Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Idées de collecte de fonds pour les services sociaux

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

idées de marches de charité pour les services sociaux
collecte de fonds de pair à pair pour des causes sociales
sensibilisation de la population aux fonds de services sociaux

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les services sociaux

Campagne d'information sur les médias sociaux

Partagez les histoires marquantes de vos clients sur les médias sociaux, en encourageant les personnes qui vous suivent à faire un don pour soutenir des cas similaires et à partager leurs propres histoires.

Défi du crowdfunding en ligne

Lancez un défi de crowdfunding à thème où les supporters créent des pages de collecte de fonds, concourent pour des prix et partagent leurs campagnes.

Soirée de gala virtuelle

Organisez un gala en ligne avec des orateurs, des divertissements et une vente aux enchères, en invitant les donateurs à participer depuis le confort de leur domicile.

Course/marche de bienfaisance Jour de la course

Organisez une course ou une marche communautaire, en faisant payer les participants et en les encourageant à recueillir des parrainages pour chaque kilomètre parcouru.

Projet saisonnier de l'arbre à cadeaux

Mettre en place un arbre à cadeaux virtuel où les donateurs choisissent les besoins spécifiques des membres de la communauté, répondant ainsi à leurs souhaits pour les fêtes de fin d'année.

Partenariat pour la collecte de denrées alimentaires

Collaborer avec des entreprises locales pour organiser une collecte de denrées alimentaires, collecter des articles pour les personnes dans le besoin et encourager les dons pendant la campagne.

Vente de marchandises thématiques

Créez et vendez des articles de marque, tels que des t-shirts ou des tasses portant des slogans liés à votre mission, en reversant l'intégralité des recettes aux services.

Enchères de compétences pour les bénévoles

Mettez aux enchères les compétences offertes par les bénévoles, telles que des ateliers ou des séances de conseil, en offrant aux donateurs des expériences amusantes et attrayantes.

Campagne de parrainage d'entreprise

Créez des packages publicitaires pour les entreprises locales afin qu'elles sponsorisent vos événements ou vos programmes en échange d'opportunités promotionnelles.

Campagne de parrainage d'entreprise

Invitez les membres de la communauté à contribuer à la réalisation d'une peinture murale qui représente votre mission, en organisant des événements de collecte de fonds autour de la réalisation.

Webinaires axés sur la défense des intérêts

Organiser des webinaires informatifs avec des conférenciers invités où la participation est gratuite, mais où l'inscription encourage les dons pour soutenir les efforts de plaidoyer.

Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire

Organisez une collecte de fournitures scolaires avec des sympathisants locaux, en collectant des articles pour les enfants défavorisés et en encourageant les dons en argent.

4 idées uniques de collecte de fonds pour l'été pour Social Services🏖️

Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos services sociaux ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de services sociaux à but non lucratif :

1. Salon des ressources communautaires

  • Organiser une foire aux ressources locales où les entreprises, les organisations à but non lucratif et les prestataires de services locaux présentent leurs offres.
  • Faites payer une somme modique pour les stands et encouragez les dons pendant l'événement.

2. Campagne de crowdfunding en ligne

  • Créez une campagne en ligne attrayante qui partage les histoires des personnes que votre association a aidées.
  • Utiliser les médias sociaux et le courrier électronique pour atteindre les donateurs potentiels.

3. Soirée de récits de bénéficiaires

  • Organisez un événement au cours duquel les bénéficiaires racontent leur histoire et expliquent comment votre association a eu un impact positif sur leur vie.
  • Encouragez les participants à contribuer par la vente de billets et les dons.

4. Course/marche de bienfaisance

  • Organiser une course ou une marche en encourageant les participants à recueillir des parrainages pour leur participation.
  • Offrir des incitations pour les étapes importantes de la collecte de fonds, comme des t-shirts ou des médailles.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement communautaireRecettes potentielles
Salon des ressources communautairesHautHautMoyen
Campagne de financement en ligneMoyenMoyenHaut
Nuit des contes des bénéficiairesMoyenHautMoyen
Course/marche de bienfaisanceHautHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour la planification d'une course ou d'une marche de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Commencer le marketing et ouvrir les inscriptions.
  • 4 semaines avant : Commencez à solliciter des parrainages et des dons.
  • 1 semaine avant : Finaliser la présentation du cours et préparer les documents destinés aux participants.
  • Jour de l'événement : Organiser la course/marche avec les bénévoles et le personnel.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Permis d'exploitation, matériel promotionnel, assurance.
  • Coûts variables : Nourriture et boissons (pour les événements), prix (pour les concours).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif de collecte de fonds qui tienne compte des coûts et de la participation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, comme le mauvais temps pour un événement en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les services sociaux ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les services sociaux ?
Quelles sont les idées de collectes de fonds saisonnières efficaces pour les services sociaux ?
Quelles idées de collecte de fonds par gamification les services sociaux peuvent-ils utiliser ?
Quelles sont les campagnes de collecte de fonds numériques innovantes pour les services sociaux ?

