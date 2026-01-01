Outil gratuit alimenté par l'IA
Organiser des concerts en ligne où les spectateurs paient pour accéder à un flux en direct, avec des prestations de la chorale et d'artistes invités.
Une campagne d'un jour où les adeptes sont encouragés à faire un don pendant une période spécifique et à le partager en utilisant un hashtag dédié.
Encourager les membres à participer à des concours de chant, en collectant des fonds par le biais des droits d'inscription et en obtenant des parrainages.
Organiser des concerts de vacances en personne dans des lieux locaux, vendre des billets tout en encourageant les dons saisonniers à la chorale.
Organisez un festival mettant en vedette des chorales de la communauté, avec vente de billets, vendeurs de nourriture et stations de dons sur place.
Organisez des pique-niques chantants dans les parcs locaux, où les participants peuvent faire un don pour se joindre à eux et profiter de la musique dans une atmosphère communautaire.
Créer et vendre des produits dérivés de la chorale, comme des t-shirts ou des tasses, et en faire la promotion sur le site web et les canaux sociaux de la chorale.
Permettre aux donateurs de parrainer des chansons ou des pièces individuelles pour les représentations, leur nom étant mentionné dans le programme.
Proposer des ateliers payants où les participants apprennent les techniques de chant directement auprès de chefs de chœur et de chanteurs qualifiés.
Compilation et vente d'un livre de recettes présentant les plats préférés des membres de la chorale, au profit des programmes de la chorale.
S'associer avec des entreprises locales pour créer des projets communs, où une partie des ventes est reversée aux initiatives de la chorale.
Inciter les entreprises locales à parrainer les événements de la chorale en échange de publicité lors des représentations et sur le matériel promotionnel.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre chorale. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisme, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux chorales :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielConcert de collecte de fondsMediumHighHighVente de gâteauxHighMediumMediumTélégrammes chantantsMediumHighMediumVente de marchandisesLowMediumHigh
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concert de collecte de fonds :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre chorale, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
