Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >

Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les initiatives en matière de santé et de bien-être

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Décoratif
défis sportifs pour la collecte de fonds communautaires
Décoratif
atelier bien-être idées de collecte de fonds
Décoratif
campagnes de sensibilisation à la santé pour la collecte de fonds

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les initiatives en matière de santé et de bien-être

Série de webinaires sur le bien-être

Organiser une série de webinaires axés sur la santé, en faisant payer les participants, avec des experts invités qui discutent de sujets pertinents et donnent des conseils en matière de bien-être.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi virtuel de remise en forme

Organiser un défi de remise en forme d'un mois à l'aide d'une application, en encourageant les participants à collecter des parrainages pour les étapes franchies.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente aux enchères en ligne dans le domaine de la santé

Créer une plateforme en ligne pour la vente aux enchères de services ou de produits de santé donnés, permettant aux sympathisants d'enchérir de n'importe où.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journée du don numérique

Une campagne de 24 heures au cours de laquelle les sympathisants donnent un jour précis, complétée par des dons équivalents de la part de grands sponsors afin d'amplifier l'impact.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Retraite de pleine conscience

Organisez une retraite en personne ou en ligne axée sur le bien-être mental, en proposant des ateliers payants pour promouvoir la prise en charge de soi et la relaxation.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Marche/course de bienfaisance

Organiser une marche/course communautaire où les participants recueillent des parrainages pour couvrir leurs frais d'inscription et contribuer à des initiatives en matière de santé.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Vente d'articles de santé

Vendre des articles de marque liés à la santé et au bien-être, tels que des bouteilles d'eau et du matériel de fitness, en reversant les bénéfices aux programmes.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Cours de cuisine saine

Proposer des cours de cuisine axés sur des repas sains, moyennant une participation financière, et partager des conseils et des recettes afin de promouvoir la nutrition.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Partenariats avec les entreprises pour le bien-être

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour créer des programmes de bien-être pour les employés, où une partie des frais soutient les initiatives de votre organisation à but non lucratif.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Salon du bien-être collaboratif

Organiser une foire communautaire de la santé et du bien-être, réunissant diverses entreprises de bien-être pour promouvoir leurs services et collecter des fonds.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Journées de collecte de fonds par les bénévoles

Engager les bénévoles en organisant des journées spéciales de collecte de fonds au cours desquelles ils recueillent des dons dans leurs communautés pour des initiatives de santé.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Défi santé dans les médias sociaux

Lancez un défi sur les médias sociaux en encourageant les adeptes à partager leur parcours de santé tout en collectant des fonds par le biais du parrainage.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
Décoratif

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la santé et le bien-être Initiatives🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

Créer une collecte de fonds
Décoratif
💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Créer une collecte de fonds
🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Créer une collecte de fonds
🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Créer une collecte de fonds
Décoratif

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide

Les initiatives de prévention du suicide peuvent organiser des marches aux chandelles, des courses de bienfaisance et des ateliers dirigés par des pairs afin de financer des actions de sensibilisation, des services de conseil et des lignes d'assistance téléphonique.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de prévention du suicide →

Maisons d'accueil pour personnes sobres

Les foyers de vie sobre collectent des fonds grâce à des dîners de bienfaisance, des collectes de dons d'anciens élèves, des marches communautaires pour la sobriété et des parrainages locaux pour soutenir le rétablissement.

Voir les idées de collecte de fonds pour Sober Living Homes →

Programmes de traitement des toxicomanies

Les programmes de traitement des toxicomanies se développent grâce à des marches pour le rétablissement, des courses de parrainage, des dîners de témoignages, des ateliers dirigés par des pairs et des collectes de fonds dans les quartiers.

Voir des idées de collecte de fonds pour Programmes de traitement des toxicomanies →

Programmes de thérapie équine

Les programmes de thérapie équine collectent des fonds par le biais de randonnées, de parrainages de selles, de visites d'étables et de ventes aux enchères pour financer les soins aux chevaux et les séances.

Voir les idées de collecte de fonds pour les programmes de thérapie équine →

Groupes de soutien aux malades chroniques

Les groupes de soutien aux malades chroniques peuvent organiser des marches de sensibilisation, des soirées de conférences virtuelles et des ventes de colis de soins pour financer les services de soutien par les pairs.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux malades chroniques →

Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence

Les marches de la mémoire, les ventes de souvenirs personnalisés et les journées de dons dans les cafés locaux aident les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence à financer des soins et des programmes vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de démence →

Groupes de soutien Alzheimer

Organisez des marches de la mémoire, des collectes de fonds en hommage à la maladie et des ateliers pour les aidants, avec des parrainages locaux et des ventes de pâtisseries au profit des groupes d'entraide pour la maladie d'Alzheimer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes d'entraide Alzheimer →

Organisations de défense des personnes handicapées

Les groupes de défense des personnes handicapées collectent des fonds par le biais de courses fun inclusives, de défis de dons lancés par les pairs et de partenariats avec des entreprises pour soutenir les programmes d'accessibilité.

Voir des idées de collecte de fonds pour les organisations de défense des personnes handicapées →

Centres de vie autonome

Les centres de vie autonome peuvent organiser des foires communautaires accessibles, des tirages au sort d'équipements et des parrainages par des pairs pour financer des aides à la mobilité et des programmes de préparation à la vie active.

Voir les idées de collectes de fonds pour les centres de vie autonome →

Services d'aide aux personnes handicapées

Les services d'aide aux personnes handicapées peuvent collecter des fonds par le biais de manifestations sportives adaptées, de dîners de bienfaisance accessibles, de campagnes de pair à pair et de campagnes de parrainage.

Voir les idées de collecte de fonds pour les services d'aide aux personnes handicapées →

Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer

Organisez des marches de bienfaisance, des soirées de récits de survivants et des ateliers de bien-être afin de collecter des fonds pour les programmes de soins des groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer →

Centres de recherche sur le cancer

Organisez des courses de charité, des dîners de sensibilisation et des défis d'entreprise pour soutenir les initiatives de recherche de pointe sur le cancer.

Voir les idées de collecte de fonds pour les centres de recherche sur le cancer →

Groupes de soutien à la santé mentale

Les groupes de soutien à la santé mentale peuvent collecter des fonds en organisant des ateliers dirigés par des pairs, en parrainant des kits d'autosoins et en organisant des marches communautaires.

Voir les idées de collecte de fonds pour les groupes de soutien en santé mentale →

🏥
Initiatives en matière de santé et de bien-être

Les initiatives en matière de santé et de bien-être s'appuient sur des défis de remise en forme au sein de la communauté, des foires du bien-être parrainées et des ateliers basés sur les dons qui soutiennent les dépistages, les thérapies et les actions de sensibilisation.

Voir les idées de collecte de fonds pour les initiatives de santé et de bien-être →

Programmes de rétablissement des addictions

Les programmes de rétablissement des toxicomanies collectent des fonds par le biais de soirées de sobriété, d'ateliers de bien-être soutenus par des parrains, de collectes de dons auprès des anciens élèves et de dîners de bienfaisance pour la communauté.

Voir des idées de collectes de fonds pour Programmes de rétablissement des addictions →

Organismes de santé mentale

Les organisations de santé mentale peuvent organiser des marches de bienfaisance, des campagnes en ligne entre pairs, des ventes aux enchères d'œuvres d'art et des ateliers pour financer des services de soutien vitaux.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations de santé mentale →

Institutions de recherche sur les maladies

Les instituts de recherche sur les maladies peuvent collecter des fonds par le biais de marches de sensibilisation, de crowdfunding peer-to-peer, de visites de laboratoires et de dons jumelés par des sponsors.

Voir les idées de collecte de fonds pour Institutions de recherche sur les maladies →

Hôpitaux et cliniques

Les hôpitaux et les cliniques collectent des fonds en organisant des courses de charité, des dépistages, des parrainages d'équipement par des entreprises et des galas de bienfaisance pour soutenir les soins aux patients.

Voir les idées de collecte de fonds pour les hôpitaux et les cliniques →

Organismes caritatifs dans le domaine de la santé

Pour les organisations communautaires à but non lucratif, l'organisation de courses de charité, d'ateliers de bien-être, de collectes de cadeaux et de soirées de témoignages de patients permet de collecter des fonds essentiels.

Voir les idées de collecte de fonds pour les organisations caritatives dans le domaine de la santé →

Institutions de recherche

Les instituts de recherche peuvent organiser des visites de laboratoires, des dîners de donateurs et des séances de présentation de posters afin de collecter des fonds pour l'achat d'équipements, la réalisation d'expériences et l'octroi de bourses.

Voir les idées de collectes de fonds pour Institutions de recherche →

Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Les centres d'aide à la vie autonome et de soins aux personnes âgées collectent des fonds par le biais de ventes de pâtisseries, de ventes aux enchères de courtepointes, d'ateliers pour les soignants et de dîners pour les donateurs.

Voir des idées de collectes de fonds pour Établissements de vie assistée pour personnes âgées →

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Décoratif
SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos initiatives en matière de santé et de bien-être ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre association entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux initiatives en matière de santé et de bien-être :

1. Défi du bien-être

  • Les participants s'inscrivent à un défi d'un mois axé sur des objectifs de santé tels que le nombre de pas effectués, les séances d'entraînement réalisées ou les repas sains préparés.
  • Fixez des frais de participation et offrez des récompenses pour les différentes réalisations.

2. Salon de la santé

  • Organiser un événement communautaire proposant des dépistages gratuits, des ateliers sur la nutrition et des activités de bien-être.
  • Faites payer l'espace du stand aux entreprises locales ou cherchez des sponsors pour couvrir les coûts.

3. Course/marche de bienfaisance

  • Organisez une course ou une marche de 5 km, en encourageant les participants à collecter des fonds par le biais de parrainages.
  • Offrir des incitations aux meilleurs collecteurs de fonds.

4. Cours de cuisine

  • Organiser des ateliers de cuisine saine où les participants paient un droit d'entrée pour apprendre de nouvelles recettes.
  • Établissez des partenariats avec des chefs et des nutritionnistes locaux pour améliorer l'expérience.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi bien-êtreHautHautMediumFoire de la santéMediumHautHautCourse/marche de bienfaisanceMediumMediumHautCours de cuisineHautHautMedium

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis pour vous assurer que vos efforts de collecte de fonds restent sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une course/marche de bienfaisance :

  • 2 mois avant : Fixez une date et commencez à faire de la publicité.
  • 1 mois avant : Commencer à recruter des bénévoles et des sponsors.
  • 2 semaines avant : Finaliser les détails du cours et obtenir les autorisations.
  • 1 semaine avant : Préparer les dossiers des participants et le matériel promotionnel.
  • Jour de l'événement : Organiser l'événement avec des volontaires qui gèrent différentes tâches.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location du lieu (si nécessaire), permis d'organiser l'événement et matériel de marketing.
  • Coûts variables : Fournitures pour l'événement (t-shirts, médailles, nourriture/boissons) et honoraires des conférenciers invités.
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et estimer les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont l'incapacité à fournir des expériences de qualité peut affecter la réputation de votre association.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus, comme les conditions météorologiques qui affectent les événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage aussi efficacement votre communauté. Bonne chance !

Décoratif
Décoratif

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Décoratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées de collecte de fonds les plus créatives pour les initiatives en matière de santé et de bien-être en 2024 ?
Flèche
Quels sont les concepts uniques de collecte de fonds qui stimulent l'engagement en faveur des initiatives de santé et de bien-être ?
Flèche
Comment les collectes de fonds saisonnières peuvent-elles stimuler les initiatives en faveur de la santé et du bien-être ?
Flèche
Quelles sont les approches novatrices en matière de campagne de collecte de fonds pour les initiatives en faveur de la santé et du bien-être ?
Flèche
Quelles sont les meilleures idées de collecte de fonds virtuels pour les initiatives en matière de santé et de bien-être ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Décoratif

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Organismes à but non lucratif de prévention du suicide
Maisons d'accueil pour personnes sobres
Programmes de traitement des toxicomanies
Programmes de thérapie équine
Groupes de soutien aux malades chroniques
Groupes de soutien aux personnes atteintes de démence
Groupes de soutien Alzheimer
Organisations de défense des personnes handicapées
Centres de vie autonome
Services d'aide aux personnes handicapées
Groupes de soutien aux personnes atteintes d'un cancer
Centres de recherche sur le cancer
Groupes de soutien à la santé mentale
Initiatives en matière de santé et de bien-être
Programmes de rétablissement des addictions
Organismes de santé mentale
Institutions de recherche sur les maladies
Hôpitaux et cliniques
Organismes caritatifs dans le domaine de la santé
Institutions de recherche
Établissements de vie assistée pour personnes âgées

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association
<div ms-code-snippet-q="1">What are the most creative fundraising ideas for Health and Wellness Initiatives in 2024?</div><div ms-code-snippet-a="1">Hosting a community fitness challenge, such as a 'Fit for a Cause' month, encourages participants to engage in physical activity while raising funds for health initiatives. Participants obtain sponsorships from friends and family based on their activities (running, biking, yoga, etc.). To implement, set a clear goal (e.g., miles run or hours exercised) and provide participants with a platform to track their progress. Launch the challenge in spring when outdoor activities are plentiful, and promote it through social media and local businesses. Consider using a dedicated fundraising app to streamline donations. Success metrics include the number of participants, total funds raised, and social media engagement. This concept has a success rate of around 75%, especially when well-promoted.</div><div ms-code-snippet-q="2">Which unique fundraising concepts drive engagement for Health and Wellness Initiatives?</div><div ms-code-snippet-a="2">A 'Wellness Pop-Up Event' combines health screenings, fitness classes, healthy cooking demonstrations, and local vendors under one roof, charging an entry fee that goes to your initiative. To implement, partner with local health professionals and fitness instructors. Use social media and email marketing to promote the event, emphasizing community health benefits. Set up a donation booth at the event for additional contributions. Measure attendee feedback, funds raised, and partnerships formed. This engaging event format often sees a 60-70% return on investment, particularly in areas with a strong community interest in health.</div><div ms-code-snippet-q="3">How can seasonal fundraising opportunities boost Health and Wellness Initiatives?</div><div ms-code-snippet-a="3">A 'Healthy Holiday Challenge' encourages participants to maintain wellness goals during the holiday season. Families can pledge to partake in activities like cooking healthy meals or daily fitness, sharing their progress on social media. Implement this by creating a dedicated webpage for challenges, with features for participants to share updates and invite donations. Market this campaign during late fall to early winter, collaborating with wellness influencers for increased visibility. Statistics show that campaigns during holidays can earn a 30% increase in donations compared to non-holiday periods, provided they have engaging, shareable content.</div><div ms-code-snippet-q="4">What are innovative campaign approaches for Health and Wellness Initiatives fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">Consider launching a 'Mindful Minute' campaign where participants engage in a minute of mindfulness or meditation daily, sharing their experiences through social media. Each participant gathers donations for every minute they meditate over a month. Create a simple online tracker for participants to log their minutes and encourage sharing testimonies. Run this campaign in January to leverage New Year resolutions focused on wellness. Provide resources like guided meditations or stress relief tips. Based on trends, campaigns in the wellness sector have demonstrated 40-60% success, particularly when engaged via multimedia.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are the best virtual fundraising ideas for Health and Wellness Initiatives?</div><div ms-code-snippet-a="5">A 'Virtual Health and Fitness Expo' powered by live-streaming platforms can bring together fitness experts, health coaches, and nutritionists to offer live classes and workshops. Charge attendees a virtual ticket fee while providing sponsors a platform for exposure. Preparation involves securing partnerships, scheduling sessions, marketing the event on social media, and ensuring technical support for live-streaming. Launch in the fall when many are gearing up for winter wellness. Virtual events have shown to achieve a 50-70% success rate, especially with great presenters and engaging content.</div>