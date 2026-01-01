Collecte de fonds sans frais pour les équipes de rugby

data-usecase-icon="peer_to_peer"
Scrum & Score Peer Challenge
Permettez aux joueurs et à leurs familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et mettez les supporters au défi de faire un don par essai marqué. Cette campagne suscite une compétition amicale tout en élargissant votre base de donateurs par le biais de réseaux de pairs.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="store"
Rugby Gear Online Store
Vendez des maillots de marque, des sweats à capuche et des équipements pour les supporters par le biais d'une boutique en ligne sans frais de plateforme. Les supporters peuvent commander à tout moment, ce qui permet à votre équipe de bénéficier d'une source de revenus régulière et d'accroître sa visibilité.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="event"
Vente de cartes d'abonnement
Proposez des abonnements de saison ou des billets individuels pour les matchs à domicile, suivez les RSVP et traitez les paiements de manière transparente. Cette approche maximise la fréquentation et simplifie la gestion de l'événement.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme mensuel de soutien à Scrum
Invitez les fans et les anciens élèves à faire un petit don mensuel pour couvrir les frais d'entraînement, de déplacement et d'équipement. Les revenus récurrents prévisibles vous permettent de planifier à l'avance sans vous soucier des frais.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="donation_form"
Campagne de dons pour l'amélioration des terrains
Lancez une campagne ciblée pour financer la rénovation des pelouses ou des vestiaires à l'aide d'un formulaire de don personnalisé. Des objectifs clairs et des compteurs de progrès motivent les donateurs à vous aider à atteindre la prochaine étape.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="raffle"
Championnat Tombola 50/50
Organisez une tombola 50/50 lors de votre prochain match à domicile ou de votre prochain dîner de collecte de fonds - la moitié des recettes ira au gagnant, l'autre moitié au budget de l'équipe. C'est une façon amusante et peu contraignante de faire participer les supporters et d'augmenter les recettes le jour du match.
data-usecase-cta="tombola"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏉 50 nouveaux ballons de rugby
Pour que chaque joueur dispose de l'équipement nécessaire pour s'entraîner en toute sécurité
👕 25 maillots d'équipe complets
Pour que chaque joueur entre sur le terrain avec fierté
🚐 Trois déplacements pour des matchs à l'extérieur
Ainsi, personne ne manquera des matches importants par manque de moyens financiers.
🏋️♂️ 10 séances d'entraînement musculaire
Pour que votre équipe soit la plus performante possible tout au long de la saison
🩹 Fournitures de premiers secours pour la saison
Les joueurs se remettent rapidement des blessures subies sur le terrain
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de rugby
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de rugby
🏉 Défi de compétences Scrum d'été
Les joueurs et les fans enregistrent des exercices de rugby quotidiens, les partagent sur les médias sociaux et recueillent des promesses de parrainage pour stimuler l'engagement et financer des programmes pour les jeunes.
🌊 Festival de rugby de plage
Organisez des matchs de beach rugby, des concerts, des stands de nourriture et des tombolas pour unir la communauté, présenter l'équipe et collecter des fonds grâce aux billets et aux sponsors.
🍔 Ruck & Roll Cookout
Organisez un barbecue dans le clubhouse avec des projections de matchs en direct, des tirages au sort et la vente de billets afin de rassembler des sympathisants pour une collecte de fonds estivale amusante.
Concours photo #RugbyFan
Les fans soumettent des photos d'été sur le thème du rugby moyennant un droit d'entrée modique, puis votent par le biais de dons, ce qui favorise l'engagement et la compétition amicale tout en collectant des fonds.
🎁 Rugby Gear e-Auction
Collectez des maillots signés, des équipements et des souvenirs pour une vente aux enchères en ligne afin de faire appel à des donateurs du monde entier, de stimuler l'esprit d'équipe et de collecter des fonds essentiels.
🏟️ Stadium Tour & Social
Proposez des visites guidées du stade, des rencontres avec les joueurs et un barbecue après la visite - vendez des billets pour une expérience exclusive pour les supporters qui soutient la sensibilisation au rugby.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorer 40+ gratuit Équipes de rugby idées de collecte de fonds
Meilleures subventions pour équipes de rugby en 2025
Programme général de subventions de la fondation US Rugby
Fondation US Rugby
Variable
Elle soutient les initiatives de rugby de base, notamment les programmes pour les jeunes et le développement, la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi que la santé et la sécurité, les demandes étant acceptées via leur demande de subvention générale.
Subventions de la Fondation US Rugby pour les jeunes et le développement
Fondation US Rugby
Variable
Finance l'équipement et le soutien au lancement de nouveaux programmes de rugby pour les jeunes et les lycéens afin de développer le jeu au niveau local.
Bourses de la Fondation US Rugby pour les parcours d'excellence
Fondation US Rugby
Variable
Offre aux étudiants-athlètes prometteurs la possibilité d'améliorer leurs compétences grâce à des bourses d'études, des prix et des subventions pour le développement des joueurs.
Programme de subventions "Le sport, c'est important
Le sport, c'est important
$1,000â$25,000
Accorde des subventions pour des opportunités de sport organisé pour les jeunes de 18 ans ou moins, ce qui peut inclure des équipes de rugby.
Principales entreprises qui font des dons à équipes de rugby en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
DICK'S Sporting Goods
soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs de plein air, en mettant l'accent sur les sports de la jeunesse par le biais de programmes tels que Sports Matter.
Quest Nutrition
Partenaire des équipes nationales de rugby des États-Unis en matière de nutrition axée sur la performance, alimentant les modes de vie actifs et soutenant les objectifs de bien-être.
Macron
Partenaire sportif officiel de USA Rugby, qui fournit des vêtements aux équipes nationales.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de rugby ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de rugby ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce à des astuces optionnelles de donateurs qui soutiennent l'ensemble de votre effort de collecte de fonds. Il n'y a pas de piège !
Les équipes de rugby peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres ?
Absolument ! Les équipes de rugby peuvent utiliser Zeffy pour collecter les cotisations des membres, gérer les billets d'événements et même mettre en place un soutien continu par le biais de dons récurrents. Tout cela sans frais, ce qui garantit que chaque dollar va directement aux besoins de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de rugby peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de rugby peuvent utiliser Zeffy pour une variété de campagnes, telles que les collectes de fonds de pair à pair, les matchs à billets et les campagnes de dons annuelles. Qu'il s'agisse de susciter l'enthousiasme pour une nouvelle saison ou de soutenir la modernisation de l'équipement de l'équipe, nous couvrons tous les besoins.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de rugby ?
Zeffy est le meilleur choix pour les équipes de rugby car c'est la seule plateforme qui soit vraiment 100% gratuite, sans frais de traitement. Cela signifie que plus de fonds sont dirigés vers les objectifs de votre équipe, ce qui favorise la confiance sans compromettre les coûts cachés.