Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Les participants courent ou marchent sur la distance de leur choix et collectent des fonds par le biais de parrainages, en partageant leurs progrès via les médias sociaux.
Organisez un jeu-concours thématique en ligne où les participants paient un droit d'entrée, avec des prix pour les gagnants, en collectant des fonds par le biais de billets d'entrée.
Encouragez les sympathisants à créer leurs propres pages de collecte de fonds et à solliciter les dons de leurs amis et de leur famille pour des projets de recherche.
Organisez une vente aux enchères en ligne d'articles ou d'expériences liés à votre maladie, en encourageant la concurrence entre les supporters.
Invitez la communauté dans votre établissement pour une journée de visites éducatives, d'expositions interactives et de possibilités de dons à différents postes.
Coordonner une marche communautaire axée sur un problème de santé spécifique, en encourageant les participants à collecter des fonds par le biais de parrainages.
Concevoir et vendre des produits de marque tels que des t-shirts ou des tasses, dont les recettes financent les programmes de recherche et d'éducation en cours.
Organiser un dîner officiel avec des intervenants de la communauté des chercheurs, dont les billets seront directement utilisés pour soutenir des projets.
Lancer une initiative de crowdfunding ciblée sur des plateformes populaires, en mettant en avant des objectifs de recherche spécifiques afin d'attirer les dons d'un public plus large.
Faire participer les sympathisants à des événements concrets pour aider au nettoyage ou à l'organisation, tout en facilitant les dons par le biais de frais de participation.
Inviter des passionnés de technologie et de santé à développer des solutions pour relever des défis liés à la maladie dans un environnement compétitif et de collecte de fonds.
Établir des partenariats avec des entreprises locales pour organiser une journée "pourcentage des ventes" au cours de laquelle une partie des recettes est affectée au financement de la recherche.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.
Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.
Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.
Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.
Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.
Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.
Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.
Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.
Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.
Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.
Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.
Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.
Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.
Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.
Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.
Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.
Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.
Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.
Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.
Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la collecte de fonds, il est important de prendre un moment pour évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider :
Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les institutions de recherche sur les maladies :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSymposium de rechercheHautMediumMediumCampagne de financement par crowdfundingHautHautHautMarche/course de bienfaisanceMediumHautMediumGala annuelMediumMediumHaut
Il est essentiel de rester organisé et d'établir un calendrier précis pour la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds que vous avez choisie. Voici un exemple de calendrier pour la marche/course de bienfaisance :
La planification du budget aura une grande influence sur le succès de votre collecte de fonds. Voici un aperçu des éléments à prendre en compte :
Il est essentiel de comprendre les risques potentiels liés à vos initiatives de collecte de fonds :
En suivant ces étapes, vous serez bien équipé pour découvrir l'idée de collecte de fonds parfaite qui non seulement s'aligne sur la mission de votre institution, mais qui engage également la communauté de manière efficace. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
