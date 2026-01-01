Texte du bouton

Gardez 100% des dons de votre équipe d'athlétisme - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les équipes d'athlétisme, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Track and Field Teams

Collecte de fonds sans frais pour les équipes d'athlétisme

Comment Zeffy aide les équipes d'athlétisme à collecter des fonds

Track and Field Teams use Zeffy to fund everything from {from monthly runner sponsorships to banquet auction}—without losing a cent to fees. Here's how:

Collecte de fonds pour le lancement de la saison

Mettez en place un formulaire de don unique pour couvrir les uniformes, l'équipement et les frais de compétition au début de votre saison. Une barre de progression claire et des frais nuls incitent les supporters à donner davantage.

Programme récurrent de parrainage d'un coureur

Invitez les anciens élèves, les parents et les entreprises locales à s'engager dans des parrainages mensuels qui financent les déplacements, l'entraînement et l'amélioration des installations tout au long de l'année. Grâce aux dons automatisés, votre budget reste prévisible et vos athlètes sont soutenus.

Défi "Peer-to-Peer" de la famille et des amis

Permettez à chaque athlète de créer une page personnelle de collecte de fonds et de rallier son réseau pour soutenir les camps d'entraînement ou les voyages de championnat. Une compétition amicale et des pages partageables stimulent l'engagement et les dons.

Course de charité et stage d'athlétisme

Vendez des billets pour une course à pied communautaire jumelée à une clinique d'athlétisme pour les jeunes enseignée par vos meilleurs athlètes. Recueillez les RSVP, traitez les paiements et gérez l'enregistrement, le tout sans frais sur une seule plateforme.

Boutique d'articles d'équipe

Ouvrez une boutique en ligne de vêtements de marque, de bouteilles d'eau et d'équipements pour supporters afin de stimuler l'esprit d'équipe et de générer des revenus. Vos supporters peuvent faire leurs achats tout au long de l'année sans que les frais de transaction ne viennent grever les ventes.

Vente aux enchères du banquet de remise des prix de fin de saison

Organisez une vente aux enchères silencieuse pendant votre banquet, avec des souvenirs sportifs, des paniers-cadeaux et des dons de sponsors locaux. Les enchères numériques garantissent une expérience fluide, sans papier, et maximisent la collecte de fonds.

⚠️ D 'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre équipe d'athlétisme.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🏃‍♂️ 10 nouvelles paires de pointes de performance

Ainsi, chaque sprinter et chaque sauteur peut donner le meilleur de lui-même.

🚍 Bourses de voyage pour 4 rencontres à l'extérieur

Veiller à ce que l'équipe soit exposée et acquière une expérience précieuse en matière de compétition.

💧 Une station d'hydratation pour toute la saison

Assurer la sécurité, la santé et l'énergie des athlètes lors de chaque entraînement.

🥇 Frais d'inscription à 20 championnats régionaux

Donner à un plus grand nombre de coureurs la possibilité de chasser les médailles et les records personnels.

🏟 Réparation et amélioration du revêtement de la voie ferrée

Fournir un environnement de formation sûr et de qualité à tous les membres de l'équipe.

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Les équipes d'athlétisme

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Équipes d'athlétisme

🏃‍♀️ Défi Summer Strides

Les supporters s'engagent à parcourir des kilomètres en courant ou en marchant de juin à août, en collectant des sponsors par kilomètre. Cet événement stimule la forme physique de la communauté et permet de collecter des fonds pour vos programmes d'athlétisme.

🏟️ Charity Track Classic

Organisez une rencontre d'athlétisme communautaire avec des épreuves éliminatoires amusantes pour tous les âges. Les droits d'entrée et les concessions permettent de financer l'équipement des équipes et les bourses des athlètes, tout en mobilisant les sympathisants locaux.

🥇 Field Day Fitness Fair

Invitez les familles à participer à des démonstrations de lancer de poids, de saut en longueur et de relais pour les débutants. L'inscription, basée sur les dons, couvre les conseils des entraîneurs et l'équipement de l'équipe, ce qui permet de sensibiliser le public et de récolter des fonds.

📸 Concours photo Capturez la piste

Les participants soumettent des photos d'action estivale sur la piste. Les supporters votent en faisant de petits dons ; les meilleurs photographes gagnent des prix. L'opération permet de créer un buzz social et d'obtenir le soutien de l'équipe d'athlétisme.

🎽 Team Jersey Pop-Up Sale

Vendez des maillots d'athlétisme en édition limitée ou légèrement usagés dans un stand d'été. Les fans bénéficient d'un équipement exclusif et les recettes permettent de financer directement les uniformes et les déplacements des athlètes.

📱 Questions-réponses en direct entre l'entraîneur et l'athlète

Organisez une session en direct sur les médias sociaux au cours de laquelle les donateurs posent des questions aux entraîneurs et aux athlètes. L'accès est accordé avec un petit don, ce qui renforce l'engagement et alimente les ressources de l'équipe.

Principales subventions pour Équipes d'athlétisme en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre équipe d'athlétisme. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions pour l'amélioration de l'entraînement

USA Track & Field (USATF)

Plus de 20 000 dollars par an

Offre aux membres de l'USATF des opportunités de formation et de mentorat en matière d'entraînement.

Postuler

Subventions pour le sport chez les jeunes

Tous les enfants jouent

Variable (subventions individuelles pour l'inscription/l'équipement, subventions organisationnelles pour les organisations à but non lucratif dans les zones à faibles revenus)

Fournit des fonds aux familles et aux organisations à but non lucratif pour soutenir la participation des enfants de la maternelle à la 12e année à des activités sportives.

Postuler

Subvention pour les clubs de jeunes

Fondation de l'USATF

Non spécifié dans l'extrait, mais prend en charge les programmes.

Soutenir et développer des programmes d'athlétisme et de course à pied de haute qualité qui attirent des jeunes d'horizons divers.

Postuler

Subventions TrackGirlz

TrackGirlz

40 000 dollars attribués en 2022 aux filles et aux programmes.

Soutient l'accès direct à l'athlétisme pour les filles et les programmes dans les communautés locales.

Postuler

Principales entreprises qui font des dons aux équipes d'athlétisme en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre équipe d'athlétisme ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".

Prendre contact

DICK'S Sporting Goods

Soutient les ligues, les équipes, les athlètes et les amateurs d'activités de plein air.

Prendre contact

Fondation Tracksmith

L'objectif est d'accroître la participation à l'athlétisme en soutenant les jeunes entraîneurs et en faisant don de chaussures.

Prendre contact

USA Track & Field (USATF)

Ses programmes et ses championnats sont soutenus par des sponsors nationaux, ce qui indique des partenariats d'entreprises qui profitent au sport.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les équipes d'athlétisme ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les équipes d'athlétisme ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission, à savoir vous aider à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les équipes d'athlétisme peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des parrainages et des frais d'inscription à des événements ?

Absolument ! Les équipes d'athlétisme peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de sponsors, vendre des billets d'entrée aux événements, et même gérer des parrainages récurrents - le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre équipe et de vos athlètes.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les équipes d'athlétisme peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les équipes d'athlétisme peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds entre pairs où les membres de l'équipe rallient le soutien de la communauté, vendez des billets pour votre prochain événement sportif ou mettez en place des dons récurrents pour un soutien continu de l'équipe. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy est là pour vous aider à réussir.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les équipes d'athlétisme ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les équipes d'athlétisme. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent reste dans votre équipe, aidant les athlètes et améliorant vos programmes.

