Collecte de fonds sans frais pour les équipes de gymnastique

Vendre des billets pour le spectacle annuel de gymnastique
Permettez aux fans et aux familles d'acheter des billets en ligne pour votre spectacle de fin d'année, en simplifiant l'enregistrement et en maximisant les revenus de l'événement sans frais.
Ouvrir la boutique d'équipement de l'équipe
Proposez des justaucorps, des échauffements et des articles pour les supporters à l'effigie de votre équipe par l'intermédiaire d'une boutique en ligne qui traite les commandes et les paiements sans frais.
Lancer un défi de collecte de fonds par équipe
Permettez à chaque gymnaste de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de participer à une campagne amicale entre pairs pour couvrir les frais de voyage et de compétition.
Lancer un programme de parrainage mensuel
Recruter des entreprises locales et des familles pour qu'elles s'engagent à verser des dons mensuels sous forme de parrainage, afin de disposer d'une source de revenus fiable pour la formation et l'entretien des installations.
Organiser une campagne de modernisation de l'équipement
Collectez des dons ponctuels par le biais d'un formulaire personnalisé pour financer de nouveaux tapis, barres et équipements de sécurité, permettant ainsi aux supporters de contribuer facilement aux besoins de l'équipe.
Organiser une soirée de tombola pour la gymnastique
Vendez des billets de tombola en ligne pour des paniers-cadeaux, des leçons privées et des souvenirs d'équipe lors de votre prochaine rencontre afin d'engager les supporters et de stimuler la collecte de fonds.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🤸♀️ 25 nouveaux tapis de sécurité
Veiller à ce que chaque gymnaste atterrisse en toute sécurité et prenne confiance en lui
🏅 10 bourses de concours
Permettre aux athlètes en herbe de participer à des compétitions indépendamment des obstacles financiers
🚌 Bourses de voyage pour 12 gymnastes
Rendre les réunions régionales accessibles et enrichissantes pour chaque membre de l'équipe
🎓 Formation d'entraîneur professionnel
Élever les niveaux de compétence grâce à des cours de certification avancés
👕 Nouveaux uniformes d'équipe
Favoriser l'unité et la fierté grâce à du matériel neuf et de haute qualité
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes de gymnastique
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de gymnastique
🤸♀️ Collecte de fonds pour le Flip-a-Thon
Les gymnastes obtiennent des sponsors qui s'engagent à verser une somme par tour de gymnastique lors d'un marathon de gymnastique libre organisé par la communauté. Cette initiative permet de développer les compétences, d'augmenter les fonds et d'impliquer les donateurs.
☀️ Summer Open Gym Pass
Vendez des abonnements de gymnastique d'été pour des séances d'entraînement sans rendez-vous. Les familles bénéficient d'un accès flexible tout en contribuant aux coûts d'entraînement de l'équipe.
📸 Défi Flip & Share
Les participants publient des mouvements de gymnastique sur les médias sociaux en étiquetant votre équipe. Les sponsors s'engagent pour chaque like/partage, ce qui génère un buzz en ligne et des dons.
🏖️ Beach Balance Challenge
Filmez les poses d'équilibre sur la plage des gymnastes ou des supporters. Chaque vidéo attire des dons de sponsors par participant, propageant ainsi les plaisirs de l'été.
🎟️ Gala d'été
Organiser un spectacle de gymnastique en plein air avec vente de billets, rafraîchissements et prix de tombola. Renforcez les liens avec la communauté et collectez des fonds pour l'équipe.
🌐 Relais virtuel de culbute
Relais en ligne où les gymnastes diffusent des segments d'entraînement. Les donateurs parrainent les minutes de gymnastique, ce qui favorise l'engagement à distance et la collecte de fonds.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 équipes gratuites Équipes de gymnastique idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Équipes de gymnastique en 2025
Subventions individuelles et organisationnelles
Tous les enfants jouent
Subventions totales ou partielles
Ce programme fournit des fonds aux familles et aux organisations à but non lucratif pour le sport des jeunes, en mettant l'accent sur les personnes dans le besoin et les zones à faible revenu, avec un processus de demande permanent.
Les aides de Gainbridge : Investir dans l'avenir du sport féminin
Gainbridge Assists (en partenariat avec Parity et la Womenâs Sports Foundation)
Au moins 5 000
Ce programme soutient les organisations qui font progresser les filles et/ou les femmes dans le domaine du sport et de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet 2025.
Subventions pour le sport chez les jeunes
Commission pour l'engagement des jeunes dans les activités de plein air en Caroline du Nord
Jusqu'à 5 000 $ (voyage) / Jusqu'à 25 000 $ (accueil)
Financement d'équipes et d'événements sportifs non professionnels pour les jeunes, avec ouverture des candidatures le 1er juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Équipes de gymnastique en 2025
Walmart
Soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte et de registres.
Comcast
Partenaire de USA Gymnastics pour soutenir les athlètes et les programmes, y compris les équipes nationales et les championnats.
Spieth Amérique
Fournit des équipements de gymnastique et soutient les fédérations et les compétitions de gymnastique.
Quatro Gymnastique
Partenaire des fédérations nationales de gymnastique pour promouvoir le sport.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes de gymnastique ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes de gymnastique ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission de soutenir des équipes comme la vôtre. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les équipes de gymnastique peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter les frais de compétition ?
Absolument ! Les équipes de gymnastique peuvent utiliser Zeffy pour collecter les frais de compétition, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar versé par vos supporters est directement affecté aux besoins de votre équipe.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes de gymnastique peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les équipes de gymnastique peuvent organiser une variété de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Organisez des collectes de fonds de pair à pair où chaque membre peut collecter des fonds, organisez des événements avec des billets pour des spectacles ou des rencontres, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider !
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes de gymnastique ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes de gymnastique. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de soutien va directement à votre équipe - exactement là où il faut.