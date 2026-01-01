Collecte de fonds sans frais pour les équipes de gymnastique

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Équipes de gymnastique

🤸‍♀️ Collecte de fonds pour le Flip-a-Thon

Les gymnastes obtiennent des sponsors qui s'engagent à verser une somme par tour de gymnastique lors d'un marathon de gymnastique libre organisé par la communauté. Cette initiative permet de développer les compétences, d'augmenter les fonds et d'impliquer les donateurs.

☀️ Summer Open Gym Pass

Vendez des abonnements de gymnastique d'été pour des séances d'entraînement sans rendez-vous. Les familles bénéficient d'un accès flexible tout en contribuant aux coûts d'entraînement de l'équipe.

📸 Défi Flip & Share

Les participants publient des mouvements de gymnastique sur les médias sociaux en étiquetant votre équipe. Les sponsors s'engagent pour chaque like/partage, ce qui génère un buzz en ligne et des dons.

🏖️ Beach Balance Challenge

Filmez les poses d'équilibre sur la plage des gymnastes ou des supporters. Chaque vidéo attire des dons de sponsors par participant, propageant ainsi les plaisirs de l'été.

🎟️ Gala d'été

Organiser un spectacle de gymnastique en plein air avec vente de billets, rafraîchissements et prix de tombola. Renforcez les liens avec la communauté et collectez des fonds pour l'équipe.

🌐 Relais virtuel de culbute

Relais en ligne où les gymnastes diffusent des segments d'entraînement. Les donateurs parrainent les minutes de gymnastique, ce qui favorise l'engagement à distance et la collecte de fonds.

