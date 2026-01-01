Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre Rotary club ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre Rotary club en matière d'actions à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés aux initiatives de collecte de fonds ? Combien de personnes ?

Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés aux initiatives de collecte de fonds ? Combien de personnes ? Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de vos membres en matière de collecte de fonds ?

Quelles sont les compétences spécifiques de vos membres en matière de collecte de fonds ? Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?

Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Réseau : Quelles relations votre Rotary club entretient-il avec les membres de la collectivité et les entreprises locales ?

Quelles relations votre Rotary club entretient-il avec les membres de la collectivité et les entreprises locales ? Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre club ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué les capacités de votre Rotary club, étudiez ces idées de collecte de fonds adaptées à votre club :

1. Tournoi de golf de bienfaisance du Rotary

Organisez un tournoi de golf de bienfaisance auquel les membres du club et les entreprises locales paient pour participer ou parrainer des trous.

Inclure des options pour les équipes et les inscriptions individuelles, avec des prix pour les gagnants.

2. Journée de service communautaire avec dons

Organisez une journée au cours de laquelle les membres du club se portent volontaires pour aider des projets communautaires en échange de dons.

Établir des partenariats avec des entreprises locales afin de proposer des fonds de contrepartie pour les tâches accomplies.

3. Tirage au sort ou vente aux enchères

Solliciter auprès des entreprises locales et des membres des articles pour une vente aux enchères ou une tombola.

Promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et d'annonces communautaires.

4. Dîner de collecte de fonds avec un orateur invité

Organisez un dîner avec une personnalité locale en tant qu'orateur invité, en faisant payer l'entrée.

Faites participer les membres à la cuisine ou à l'organisation pour réduire les coûts.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsTournoi de golf de bienfaisanceMediumHighHighJournée de service communautaireHighMediumMediumRaffle ou vente aux enchèresMediumHighHighDinner de collecte de fondsMediumHighMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un tournoi de golf de bienfaisance :

8 semaines avant : Fixer la date et réserver le lieu.

Fixer la date et réserver le lieu. 6 semaines avant : Contactez les sponsors et rassemblez les articles à vendre aux enchères.

Contactez les sponsors et rassemblez les articles à vendre aux enchères. 4 semaines avant : Promouvoir l'événement par le biais de la publicité.

Promouvoir l'événement par le biais de la publicité. 1 semaine avant : Finaliser la logistique et le calendrier.

Finaliser la logistique et le calendrier. Le jour de l'événement : S'assurer que tout est en place et que les bénévoles sont prêts.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis.

Location du lieu, matériel de marketing et permis. Coûts variables : Traiteur pour le dîner, matériel promotionnel, prix pour la vente aux enchères.

Traiteur pour le dîner, matériel promotionnel, prix pour la vente aux enchères. Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.

Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation. Risques pour la réputation : Pensez à l'impact que peut avoir sur la réputation de votre club le fait de ne pas tenir ses promesses.

Pensez à l'impact que peut avoir sur la réputation de votre club le fait de ne pas tenir ses promesses. Risques logistiques : Prévoir les imprévus, tels que les mauvaises conditions météorologiques ou les conflits de lieux.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre Rotary club, mais qui permet également d'impliquer efficacement votre collectivité. Bonne chance !