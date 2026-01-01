Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Une course à pied virtuelle d'un mois où les participants collectent des fonds pour chaque kilomètre parcouru, promouvant ainsi la forme physique et le soutien de la communauté.
Encouragez les sympathisants à faire des dons récurrents en les incitant à partager leur engagement sur les médias sociaux.
Organisez une soirée de bingo animée mettant en scène des drag queens locales, les recettes de la vente des billets et des parrainages étant reversées à l'organisation.
Organiser un festival du film sur le thème des LGBTQ et faire payer les billets, tout en offrant des possibilités de dons et de parrainage.
Collaborez avec des artistes locaux pour vendre aux enchères des œuvres d'art sur le thème de la fierté, célébrant ainsi la culture LGBTQ tout en collectant des fonds pour l'organisation.
S'associer à des brasseries locales pour organiser une dégustation dont une partie des ventes est reversée pour soutenir des initiatives en faveur des droits des personnes LGBTQ.
Organisez une foire locale où les entreprises appartenant à des LGBTQ peuvent présenter leurs produits et reverser un pourcentage des ventes à votre organisation.
Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles offerts par des sympathisants et des entreprises locales, permettant une participation virtuelle depuis n'importe quel endroit pour une portée maximale.
Concevez et vendez des articles sur le thème de la fierté, tels que des t-shirts et des sacs fourre-tout, dont les recettes serviront à financer les programmes de votre organisation.
Organisez un dîner-partage où les participants font un don pour se joindre à l'événement et apportent un plat, combinant ainsi la nourriture, la communauté et la collecte de fonds.
Permettre aux supporters de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour des événements spéciaux, en encourageant une compétition amicale et l'implication de la communauté.
Organisez une soirée trivia sur l'histoire des LGBTQ, en faisant payer l'entrée et en offrant des prix, tout en informant les participants sur les droits des LGBTQ.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre association à soutenir les droits des LGBTQ. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Après avoir évalué votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les organisations de défense des droits des LGBTQ :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsParticipation au festival des fiertésHautHautMediumGala virtuelMediumHautHautCampagnes de sensibilisation de la communautéMediumMediumMediumSpectacles artistiquesMediumHautHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un gala virtuel :
La planification du budget est essentielle au succès de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels peut vous aider à mieux vous préparer aux activités de collecte de fonds :
En suivant ces étapes, vous pourrez découvrir une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur votre mission de défense des droits des LGBTQ, mais qui mobilise aussi efficacement votre communauté et lui donne les moyens d'agir. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche de collecte de fonds !
