Lancer le magasin de l'esprit ultime
Vendez en ligne des articles de supporters personnalisés tels que des t-shirts, des casquettes et des écharpes afin de vous approvisionner en articles de l'esprit d'équipe tout en conservant 100 % des recettes. Une boutique en ligne facilite les commandes pour les parents et les supporters.
Organiser la tombola annuelle 50/50 à mi-temps
Suscitez l'enthousiasme lors des matchs à domicile en vendant des billets de tombola numériques pour un tirage au sort 50/50. La billetterie automatisée et les notifications instantanées rationalisent le processus et stimulent la participation.
Vendre des abonnements de saison et des billets de match
Proposez des abonnements pour un seul match ou pour toute la saison avec la vente de billets en ligne, la sélection des places et la livraison de billets électroniques. Simplifiez les admissions et suivez la fréquentation sans effort.
Organiser un banquet d'enchères silencieuses pour les personnes âgées
Réunissez les anciens élèves, les familles et les entreprises locales pour qu'ils fassent des offres sur des souvenirs, des paniers-cadeaux et des expériences lors de votre banquet de fin de saison, et ce sans aucun frais.
Défi aux pairs "Parrainer un joueur
Permettre aux joueurs et à leurs familles de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de mettre leurs amis au défi de financer les coûts de leur saison, des uniformes aux frais de déplacement.
Fonds de modernisation des installations et des terrains
Recueillez des dons ponctuels ou récurrents pour le remplacement des pelouses, la modernisation de l'éclairage ou l'installation de nouveaux gradins grâce à un formulaire de don propre et personnalisé.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏀 50 new team jerseys
Pour que chaque athlète ressente l'unité et la fierté le jour du match
🎺 5 instruments de musique entièrement réparés
Veiller à ce que tous les musiciens puissent participer aux spectacles
🏆 Banquet de fin de saison pour 125 personnes
Célébrer les réussites des élèves et renforcer la communauté
🚌 Deux voyages en bus pour les matchs à l'extérieur
Assurer un transport sûr et sponsorisé pour tous les joueurs
🥗 Collations saines après l'entraînement pendant 10 semaines
Alimenter les étudiants-athlètes en énergie nutritive tout au long de la saison
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Clubs de supporters
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Clubs de supporters
🏀 Summer Slam Shootout
Organiser des tournois de basket-ball le week-end en invitant les équipes à payer des frais d'inscription. Les spectateurs profitent des ventes de snacks et des tombolas pour augmenter les fonds du club et l'esprit communautaire.
🌭 Tailgate Taste Fest
Organisez un festival "tailgate" lors des matchs avec des camions de nourriture, des vendeurs locaux et des concours de supporters. Les recettes des tickets repas et des matchs soutiennent les activités du club de supporters.
🎥 Soirée cinéma en plein air
Établissez des partenariats avec des parcs pour des projections de films en soirée. Faites payer l'entrée ou offrez des places VIP, puis vendez des concessions et des produits dérivés pour collecter des fonds sous les étoiles.
🚴 Vélo-thon communautaire
Organisez une randonnée sponsorisée avec plusieurs options d'itinéraires. Les cyclistes obtiennent des promesses de dons par kilomètre, puis célèbrent l'événement lors d'un pique-nique et d'une remise de prix afin d'obtenir des dons.
📸 Concours photo Instagram
Lancez un concours photo estival mettant en valeur l'esprit d'équipe. Les supporters votent en faisant de petits dons et les gagnants remportent des prix offerts par des sponsors locaux, ce qui stimule l'engagement en ligne.
🎁 Booster Box Abonnement
Proposer des boîtes d'été mensuelles remplies d'articles pour les supporters, d'en-cas et de mises à jour exclusives. Les abonnés soutiennent les besoins permanents du club tout en bénéficiant d'avantages réservés aux initiés.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 clubs gratuits Clubs Boosters idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Clubs de supporters en 2025
Programme de subvention communautaire de Walmart
Walmart
Jusqu'à 5 000 dollars par an
Finance des projets communautaires, notamment des sports pour les jeunes et des clubs d'entraide ; les magasins Walmart locaux acceptent les demandes tout au long de l'année.
Programme de petites subventions du Stadium Boosters Club
Club des supporters du stade
Jusqu'à 250 $ par subvention
Petites subventions jusqu'à 250 $ pour soutenir des activités scolaires au profit des élèves ; subventions multiples autorisées dans certaines limites.
Bourse de la Fondation Truist
Fondation Truist
5 000 $ et plus
Ce programme soutient les organisations à but non lucratif innovantes qui s'alignent sur la construction de parcours professionnels vers la mobilité économique et le renforcement des petites entreprises. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet 2025.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Variable
soutient des projets d'éducation à l'environnement dans les dix régions de l'EPA.
Principales entreprises qui font des dons aux Clubs Boosters en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations locales par le biais de subventions, de programmes de collecte et de registres dans le cadre de son initiative Spark Good.
Cible
Offre des subventions et des dons de GiftCard aux organisations à but non lucratif, aux écoles et aux organismes publics éligibles.
Nike
soutient les organisations sportives pour les jeunes et les programmes communautaires par le biais de son Fonds d'impact communautaire.
DICK'S Sporting Goods
Offre des possibilités de financement et de subvention aux organisations sportives pour la jeunesse par le biais de son programme "Le sport, c'est important".
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les Clubs Boosters ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les clubs Boosters ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons optionnels des donateurs qui croient en notre mission d'aider les clubs comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les Boosters Clubs peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter les dons des anciens élèves ?
Absolument ! Les clubs Boosters peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons d'anciens élèves, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné par vos anciens élèves est directement utilisé pour soutenir la mission et les objectifs de votre club.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les clubs Boosters peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les clubs de supporters peuvent organiser toutes sortes de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Lancez des collectes de fonds de pair à pair, vendez des billets pour votre prochain événement, ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, nous sommes là pour vous aider.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les clubs Boosters ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les clubs Boosters. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à votre mission, là où il doit aller.