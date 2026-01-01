Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

repas communautaires événements de collecte de fonds
sensibilisation des donateurs pour les banques alimentaires
idées de collecte de fonds pour les collectes de denrées alimentaires

12 idées de collecte de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire

Crowdfunding pour les repas

Lancez une campagne de financement participatif (crowdfunding) où les supporters peuvent faire don de repas directement aux personnes dans le besoin en versant un montant déterminé.

Défi des médias sociaux

Encouragez les personnes qui vous suivent à partager des vidéos d'elles-mêmes en train de préparer un repas avec des produits de la banque alimentaire, en mentionnant l'organisation à but non lucratif afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds.

Festival communautaire des récoltes

Organiser un festival local des récoltes avec des camions de nourriture, de la musique live et des jeux, dont les bénéfices sont reversés à des initiatives de lutte contre l'insécurité alimentaire.

Course/marche de bienfaisance contre la faim

Organisez une course ou une marche communautaire dont les frais d'inscription soutiennent les programmes de distribution alimentaire tout en encourageant les participants à collecter des fonds.

Programme de dons mensuels

Créer un programme de dons récurrents qui permette aux sympathisants de contribuer mensuellement, garantissant ainsi un financement fiable des initiatives alimentaires.

Campagne "Text-to-Give

Mettre en place un service de dons par texto qui permet aux supporters de faire facilement des dons via leur téléphone portable lors d'événements et de campagnes.

Ventes d'articles de marque

Concevoir et vendre des articles tels que des T-shirts ou des sacs fourre-tout portant des slogans valorisants sur la sécurité alimentaire afin de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

Collecte de fonds pour les livres de recettes

Recueillir les recettes des sympathisants et créer un livre de cuisine imprimé ou numérique, dont les bénéfices seront reversés à des programmes alimentaires locaux.

Partenariat avec les entreprises pour la collecte de denrées alimentaires

S'associer à des entreprises locales pour organiser des collectes de denrées alimentaires, en encourageant les employés à faire des dons tandis que l'entreprise verse une contrepartie financière.

Partenariat avec les entreprises pour la collecte de denrées alimentaires

Proposer des cours de cuisine payants axés sur l'utilisation d'ingrédients abordables, dont les bénéfices sont reversés à des programmes d'aide alimentaire.

Collaboration avec les marchés de producteurs

Établissez une présence sur les marchés de producteurs locaux afin d'impliquer les acheteurs, de partager des informations et de collecter des dons pour votre cause.

Concours de cuisine virtuel

Organiser un concours de cuisine en ligne, où les participants paient pour s'inscrire et présentent des plats préparés à partir de produits de la banque alimentaire, afin de sensibiliser le public.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour lutter contre l'insécurité alimentaire Nonprofits🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes

Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.

Voir des idées de collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'autonomisation des femmes →

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre

Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre →

Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.

Voir des idées de collectes de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire →

Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'autisme →

Les crèches et les garderies

Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Food Pantries →

Services sociaux

Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services sociaux →

Les vétérans

Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour les anciens combattants →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Jardins communautaires

Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.

Voir les idées de collecte de fonds pour les jardins communautaires →

Refuges pour les victimes de violences domestiques

Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges contre la violence domestique →

Logement de transition pour les femmes

Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.

Voir les idées de collectes de fonds pour Logement transitoire pour femmes →

Refuges pour femmes

Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour femmes →

Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile →

Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'aide et de soutien aux réfugiés →

Clubs Kiwanis

Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis →

Habitat pour l'humanité

Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.

Voir les idées de collecte de fonds pour Habitat for Humanity →

Clubs d'action communautaire

Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs d'action communautaire →

YMCA

Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.

Voir des idées de collectes de fonds pour YMCA →

Lions Clubs

Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Lions Clubs →

Clubs Rotary

Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs Rotary →

Initiatives en matière de logement abordable

Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives en faveur du logement abordable →

Programmes de formation professionnelle

Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.

Voir les idées de collecte de fonds pour Programmes de formation professionnelle →

Organisations de recherche et de sauvetage

Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de recherche et de sauvetage →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Services d'aide aux victimes

Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux victimes →

Services de pompiers volontaires

Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires →

Centres communautaires

Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres communautaires →

Bibliothèques

Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.

Voir les idées de collecte de fonds pour les bibliothèques →

Accueil familial et agences de protection de l'enfance

Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les agences de placement familial et de protection de l'enfance →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Refuges pour sans-abri

Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri →

Banques alimentaires

Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.

Voir les idées de collecte de fonds pour les banques alimentaires →

Services à la personne

Les associations de services à la personne organisent des soirées de bienfaisance, des collectes de dons et des ventes aux enchères de services pour financer la gestion des cas, les interventions en cas de crise et les actions de proximité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les services à la personne →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre association de lutte contre l'insécurité alimentaire ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises et les autres organisations à but non lucratif ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l'insécurité alimentaire :

1. Potluck communautaire

  • Encouragez les membres de la communauté à apporter des plats à partager, en demandant un petit droit d'entrée.
  • Établissez des partenariats avec des chefs ou des restaurants locaux pour des démonstrations culinaires.

2. Cours de cuisine virtuel

  • Organiser des cours de cuisine en ligne où les participants paient pour apprendre de nouvelles recettes et techniques de cuisine.
  • Incorporez des thèmes tels que la cuisine avec les ingrédients les moins chers pour mettre en évidence les questions de sécurité alimentaire.

3. Collecte de denrées alimentaires et collecte de fonds

  • Organisez une collecte de denrées alimentaires combinée à un événement de collecte de fonds où chaque don de denrées alimentaires équivaut à un montant de don.
  • Encouragez les entreprises locales à verser des dons équivalents pour renforcer l'impact de votre action.

4. Collaboration avec les marchés de producteurs

  • Établissez un partenariat avec un marché fermier local pour installer un stand d'information et collecter des dons.
  • Fournir du matériel éducatif sur l'insécurité alimentaire et la mission de votre association.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Potluck communautaireHautHautMoyen
Cours de cuisine virtuelMoyenMoyenHaut
Collecte de denrées alimentaires et collecte de fondsHautHautMoyen
Collaboration avec les marchés de producteursMoyenHautFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un repas-partage communautaire :

  • 4 semaines avant : Annoncez l'événement et recueillez les RSVP.
  • 3 semaines avant : Finaliser le partenariat avec les chefs et les restaurants locaux.
  • 1 semaine avant : Rassembler les fournitures et confirmer la logistique.
  • La veille : Préparer le lieu et installer les tables.
  • Jour de l'événement : Organiser le repas-partage et veiller à l'engagement des participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), location d'équipement, matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Ingrédients pour les plats (si nécessaire) et matériel promotionnel pour l'événement.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif réaliste en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Identifier les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Évaluez comment le fait de ne pas répondre aux attentes peut affecter la crédibilité de votre association.
  • Risques logistiques : Créez des plans d'urgence pour les problèmes imprévus, tels que les conflits de lieux ou les intempéries.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier une idée de collecte de fonds qui non seulement s'attaque à l'insécurité alimentaire, mais aussi fait participer activement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quels sont les événements communautaires uniques permettant de collecter des fonds pour lutter contre l'insécurité alimentaire ?
Flèche
Quelle est l'efficacité des dons d'abonnements à des kits de repas en tant qu'idées de collecte de fonds pour lutter contre l'insécurité alimentaire ?
Flèche
Quels sont les concepts créatifs de campagne en ligne pour la collecte de fonds contre l'insécurité alimentaire ?
Flèche
Quelles idées de collectes de fonds saisonnières peuvent aider à lutter contre l'insécurité alimentaire ?
Flèche
Quels sont les défis numériques innovants à relever pour soutenir la collecte de fonds en faveur de l'insécurité alimentaire ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Jardins communautaires
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

