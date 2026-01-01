Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

des événements de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri
parrainage d'entreprises pour les refuges
sensibilisation de la communauté collecte de fonds pour les refuges

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri

Défi du don virtuel

Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters accomplissent des actions caritatives quotidiennes et partagent leurs progrès, créant un engagement viral tout en collectant des fonds par le biais de dons de pair à pair.

Gala de vente aux enchères en ligne

Organisez une vente aux enchères retransmise en direct, où les participants enchérissent sur des articles et des expériences, une partie des recettes étant directement affectée aux programmes et services du refuge.

Collecte de fonds sur les médias sociaux

Encouragez les personnes qui vous suivent à créer des pages personnelles de collecte de fonds sur les médias sociaux, en partageant leurs histoires et en sollicitant directement des dons pour votre refuge.

Marche virtuelle de collecte de fonds

Organisez une marche virtuelle d'un mois au cours de laquelle les participants parcourent des kilomètres par eux-mêmes, en collectant des fonds par le biais de parrainages ou de frais d'inscription pour la sensibilisation au problème des sans-abri.

Concert de bienfaisance

Organiser un événement musical dans les parcs locaux avec des artistes locaux, en faisant payer l'entrée et en recueillant des dons pour les opérations du refuge.

Fête de quartier communautaire

Faites participer la communauté à une fête de quartier, avec des stands de nourriture, des jeux et des vendeurs locaux, tout en collectant des fonds grâce aux dons des participants et aux frais d'inscription des vendeurs.

Marchandises destinées à sensibiliser les sans-abri

Créer des articles de marque, tels que des T-shirts ou des sacs fourre-tout, conçus avec des messages de sensibilisation à l'exclusion liée au logement, et les vendre aux sympathisants et aux défenseurs de cette cause.

Besoins essentiels

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour collecter des articles de première nécessité, en encourageant les membres de la communauté à faire don d'articles et en les incitant à atteindre des objectifs monétaires spécifiques.

Programme de parrainage d'entreprise

Inciter les entreprises locales à parrainer des programmes de refuges spécifiques en échange d'opportunités de marketing et de journées de bénévolat pour les employés, ce qui a un impact direct sur le sans-abrisme local.

Campagne pour les fêtes de fin d'année

Créez un appel saisonnier pendant les vacances, encourageant les dons au lieu de cadeaux, avec des histoires personnelles sincères de bénéficiaires de refuges.

Journée de l'expérience bénévole

Proposer une expérience de bénévolat unique où les donateurs passent une journée dans le refuge, ce qui leur permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'établissement et d'encourager les dons et les actions de sensibilisation.

Collecte de fonds pour les cours de cuisine

Organiser des cours de cuisine dispensés par des chefs locaux, en faisant payer les participants, les bénéfices servant à financer les repas et les programmes de nutrition des centres d'hébergement.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour les sans-abri shelters🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos refuges pour sans-abri ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre refuge entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission d'aide aux sans-abri ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux refuges pour sans-abri :

1. Marche de sensibilisation de la communauté

  • Organisez une marche au cours de laquelle les participants recueillent des promesses de dons en fonction de la distance parcourue.
  • Faire appel à des personnalités de la communauté locale pour promouvoir l'initiative.

2. Concert de bienfaisance

  • Associez-vous à des musiciens locaux pour organiser un concert dont la vente des billets sera reversée à votre centre d'hébergement.
  • Promouvoir le projet par le biais des médias sociaux et d'événements locaux afin d'attirer un public plus large.

3. Programme de dons mensuels

  • Encourager les membres de la communauté à s'inscrire pour des contributions mensuelles.
  • Fournir des mises à jour sur l'impact de leurs dons.

4. Collecte de dons avec les entreprises locales

  • Collaborez avec des entreprises locales pour organiser des collectes de dons où un pourcentage des ventes est reversé à votre refuge.
  • Faire connaître le partenariat pour attirer les clients.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de sensibilisation de la communautéHautHautMediumConcert de bienfaisanceMediumHautHautProgramme de dons mensuelsHautMediumMediumCollecte de dons auprès des entreprises localesHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation communautaire :

  • 8 semaines avant : Fixer les objectifs et la date ; commencer le marketing.
  • 6 semaines avant : Contacter les sponsors et partenaires potentiels.
  • 4 semaines avant : Commencer l'inscription des participants.
  • 1 semaine avant : Finaliser la logistique et confirmer les volontaires.
  • Jour de l'événement : Exécuter la marche et assurer les activités d'engagement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Fournitures pour les événements (comme l'eau pour les marcheurs), articles promotionnels et matériel pour les bénévoles.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la participation est plus faible que prévu.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas atteindre les objectifs de collecte de fonds peut affecter la réputation de votre refuge au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air ou un nombre insuffisant de participants.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre refuge, mais qui implique aussi activement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les refuges pour sans-abri ?
Quels sont les événements créatifs de collecte de fonds en plein air qui génèrent le plus d'engagement pour les refuges pour sans-abri ?
Comment des campagnes saisonnières créatives peuvent-elles générer des dons en faveur des refuges pour sans-abri ?
Quelles stratégies de partenariat innovantes peuvent améliorer les efforts de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri ?
Quelles sont les idées de crowdfunding les plus créatives pour les refuges pour sans-abri ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Jardins communautaires
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

