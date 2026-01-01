Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Idées de collecte de fonds pour les jardins communautaires

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées d'événements de collecte de fonds pour les jardins communautaires
vente de plantes au profit des jardins communautaires
Possibilités de parrainage pour les projets de jardinage

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les jardins communautaires

Vente aux enchères de jardins en ligne

Organiser une vente aux enchères virtuelle pour les fournitures et services de jardinage offerts, en encourageant les membres de la communauté à enchérir en ligne.

Collecte de fonds sur les médias sociaux

Utilisez des plateformes comme Facebook ou Instagram pour une campagne de collecte de fonds de pair à pair, en encourageant les sympathisants à se fixer des objectifs personnels.

Foire d'échange de semences

Organiser un événement communautaire au cours duquel les participants peuvent échanger des graines, avec un droit d'entrée qui va directement à l'association de jardinage.

Vente saisonnière de plantes

Vendre des plantes et des herbes cultivées dans le jardin communautaire lors des marchés saisonniers, les recettes étant destinées à soutenir les activités du jardin.

Visites de jardins

Organiser des visites guidées du jardin communautaire, en faisant payer une somme modique qui permet de financer les programmes d'entretien et d'éducation.

Fête des récoltes

Célébrez la récolte avec un festival qui propose des produits locaux, de l'artisanat et des activités, tout en encourageant les dons.

Demande de subvention de collaboration

Établissez des partenariats avec des écoles ou des organisations locales pour demander des subventions axées sur l'éducation à l'environnement et le renforcement de la communauté.

Programme de parrainage d'entreprise

Élaborer un programme de parrainage à plusieurs niveaux pour les entreprises locales afin de financer des projets de jardins en échange d'avantages promotionnels.

Ateliers de jardinage

Proposer des ateliers sur les techniques de jardinage ou les modes de vie durables, en faisant payer des frais qui soutiennent les initiatives éducatives du jardin.

Livre de cuisine communautaire

Compiler les recettes des membres de la communauté utilisant les produits du jardin et vendre le livre de cuisine afin de collecter des fonds pour de futurs projets.

Campagne de dons de bénévoles

Encouragez les bénévoles à collecter des fonds tout en faisant du bénévolat, en leur offrant des prix pour les meilleurs collecteurs de fonds.

Campagne de crowdfunding

Lancez une campagne de crowdfunding axée sur un besoin ou un projet spécifique, en soulignant l'impact sur la communauté et les récompenses offertes aux donateurs.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la communauté Gardens🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos jardins communautaires ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre jardin communautaire. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre jardin entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux jardins communautaires :

1. Vente de plantes

  • Organisez une vente de plantes en présentant les herbes, les légumes et les fleurs cultivés dans votre jardin.
  • Faites participer des bénévoles au rempotage et à l'entretien des plantes avant la vente.

2. Ateliers de jardinage

  • Proposer des ateliers sur diverses techniques de jardinage ou pratiques durables.
  • Faire payer la participation, en fournissant du matériel pédagogique dans le cadre des frais.

3. Festival communautaire des récoltes

  • Organisez un événement pour célébrer la récolte de votre jardin avec de la nourriture, des jeux et des activités.
  • Vendez des billets pour le festival et incluez des vendeurs locaux pour améliorer l'expérience.

4. Parrainage par des entreprises locales

  • Établissez des partenariats avec des entreprises locales qui s'alignent sur vos valeurs pour des parrainages.
  • Offrir des possibilités de publicité pendant les événements en échange de leur soutien.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsVente de plantesHautMediumHautAteliers de jardinageMediumHautMediumFête de la récolte de la communautéMediumHautHautSponsoring d'entreprises localesMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un festival communautaire de la récolte :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et commencez à planifier les activités et les fournisseurs.
  • 6 semaines avant : Commencez à annoncer l'événement par le biais des médias sociaux et des médias locaux.
  • 4 semaines avant : Trouver des fournisseurs et finaliser les activités.
  • 1 semaine avant : Confirmer toutes les dispositions et rassembler les volontaires.
  • Jour de l'événement : Organiser le festival et prendre plaisir à dialoguer avec la communauté.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures pour les activités, achats de nourriture et décorations.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre jardin.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que les perturbations météorologiques ou les annulations des fournisseurs.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre jardin communautaire, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les activités de collecte de fonds les plus originales pour les jardins communautaires ?
Flèche
Comment tirer parti des thèmes saisonniers pour collecter des fonds dans les jardins communautaires ?
Flèche
Quelles campagnes créatives en ligne les jardins communautaires peuvent-ils utiliser pour collecter des fonds ?
Flèche
Quels types d'ateliers les jardins communautaires peuvent-ils organiser pour collecter des fonds de manière créative ?
Flèche
Quelles sont les idées de crowdfunding les plus innovantes pour les jardins communautaires ?

