Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

partenariats communautaires pour la collecte de fonds en faveur des LGBTQ
idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif à l'occasion d'un événement de la fierté
Manifestations virtuelles de collecte de fonds pour les droits des LGBTQ

12 Idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ

Course virtuelle de la fierté LGBTQ

Une course à pied virtuelle d'un mois où les participants collectent des fonds pour chaque kilomètre parcouru, promouvant ainsi la forme physique et le soutien de la communauté.

Défi mensuel de don

Encouragez les sympathisants à faire des dons récurrents en les incitant à partager leur engagement sur les médias sociaux.

Soirée Bingo Drag Queen

Organisez une soirée de bingo animée mettant en scène des drag queens locales, les recettes de la vente des billets et des parrainages étant reversées à l'organisation.

Festival du film de la fierté

Organiser un festival du film sur le thème des LGBTQ et faire payer les billets, tout en offrant des possibilités de dons et de parrainage.

Vente aux enchères d'œuvres d'art du Mois des fiertés

Collaborez avec des artistes locaux pour vendre aux enchères des œuvres d'art sur le thème de la fierté, célébrant ainsi la culture LGBTQ tout en collectant des fonds pour l'organisation.

Collecte de fonds pour la bière artisanale

S'associer à des brasseries locales pour organiser une dégustation dont une partie des ventes est reversée pour soutenir des initiatives en faveur des droits des personnes LGBTQ.

Salon de l'entreprise LGBTQ Advocate

Organisez une foire locale où les entreprises appartenant à des LGBTQ peuvent présenter leurs produits et reverser un pourcentage des ventes à votre organisation.

Vente aux enchères en ligne pour le changement

Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles offerts par des sympathisants et des entreprises locales, permettant une participation virtuelle depuis n'importe quel endroit pour une portée maximale.

Produits dérivés de la fierté arc-en-ciel

Concevez et vendez des articles sur le thème de la fierté, tels que des t-shirts et des sacs fourre-tout, dont les recettes serviront à financer les programmes de votre organisation.

Collecte de fonds par le biais d'un potluck communautaire

Organisez un dîner-partage où les participants font un don pour se joindre à l'événement et apportent un plat, combinant ainsi la nourriture, la communauté et la collecte de fonds.

Campagne pair-à-pair

Permettre aux supporters de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour des événements spéciaux, en encourageant une compétition amicale et l'implication de la communauté.

Soirée Trivia sur l'histoire des LGBTQ

Organisez une soirée trivia sur l'histoire des LGBTQ, en faisant payer l'entrée et en offrant des prix, tout en informant les participants sur les droits des LGBTQ.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les droits des LGBTQ+ Organizations🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organisations de défense des droits des LGBTQ

Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits des LGBTQ+ →

Groupes d'activisme queer

Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'activisme Queer →

Organisations amérindiennes

Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes →

Groupes de défense des LGBTQ

Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de défense des droits LGBTQ+ →

Organisations de défense des droits civils

Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des droits civils →

Groupes politiques

Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes politiques →

Droits des transgenres

Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.

Voir les idées de collecte de fonds pour les droits des transgenres →

Comités d'action politique

Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.

Voir les idées de collecte de fonds pour les comités d'action politique →

Groupes d'éducation des électeurs

Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'éducation des électeurs →

Sociétés d'aide juridique

Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.

Voir les idées de collecte de fonds pour les sociétés d'aide juridique →

Organisations de justice sociale

Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale →

⚖️
Droits civils et groupes de pression

"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les groupes de défense des droits civiques et de plaidoyer →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre organisation de défense des droits LGBTQ+ ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association à soutenir les droits des LGBTQ. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Clarté de la mission : Votre mission est-elle clairement définie et largement comprise par vos parties prenantes ?
  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer chaque semaine aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises et les sympathisants ?
  • Santé financière : Quelle est votre situation financière actuelle et disposez-vous de réserves pour faire face aux dépenses imprévues ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organisations de défense des droits des LGBTQ :

1. Participation au festival de la fierté

  • Monter un stand lors des festivals de la fierté locale afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds par le biais de marchandises et de dons.
  • Créez une expérience amusante et engageante pour interagir avec les participants et cultiver le soutien.

2. Gala virtuel

  • Organisez un gala en ligne avec des spectacles, des orateurs invités et des ventes aux enchères pour attirer un public plus large.
  • Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux afin de maximiser la participation.

3. Campagnes de défense des intérêts de la Communauté

  • Lancer une campagne axée sur le changement de politique et les droits des communautés, en encourageant les petits dons pour chaque sympathisant.
  • Utilisez les plateformes numériques pour mobiliser les sympathisants et les encourager à partager votre mission.

4. Vitrines artistiques

  • Engager des artistes locaux à créer des œuvres d'art sur le thème des LGBTQ et organiser des expositions payantes.
  • Utilisez l'événement pour collecter des fonds en encourageant les participants à faire des dons ou à enchérir sur des œuvres d'art.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParticipation au festival des fiertésHautHautMediumGala virtuelMediumHautHautCampagnes de sensibilisation de la communautéMediumMediumMediumSpectacles artistiquesMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un gala virtuel :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et trouver des conférenciers/artistes invités.
  • 6 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement sur les médias sociaux et par le biais de bulletins d'information.
  • 4 semaines avant : Lancez la vente de billets et les campagnes de collecte de fonds.
  • 1 semaine avant : Finaliser les détails concernant la technologie et la logistique.
  • Jour de l'événement : Organiser le gala virtuel avec l'aide de l'équipe pour les problèmes techniques.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est essentielle au succès de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Plateformes technologiques pour l'organisation d'événements, matériel de marketing et tous les permis ou licences nécessaires.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement, cachets des artistes et matériel promotionnel pour la sensibilisation.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de votre budget et de vos attentes en matière de participation.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels peut vous aider à mieux vous préparer aux activités de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation attendue est faible.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment un retour d'information négatif ou une défaillance peut affecter la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes techniques ou des défis imprévus qui pourraient avoir un impact sur les événements, en particulier les événements virtuels.

En suivant ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur votre mission de défense des droits des LGBTQ, mais qui mobilise aussi efficacement votre communauté et lui donne les moyens d'agir. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche de collecte de fonds !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les organisations de défense des droits des LGBTQ ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les organisations de défense des droits des LGBTQ ?
Flèche
Comment les organisations de défense des droits des LGBTQ peuvent-elles mettre en œuvre des campagnes de crowdfunding réussies ?
Flèche
Quelles sont les possibilités de collecte de fonds saisonnières innovantes dont les organisations de défense des droits des LGBTQ peuvent tirer parti ?
Flèche
Quelles sont les meilleures pratiques pour mener une campagne de collecte de fonds de pair à pair pour les organisations de défense des droits LGBTQ ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organisations de défense des droits des LGBTQ
Groupes d'activisme queer
Organisations amérindiennes
Groupes de défense des LGBTQ
Organisations de défense des droits civils
Groupes politiques
Droits des transgenres
Comités d'action politique
Groupes d'éducation des électeurs
Sociétés d'aide juridique
Organisations de justice sociale
Droits civils et groupes de pression
Programmes de prévention de la criminalité

<div ms-code-snippet-q="1">What are the most unique virtual fundraising ideas for LGBTQ Rights Organizations?</div><div ms-code-snippet-a="1">Host a virtual pride festival that encourages participants to create and share their own pride-themed content online. Set up a platform where individuals can submit videos, art, or performances celebrating LGBTQ culture. Charge a small entry fee for submissions and promote sponsorship opportunities for businesses within the LGBTQ community. Use social media hashtags to drive engagement and visibility. Collaborate with influencers to broaden your reach and use platforms like YouTube or Instagram Live for streaming events. Promote it heavily during Pride Month (June) for maximum participation and visibility.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which creative fundraising ideas generate the highest ROI for LGBTQ Rights Organizations?</div><div ms-code-snippet-a="2">Create a ‘Love is Love’ merchandise line featuring inclusive designs that resonate with the LGBTQ community. Partner with local artists for limited-edition items, donating a portion of profits back to LGBTQ advocacy. Promote the merchandise through online shops, pop-up shops, and at community events to reach broader audiences. Evaluate success through sales data, tracking which products resonate most with supporters. Launch special campaigns during pride seasons and holidays to boost purchases. Engaging with customers through social media will enhance the merchandise visibility.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can LGBTQ Rights Organizations implement successful crowdfunding campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="3">Utilize a reputable crowdfunding platform to launch a campaign focused on specific projects or needs, like community outreach or educational programs. Use compelling storytelling to create an emotional connection, including testimonials from beneficiaries and community members. Promote the campaign through social media, email newsletters, and partnerships with local businesses for visibility. Offer creative incentives such as personalized shout-outs or limited-time thank-you gifts for donors. Monitor results and adjust strategy as necessary to maximize engagement and contributions.</div><div ms-code-snippet-q="4">What innovative seasonal fundraising opportunities can LGBTQ Rights Organizations take advantage of?</div><div ms-code-snippet-a="4">Organize themed fitness challenges or fun runs that promote wellness and equality, such as a 'Run for Pride' marathon series. Participants can register for a fee, receive virtual badges, and compete for prizes. Incorporate social media components to boost visibility and encourage sharing of personal fitness journeys. Align the events with significant LGBTQ dates, such as National Coming Out Day or LGBTQ History Month. Collaborate with local businesses for sponsorships and donations to further enrich the experience and leverage marketing channels.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are the best practices for running a peer-to-peer fundraising campaign for LGBTQ Rights Organizations?</div><div ms-code-snippet-a="5">Leverage the power of storytelling by empowering supporters to fundraise on behalf of your organization. Set up an easy-to-use online platform where individuals can create personalized fundraising pages. Provide them with templates, tips for outreach, and customizable challenges to motivate donations among their networks. Promote a sense of community by creating leaderboards, providing regular updates, and offering incentives for top fundraisers. Use your data analytics to track engagement and adjust promotional strategies as needed for future campaigns.</div>