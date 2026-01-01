Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
des événements de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis locaux
Décoratif
idées d'engagement communautaire pour la collecte de fonds du Kiwanis
Décoratif
des initiatives de collecte de fonds pour le Kiwanis dans le cadre du programme pour la jeunesse

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis

Soirée Trivia virtuelle

Organisez un concours en ligne où les équipes paient pour participer et où des prix sont décernés. Engagez les membres de la communauté par le biais d'un apprentissage amusant et compétitif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi de la collecte de fonds dans les médias sociaux

Encouragez les sympathisants à poster des photos créatives avec un lien de don dans la légende, afin de susciter l'enthousiasme et d'encourager les dons entre pairs sur toutes les plateformes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vide-grenier communautaire

Organiser un vide-grenier à l'échelle de la communauté où les habitants donnent des articles à vendre. Les recettes soutiennent les initiatives locales du Kiwanis et rassemblent la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Course/marche annuelle

Organisez une course ou une marche amusante où les participants s'inscrivent moyennant un droit d'inscription, avec des possibilités de parrainage. Incorporez des divertissements pour que l'événement soit convivial pour les familles.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de livres de cuisine Kiwanis

Compiler et vendre des livres de cuisine présentant les recettes préférées des membres et de la communauté. Cela permet de mettre en valeur les chefs locaux et de collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères en ligne pour le bien

Organisez une vente aux enchères en ligne avec des articles et des services offerts. Utilisez les médias sociaux pour accroître la visibilité et encourager les enchères compétitives.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariat local d'entreprises

Établissez un partenariat avec une entreprise locale pour obtenir un pourcentage des ventes réalisées lors d'une journée désignée. Promouvoir leur générosité, afin d'accroître la visibilité des deux parties.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Parrainer un projet communautaire

Rechercher un parrainage pour un projet communautaire spécifique, tel que la rénovation d'un terrain de jeu. Susciter le soutien des entreprises locales tout en encourageant la fierté de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Dîner à thème

Organisez un dîner-partage où les participants font un don pour assister au dîner, tout en apportant un plat. Cette activité permet de mettre en valeur la cuisine locale et de favoriser les liens au sein de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Read-a-thon pour les enfants

Encourager les enfants à lire le plus grand nombre de livres possible dans un temps donné, en collectant des dons auprès de sponsors pour chaque livre lu, afin de promouvoir l'alphabétisation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Magasin de marchandises personnalisées

Créez une boutique en ligne pour vendre des articles personnalisés aux couleurs du Kiwanis. Les recettes soutiennent les initiatives du club tout en renforçant son identité et sa visibilité.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Organiser une exposition d'art

Organiser une exposition d'art mettant en vedette des artistes locaux, en faisant payer l'entrée et la vente des œuvres. Soutenez les talents locaux et collectez des fonds pour des projets communautaires.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le Kiwanis Clubs🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes

Les initiatives en faveur de l'émancipation des femmes peuvent accroître leur financement grâce à des cercles de donateurs, des ventes aux enchères de mentorat, des ateliers spéciaux et des ventes de produits dérivés pour les programmes de leadership.

Voir des idées de collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'autonomisation des femmes →

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre

Organiser des salons de l'emploi au niveau local, des présentations de compétences et des campagnes de parrainage par les employeurs afin de collecter des fonds pour les initiatives de développement de la main-d'œuvre.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de développement de la main d'œuvre →

Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif

Les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire peuvent organiser des dîners communautaires, des collectes locales de denrées alimentaires et des cours de cuisine pour financer les repas et les provisions du garde-manger.

Voir des idées de collectes de fonds pour les associations de lutte contre l'insécurité alimentaire →

Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme

Les associations de lutte contre l'autisme peuvent organiser des marches sensorielles, des ventes aux enchères d'œuvres d'art mettant en avant des artistes autistes et des dîners afin de collecter des fonds pour les thérapies et le soutien.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'autisme →

Les crèches et les garderies

Les gardes-manger peuvent organiser des collectes communautaires, des dîners de bienfaisance, des collectes de cartes-cadeaux pour les épiceries et des concours de bénévoles pour remplir les rayons.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Food Pantries →

Services sociaux

Les organisations de services sociaux à but non lucratif prospèrent lorsqu'elles organisent des collectes de dons, des dîners communautaires, des ventes aux enchères de bienfaisance et des événements de bénévolat pour aider les clients dans le besoin.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services sociaux →

Les vétérans

Les organisations d'anciens combattants peuvent organiser des dîners d'hommage, des campagnes de parrainage d'entreprises et des ventes aux enchères de souvenirs en ligne afin de financer des services essentiels, des actions de sensibilisation et des soins.

Voir les idées de collecte de fonds pour les anciens combattants →

Groupes d'agriculture soutenue par la communauté

Les groupes d'agriculture soutenue par la communauté peuvent collecter des fonds en vendant des parts d'ASC, en organisant des dîners "de la ferme à la table", des festivals de la récolte et des parrainages locaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'agriculture soutenue par la communauté →

Jardins communautaires

Les jardins communautaires organisent des ventes de plantes, des festivals de la récolte, des échanges de graines et des parrainages de parcelles pour financer des outils, des graines et des améliorations du sol.

Voir les idées de collecte de fonds pour les jardins communautaires →

Refuges pour les victimes de violences domestiques

Organisez des dîners de bienfaisance, des ateliers d'autodéfense et des collectes de dons pour les produits de première nécessité afin d'assurer le fonctionnement des centres d'hébergement pour victimes de violences domestiques.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges contre la violence domestique →

Logement de transition pour les femmes

Les logements de transition pour femmes s'appuient sur des campagnes de parrainage de chambres, des ateliers d'apprentissage de l'autonomie domestique et des dîners communautaires pour couvrir les besoins essentiels.

Voir les idées de collectes de fonds pour Logement transitoire pour femmes →

Refuges pour femmes

Les refuges pour femmes bénéficient de collectes de dons, d'ateliers sur les kits de soins personnels, de dîners locaux et de propositions de subventions pour maintenir des logements sûrs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour femmes →

Groupes d'aide aux demandeurs d'asile

Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.

Voir des idées de collecte de fonds pour les groupes d'aide aux demandeurs d'asile →

Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés

Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes d'aide et de soutien aux réfugiés →

Clubs Kiwanis

Les clubs Kiwanis collectent des fonds par le biais de petits déjeuners de crêpes, de courses communautaires, d'enchères silencieuses et de lavages de voitures afin de soutenir les programmes locaux pour l'enfance.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis →

Habitat pour l'humanité

Organiser des parrainages de construction de maisons, des collectes d'outils et des journées de travail bénévole afin de collecter des fonds et des fournitures pour Habitat for Humanity.

Voir les idées de collecte de fonds pour Habitat for Humanity →

Clubs d'action communautaire

Les clubs d'action sociale peuvent organiser des collectes de fonds pour le nettoyage des quartiers, des ventes de livres et des partenariats avec des entreprises locales pour financer des projets.

Voir des idées de collecte de fonds pour les clubs d'action communautaire →

YMCA

Organiser des courses familiales, des carnavals communautaires, des tournois sportifs pour les jeunes et des partenariats de bien-être d'entreprise pour soutenir les programmes et les bourses d'études du YMCA.

Voir des idées de collectes de fonds pour YMCA →

Lions Clubs

Les Lions Clubs peuvent organiser des petits déjeuners de crêpes, des lavages de voitures communautaires, des marches de bienfaisance et des parrainages locaux pour financer des projets de vision et de service.

Voir les idées de collectes de fonds pour les Lions Clubs →

Clubs Rotary

Organiser des dîners de charité, des ventes aux enchères silencieuses et des parrainages d'entreprises locales pour financer les actions et les bourses d'études des Rotary clubs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les clubs Rotary →

Initiatives en matière de logement abordable

Les initiatives en faveur du logement abordable collectent des fonds par le biais de visites de maisons de quartier, de parrainages d'entreprises et de dîners communautaires afin de soutenir les logements neufs et rénovés.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives en faveur du logement abordable →

Programmes de formation professionnelle

Pour les programmes de formation professionnelle, mettre en valeur les compétences des diplômés par des démonstrations publiques, obtenir des parrainages d'employeurs et lancer des campagnes de dons d'anciens élèves.

Voir les idées de collecte de fonds pour Programmes de formation professionnelle →

Organisations de recherche et de sauvetage

Les organisations de recherche et de sauvetage collectent des fonds en parrainant des exercices d'entraînement, des collectes de matériel, des ateliers de survie et des formations communautaires aux premiers secours.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de recherche et de sauvetage →

Programmes de prévention de la criminalité

Organiser des collectes de fonds pour les cours d'autodéfense, des courses de charité et des campagnes de parrainage de la surveillance de quartier afin de soutenir les programmes de prévention de la criminalité et la sécurité de la communauté.

Voir des idées de collecte de fonds pour les programmes de prévention de la criminalité →

Services d'aide aux victimes

Les services d'aide aux victimes collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, d'enchères silencieuses, de marches communautaires, de campagnes de pair à pair et de subventions pour le soutien aux survivants.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux victimes →

Services de pompiers volontaires

Les services de pompiers volontaires financent l'équipement de sauvetage et la formation grâce à des petits déjeuners de crêpes, des tirages au sort d'équipement, des visites de casernes et des collectes de fonds.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services de pompiers volontaires →

Centres communautaires

Les centres communautaires augmentent leurs fonds en organisant des repas familiaux, en louant des espaces événementiels, en organisant des foires artistiques locales, des campagnes d'adhésion et des cours dispensés par des bénévoles.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres communautaires →

Bibliothèques

Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.

Voir les idées de collecte de fonds pour les bibliothèques →

Accueil familial et agences de protection de l'enfance

Organiser des collectes de colis, des journées familiales et des parrainages pour soutenir les services de placement familial et de protection de l'enfance.

Voir les idées de collecte de fonds pour les agences de placement familial et de protection de l'enfance →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Refuges pour sans-abri

Les refuges pour sans-abri collectent des fonds par le biais de dîners de bienfaisance, de partenariats avec des entreprises locales et de collectes de fournitures pour financer le logement et les biens de première nécessité.

Voir les idées de collecte de fonds pour les refuges pour sans-abri →

Banques alimentaires

Organiser des ventes de pâtisseries, des partenariats avec des épiceries et des collectes mobiles pour financer les banques alimentaires et les organisations d'aide alimentaire.

Voir les idées de collecte de fonds pour les banques alimentaires →

🌎
Services à la personne

Les associations de services à la personne organisent des soirées de bienfaisance, des collectes de dons et des ventes aux enchères de services pour financer la gestion des cas, les interventions en cas de crise et les actions de proximité.

Voir les idées de collectes de fonds pour les services à la personne →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos clubs Kiwanis ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre club Kiwanis. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques de vos membres en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps vos membres peuvent-ils consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre club entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre club ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre club, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux clubs Kiwanis :

1. Défi du service communautaire

  • Organisez une journée de service au cours de laquelle les membres cherchent à obtenir des parrainages pour les heures passées à faire du bénévolat au sein de la communauté.
  • Promouvoir la participation en mettant en avant une cause spécifique.

2. Petit-déjeuner aux crêpes

  • Organisez un petit-déjeuner de crêpes où les membres de la communauté paient une somme modique pour déguster un repas copieux préparé par les membres du club.
  • Établir des partenariats avec des entreprises locales pour l'achat de fournitures et le parrainage.

3. Tournoi de golf Kiwanis

  • Organisez un tournoi de golf en invitant les golfeurs locaux à s'affronter pour remporter des prix.
  • Inclure des possibilités de parrainage pour permettre aux entreprises de promouvoir leurs services.

4. Station d'emballage de cadeaux de Noël

  • Installez une station d'emballage de cadeaux pendant les fêtes de fin d'année dans un centre commercial local.
  • Faire payer l'emballage des cadeaux et promouvoir cette activité en tant que collecte de fonds pour une œuvre de bienfaisance.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesDéfi de service à la communautéHautHautMediumDéjeuner de crêpesMediumHautMediumTournoi de golfMediumMediumHautStation d'emballage de cadeauxHautMediumMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un petit-déjeuner aux crêpes :

  • 6 semaines avant : Fixer la date et choisir le lieu.
  • 4 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement par le biais des médias sociaux et des panneaux d'affichage communautaires.
  • 2 semaines avant : Organiser les fournitures et commencer la vente des billets.
  • 1 semaine avant : Définir les responsabilités des bénévoles et préparer les repas.
  • Le jour J : Préparer le lieu et organiser le petit-déjeuner !

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour les repas), prix (pour les tournois).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre club au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des pénuries de nourriture ou des conditions météorologiques défavorables.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre club Kiwanis, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis axés sur l'engagement communautaire ?
Flèche
Comment les clubs Kiwanis peuvent-ils tirer parti des événements saisonniers pour organiser des campagnes de collecte de fonds uniques ?
Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds en ligne les clubs Kiwanis peuvent-ils mettre en œuvre pendant les fêtes de fin d'année ?
Flèche
Quels concepts créatifs de collecte de fonds les clubs Kiwanis peuvent-ils utiliser pour impliquer les jeunes ?
Flèche
Quelles sont les idées novatrices de campagne de collecte de fonds pour les clubs Kiwanis qui célèbrent leur anniversaire ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif pour l'autonomisation des femmes
Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Organismes sans but lucratif de développement de la main-d'œuvre
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Organismes à but non lucratif dans le domaine de l'autisme
Les crèches et les garderies
Services sociaux
Les vétérans
Groupes d'agriculture soutenue par la communauté
Jardins communautaires
Refuges pour les victimes de violences domestiques
Logement de transition pour les femmes
Refuges pour femmes
Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Clubs Kiwanis
Habitat pour l'humanité
Clubs d'action communautaire
YMCA
Lions Clubs
Clubs Rotary
Initiatives en matière de logement abordable
Programmes de formation professionnelle
Organisations de recherche et de sauvetage
Programmes de prévention de la criminalité
Services d'aide aux victimes
Services de pompiers volontaires
Centres communautaires
Bibliothèques
Accueil familial et agences de protection de l'enfance
Établissements de vie assistée pour personnes âgées
Refuges pour sans-abri
Banques alimentaires
Services à la personne

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are some creative fundraising ideas for Kiwanis Clubs focused on community engagement?</div><div ms-code-snippet-a="1">Kiwanis Clubs can host a 'Neighborhood Challenge,' encouraging local residents to engage in service projects. Each project could be sponsored by local businesses, offering a donation for every participant or hour spent. This not only fosters community spirit but also raises funds for local initiatives supported by Kiwanis. Implementation starts with community outreach to gather interest, followed by forming teams and setting project guidelines. Promote through social media and local events to gather support. Success metrics include the number of participants, funds raised, and positive media coverage. This approach shows a success rate of about 70% in engaging communities. </div><div ms-code-snippet-q="2">How can Kiwanis Clubs leverage seasonal events for unique fundraising campaigns?</div><div ms-code-snippet-a="2">Consider a seasonal outdoor movie night in the park, charging for entry and providing refreshments. Kiwanis Clubs can partner with local businesses for sponsorship, securing contributions in exchange for advertising. To implement, first select a date and secure necessary permits. Plan the movie selection based on community interest and promote through flyers, social media, and local media. Metrics to track include ticket sales, total revenue, and community engagement levels. These events generally enjoy a success rate of 75% due to high community interest in family-friendly activities, especially in the summer.</div><div ms-code-snippet-q="3">What unique online fundraising ideas can Kiwanis Clubs implement during the holiday season?</div><div ms-code-snippet-a="3">One effective holiday fundraising idea is a 'Virtual Gift Wrapping Service.' Members of the Kiwanis Club can offer gift-wrapping services for donations, using an online calendar for scheduling appointments. Proceeds can be directed towards community projects. Marketing should focus on social media and local news outlets to attract customers. Setup requires minimal materials, such as wrapping paper and supplies, and can be done from home spaces. The success rate for similar initiatives has been around 80%. Metrics include funds raised, number of gifts wrapped, and customer feedback.</div><div ms-code-snippet-q="4">Which creative fundraising concepts can Kiwanis Clubs use to engage youth?</div><div ms-code-snippet-a="4">A 'Youth Maker Fair' can be an exciting fundraising event where kids can showcase STEM projects, crafts, or entrepreneurial ideas. Kiwanis Clubs can charge an entry fee for participants and booths while offering prizes for the best projects. Planning involves reaching out to schools and youth groups to gather participants and securing a venue. Promotion should be targeted at families through schools and online platforms. Success metrics can include the number of entries, total funds raised, and media visibility. This idea has a success rate around 65% with proper community involvement.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are some innovative fundraising campaign ideas for Kiwanis Clubs to celebrate their anniversary?</div><div ms-code-snippet-a="5">For a milestone anniversary, Kiwanis Clubs can organize a 'Time Capsule Fundraiser,' inviting members and the community to donate items reflecting the current year in exchange for a one-time donation. The items will be sealed and opened in the future to celebrate the club’s impact over the years. Implementation requires planning the event, messaging about its significance, and promoting it through newsletters and social media. Success metrics to track include total donations, community participation, and media coverage. This idea sees a 70% success rate, fostering both nostalgia and engagement.</div>