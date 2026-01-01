Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Lancer une campagne de crowdfunding sur les médias sociaux, en encourageant les sympathisants à partager leurs histoires personnelles et à collecter des fonds pour des projets spécifiques de justice sociale.
Engagez vos supporters avec une semaine à thème sur les médias sociaux où ils peuvent faire un don en étiquetant leurs amis et en partageant des messages sur votre cause.
Organisez un dîner-partage où les participants apportent des plats et des dons, encourageant ainsi la création d'une communauté tout en collectant des fonds.
Organiser un atelier en ligne sur les questions de justice sociale, en faisant payer une participation tout en offrant des connaissances précieuses et des possibilités de mise en réseau.
Collaborez avec des artistes locaux pour organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art, en présentant des pièces qui représentent des thèmes de justice sociale et en reversant les recettes à votre organisation.
Créez un programme de dons mensuels qui permet aux sympathisants de contribuer régulièrement tout en recevant des mises à jour exclusives et des rapports d'impact.
Établir des partenariats avec d'autres organisations pour des subventions partagées portant sur des questions qui se recoupent afin d'accroître l'impact et les possibilités de financement.
Inciter les entreprises locales à organiser des journées de bénévolat au cours desquelles les employés peuvent apporter leur contribution, ce qui favorise l'engagement de la communauté et des parrainages potentiels.
Vendez des produits tels que des T-shirts ou des sacs fourre-tout contenant des messages puissants sur la justice sociale, dont les recettes soutiennent vos efforts de plaidoyer.
Lancez une campagne visant à obtenir des donateurs une contrepartie pour les contributions versées pendant une période donnée, afin d'inciter les gens à donner davantage.
Organiser un festival célébrant les cultures locales et les thèmes liés à la justice sociale, en proposant la vente de billets et des stands communautaires pour collecter des fonds.
Encouragez les sympathisants à créer des pages personnelles de collecte de fonds et à mettre leurs réseaux au défi de collecter des fonds, afin de créer un sentiment de communauté et de compétition.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de justice sociale :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsExposition artistique de plaidoyerMediumHighMediumCampagne de crowdfunding en ligneHighMediumHighAteliers communautaires de partage de compétencesHighHighMediumEvénements thématiques de collecte de fondsMediumHighMedium
Établissez un calendrier précis pour maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'Advocacy Art Show :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
