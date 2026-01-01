Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour le logement transitoire pour femmes

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Manifestations de collecte de fonds pour les refuges pour femmes
initiatives communautaires de soutien aux femmes
idées de sensibilisation des donateurs pour le logement des femmes

12 Créer des idées de collecte de fonds pour le logement transitoire pour femmes

Défi virtuel du bien-être

Organisez un défi virtuel de bien-être d'une durée d'un mois au cours duquel les participants collectent des fonds par le biais d'activités physiques, en partageant leurs progrès en ligne avec des réseaux de soutien.

Journée de collecte de fonds dans les médias sociaux

Désignez un jour où les sympathisants partagent leurs histoires personnelles et font des dons, amplifiant ainsi l'impact sur les médias sociaux pour les dons de pair à pair.

Gala annuel avec une touche d'originalité

Organisez un gala à thème comprenant des ventes aux enchères, des récits et un conférencier invité, afin de rassembler la communauté dans un but de soutien et de sensibilisation.

Trivia Night Fundraiser

Organisez une soirée trivia dans un lieu local, en faisant payer l'entrée et en obtenant des parrainages, afin d'engager les supporters dans une compétition amicale au profit d'une cause.

Vente d'articles de marque

Développer et vendre des produits personnalisés tels que des sacs fourre-tout ou des tasses, dont les bénéfices soutiennent directement les programmes de logement de transition.

Collecte de dons de biens d'équipement ménagers

Collecter des articles ménagers neufs ou légèrement usagés et les revendre sur des marchés locaux ou des plates-formes en ligne, le produit de la vente étant destiné à des logements de transition.

Programme de parrainage pour les entreprises locales

Inciter les entreprises locales à parrainer des unités de logement ou des programmes communautaires, ce qui leur permet d'être reconnues tout en générant des fonds réguliers.

Plate-forme de collecte de fonds de pair à pair

Lancez une campagne de collecte de fonds de pair à pair où les individus peuvent créer des pages de collecte de fonds pour soutenir votre mission, en motivant les connexions personnelles.

Journées de volontariat avec renforcement de l'esprit d'équipe

Inviter les entreprises locales à s'engager dans des journées de bénévolat, en faisant payer une participation qui couvre les fournitures pour les projets de logements de transition.

Collecte de fonds par le biais d'un potluck communautaire

Organisez un dîner communautaire où les participants font un don pour partager la nourriture, ce qui encourage les relations locales et permet de collecter des fonds pour des initiatives en matière de logement.

Vente saisonnière de pâtisseries

Organiser une vente de pâtisseries saisonnières avec des produits faits maison, les membres de la communauté apportant des recettes et des produits de boulangerie pour collecter des fonds.

Série de podcasts sur la narration

Créer un podcast axé sur les réussites et les difficultés rencontrées par les résidents, en tirant profit des parrainages tout en sensibilisant la population et en collectant des fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds pour le logement transitoire women🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes

Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre

Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.

Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.

Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.

Les crèches et les garderies

Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.

Services sociaux

Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.

Les vétérans

Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Jardins communautaires

Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.

Refuges pour les victimes de violences domestiques

Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.

Logement de transition pour les femmes

Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.

Refuges pour femmes

Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.

Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.

Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.

Clubs Kiwanis

Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.

Habitat pour l'humanité

Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.

Clubs d'action communautaire

Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.

YMCA

Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.

Lions Clubs

Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.

Clubs Rotary

Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.

Initiatives en matière de logement abordable

Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.

Programmes de formation professionnelle

Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.

Organisations de recherche et de sauvetage

Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Services d'aide aux victimes

Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.

Services de pompiers volontaires

Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.

Centres communautaires

Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.

Bibliothèques

Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.

Accueil familial et agences de protection de l'enfance

Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Refuges pour sans-abri

Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.

Banques alimentaires

Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.

Services à la personne

Les associations de services à la personne organisent des soirées de bienfaisance, des collectes de dons et des ventes aux enchères de services pour financer la gestion des cas, les interventions en cas de crise et les actions de proximité.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre maison de transition pour femmes ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué la capacité de votre organisation, considérez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour une organisation à but non lucratif d'hébergement transitoire pour femmes :

1. Ateliers d'autonomisation

  • Proposer des ateliers sur les aptitudes à la vie quotidienne, la santé ou l'éducation financière et demander des frais de participation.
  • Faites intervenir des experts locaux, qui peuvent donner de leur temps pour soutenir une bonne cause.

2. Gala de collecte de fonds

  • Organisez un événement formel avec un dîner et des divertissements. Faites payer les billets et recherchez des sponsors auprès des entreprises locales.
  • Mettez en avant les réussites des femmes de votre programme pour favoriser les liens affectifs.

3. Défi communautaire de remise en forme

  • Organisez un défi sportif (comme un marathon) où les participants collectent des fonds pour votre association.
  • Encouragez les gymnases locaux ou les instructeurs de fitness à offrir leurs services en tant que sponsors.

4. Club des dons mensuels

  • Créez un programme d'abonnement dans le cadre duquel les sympathisants peuvent s'engager à faire un petit don mensuel.
  • Fournissez aux membres des mises à jour exclusives sur vos programmes et des exemples de réussite afin de maintenir leur engagement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers d'autonomisationHautMediumMediumGala de collecte de fondsMediumHautHautDéfi de fitness communautaireHautHautMediumClub de dons mensuelsHautMediumFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un gala de collecte de fonds :

  • 3 mois avant : Fixer une date et un lieu, commencer le marketing.
  • 2 mois avant : Organisez les divertissements et finalisez la liste des invités.
  • 1 mois avant : Envoyez les invitations et poursuivez la promotion.
  • 1 semaine avant : Confirmer toutes les dispositions et mettre en place le décor.
  • Jour de l'événement : Accueillir et animer l'événement en veillant à la satisfaction des invités.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, restauration et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Décoration, divertissement et dépenses imprévues éventuelles.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de recettes en fonction de votre budget et du succès des événements précédents.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Calculez les seuils de rentabilité et réfléchissez à l'impact d'une faible participation sur votre budget.
  • Risques de réputation : Planifiez la manière de gérer les réactions négatives ou les problèmes qui pourraient survenir au cours de vos événements.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à d'éventuelles difficultés, telles qu'un changement de lieu de dernière minute ou l'annulation d'un orateur.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées novatrices de collecte de fonds virtuels pour les maisons de transition pour femmes ?
Flèche
Quels sont les thèmes de collecte de fonds saisonniers qui fonctionnent le mieux pour les maisons de transition pour femmes ?
Flèche
Quelles sont les campagnes d'engagement uniques qui peuvent permettre de collecter des fonds pour les logements de transition pour femmes ?
Flèche
Quelles sont les activités de collecte de fonds qui permettent de mobiliser efficacement les entreprises mécènes en faveur du logement transitoire pour femmes ?
Flèche
Comment puis-je tirer parti des médias sociaux pour mener des campagnes de collecte de fonds efficaces en faveur des maisons de transition pour femmes ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Jardins communautaires
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

