🏃‍♀️ Défi Summer Strides

Les supporters s'engagent à parcourir des kilomètres en courant ou en marchant de juin à août, en collectant des sponsors par kilomètre. Cet événement stimule la forme physique de la communauté et permet de collecter des fonds pour vos programmes d'athlétisme.

🏟️ Charity Track Classic

Organisez une rencontre d'athlétisme communautaire avec des épreuves éliminatoires amusantes pour tous les âges. Les droits d'entrée et les concessions permettent de financer l'équipement des équipes et les bourses des athlètes, tout en mobilisant les sympathisants locaux.

🥇 Field Day Fitness Fair

Invitez les familles à participer à des démonstrations de lancer de poids, de saut en longueur et de relais pour les débutants. L'inscription, basée sur les dons, couvre les conseils des entraîneurs et l'équipement de l'équipe, ce qui permet de sensibiliser le public et de récolter des fonds.

📸 Concours photo Capturez la piste

Les participants soumettent des photos d'action estivale sur la piste. Les supporters votent en faisant de petits dons ; les meilleurs photographes gagnent des prix. L'opération permet de créer un buzz social et d'obtenir le soutien de l'équipe d'athlétisme.

🎽 Team Jersey Pop-Up Sale

Vendez des maillots d'athlétisme en édition limitée ou légèrement usagés dans un stand d'été. Les fans bénéficient d'un équipement exclusif et les recettes permettent de financer directement les uniformes et les déplacements des athlètes.

📱 Questions-réponses en direct entre l'entraîneur et l'athlète

Organisez une session en direct sur les médias sociaux au cours de laquelle les donateurs posent des questions aux entraîneurs et aux athlètes. L'accès est accordé avec un petit don, ce qui renforce l'engagement et alimente les ressources de l'équipe.

