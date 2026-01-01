Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Un défi de marche virtuelle d'un mois encourageant les participants à enregistrer des kilomètres et à collecter des fonds par le biais de parrainages et de dons en ligne.
Lancez une campagne où les sympathisants partagent des histoires personnelles ou des conseils de prévention du suicide, en encourageant les dons pour chaque message partagé.
Organisez une soirée haut de gamme avec un dîner, des orateurs et des ventes aux enchères afin de collecter des fonds importants et de sensibiliser le public à la prévention du suicide.
Organisez un concert local avec des artistes, dont la vente des billets et les dons soutiendront les initiatives de votre association.
Créez des articles de marque tels que des T-shirts ou des bracelets qui font la promotion de la prévention du suicide et dont les bénéfices sont directement reversés à votre organisation.
Vendre des kits de soins personnels contenant des articles promouvant la santé mentale, en reversant le produit de la vente à des programmes de prévention du suicide.
Rechercher des partenariats avec des entreprises pour parrainer des événements ou des campagnes, afin de promouvoir l'engagement des employés tout en garantissant le financement.
Créer des événements de mise en réseau entre les professionnels de la santé mentale et les entreprises pour un bénéfice mutuel et des possibilités de collecte de fonds.
Développer et vendre des produits en édition limitée pendant le Mois de la prévention du suicide afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds simultanément.
Encouragez les sympathisants à créer des pages de collecte de fonds personnelles où ils peuvent solliciter des dons pour la cause de votre association.
Proposer des ateliers de développement des compétences sur des sujets liés à la santé mentale, en faisant payer la participation tout en promouvant la sensibilisation et la prévention.
Travailler avec les grands donateurs pour mettre en place des défis de dons jumelés, en motivant les petits et moyens donateurs à contribuer pendant des périodes déterminées.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.
Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.
Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.
Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.
Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.
Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.
Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.
Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.
Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.
Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.
Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.
Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.
Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.
Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.
Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.
Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.
Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.
Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.
Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.
Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.
Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.
Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.
Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.
Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.
Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.
Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.
Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.
Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.
Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.
Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.
Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.
Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.
Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.
Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.
Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.
Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.
Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.
Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.
Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.
Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.
Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.
Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer vos forces et vos limites :
Avec une meilleure compréhension de votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds sur mesure pour votre association :
|Idée de collecte de fonds
|Faisabilité
|Engagement communautaire
|Recettes potentielles
|Marche de sensibilisation
|Haut
|Haut
|Moyenne-élevée
|Ateliers sur la santé mentale
|Moyen
|Moyen
|Moyen
|Campagne de collecte de fonds en ligne
|Haut
|Moyen
|Haut
|Partenariats avec les entreprises locales
|Moyen
|Haut
|Variable
L'établissement d'un calendrier précis favorise la responsabilisation et l'organisation. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation :
L'établissement d'un budget est essentiel pour une collecte de fonds durable. Voici une ventilation à prendre en compte :
L'évaluation des risques permet d'identifier les obstacles potentiels :
En suivant ces étapes, votre association peut trouver des idées de collecte de fonds qui non seulement correspondent à votre mission, mais qui engagent également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
