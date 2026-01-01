Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements caritatifs pour soutenir les maladies chroniques
campagnes de collecte de fonds pour le soutien à la maladie
collecte de fonds communautaires pour les groupes de soutien à la santé

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques

Sommet sur la santé virtuelle

Organiser une conférence en ligne avec des experts et des survivants partageant leurs idées sur la gestion des maladies chroniques, en demandant des frais d'inscription pour y participer.

Campagnes de dons dans les médias sociaux

Tirez parti de plateformes telles qu'Instagram et Facebook pour organiser des campagnes de collecte de fonds ciblées, en encourageant les personnes qui vous suivent à contribuer à des étapes spécifiques.

Défi du bien-être

Organiser un défi bien-être d'une durée d'un mois encourageant les participants à partager leur parcours, les dons étant liés aux activités réalisées.

Série de webinaires sur les stratégies d'adaptation

Proposer une série de webinaires payants avec des professionnels de la santé qui discutent des stratégies d'adaptation et des thérapies, afin de collecter des fonds tout en apportant de la valeur ajoutée.

Mois de sensibilisation aux maladies chroniques

Planifiez des activités ou des collectes de fonds pendant le mois de sensibilisation en septembre, en impliquant votre communauté par le biais d'événements et de promotions à thème.

Vente aux enchères en ligne de produits de bien-être

Organisez une vente aux enchères en ligne de produits liés à la santé, en encourageant les enchères et les dons tout en promouvant votre cause.

Magasin de marchandises personnalisées

Lancez une boutique d'articles de marque (par exemple, des t-shirts, des tasses) dont les recettes soutiennent les activités de votre organisation.

Collecte de fonds pour les livres de recettes

Compiler et vendre un livre de recettes contenant des recettes saines proposées par les membres, offrant ainsi un moyen de se connecter et de collecter des fonds en même temps.

Concours de photos d'animaux de compagnie

Encouragez les membres de la communauté à participer à un concours de photos d'animaux, en faisant payer la participation et en obtenant le parrainage d'entreprises locales.

Partenariats avec les entreprises pour le bien-être

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour créer des programmes de bien-être, une partie des frais étant directement affectée aux initiatives de votre association.

Cours de fitness pour une cause

Organisez des cours collectifs de remise en forme ou des activités dirigées par des instructeurs locaux, en demandant des frais de participation au profit de votre organisation.

Nuit du conte sur la maladie chronique

Organisez une soirée "open mic" au cours de laquelle des personnes racontent leur histoire, la vente des billets permettant de soutenir les services et l'action sociale de votre organisation à but non lucratif.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour le soutien aux malades chroniques Groups🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Programmes de thérapie équine

Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de thérapie équine →

Groupes de soutien aux malades chroniques

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques →

Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence →

Groupes de soutien Alzheimer

Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer →

Organisations de défense des personnes handicapées

Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées →

Centres de vie autonome

Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de vie autonome →

Services d'aide aux personnes handicapées

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées →

Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer →

Centres de recherche sur le cancer

Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer →

Groupes de soutien à la santé mentale

Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale →

🏥
Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être →

Programmes de rétablissement des addictions

Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.

Voir des idées de collectes de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions →

Organismes de santé mentale

Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale →

Institutions de recherche sur les maladies

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.

Voir les idées de collecte de fonds pour Institutions de recherche sur les maladies →

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.

Voir les idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques →

Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé →

Institutions de recherche

Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.

Voir les idées de collectes de fonds pour Institutions de recherche →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos groupes de soutien aux malades chroniques ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux groupes de soutien pour les maladies chroniques :

1. Retraite de bien-être

  • Organisez une retraite de bien-être axée sur la relaxation, l'éducation et la création d'une communauté.
  • Faire payer la participation et offrir aux entreprises locales la possibilité de parrainer l'événement.

2. Marche de sensibilisation à la santé

  • Organiser une marche communautaire au cours de laquelle les participants collectent des fonds par le biais de parrainages pour chaque kilomètre parcouru.
  • Établir des partenariats avec des organismes de santé locaux pour obtenir des ressources et du soutien.

3. Collecte de fonds pour les arts créatifs

  • Invitez des artistes de la communauté à créer et à vendre leurs œuvres aux enchères, les bénéfices étant reversés à votre organisation.
  • Incorporer un segment de narration où des personnes partagent leurs expériences de la maladie chronique.

4. Campagne de défis en ligne

  • Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les individus à partager leur histoire et à verser une petite somme pour leur participation.
  • Faites la promotion du défi à travers votre réseau pour en accroître la visibilité.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsRetraite de bien-êtreMediumHighHighMarche de sensibilisation à la santéHighHighMediumCollecte de fonds pour les arts créatifsMediumMediumMediumCampagne de défis en ligneHighMediumLow

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une marche de sensibilisation à la santé :

  • 8 semaines avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 6 semaines avant : Lancer la campagne de parrainage.
  • 4 semaines avant : Finaliser la logistique et obtenir les autorisations.
  • 1 semaine avant : Confirmer les inscriptions et préparer le matériel.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec des bénévoles et fêter le succès.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu, permis (si nécessaire) et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Rafraîchissements (pour une retraite), matériel pour l'événement et articles promotionnels.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de vos dépenses et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et évaluer les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Pensez à la façon dont un événement mal exécuté peut affecter la réputation de votre organisation au sein de la communauté.
  • Risques logistiques : Préparez-vous à faire face à des problèmes imprévus, tels que des conditions météorologiques défavorables ou une sous-estimation du nombre de participants.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement s'aligne sur la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière significative. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées de collecte de fonds virtuels les plus originales pour les groupes de soutien aux malades chroniques ?
Quelles sont les idées créatives de collecte de fonds qui génèrent le meilleur retour sur investissement pour les groupes de soutien aux malades chroniques ?
Comment les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent-ils tirer parti des événements saisonniers pour collecter des fonds ?
Quelles stratégies innovantes de collecte de fonds en ligne les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent-ils mettre en œuvre ?
Quelles sont les idées créatives de marchandises qui fonctionnent le mieux pour la collecte de fonds dans les groupes de soutien aux malades chroniques ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

