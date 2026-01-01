Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

collectes de fonds communautaires pour le soutien à la santé mentale
événements de sensibilisation à la santé mentale
Collecte de fonds créative pour les programmes de santé mentale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale

Sommet virtuel sur la santé mentale

Organiser une conférence en ligne avec des experts en santé mentale. Faites payer des frais d'inscription et proposez des parrainages pour augmenter vos revenus.

Ateliers en ligne sur la santé mentale

Vendez des billets pour des ateliers virtuels animés par des professionnels de la santé mentale. Les sujets abordés vont de la gestion du stress aux techniques d'autogestion de la santé.

Campagne pair-à-pair

Permettre aux sympathisants de créer des pages individuelles de collecte de fonds, en partageant leurs expériences personnelles en matière de santé mentale afin de susciter des dons.

Défi mensuel de don

Encouragez les donateurs à s'engager à verser des contributions mensuelles en mettant l'accent sur des projets ou des services spécifiques en matière de santé mentale.

Foire artistique communautaire

Organiser une exposition d'art locale où les membres de la communauté font don d'œuvres d'art. Les recettes sont affectées à des programmes de santé mentale.

Course/marche de bienfaisance

Organisez une course ou une marche de 5 km avec frais d'inscription. Impliquez les entreprises locales dans le parrainage et créez une atmosphère communautaire amusante.

Vente d'articles de bien-être

Créer et vendre des produits de bien-être de marque, comme des balles anti-stress et des journaux, dont les recettes soutiennent des initiatives en faveur de la santé mentale.

Kits de ressources en santé mentale

Élaborer et vendre des kits contenant des ressources et des outils pour le soutien à la santé mentale, une partie des ventes finançant vos programmes.

Parrainage d'entreprise

Créer des partenariats avec des entreprises pour mettre en place des programmes de bien-être des employés comprenant une formation à la santé mentale, financée par l'entreprise.

Ateliers de collaboration avec les écoles

Collaborer avec les écoles locales pour organiser des ateliers de sensibilisation à la santé mentale. Faire payer la participation et promouvoir le bien-être mental.

Collecte de fonds des groupes d'entraide communautaire

Organiser pour la communauté des groupes de soutien basés sur les dons, offrant un espace sûr pour partager les expériences tout en collectant des fonds.

Défi de la pleine conscience

Créez un défi de pleine conscience d'une durée d'un mois, en encourageant les dons liés aux pratiques quotidiennes que les participants effectuent et partagent.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la santé mentale Organizations🏖️

Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos organisations de santé mentale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre organisation de santé mentale. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations de santé mentale :

1. Marche de sensibilisation à la santé mentale

  • Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds en obtenant des parrainages.
  • Intégrer des stations éducatives le long de l'itinéraire qui abordent les questions de santé mentale.

2. Défi bien-être en ligne

  • Lancer un défi axé sur les pratiques d'autosoins, dans le cadre duquel les participants paient un droit d'entrée et suivent leurs progrès en ligne.
  • Encouragez les participants à partager leur voyage sur les médias sociaux afin de sensibiliser le public et d'obtenir des fonds supplémentaires.

3. Vente aux enchères d'art-thérapie

  • Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art créées par des personnes participant à vos programmes, afin de promouvoir la sensibilisation à la santé mentale et l'engagement communautaire.
  • Impliquer les artistes locaux en les invitant à contribuer ou à encadrer les participants dans la création d'œuvres d'art.

4. Symposium sur la santé mentale

  • Organiser une journée d'ateliers et de conférences avec des professionnels de la santé mentale, moyennant des frais d'inscription.
  • Offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales afin de couvrir les dépenses et d'acquérir une certaine notoriété.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsMarche de sensibilisation à la santé mentaleHautHautMediumDéfi du bien-être en ligneMediumMediumHautEnchère d'art-thérapieMediumHautMediumSymposium sur la santé mentaleMediumHautHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation à la santé mentale :

  • 8 semaines avant : Fixez la date et le lieu ; commencez à promouvoir l'événement.
  • 6 semaines avant : Lancer la campagne de parrainage et recruter des bénévoles.
  • 4 semaines avant : Finaliser le contenu pédagogique et la logistique.
  • 1 semaine avant : Confirmer l'inscription de tous les participants et finaliser l'itinéraire.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec l'aide de bénévoles et de partenaires.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, matériel de marketing et permis.
  • Coûts variables : Matériel de marche, articles promotionnels et rafraîchissements.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analysez votre seuil de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Envisagez les revers qui pourraient nuire à la crédibilité de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels que le mauvais temps pour les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez identifier et mettre en œuvre une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre organisation de santé mentale, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds virtuels pour les organisations de santé mentale pendant le Mois de la sensibilisation à la santé mentale ?
Comment les organisations de santé mentale peuvent-elles créer des événements de collecte de fonds uniques qui favorisent l'engagement de la communauté ?
Quels concepts de collecte de fonds saisonniers les organismes de santé mentale peuvent-ils mettre à profit pour les dons de fin d'année ?
Quelles approches de campagne innovantes peuvent contribuer à augmenter les dons récurrents pour les organisations de santé mentale ?
De quelles façons amusantes et engageantes les organismes de santé mentale peuvent-ils tirer parti des médias sociaux pour collecter des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

