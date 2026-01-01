Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les clubs d'action sociale

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

projets locaux de collecte de fonds communautaires
événements de collaboration pour les clubs service
campagnes de collecte de fonds pour les clubs communautaires

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les clubs d'action sociale

Le crowdfunding pour les projets communautaires

Lancer une campagne de crowdfunding sur les médias sociaux pour les projets communautaires, permettant aux supporters de faire des dons et de les partager au sein de leurs réseaux.

Soirée d'enchères virtuelles

Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles offerts par des entreprises locales, en faisant participer les participants grâce à la diffusion en direct et aux enchères en temps réel.

Collecte de dons en ligne

Encouragez les dons récurrents par le biais de votre site web, avec des récits convaincants et des mesures d'impact permettant aux donateurs potentiels de voir leurs contributions à l'œuvre.

Course/marche de bienfaisance

Organisez une course ou une marche communautaire au cours de laquelle les participants recueillent les promesses de dons de leurs amis et de leur famille, créant ainsi une activité amusante et saine avec une touche de collecte de fonds.

Fête ou foire saisonnière

Organisez un festival communautaire avec des stands de nourriture, des jeux et des divertissements, et soutenez votre cause grâce aux recettes de la vente des billets et des frais d'inscription des vendeurs.

Soirée cinéma en plein air

Organisez une soirée cinéma dans un parc local en faisant payer les billets, en offrant de la nourriture et des boissons, tout en promouvant une cause communautaire et en rassemblant les familles.

Vente de marchandises personnalisées

Vendez des produits de marque (t-shirts, tasses) mettant en valeur votre mission, dont les recettes sont directement affectées à vos projets, ce qui favorise la prise de conscience et le soutien.

Collecte de fonds Recipebook

Compilation et vente d'un livre de recettes communautaires comprenant les contributions des membres et de leurs familles, créant un appel personnel et encourageant les dons.

Ateliers virtuels de partage de compétences

Proposer des ateliers en ligne où les membres de la communauté enseignent des compétences en échange de dons, ce qui favorise l'engagement et la création de liens au sein de la communauté.

Dons jumelés d'entreprises

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour créer un programme de dons jumelés, encourageant les employés à faire des dons avec une contribution jumelée de leur employeur.

Parrainage de nettoyages communautaires

Organiser des nettoyages communautaires et rechercher le parrainage d'entreprises locales, afin de promouvoir leurs marques tout en collectant des fonds et en améliorant les espaces locaux.

Cercle des donateurs mensuels

Créer un programme de dons mensuels dans le cadre duquel les membres de la communauté soutiennent des projets spécifiques, en les informant régulièrement et en reconnaissant leurs contributions.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le service communautaire Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos clubs d'action sociale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs de services communautaires :

1. Nettoyage de la communauté et collecte de fonds

  • Organiser une journée de nettoyage de la communauté où les participants obtiennent des parrainages pour le nombre de sacs qu'ils remplissent.
  • Fournir des rafraîchissements et du matériel promotionnel pour faire connaître votre club.

2. Série d'ateliers sur les compétences

  • Organiser des ateliers où les membres de la communauté peuvent acquérir de nouvelles compétences (travail du bois, cuisine, etc.) moyennant paiement.
  • Impliquer des experts locaux pour gagner en crédibilité et susciter l'engagement de la communauté.

3. Course de charité

  • Organisez une course/marche amusante où les participants paient des frais d'inscription qui servent directement à soutenir votre cause.
  • Encouragez la collecte de fonds par le biais de parrainages et de défis d'équipe.

4. Spectacle de talents de la Communauté

  • Invitez des talents locaux pour une soirée de divertissement, en faisant payer un droit d'entrée aux participants.
  • Impliquer les entreprises locales en tant que sponsors qui peuvent faire de la publicité pendant l'événement.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesNettoyage de la communautéHautMediumMediumSérie d'ateliers sur les compétencesMediumHautHautCourse de charitéMediumHautHautCommunauté Talent ShowMediumMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course de charité :

  • 8 semaines avant : Fixer une date et obtenir les autorisations nécessaires.
  • 6 semaines avant : Promotion du lancement et inscription.
  • 4 semaines avant : Finaliser la logistique, y compris l'itinéraire et les volontaires.
  • 1 semaine avant : Confirmer les participants et les sponsors.
  • Jour de l'événement : Assurer le bon déroulement des opérations et profiter de l'événement !

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de l'espace, permis et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Rafraîchissements (pour un nettoyage), matériel pour les ateliers.
  • Cibler les recettes : Fixez des objectifs en fonction de la fréquentation prévue et des contributions des sponsors.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si la fréquentation est inférieure aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air ou la pénurie de bénévoles.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre club d'action sociale, mais qui fait également participer votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Questions fréquentes

Quelles sont les activités de collecte de fonds à thème les plus originales pour les clubs d'action communautaire ?
Comment les clubs d'action communautaire peuvent-ils utiliser les campagnes saisonnières pour améliorer la collecte de fonds ?
Quelles stratégies innovantes de crowdfunding les clubs d'action communautaire peuvent-ils adopter ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels pour les clubs d'action communautaire ?
Comment les clubs d'action communautaire peuvent-ils mettre en œuvre des campagnes de collecte de fonds interactives ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

