Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organiser une série de séances de narration en ligne où les sympathisants peuvent partager leurs liens personnels avec le patrimoine culturel, associés à des options de don.
Lancer une vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art numériques inspirées du patrimoine culturel, dont les recettes soutiendront les efforts de préservation.
Organiser un festival culturel local célébrant le patrimoine, en cherchant à obtenir le soutien d'entreprises locales pour couvrir les coûts et la visibilité de l'événement.
Créer une promenade patrimoniale guidée payante, dont les fonds seront consacrés à la préservation de la culture et à l'éducation de la communauté.
Concevoir et vendre des articles tels que des T-shirts ou des sacs fourre-tout mettant en valeur les œuvres d'artistes locaux ou des thèmes patrimoniaux afin de collecter des fonds.
Recueillir des recettes traditionnelles auprès des membres de la communauté et publier un livre de cuisine dont les exemplaires seront vendus pour soutenir les programmes culturels.
Former des partenariats avec des entreprises afin d'aligner leurs efforts en matière de RSE sur des projets de patrimoine culturel, en garantissant le financement et le soutien.
Organiser un dîner de gala dans un lieu historique, en invitant les donateurs à contribuer à l'entretien du patrimoine tout en profitant de spectacles culturels.
Lancer une campagne de crowdfunding pour un projet patrimonial spécifique, en invitant la communauté à contribuer par le biais d'un contenu numérique attrayant.
Proposer des ateliers sur l'artisanat ou la cuisine traditionnelle, en faisant payer un droit d'entrée qui sera directement affecté aux programmes de préservation culturelle.
Créer un défi thématique encourageant les participants à partager leurs expériences en matière de patrimoine, en collectant des dons pour la participation.
Collaborer avec les entreprises locales pour qu'un pourcentage des ventes réalisées lors des journées désignées soit reversé aux initiatives en faveur du patrimoine culturel.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les associations de défense du patrimoine culturel prospèrent grâce à des visites guidées de l'histoire locale, au parrainage d'objets, à des dîners de bienfaisance à thème et à des festivals du patrimoine communautaire.
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent collecter des fonds en organisant des concerts de bienfaisance, des collectes d'instruments, des ventes de t-shirts pour soutenir les chorales et les groupes de jeunes de la communauté.
Les chorales collectent des fonds grâce à des concerts payants, des chants communautaires, des spectacles sponsorisés et des ventes de pâtisseries pour financer la musique, les robes et les déplacements.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les sociétés de préservation historique organisent des visites guidées, des dîners du patrimoine, des campagnes d'adhésion et des campagnes "adoptez une brique" pour financer des projets de restauration.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Vendre des abonnements de saison, organiser des spectacles de bienfaisance, des visites des coulisses et des parrainages locaux pour soutenir les productions et les programmes artistiques de la communauté.
Les musées collectent des fonds par le biais de campagnes d'adhésion, de galas de bienfaisance, de parrainages d'entreprises, d'expositions spéciales, d'ateliers éducatifs et d'événements communautaires.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre association de protection du patrimoine culturel. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, examinez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organisations à but non lucratif du patrimoine culturel :
|Idée de collecte de fonds
|Faisabilité
|Engagement communautaire
|Recettes potentielles
|Festival du patrimoine culturel
|Moyen
|Haut
|Haut
|Promenades et visites guidées du patrimoine
|Haut
|Moyen
|Moyen
|Atelier d'art et d'artisanat
|Moyen
|Haut
|Faible
|Campagne de financement en ligne
|Haut
|Haut
|Variable
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour l'organisation d'un festival du patrimoine culturel :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association de protection du patrimoine culturel, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
