Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Manifestations de collecte de fonds pour la prévention de la criminalité
sensibilisation de la communauté initiatives de collecte de fonds
possibilités de subventions pour la prévention de la criminalité

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité

Défi de la sécurité dans les médias sociaux

Inciter les supporters à partager des conseils de sécurité sur les médias sociaux, en encourageant les dons pour chaque message partagé à l'aide d'un hashtag spécifique.

Créer une collecte de fonds
Webinaires sur la sensibilisation au numérique

Organiser une série de webinaires en ligne avec des experts discutant des stratégies de prévention de la criminalité, en faisant payer l'accès et en proposant des liens de donation.

Créer une collecte de fonds
Marche virtuelle pour la sécurité

Organisez une marche virtuelle où les participants peuvent suivre la distance parcourue tout en collectant des fonds grâce à des parrainages personnels et au partage social.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères en ligne pour la prévention de la criminalité

Lancez une vente aux enchères en ligne d'articles et d'expériences offerts, dont les recettes soutiennent vos programmes axés sur la sécurité de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Salon de la sécurité communautaire

Organisez une manifestation avec les forces de l'ordre locales, des ateliers sur la sécurité et des activités familiales, en faisant payer l'entrée et en acceptant les dons sur place.

Créer une collecte de fonds
BBQ de la surveillance de quartier

Organisez un barbecue communautaire pour promouvoir les initiatives de surveillance de quartier, en combinant plaisir et collecte de fonds grâce à la vente de billets et à des tirages au sort.

Créer une collecte de fonds
Kits de sécurité personnalisés

Créez et vendez des kits de sécurité personnalisés pour les familles, comprenant des articles tels que des alarmes et des vêtements réfléchissants, dont les recettes soutiennent vos programmes.

Créer une collecte de fonds
Articles de prévention de la criminalité

Vendre des produits de marque, tels que des t-shirts et des sacs écologiques, avec des messages accrocheurs sur la prévention de la criminalité afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public.

Créer une collecte de fonds
Partenariat d'entreprise pour la prévention de la criminalité

Établissez un partenariat avec des entreprises locales dans le cadre d'une campagne de dons jumelés où elles versent une somme équivalente aux contributions de leurs employés à vos programmes de prévention de la criminalité.

Créer une collecte de fonds
Cercle des donateurs mensuels

Lancez un programme de dons mensuels où les donateurs contribuent régulièrement, offrant des mises à jour exclusives et une reconnaissance de leur engagement en faveur de la sécurité.

Créer une collecte de fonds
Subventions pour le défi de la sécurité communautaire

Encourager les groupes communautaires à proposer des projets de sécurité, en offrant de petites subventions financées par les dons collectés lors d'une campagne thématique.

Créer une collecte de fonds
Ateliers de formation à la prévention de la criminalité

Proposer des ateliers pour enseigner les techniques de prévention de la criminalité, en faisant payer aux participants une somme qui permet de soutenir les initiatives du programme tout en leur permettant d'acquérir des compétences utiles.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la prévention de la criminalité Programs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos programmes de prévention de la criminalité ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation à mener des activités de collecte de fonds de manière efficace. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises locales et les forces de l'ordre ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'inscrit-elle dans votre mission de prévention de la criminalité et d'amélioration de la sécurité de la communauté ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux programmes de prévention de la criminalité :

1. Ateliers sur la sécurité communautaire

  • Organiser des ateliers axés sur les stratégies de prévention de la criminalité afin d'éduquer les membres de la communauté.
  • Faire payer la participation ; proposer des réductions pour les familles ou les inscriptions multiples.

2. Journée de nettoyage du quartier

  • Organiser une journée de nettoyage pour embellir les quartiers, en encourageant la participation par le biais de parrainages locaux.
  • Inciter les entreprises locales à parrainer l'événement et à en couvrir les coûts, en faisant en retour la promotion de leur entreprise.

3. Course/marche de bienfaisance

  • Organiser une course ou une marche de bienfaisance axée sur la sensibilisation à la criminalité et la prévention, en invitant les participants à collecter des fonds par le biais de parrainages.
  • Impliquer les écoles et les organisations locales pour une plus grande participation et un plus grand parrainage.

4. Campagnes de collecte de fonds sur les médias sociaux

  • Créez un contenu attrayant qui met en valeur le travail et l'impact de votre association ; encouragez les dons grâce à des liens directs vers des plateformes de collecte de fonds.
  • Lancer des publicités ciblées pour atteindre les donateurs potentiels intéressés par les initiatives de sécurité communautaire.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de sécurité communautaireHautMediumMediumJournée de nettoyage du quartierHautHautBasCourse/Marche de bienfaisanceMediumHautHautCampagnes de collecte de fonds sur les médias sociauxHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course/marche de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixez une date, un lieu et commencez à contacter les parrains et marraines.
  • 6 semaines avant : Lancer des campagnes de promotion ; ouvrir les inscriptions.
  • 4 semaines avant : Confirmer les volontaires et la logistique (permis, fournitures).
  • 1 semaine avant : Dernière campagne de promotion ; confirmation des participants locaux et des sponsors.
  • Le jour même : Exécuter l'événement, s'assurer que les protocoles de sécurité sont en place.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing, permis.
  • Coûts variables : Fournitures (pour les événements), matériel promotionnel et frais (pour les plateformes caritatives).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget, en tenant compte des taux de participation et du parrainage.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont tout incident peut affecter la réputation de votre association au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des conditions météorologiques défavorables ou un faible taux de participation des bénévoles.

En suivant ces étapes, vous pourrez sélectionner une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre association et engage votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus originales pour les programmes de prévention de la criminalité ?
Quels sont les événements créatifs de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les programmes de prévention de la criminalité ?
Comment les campagnes de collecte de fonds virtuelles peuvent-elles soutenir efficacement les programmes de prévention de la criminalité ?
Quelles sont les possibilités de collectes de fonds saisonnières pour les programmes de prévention de la criminalité ?
Quelles sont les idées de collecte de fonds au niveau local pour soutenir les programmes de prévention de la criminalité ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
