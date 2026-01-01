Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Clubs de supporters

🏀 Summer Slam Shootout

Organiser des tournois de basket-ball le week-end en invitant les équipes à payer des frais d'inscription. Les spectateurs profitent des ventes de snacks et des tombolas pour augmenter les fonds du club et l'esprit communautaire.

🌭 Tailgate Taste Fest

Organisez un festival "tailgate" lors des matchs avec des camions de nourriture, des vendeurs locaux et des concours de supporters. Les recettes des tickets repas et des matchs soutiennent les activités du club de supporters.

🎥 Soirée cinéma en plein air

Établissez des partenariats avec des parcs pour des projections de films en soirée. Faites payer l'entrée ou offrez des places VIP, puis vendez des concessions et des produits dérivés pour collecter des fonds sous les étoiles.

🚴 Vélo-thon communautaire

Organisez une randonnée sponsorisée avec plusieurs options d'itinéraires. Les cyclistes obtiennent des promesses de dons par kilomètre, puis célèbrent l'événement lors d'un pique-nique et d'une remise de prix afin d'obtenir des dons.

📸 Concours photo Instagram

Lancez un concours photo estival mettant en valeur l'esprit d'équipe. Les supporters votent en faisant de petits dons et les gagnants remportent des prix offerts par des sponsors locaux, ce qui stimule l'engagement en ligne.

🎁 Booster Box Abonnement

Proposer des boîtes d'été mensuelles remplies d'articles pour les supporters, d'en-cas et de mises à jour exclusives. Les abonnés soutiennent les besoins permanents du club tout en bénéficiant d'avantages réservés aux initiés.

