎾 Serve-a-thon d'été
Les supporters s'engagent à servir le tennis et à trouver des sponsors pour chacun d'entre eux, ce qui permet de collecter des fonds pour les stages de tennis pour les jeunes et les camps d'entraînement.
🏖️ Beach Ball Tennis Fest
Organisez un événement sur la plage ou dans un parc avec des jeux de mini-tennis, des camions de nourriture et des tirages au sort ; les ventes de billets soutiennent les programmes de l'équipe et les activités de sensibilisation.
☀️ Rallye pour les raquettes
Il s'agit d'un défi virtuel dans le cadre duquel les participants enregistrent quotidiennement des échanges ou des exercices de tennis et collectent des dons de sponsors par échange afin de financer de nouveaux équipements.
🍉 Courtside Taco Night
Organisez une soirée estivale de tacos et d'exercices de tennis décontractés ; une partie des ventes et des frais de court finance l'équipement et les bourses d'études.
📸 #CourtSelfie Contest
Les fans partagent des selfies de tennis avec votre hashtag en échange d'un petit don pour participer ; les prix et le partage entre pairs stimulent la sensibilisation et les dons.
🏆 Pro-Am Summer Showcase
Les ventes de billets et les ventes aux enchères sur le terrain génèrent des revenus pour les déplacements et les événements de l'équipe.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de tennis idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes de tennis en 2025
Subvention de soutien communautaire
NWTO (National Womenâs Tennis Organization)
2 500 $ chacun
Soutien aux organisations qui proposent des cours de tennis aux femmes et aux jeunes filles à faible revenu ou sous-représentées. Les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 15 octobre 2025.
Bourse Growing Tennis Together
USTA (Association de tennis des États-Unis) Est
$5,000
Subvention pour augmenter la participation au tennis, la priorité étant donnée aux initiatives pour les jeunes, à la diversité et à l'inclusion, ainsi qu'aux programmes innovants. La date limite de dépôt des candidatures est dépassée, mais d'autres opportunités pourraient être disponibles.
Bourse Kids on Courts
Fondation Mardy Fish pour l'enfance
Non spécifié
Aide les organisations communautaires et les programmes de tennis à lancer, développer ou améliorer leurs programmes de tennis avec des composantes de santé, de fitness et de nutrition. Les candidatures pour l'automne 2025 ouvrent le 15 juillet et se terminent le 15 août 2025.
Subvention pour changer le cours des choses
USTA Nouvelle Angleterre
Jusqu'à 20 000
Soutient des projets innovants favorisant la croissance du tennis et des communautés saines en Nouvelle-Angleterre. Les demandes sont examinées tous les trimestres, le prochain examen étant prévu pour le 14 octobre 2025, pour les demandes soumises entre le 1er juillet et le 30 septembre.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de tennis en 2025
USTA
Offre des subventions et de l'aide pour les programmes de tennis adapté, en fauteuil roulant, universitaire et communautaire afin d'aider à développer le sport.
Fondation de l'USTA
Combine le tennis et l'éducation pour soutenir les jeunes défavorisés au moyen de bourses d'études et de subventions, principalement par l'intermédiaire de son réseau NJTL.
BNP Paribas
Parraine le tennis professionnel, communautaire et en fauteuil roulant, avec des initiatives visant à développer les jeunes talents et à soutenir le tennis communautaire.
Fondation nationale du tennis (NTF)
Elle se concentre sur le développement d'étudiants sportifs défavorisés en leur offrant des opportunités par le biais de programmes de tennis, d'éducation et de leadership.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de tennis ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour votre équipe de tennis ! Pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous fonctionnons grâce aux dons de personnes qui apprécient notre mission de garder chaque dollar avec des équipes comme la vôtre. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de piège !
Les équipes de tennis peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les équipes de tennis peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, qu'il s'agisse du soutien général de l'équipe, de la participation à des événements ou de la mise en place de contributions récurrentes, le tout sans payer de frais. Chaque centime va aux activités et au succès de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de tennis peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de tennis peuvent organiser une grande variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair où les coéquipiers se soutiennent mutuellement, vendez des billets pour votre prochain tournoi ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien constant de l'équipe. Quels que soient vos projets de collecte de fonds, Zeffy les rend faciles et sans frais.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de tennis ?
Zeffy est le meilleur choix pour les équipes de tennis car c'est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite. Contrairement à d'autres plateformes qui ajoutent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy vous permet de conserver une plus grande partie de l'argent que vous collectez, ce qui garantit que vos fonds sont directement utilisés pour atteindre les objectifs de votre équipe.