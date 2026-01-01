Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art réalisées par des artistes LGBTQ+. Les supporters enchérissent sur les œuvres tout en faisant un don à votre cause.
Engagez vos supporters dans un défi virtuel d'un mois pour courir ou marcher tout en collectant des fonds pour des initiatives d'activisme queer.
Créez une campagne de hashtag engageante où les supporters partagent leurs histoires personnelles et font des dons, amplifiant ainsi les voix au sein de la communauté.
Organisez une manifestation au cours de laquelle les membres de la communauté racontent leur histoire. Faites payer l'entrée et les dons, en mettant en valeur les expériences personnelles.
Concevez et vendez des vêtements ou des accessoires uniques qui promeuvent la fierté et l'activisme queer, et dont les recettes soutiennent votre organisation à but non lucratif.
Lancer un programme d'adhésion invitant les donateurs à verser une contribution mensuelle, en leur offrant des mises à jour et des événements exclusifs en guise de remerciement.
Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour des soirées de collecte de fonds au cours desquelles un pourcentage des ventes soutient le travail de votre association au sein de la communauté.
Organisez une soirée trivia amusante et thématique, en ligne ou en personne, en demandant aux équipes de payer des frais d'inscription qui iront directement à votre cause.
Proposer des cours de bien-être en ligne (yoga, méditation) pour lesquels les participants font des dons afin de favoriser la santé au sein de la communauté LGBTQ+.
Montez un stand lors des manifestations locales de la fierté nationale afin de proposer aux participants des informations, des activités et des possibilités de dons tout en célébrant la diversité.
Recueillez et publiez des recettes de la communauté queer et vendez le livre, dont les recettes seront reversées aux programmes de votre organisation.
Créez et vendez des colis de soins contenant des articles sur le thème LGBTQ+. Les donateurs achètent des colis, ce qui favorise l'esprit de communauté tout en permettant de collecter des fonds.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les organisations de défense des droits des LGBTQ augmentent leurs fonds grâce à des brunchs de travestis, des courses de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art inclusives, des ventes de produits dérivés et des parrainages communautaires.
Organisez des brunchs de travestis, des courses sur le thème de la fierté, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des collectes de fonds entre pairs pour soutenir la défense des droits des personnes LGBTQ+ et les espaces sûrs.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les groupes de défense des LGBTQ peuvent organiser des brunchs, des marches de la fierté et des parrainages d'alliés pour financer des services de sensibilisation, d'éducation et de soutien.
Les organisations de défense des droits civiques peuvent rallier des sympathisants en organisant des marches pour la liberté, des campagnes d'envoi de lettres et des dîners de bienfaisance pour financer leurs activités de plaidoyer.
Les groupes politiques peuvent organiser des rencontres avec les candidats, des campagnes de crowdfunding et des campagnes d'adhésion pour financer des actions de sensibilisation et d'éducation des électeurs.
Organiser des soirées ouvertes à tous, des campagnes de crowdfunding et des dîners de sensibilisation pour financer l'éducation aux droits des transgenres, le soutien juridique et la sensibilisation de la communauté.
Les comités d'action politique collectent des fonds par le biais d'appels par courrier électronique, de rencontres avec les donateurs, de campagnes de courrier ciblées et de dîners de campagne.
Les groupes d'éducation des électeurs collectent des fonds par le biais de panels de candidats, d'ateliers civiques payants, de campagnes d'inscription et d'appels aux donateurs de base.
Les sociétés d'aide juridique peuvent organiser des ateliers sur la connaissance des droits, des campagnes de parrainage et des dîners de bienfaisance pour financer des services juridiques gratuits.
Les organisations de justice sociale prospèrent grâce aux dîners de bienfaisance, aux ventes aux enchères d'œuvres d'art publiques et aux défis lancés par les donateurs locaux pour soutenir leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation.
"Les groupes de défense des droits civils organisent des forums communautaires, des ateliers juridiques et des collectes de fonds au niveau local pour alimenter les campagnes en faveur de l'égalité.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds conçues pour les organisations à but non lucratif du militantisme queer :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesVente de marchandises de la FiertéMediumHighMediumFestival virtuel du film QueerHighMediumMediumVente de gâteaux QueerHighHighLowDîner de gala de collecte de fondsMediumHighHigh
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une vente de marchandises de la Fierté :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
