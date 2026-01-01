Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Organisez une vente aux enchères en ligne à thème en utilisant les médias sociaux pour présenter des articles et des expériences offerts par des entreprises et des artistes locaux.
Proposer des visites virtuelles exclusives d'expositions spéciales, la vente de billets permettant de soutenir les programmes et les activités de sensibilisation du musée.
Organisez une soirée bingo à thème en personne, où les participants peuvent gagner des prix sur le thème de l'art et faire des dons pour participer.
Projection de films classiques en rapport avec les expositions en cours, en faisant payer les billets et en offrant du pop-corn, les recettes étant destinées au financement du musée.
Créez une boîte d'abonnement avec des produits uniques inspirés des expositions du musée, en invitant les sympathisants à s'abonner tous les trimestres.
Accueillez un marché d'artisans locaux, dont les frais de vente soutiennent les programmes du musée et la créativité locale.
Créer des opportunités pour les entreprises locales de sponsoriser les événements du musée et de recevoir une reconnaissance en échange de leur soutien.
Lancer une campagne de promotion de l'adhésion annuelle des familles, avec des avantages tels que des événements gratuits et des activités spéciales.
S'associer à des artistes locaux pour créer une exposition destinée à collecter des fonds, en faisant payer l'entrée et en reversant une partie des ventes aux participants.
Concevoir une chasse au trésor dans le musée, dont les droits d'entrée serviront à financer de futurs programmes, ce qui renforcera l'engagement des visiteurs.
Encouragez les sympathisants à donner un jour précis, en partageant leurs raisons de faire un don sur les médias sociaux à l'aide d'un hashtag dédié.
Célébrer le patrimoine local par le biais d'événements et d'activités éducatives, en collectant des dons pendant les festivités pour soutenir les activités de sensibilisation.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Les associations de défense du patrimoine culturel prospèrent grâce à des visites guidées de l'histoire locale, au parrainage d'objets, à des dîners de bienfaisance à thème et à des festivals du patrimoine communautaire.
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent collecter des fonds en organisant des concerts de bienfaisance, des collectes d'instruments, des ventes de t-shirts pour soutenir les chorales et les groupes de jeunes de la communauté.
Les chorales collectent des fonds grâce à des concerts payants, des chants communautaires, des spectacles sponsorisés et des ventes de pâtisseries pour financer la musique, les robes et les déplacements.
Les organisations amérindiennes prospèrent grâce aux dîners du patrimoine, aux marchés d'artisanat, aux pow-wow et aux campagnes de parrainage visant à soutenir les programmes communautaires.
Les sociétés de préservation historique organisent des visites guidées, des dîners du patrimoine, des campagnes d'adhésion et des campagnes "adoptez une brique" pour financer des projets de restauration.
Organisez des ventes de livres, des conférences d'auteurs, des campagnes d'adhésion et des parrainages d'histoires pour financer les collections, les programmes et les événements communautaires de la bibliothèque.
Vendre des abonnements de saison, organiser des spectacles de bienfaisance, des visites des coulisses et des parrainages locaux pour soutenir les productions et les programmes artistiques de la communauté.
Les musées collectent des fonds par le biais de campagnes d'adhésion, de galas de bienfaisance, de parrainages d'entreprises, d'expositions spéciales, d'ateliers éducatifs et d'événements communautaires.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de vous lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre musée. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux musées :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRecettes potentiellesAction auprès des membres du muséeHautHautMediumExpositions thématiquesMediumHautVente aux enchères d'artMediumMediumHautCampagne de financement par crowdfundingHautMediumVariable
Établissez un calendrier précis pour vous assurer que vos efforts de collecte de fonds sont sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une manifestation de collecte de fonds dans le cadre d'une exposition thématique :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques associés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement corresponde à la mission de votre musée, mais qui permette également d'impliquer efficacement votre communauté. Bonne chance !
Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.
Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.