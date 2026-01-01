Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les services sociaux

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de collecte de fonds pour le soutien de la communauté
collectes de dons pour les refuges locaux
ventes aux enchères de charité pour les services sociaux

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les services à la personne

Collecte virtuelle de denrées alimentaires

Créer une plateforme en ligne où les sympathisants peuvent donner des fonds qui seront utilisés pour acheter de la nourriture pour les familles dans le besoin dans leur région.

Journées de dons dans les médias sociaux

Organisez des journées spécifiques pour les dons sur les médias sociaux, en encourageant les dons par des contreparties afin de stimuler l'engagement et les contributions.

Collecte de fonds pour un barbecue communautaire

Organiser un barbecue de quartier où les participants paient leur repas et dont les recettes soutiennent les familles locales en crise. Solliciter les entreprises locales pour qu'elles fassent des dons de nourriture.

Marche/course du bien-être

Organiser une marche/course communautaire où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages afin de promouvoir la santé tout en collectant des fonds pour les services de santé mentale.

Vente aux enchères d'œuvres d'art avec des artistes locaux

Collaborez avec des artistes locaux pour vendre leurs œuvres aux enchères en ligne, dont les recettes soutiennent directement les programmes et services de votre association.

Boutique caritative de commerce électronique

Créez une boutique en ligne vendant des produits de marque, une partie des ventes étant reversée pour soutenir vos services aux familles à faibles revenus.

Programme de parrainage d'entreprise

Développer des partenariats avec des entreprises locales pour parrainer des programmes ou des événements en échange d'opportunités promotionnelles, créant ainsi des avantages mutuels.

Subventions pour le jumelage de volontaires

Encouragez les entreprises à jumeler les heures de bénévolat des employés avec des dons, afin de collecter des fonds tout en engageant les employés dans le service à la communauté.

Dîner de gala annuel

Organisez un dîner de gala officiel avec vente de billets, enchères silencieuses et possibilités de parrainage afin de collecter des fonds importants pour votre organisation.

Campagne de dons pour les fêtes de fin d'année

Créer une campagne saisonnière où les donateurs peuvent parrainer des familles en faisant des dons directs pendant les fêtes de fin d'année pour l'achat de cadeaux et de produits de première nécessité.

Ateliers axés sur les compétences

Proposer des ateliers sur des compétences telles que l'établissement d'un budget ou la cuisine, en faisant payer une somme modique, les fonds étant directement affectés au soutien des services éducatifs destinés aux clients.

Défi du service communautaire

Engagez la communauté dans un défi de service, où les participants collectent des fonds pour chaque heure de bénévolat, encourageant ainsi l'impact collectif.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour Human Services🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos services à la personne ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel de comprendre les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Combien de personnes peuvent vous aider ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Y a-t-il des lacunes ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer de manière réaliste aux activités de collecte de fonds chaque semaine ?
  • Le réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises et les donateurs potentiels ?
  • Alignement sur la mission : Comment votre idée de collecte de fonds potentielle s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué la capacité de votre organisation, explorez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de services à la personne :

1. Événements virtuels de collecte de fonds

  • Organisez un gala virtuel où les participants peuvent faire des dons et se divertir depuis chez eux.
  • Utilisez des plateformes comme Zoom ou Facebook Live pour une touche plus personnelle.

2. Campagnes Peer-to-Peer

  • Encouragez les sympathisants à collecter des fonds au nom de votre organisation par l'intermédiaire de leurs réseaux.
  • Fournir aux participants des pages de collecte de fonds personnalisées et des outils pour partager leurs histoires.

3. Ateliers ou cours communautaires

  • Proposez des ateliers (cuisine, art ou éducation financière, par exemple) où les participants paient un droit d'entrée qui contribue à votre association.
  • Faire appel à des bénévoles locaux compétents pour animer ces sessions, en minimisant les coûts.

4. Défis liés aux médias sociaux

  • Lancez un défi sur les médias sociaux qui encourage les participants à accomplir une tâche spécifique pour obtenir des dons.
  • Engagez votre public en le rendant amusant et partageable tout en promouvant votre mission.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsÉvénements virtuels de collecte de fondsHautMoyenHautCampagnes de pair à pairMoyenHautMoyenAteliers communautairesHautHautMoyenDéfis liés aux médias sociauxMoyenHautFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

L'établissement d'un calendrier précis vous aidera à maintenir vos efforts sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une collecte de fonds virtuelle :

  • 8 semaines avant : Choisissez une date et un thème pour l'événement.
  • 6 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information électroniques.
  • 4 semaines avant : Finaliser les divertissements ou les conférenciers invités.
  • 2 semaines avant : Envoyer des rappels aux participants et poursuivre la promotion.
  • Le jour J : Organiser une répétition pour vérifier la technologie et s'assurer que tout est en place.
  • Après l'événement : Envoyez des courriels de remerciement et recueillez des commentaires pour les événements futurs.

Étape 5 : Considérations budgétaires

L'élaboration d'un budget est essentielle à la réussite d'une collecte de fonds. Voici comment procéder :

  • Coûts fixes : Frais de plateforme en ligne, matériel promotionnel et frais de divertissement.
  • Coûts variables : Matériel pour les ateliers, nourriture/boisson le cas échéant, et incitations pour les donateurs.
  • Objectif de recettes : Fixez des objectifs réalisables en fonction du budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos activités de collecte de fonds vous aidera à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Évaluez les seuils de rentabilité et le risque qu'une faible participation affecte votre budget.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que des lacunes dans l'exécution pourraient avoir sur l'image de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes tels que des pannes technologiques lors d'événements virtuels ou des conflits d'horaire.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui s'aligne sur la mission de votre association de services à la personne et qui engage votre communauté de manière efficace. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche de collecte de fonds !

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les services à la personne ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les services à la personne ?
Comment mettre en œuvre des campagnes de collecte de fonds saisonnières et créatives pour les services à la personne ?
Quelles idées innovantes de collecte de fonds en ligne les organisations de services à la personne peuvent-elles essayer ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds de pair à pair pour les services à la personne ?

