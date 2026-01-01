Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Engagez les personnes qui vous suivent dans un défi d'un mois sur les plateformes afin de partager des histoires personnelles et d'encourager les dons par le biais du partage social.
Lancez une campagne de crowdfunding en ligne en utilisant des plateformes telles que GoFundMe pour collecter des fonds spécifiques pour les programmes ou les besoins des refuges.
Organisez une vente aux enchères virtuelle sur Instagram, en présentant des articles ou des services donnés, dont les recettes sont reversées au refuge.
Proposer des ateliers virtuels axés sur les compétences (cuisine, art) moyennant une participation financière, l'ensemble des recettes servant à financer les services des centres d'hébergement.
Organiser un grand gala officiel avec des orateurs invités, des ventes aux enchères et des divertissements pour collecter des fonds importants.
Organiser un marche-o-thon communautaire au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais de parrainages en parcourant une distance donnée.
Créer et vendre des articles (t-shirts, tasses) contenant des messages de responsabilisation, les bénéfices étant reversés au refuge.
Compilation et vente d'un livre de recettes avec les contributions des membres de la communauté, les recettes étant destinées à soutenir le refuge.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour des parrainages, en offrant une visibilité à la marque en échange d'un soutien financier au refuge.
Travailler avec les entreprises locales pour organiser une collecte de dons d'articles de première nécessité pendant les fêtes, en attirant des contributions financières.
Organiser des festivals avec des artistes et des vendeurs locaux, collecter des fonds grâce à la vente de billets et aux frais des vendeurs, tout en sensibilisant le public.
Établissez des partenariats avec des salles de sport locales pour organiser des cours de fitness spéciaux dont les bénéfices sont reversés aux programmes des centres d'hébergement.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.
Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.
Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.
Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.
Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.
Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.
Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.
Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.
Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.
Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.
Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.
Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.
Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.
Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.
Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.
Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.
Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.
Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.
Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.
Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.
Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.
Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.
Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.
Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.
Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.
Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.
Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.
Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.
Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds pour votre centre d'hébergement pour femmes, il est essentiel d'évaluer votre capacité organisationnelle. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les refuges pour femmes :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers d'autonomisationMoyenHautMoyenMarche de sensibilisation de la communautéHautMoyenHautDéfi des médias sociauxMoyenHautMoyenGala ou dîner annuelFaibleHautTrès élevé
Établissez un calendrier précis pour organiser vos efforts de collecte de fonds. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation communautaire :
La planification du budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds attrayante et percutante qui répondra non seulement aux besoins de votre refuge pour femmes, mais qui trouvera également un écho auprès de votre communauté. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.