Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

idées de collecte de fonds pour les foires de santé communautaires
les défis de l'exercice pour les organisations sans but lucratif dans le domaine de la santé
ventes aux enchères au profit de causes liées à la santé

12 Idées de collecte de fonds pour les organismes de santé

Webinaires sur la collecte de fonds pour la télésanté

Organiser des webinaires éducatifs avec des experts de la santé, en faisant payer une participation tout en fournissant des informations précieuses sur la santé aux participants.

Créer une collecte de fonds
Donations en ligne pour les groupes de soutien

Créer des groupes de soutien virtuels pour des problèmes de santé spécifiques, en demandant des dons pour participer et accéder aux ressources.

Créer une collecte de fonds
Marche pour la santé de la communauté

Organiser une marche pour la santé dans la communauté, en encourageant les participants à se faire parrainer par leurs amis et leur famille pour chaque kilomètre parcouru.

Créer une collecte de fonds
Défi caritatif de remise en forme

Lancer un défi de remise en forme où les participants collectent des fonds par le biais de parrainages personnels pour atteindre des objectifs de santé, suivis par le biais d'une application.

Créer une collecte de fonds
Articles de santé à thème

Vendre des articles à thème, tels que des T-shirts et des bracelets, dont les recettes soutiennent des initiatives de santé et de sensibilisation.

Créer une collecte de fonds
Vente de livres de recettes de santé

Compiler des recettes saines dans un livre de cuisine et le vendre pour collecter des fonds tout en promouvant de meilleures habitudes alimentaires au sein de la communauté.

Créer une collecte de fonds
Partenariats avec les entreprises pour le bien-être

Établissez des partenariats avec des entreprises pour mettre en œuvre des programmes de bien-être, dans le cadre desquels les frais de participation contribuent aux programmes de santé de votre association.

Créer une collecte de fonds
Ateliers sur la santé en collaboration

Collaborez avec des entreprises locales pour proposer des ateliers de bien-être dont une partie des frais d'inscription est reversée à votre organisation.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour des causes liées à la santé

Organisez une vente aux enchères en ligne d'articles et d'expériences liés à la santé, en mobilisant la communauté tout en collectant des fonds pour les programmes de santé.

Créer une collecte de fonds
Salon annuel de la santé

Organiser un salon de la santé communautaire proposant des dépistages et des ressources sanitaires, en faisant payer les vendeurs et les participants pour couvrir les coûts.

Créer une collecte de fonds
Courses caritatives saisonnières

Organiser des courses à thème saisonnières (par exemple, 5 km pour Halloween), en encourageant les participants à collecter des fonds par le biais de parrainages et de frais d'inscription.

Créer une collecte de fonds
Campagne de récits de patients

Partager des histoires de patients passionnantes sur les médias sociaux, en encourageant les spectateurs à apporter leur contribution en réponse directe aux récits.

Créer une collecte de fonds
4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la santé Charities🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos associations caritatives dans le domaine de la santé ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité de votre organisation de santé à but non lucratif. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les professionnels de la santé, les entreprises locales et la communauté ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission d'amélioration des résultats en matière de santé ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif du secteur de la santé :

1. Ateliers virtuels sur la santé

  • Organisez des ateliers éducatifs sur des sujets de santé pertinents pour votre communauté.
  • Faire payer une participation ou demander des dons volontaires.

2. Course/marche de bienfaisance

  • Organisez une course ou une marche pour promouvoir l'activité physique et la sensibilisation à la santé.
  • Les participants paient un droit d'entrée et peuvent solliciter des dons auprès de leurs amis et de leur famille.

3. Salon de la santé et du bien-être

  • Réunir des professionnels de la santé locaux qui peuvent proposer des dépistages gratuits et des séances d'information.
  • Faire payer les vendeurs pour l'emplacement de leur stand et rechercher des sponsors auprès des entreprises locales.

4. Campagne de crowdfunding

  • Créez une campagne sur des plateformes telles que GoFundMe afin de collecter des fonds pour une initiative de santé spécifique.
  • Partagez votre mission et l'histoire de votre impact à travers les médias sociaux pour atteindre un public plus large.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de santé virtuelleHautMediumMediumCourse/marche de bienfaisanceMediumHautHautFoire de la santé et du bien-êtreMediumHautMediumCampagne de financement par crowdfundingHautMediumVariables

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course/marche de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et un lieu, et commencez à faire du marketing.
  • 6 semaines avant : Ouvrir les inscriptions et commencer à rechercher des sponsors.
  • 2 semaines avant : Finaliser la logistique, notamment les permis et l'affectation des bénévoles.
  • 1 semaine avant : Envoyez des rappels aux participants et aux bénévoles.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec l'aide de bénévoles et de sponsors.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing, permis et assurance.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement (par exemple, eau, t-shirts), matériel promotionnel et nourriture (le cas échéant).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation prévue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la façon dont le fait de ne pas tenir ses promesses ou des problèmes imprévus peuvent affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des défis imprévus, tels que le mauvais temps, les permis non accordés ou les annulations des fournisseurs.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association de santé, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour le secteur de la santé ?
Flèche
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour le secteur de la santé ?
Flèche
Quelles sont les idées saisonnières de collecte de fonds qui peuvent bénéficier aux causes de la santé ?
Flèche
Comment la gamification peut-elle améliorer les campagnes de collecte de fonds dans le domaine de la santé ?
Flèche
Quelles approches de campagne innovantes peuvent maximiser l'efficacité de la collecte de fonds dans le domaine de la santé ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

