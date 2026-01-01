Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les associations de prévention du suicide

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Manifestations virtuelles de collecte de fonds pour la santé mentale
programmes de sensibilisation de la communauté pour la collecte de fonds
des campagnes de sensibilisation pour collecter des fonds

12 idées de collecte de fonds pour les associations de prévention du suicide

Marche virtuelle de l'espoir

Un défi de marche virtuelle d'un mois encourageant les participants à enregistrer des kilomètres et à collecter des fonds par le biais de parrainages et de dons en ligne.

Mois de la sensibilisation aux médias sociaux

Lancez une campagne où les sympathisants partagent des histoires personnelles ou des conseils de prévention du suicide, en encourageant les dons pour chaque message partagé.

Soirée de gala de bienfaisance

Organisez une soirée haut de gamme avec un dîner, des orateurs et des ventes aux enchères afin de collecter des fonds importants et de sensibiliser le public à la prévention du suicide.

Concert communautaire de prévention du suicide

Organisez un concert local avec des artistes, dont la vente des billets et les dons soutiendront les initiatives de votre association.

Vente de vêtements sur mesure

Créez des articles de marque tels que des T-shirts ou des bracelets qui font la promotion de la prévention du suicide et dont les bénéfices sont directement reversés à votre organisation.

Collecte de fonds pour les kits d'autosoins

Vendre des kits de soins personnels contenant des articles promouvant la santé mentale, en reversant le produit de la vente à des programmes de prévention du suicide.

Programme de parrainage d'entreprise

Rechercher des partenariats avec des entreprises pour parrainer des événements ou des campagnes, afin de promouvoir l'engagement des employés tout en garantissant le financement.

Travailler en réseau pour le changement

Créer des événements de mise en réseau entre les professionnels de la santé mentale et les entreprises pour un bénéfice mutuel et des possibilités de collecte de fonds.

Marchandises pour le mois de la sensibilisation

Développer et vendre des produits en édition limitée pendant le Mois de la prévention du suicide afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds simultanément.

Marchandises pour le mois de la sensibilisation

Encouragez les sympathisants à créer des pages de collecte de fonds personnelles où ils peuvent solliciter des dons pour la cause de votre association.

Ateliers communautaires

Proposer des ateliers de développement des compétences sur des sujets liés à la santé mentale, en faisant payer la participation tout en promouvant la sensibilisation et la prévention.

Subventions d'encouragement pour l'impact

Travailler avec les grands donateurs pour mettre en place des défis de dons jumelés, en motivant les petits et moyens donateurs à contribuer pendant des périodes déterminées.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la prévention du suicide Nonprofits🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre association de prévention du suicide ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour évaluer vos forces et vos limites :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel dévoué ou de bénévoles capables de gérer des événements de collecte de fonds ? Combien de personnes peuvent s'engager ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de votre équipe en matière de collecte de fonds ? (par exemple, rédaction de demandes de subvention, organisation d'événements, marketing)
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations entretenez-vous avec les membres de la communauté, les entreprises et les organisations locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds proposée s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs en matière de prévention du suicide ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Avec une meilleure compréhension de votre capacité, envisagez ces idées de collecte de fonds sur mesure pour votre association :

1. Marche de sensibilisation

  • Organisez une marche communautaire axée sur la sensibilisation à la prévention du suicide. Les participants peuvent recueillir des promesses de dons pour leur participation.
  • Impliquer des intervenants locaux qui peuvent partager leurs expériences et leurs points de vue sur la santé mentale.

2. Ateliers sur la santé mentale

  • Organiser des ateliers sur la santé mentale, en faisant payer la participation ou en demandant des dons.
  • Collaborer avec des thérapeutes ou des professionnels de la santé mentale locaux pour offrir un contenu de qualité.

3. Campagne de collecte de fonds en ligne

  • Utilisez des plateformes telles que GoFundMe ou Kickstarter pour partager des histoires captivantes liées à votre mission et encourager les gens à faire des dons en ligne.
  • Promouvoir la campagne par le biais des médias sociaux, en engageant les adeptes avec des mises à jour et des témoignages.

4. Partenariats avec les entreprises locales

  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour organiser des événements de collecte de fonds. Les entreprises peuvent reverser à votre association un pourcentage des ventes réalisées au cours d'une journée donnée.
  • Faites la promotion de cette collaboration par le biais de vos canaux de marketing et de ceux de l'entreprise.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Marche de sensibilisationHautHautMoyenne-élevée
Ateliers sur la santé mentaleMoyenMoyenMoyen
Campagne de collecte de fonds en ligneHautMoyenHaut
Partenariats avec les entreprises localesMoyenHautVariable

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

L'établissement d'un calendrier précis favorise la responsabilisation et l'organisation. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation :

  • 3 mois avant : Choisissez une date et commencez à promouvoir l'événement.
  • 2 mois avant : Mettre en place un système d'inscription en ligne et prendre contact avec les entreprises locales en vue d'un parrainage.
  • 1 mois avant : Coordonner avec les bénévoles et finaliser la logistique.
  • 1 semaine avant : Confirmer la présence des orateurs et s'assurer que tout le matériel promotionnel est prêt.
  • Le jour même : Organiser l'événement avec les bénévoles, en veillant à ce qu'il se déroule sans heurts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'établissement d'un budget est essentiel pour une collecte de fonds durable. Voici une ventilation à prendre en compte :

  • Coûts fixes : Location de locaux, matériel de marketing et tous les permis requis pour les événements.
  • Coûts variables : Coûts de la nourriture, des rafraîchissements, du matériel pour les ateliers ou des incitations pour les donateurs.
  • Cibler les recettes : Fixez des objectifs financiers en fonction des dépenses et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

L'évaluation des risques permet d'identifier les obstacles potentiels :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et comprendre les pertes possibles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Comprenez comment un échec dû à une mauvaise planification peut affecter la crédibilité de votre association.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à des problèmes de dernière minute, tels que le mauvais temps ou l'annulation d'un fournisseur.

En suivant ces étapes, votre association peut trouver des idées de collecte de fonds qui non seulement correspondent à votre mission, mais qui engagent également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées originales de collecte de fonds pour la sensibilisation à la prévention du suicide en 2024 ?
Comment pouvons-nous utiliser les médias sociaux pour des campagnes de collecte de fonds innovantes en faveur de la prévention du suicide ?
Quels événements saisonniers de collecte de fonds peuvent soutenir la prévention du suicide à l'automne 2024 ?
Quels défis communautaires uniques peuvent permettre de collecter des fonds pour la prévention du suicide ?
Quels défis créatifs peuvent être relevés pour la collecte de fonds virtuelle dans le cadre de la prévention du suicide ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Jardins communautaires
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Institutions de recherche
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

