Collecte de fonds sans frais pour les équipes de tennis

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de tennis

🎾 Serve-a-thon d'été

Les supporters s'engagent à servir le tennis et à trouver des sponsors pour chacun d'entre eux, ce qui permet de collecter des fonds pour les stages de tennis pour les jeunes et les camps d'entraînement.

🏖️ Beach Ball Tennis Fest

Organisez un événement sur la plage ou dans un parc avec des jeux de mini-tennis, des camions de nourriture et des tirages au sort ; les ventes de billets soutiennent les programmes de l'équipe et les activités de sensibilisation.

☀️ Rallye pour les raquettes

Il s'agit d'un défi virtuel dans le cadre duquel les participants enregistrent quotidiennement des échanges ou des exercices de tennis et collectent des dons de sponsors par échange afin de financer de nouveaux équipements.

🍉 Courtside Taco Night

Organisez une soirée estivale de tacos et d'exercices de tennis décontractés ; une partie des ventes et des frais de court finance l'équipement et les bourses d'études.

📸 #CourtSelfie Contest

Les fans partagent des selfies de tennis avec votre hashtag en échange d'un petit don pour participer ; les prix et le partage entre pairs stimulent la sensibilisation et les dons.

🏆 Pro-Am Summer Showcase

Les ventes de billets et les ventes aux enchères sur le terrain génèrent des revenus pour les déplacements et les événements de l'équipe.

