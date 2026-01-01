Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

12 Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer

Défi du don virtuel

Une campagne de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters accomplissent des actions caritatives quotidiennes et partagent leurs progrès, créant un engagement viral tout en collectant des fonds par le biais de dons de pair à pair.

Collecte de fonds en ligne

Encourager les familles à créer des pages d'hommage personnalisées en ligne à la mémoire de leurs proches, afin de collecter des fonds tout en partageant des histoires et en recueillant des dons.

Course/marche locale

Organiser une course ou une marche de loisir communautaire avec frais d'inscription, afin de promouvoir des modes de vie sains tout en collectant des fonds par le biais du parrainage des participants.

Dîner de gala de bienfaisance

Organiser un dîner officiel avec des chefs locaux, des divertissements et des ventes aux enchères, afin d'offrir une soirée agréable aux participants tout en collectant des fonds importants.

Campagne de dons dans les médias sociaux

Tirez parti des plateformes de médias sociaux les plus populaires pour organiser une campagne de dons ciblée, en encourageant les personnes qui vous suivent à faire un don par le biais de récits et d'images convaincants.

Crowdfunding pour les histoires personnelles

Créez une campagne de crowdfunding où les sympathisants partagent leurs histoires personnelles de cancer, invitant à faire des dons pour soutenir votre organisation et se connecter à la communauté.

Ventes d'articles de marque

Concevoir et vendre des articles de marque uniques, tels que des chemises, des bracelets ou des tasses, dont les recettes soutiennent directement les services d'aide aux personnes atteintes d'un cancer.

Vente saisonnière de pâtisseries

Organisez une vente de pâtisseries pendant les vacances ou les foires locales, où des bénévoles préparent des produits à vendre, ce qui favorise l'implication de la communauté et la collecte de fonds.

Partenariats pour les colis de soins

Partenariat avec des entreprises locales pour fournir des colis de soins aux patients ; chaque partenaire verse une partie de ses ventes au groupe de soutien pendant une période de promotion.

Campagnes de parrainage d'entreprises

Engagez des entreprises locales en tant que sponsors d'événements ou d'initiatives, créant ainsi des partenariats mutuellement bénéfiques qui stimulent également les efforts de collecte de fonds.

Activités du Mois de la sensibilisation

Planifiez des activités pendant les mois de sensibilisation au cancer, telles que des ateliers éducatifs ou des dépistages, et encouragez les dons au lieu des frais de participation.

Vente aux enchères d'œuvres d'art communautaires

Invitez des artistes locaux à offrir des œuvres d'art pour une vente aux enchères ; organisez l'événement en personne ou en ligne, en associant la culture communautaire à la collecte de fonds.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'aide aux personnes atteintes de cancer Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre groupe de soutien aux personnes atteintes de cancer. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre groupe entretient-il avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer :

1. Collecte de fonds pour la retraite de bien-être

  • Organisez une journée d'ateliers sur le bien-être axés sur la nutrition, l'exercice physique et la santé mentale.
  • Faire payer un droit de participation et s'associer à des experts locaux pour animer les sessions, afin d'offrir une valeur ajoutée tout en maintenant les coûts à un niveau peu élevé.

2. Défi virtuel

  • Lancer un défi virtuel de marche ou de course où les participants peuvent collecter des fonds par le biais de parrainages.
  • Encouragez les participants à partager leurs progrès sur les médias sociaux afin d'accroître la visibilité et le parrainage.

3. Hommage/mur de la mémoire

  • Créez un mur commémoratif ou une page d'hommage en ligne permettant aux sympathisants de faire des dons en l'honneur d'êtres chers touchés par le cancer.
  • Ils comportent des noms et des messages, créant ainsi un lien sincère avec votre cause.

4. L'artisanat au service d'une cause

  • Organisez des ateliers d'artisanat où les participants paient pour créer des articles tels que des bijoux ou des cartes. Ces objets peuvent ensuite être vendus pour collecter des fonds supplémentaires.
  • Encouragez les artistes locaux à contribuer en animant des ateliers ou en faisant don de fournitures.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsCollecte de fonds pour une retraite de bien-êtreHautHautMediumDéfi virtuelMediumHautHautTribut/Mur de la mémoireHautMediumMediumArtisanat pour une causeMediumHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour le défi virtuel :

  • 6 semaines avant : Annoncez l'événement et définissez la plate-forme.
  • 4 semaines avant : Commencez les inscriptions et faites la promotion sur les médias sociaux.
  • 2 semaines avant : Envoyez des rappels et des conseils aux participants.
  • Semaine de l'événement : Fournir des mises à jour quotidiennes et des encouragements.
  • Après l'événement : Partager les résultats et remercier les participants.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), matériel de marketing et permis éventuels.
  • Coûts variables : Coûts associés aux rafraîchissements pour la retraite de bien-être ou au matériel pour les ateliers d'artisanat.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre organisation.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, tels que des défaillances technologiques pour les événements virtuels.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre groupe de soutien aux personnes atteintes d'un cancer, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

