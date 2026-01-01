Collecte de fonds sans frais pour les équipes de rugby

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de rugby

🏉 Défi de compétences Scrum d'été

Les joueurs et les fans enregistrent des exercices de rugby quotidiens, les partagent sur les médias sociaux et recueillent des promesses de parrainage pour stimuler l'engagement et financer des programmes pour les jeunes.

‍

🌊 Festival de rugby de plage

Organisez des matchs de beach rugby, des concerts, des stands de nourriture et des tombolas pour unir la communauté, présenter l'équipe et collecter des fonds grâce aux billets et aux sponsors.

‍

🍔 Ruck & Roll Cookout

Organisez un barbecue dans le clubhouse avec des projections de matchs en direct, des tirages au sort et la vente de billets afin de rassembler des sympathisants pour une collecte de fonds estivale amusante.

‍

Concours photo #RugbyFan

Les fans soumettent des photos d'été sur le thème du rugby moyennant un droit d'entrée modique, puis votent par le biais de dons, ce qui favorise l'engagement et la compétition amicale tout en collectant des fonds.

‍

🎁 Rugby Gear e-Auction

Collectez des maillots signés, des équipements et des souvenirs pour une vente aux enchères en ligne afin de faire appel à des donateurs du monde entier, de stimuler l'esprit d'équipe et de collecter des fonds essentiels.

‍

🏟️ Stadium Tour & Social

Proposez des visites guidées du stade, des rencontres avec les joueurs et un barbecue après la visite - vendez des billets pour une expérience exclusive pour les supporters qui soutient la sensibilisation au rugby.

‍