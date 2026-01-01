Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser


des événements de collecte de fonds pour des causes de justice sociale

sensibilisation de la communauté collecte de fonds pour la justice

collecte de fonds de pair à pair pour l'équité sociale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale

Le crowdfunding au service du changement

Lancer une campagne de crowdfunding sur les médias sociaux, en encourageant les sympathisants à partager leurs histoires personnelles et à collecter des fonds pour des projets spécifiques de justice sociale.


Campagne de dons dans les médias sociaux

Engagez vos supporters avec une semaine à thème sur les médias sociaux où ils peuvent faire un don en étiquetant leurs amis et en partageant des messages sur votre cause.


Collecte de fonds par le biais d'un potluck communautaire

Organisez un dîner-partage où les participants apportent des plats et des dons, encourageant ainsi la création d'une communauté tout en collectant des fonds.


Atelier virtuel sur le plaidoyer

Organiser un atelier en ligne sur les questions de justice sociale, en faisant payer une participation tout en offrant des connaissances précieuses et des possibilités de mise en réseau.


Vente aux enchères d'œuvres d'art

Collaborez avec des artistes locaux pour organiser une vente aux enchères d'œuvres d'art, en présentant des pièces qui représentent des thèmes de justice sociale et en reversant les recettes à votre organisation.


Programme de dons mensuels

Créez un programme de dons mensuels qui permet aux sympathisants de contribuer régulièrement tout en recevant des mises à jour exclusives et des rapports d'impact.


Demandes de subventions en collaboration

Établir des partenariats avec d'autres organisations pour des subventions partagées portant sur des questions qui se recoupent afin d'accroître l'impact et les possibilités de financement.


Événements de bénévolat d'entreprise

Inciter les entreprises locales à organiser des journées de bénévolat au cours desquelles les employés peuvent apporter leur contribution, ce qui favorise l'engagement de la communauté et des parrainages potentiels.


Marchandises de sensibilisation

Vendez des produits tels que des T-shirts ou des sacs fourre-tout contenant des messages puissants sur la justice sociale, dont les recettes soutiennent vos efforts de plaidoyer.


Campagne ciblée de dons jumelés

Lancez une campagne visant à obtenir des donateurs une contrepartie pour les contributions versées pendant une période donnée, afin d'inciter les gens à donner davantage.


Festival de la culture locale

Organiser un festival célébrant les cultures locales et les thèmes liés à la justice sociale, en proposant la vente de billets et des stands communautaires pour collecter des fonds.


Défi de collecte de fonds de pair à pair

Encouragez les sympathisants à créer des pages personnelles de collecte de fonds et à mettre leurs réseaux au défi de collecter des fonds, afin de créer un sentiment de communauté et de compétition.




4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les organisations de justice sociale🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.


💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.



Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.


SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos organisations de justice sociale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez le questionnaire d'auto-évaluation suivant comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle au sein de la communauté et avec les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de justice sociale :

1. Exposition d'art sur la défense des droits de l'homme

  • Organiser une exposition d'art où les artistes locaux offrent des œuvres qui résonnent avec les thèmes de la justice sociale.
  • Faire payer un droit d'entrée et offrir aux participants la possibilité d'acheter des œuvres d'art.

2. Campagne de crowdfunding en ligne

  • Utilisez les plateformes de crowdfunding pour partager votre mission et votre histoire.
  • Engagez votre communauté par le biais des médias sociaux afin d'atteindre un public plus large.

3. Ateliers communautaires de partage des compétences

  • Organisez des ateliers où les membres de la communauté peuvent enseigner des compétences (comme la cuisine, le yoga ou l'art) en échange d'un don.
  • Cela favorise l'engagement de la communauté tout en collectant des fonds.

4. Manifestations de collecte de fonds à thème

  • Organisez des événements autour de questions sociales, comme des soirées de sensibilisation au changement climatique ou des débats sur les droits de l'homme.
  • Incorporez des ventes de billets, des dons et des parrainages pour collecter des fonds.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsExposition artistique de plaidoyerMediumHighMediumCampagne de crowdfunding en ligneHighMediumHighAteliers communautaires de partage de compétencesHighHighMediumEvénements thématiques de collecte de fondsMediumHighMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'Advocacy Art Show :

  • 6 semaines avant : Fixer une date, trouver un lieu et commencer à contacter les artistes.
  • 4 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des points de vente locaux.
  • 2 semaines avant : Finaliser les collections d'œuvres d'art et organiser la logistique.
  • 1 semaine avant : Envoyer des rappels et confirmer la présence des artistes et des sponsors.
  • Jour de l'événement : Installer le lieu et organiser l'événement, en veillant à impliquer les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, publicité, assurance et permis nécessaires.
  • Coûts variables : Matériel pour les ateliers, restauration pour les événements et commandes d'artistes.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif financier en fonction de vos besoins budgétaires et du nombre de participants prévu.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles dues à une faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que la disponibilité des lieux ou l'annulation d'artistes.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !




Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif



Questions fréquentes


Quelles sont les idées uniques de collecte de fonds par le biais d'événements pour les organisations de justice sociale ?

Quelles approches créatives de crowdfunding sont efficaces pour les organisations de justice sociale ?

Quelles sont les opportunités saisonnières de collecte de fonds pour les organisations de justice sociale en 2024-2025 ?

Comment les organisations de justice sociale peuvent-elles utiliser la collecte de fonds de pair à pair de manière créative ?

Quelle utilisation innovante des médias sociaux peut stimuler la collecte de fonds pour les organisations de justice sociale ?



