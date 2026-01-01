Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les instituts de recherche sur les maladies

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
Manifestations de collecte de fonds pour la recherche sur les maladies
Décoratif
parrainage d'entreprise pour le financement de la recherche
Décoratif
sensibilisation de la communauté à la maladie

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les institutions de recherche sur les maladies

Marathon virtuel de la recherche

Les participants courent ou marchent sur la distance de leur choix et collectent des fonds par le biais de parrainages, en partageant leurs progrès via les médias sociaux.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Soirée Trivia en ligne

Organisez un jeu-concours thématique en ligne où les participants paient un droit d'entrée, avec des prix pour les gagnants, en collectant des fonds par le biais de billets d'entrée.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de collecte de fonds Peer-to-Peer

Encouragez les sympathisants à créer leurs propres pages de collecte de fonds et à solliciter les dons de leurs amis et de leur famille pour des projets de recherche.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères caritative à thème

Organisez une vente aux enchères en ligne d'articles ou d'expériences liés à votre maladie, en encourageant la concurrence entre les supporters.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée portes ouvertes sur la recherche

Invitez la communauté dans votre établissement pour une journée de visites éducatives, d'expositions interactives et de possibilités de dons à différents postes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche de sensibilisation à la santé

Coordonner une marche communautaire axée sur un problème de santé spécifique, en encourageant les participants à collecter des fonds par le biais de parrainages.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente de marchandises personnalisées

Concevoir et vendre des produits de marque tels que des t-shirts ou des tasses, dont les recettes financent les programmes de recherche et d'éducation en cours.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Gala annuel de la recherche

Organiser un dîner officiel avec des intervenants de la communauté des chercheurs, dont les billets seront directement utilisés pour soutenir des projets.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Campagne de crowdfunding

Lancer une initiative de crowdfunding ciblée sur des plateformes populaires, en mettant en avant des objectifs de recherche spécifiques afin d'attirer les dons d'un public plus large.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de bénévolat communautaire

Faire participer les sympathisants à des événements concrets pour aider au nettoyage ou à l'organisation, tout en facilitant les dons par le biais de frais de participation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Hackathon de l'innovation en matière de santé

Inviter des passionnés de technologie et de santé à développer des solutions pour relever des défis liés à la maladie dans un environnement compétitif et de collecte de fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Collaboration avec les entreprises locales

Établir des partenariats avec des entreprises locales pour organiser une journée "pourcentage des ventes" au cours de laquelle une partie des recettes est affectée au financement de la recherche.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la recherche sur les maladies Institutions🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Programmes de thérapie équine

Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de thérapie équine →

Groupes de soutien aux malades chroniques

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques →

Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence →

Groupes de soutien Alzheimer

Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer →

Organisations de défense des personnes handicapées

Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées →

Centres de vie autonome

Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de vie autonome →

Services d'aide aux personnes handicapées

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées →

Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer →

Centres de recherche sur le cancer

Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer →

Groupes de soutien à la santé mentale

Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale →

🏥
Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être →

Programmes de rétablissement des addictions

Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.

Voir des idées de collectes de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions →

Organismes de santé mentale

Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale →

Institutions de recherche sur les maladies

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.

Voir les idées de collecte de fonds pour Institutions de recherche sur les maladies →

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.

Voir les idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques →

Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé →

Institutions de recherche

Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.

Voir les idées de collectes de fonds pour Institutions de recherche →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos institutions de recherche sur les maladies ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de vous lancer dans l'aventure de la collecte de fonds, il est important de prendre un moment pour évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation pour vous guider :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté, les entreprises et les donateurs potentiels ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos objectifs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Après avoir évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds spécialement conçues pour les institutions de recherche sur les maladies :

1. Symposium de recherche

  • Organiser un symposium au cours duquel les chercheurs présentent leurs résultats au public.
  • Faire payer un droit d'entrée et rechercher le parrainage d'entreprises locales.

2. Campagne de crowdfunding

  • Créez une campagne de crowdfunding en ligne détaillant vos objectifs de recherche.
  • Utiliser les médias sociaux pour partager les progrès et encourager les dons.

3. Marche/course de bienfaisance

  • Organisez une marche/course de bienfaisance pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour votre recherche.
  • Encouragez les participants à se faire parrainer par leurs amis et leur famille.

4. Gala annuel

  • Organisez un dîner de gala officiel avec des orateurs de renom dans le domaine de la recherche.
  • Vendez des billets et attirez des dons pendant l'événement grâce à des ventes aux enchères et des tirages au sort.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsSymposium de rechercheHautMediumMediumCampagne de financement par crowdfundingHautHautHautMarche/course de bienfaisanceMediumHautMediumGala annuelMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Il est essentiel de rester organisé et d'établir un calendrier précis pour la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds que vous avez choisie. Voici un exemple de calendrier pour la marche/course de bienfaisance :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et un lieu ; commencez à faire du marketing.
  • 6 semaines avant : Ouvrir les inscriptions ; créer une campagne de promotion.
  • 4 semaines avant : Finaliser les détails du cours et commander les fournitures.
  • 1 semaine avant : Confirmer les volontaires et distribuer les documents destinés aux participants.
  • Jour de l'événement : Accueillir l'événement et offrir des possibilités d'engagement après l'événement.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget aura une grande influence sur le succès de votre collecte de fonds. Voici un aperçu des éléments à prendre en compte :

  • Coûts fixes : Location du lieu (le cas échéant), matériel de marketing et assurance.
  • Coûts variables : Rafraîchissements (pour les événements), frais de technologie (pour les campagnes en ligne) et prix (pour les ventes aux enchères ou les tirages au sort).
  • Cibler les recettes : Fixez des objectifs réalisables en fonction de votre budget et des dons prévus.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Il est essentiel de comprendre les risques potentiels liés à vos initiatives de collecte de fonds :

  • Risques financiers : Analysez les pertes potentielles si votre objectif de collecte de fonds n'est pas atteint.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à l'impact que peut avoir sur la réputation de votre association le fait de ne pas tenir ses promesses.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes inattendus tels que des conditions météorologiques défavorables ou une faible participation.

En suivant ces étapes, vous serez bien équipé pour découvrir l'idée de collecte de fonds parfaite qui non seulement s'aligne sur la mission de votre institution, mais qui engage également la communauté de manière efficace. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles idées uniques de collecte de fonds virtuels les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils mettre en œuvre ?
Flèche
Comment les campagnes saisonnières peuvent-elles améliorer la collecte de fonds pour les instituts de recherche sur les maladies ?
Flèche
Quelles idées attrayantes de crowdfunding peuvent être utilisées par les institutions de recherche sur les maladies ?
Flèche
Quelles sont les idées innovantes de collecte de fonds de pair à pair qui peuvent générer des dons pour les institutions de recherche sur les maladies ?
Flèche
Quelles idées créatives en matière de marchandises les instituts de recherche sur les maladies peuvent-ils développer pour collecter des fonds ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What unique virtual fundraising ideas can Disease Research Institutions implement?</div><div ms-code-snippet-a="1">Disease Research Institutions can host a 'Researcher Talks' series, where scientists share their latest findings and personal stories about their research. Participants pay a ticket fee to join live stream events, and can even submit questions in advance. To enhance engagement, each talk can feature an interactive Q&A session and a supporting fundraising platform for donations. Use eye-catching social media advertising featuring snippets of research findings to attract attendees. Success metrics should include ticket sales, donations received during the event, and attendee engagement levels. This idea encourages education and direct interaction with the researchers, fostering a connection between the institution and potential donors.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can seasonal campaigns enhance fundraising for Disease Research Institutions?</div><div ms-code-snippet-a="2">Seasonal campaigns can leverage themes such as National Disease Awareness Month. For instance, in October (Breast Cancer Awareness Month), institutions could run a 'Walk for Research' event where participants raise funds through sponsorship for walking or other activities. Promotional materials, including T-shirts and banners emphasizing the cause, help boost visibility. Ensure to set up an online platform for participants to collect donations before the event. Success can be measured by participation numbers, total funds raised, and social media reach. Combining seasonal relevance with community engagement can lead to higher donor connection and retention.</div><div ms-code-snippet-q="3">What engaging crowdfunding ideas can be utilized by Disease Research Institutions?</div><div ms-code-snippet-a="3">Implementing a 'Crowdfunding for a Cure' campaign can mobilize community effort towards specific research projects. Create a visually appealing page outlining a clear, target fund goal. Use storytelling to present a compelling narrative about the importance and potential impact of the funded research. Offer rewards for donors based on contribution levels (e.g., exclusive lab tours or research updates). Utilize social media for outreach, boosting awareness via targeted ads. Evaluate success by tracking the total amount raised, the number of unique donors, and the campaign’s social media engagement. This concept encourages grassroots support and fosters a sense of ownership among donors.</div><div ms-code-snippet-q="4">Which innovative peer-to-peer fundraising ideas can drive donations for Disease Research Institutions?</div><div ms-code-snippet-a="4">Launching a peer-to-peer fundraising challenge can ignite excitement and competition among supporters. Create a campaign where individuals create their own fundraising pages tied to a specific research initiative, with incentives for reaching specific milestones. Implement a leaderboard showcasing top fundraisers to encourage friendly competition. Use social media to share progress and personal fundraising stories, enhancing community involvement. Success metrics include total donations raised, number of participants, and engagement rates on social media. This idea leverages networks and personal relationships, enabling broader outreach and increasing fundraising potential.</div><div ms-code-snippet-q="5">What creative merchandise ideas can Disease Research Institutions develop for fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="5">Developing cause-driven merchandise can spark interest and funds simultaneously. For instance, creating special edition products (like water bottles or apparel) prominently featuring research milestones or iconic lab illustrations can attract attention. Collaborate with local artists for unique designs, where a portion of sales goes directly to the research effort. Use e-commerce platforms for distribution, integrating promotional campaigns on social media to boost sales. Success can be measured through sales metrics and social media shares. Offering unique, mission-driven merchandise can both spread awareness and generate funds.</div>