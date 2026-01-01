Comment Zeffy peut être gratuit ?
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les chorales

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

concerts de collecte de fonds pour les chorales locales
des représentations de chorales à thème pour les dons
événements de sensibilisation de la communauté avec des chorales

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les chorales

Concerts virtuels de chorales

Organiser des concerts en ligne où les spectateurs paient pour accéder à un flux en direct, avec des prestations de la chorale et d'artistes invités.

Collecte de fonds Flash sur les médias sociaux

Une campagne d'un jour où les adeptes sont encouragés à faire un don pendant une période spécifique et à le partager en utilisant un hashtag dédié.

Défis de chant à thème

Encourager les membres à participer à des concours de chant, en collectant des fonds par le biais des droits d'inscription et en obtenant des parrainages.

Série de concerts de vacances d'hiver

Organiser des concerts de vacances en personne dans des lieux locaux, vendre des billets tout en encourageant les dons saisonniers à la chorale.

Festival des chorales communautaires

Organisez un festival mettant en vedette des chorales de la communauté, avec vente de billets, vendeurs de nourriture et stations de dons sur place.

Pique-niques chantés en plein air

Organisez des pique-niques chantants dans les parcs locaux, où les participants peuvent faire un don pour se joindre à eux et profiter de la musique dans une atmosphère communautaire.

Vente de marchandises personnalisées

Créer et vendre des produits dérivés de la chorale, comme des t-shirts ou des tasses, et en faire la promotion sur le site web et les canaux sociaux de la chorale.

Programme de parrainage de chansons

Permettre aux donateurs de parrainer des chansons ou des pièces individuelles pour les représentations, leur nom étant mentionné dans le programme.

Ateliers choraux virtuels

Proposer des ateliers payants où les participants apprennent les techniques de chant directement auprès de chefs de chœur et de chanteurs qualifiés.

Livre de recettes saisonnières

Compilation et vente d'un livre de recettes présentant les plats préférés des membres de la chorale, au profit des programmes de la chorale.

Projets communautaires collaboratifs

S'associer avec des entreprises locales pour créer des projets communs, où une partie des ventes est reversée aux initiatives de la chorale.

Parrainages locaux pour des événements

Inciter les entreprises locales à parrainer les événements de la chorale en échange de publicité lors des représentations et sur le matériel promotionnel.

4 idées uniques de collecte de fonds estivales pour les chorales🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos chorales ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer la capacité non lucrative de votre chorale. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Le réseau : Quelles relations votre chorale entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises locales ?
  • Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisme, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux chorales :

1. Collecte de fonds pour les concerts

  • Organisez un concert spécial et vendez des billets pour récolter des fonds.
  • Faites appel à des musiciens locaux ou à des anciens de la chorale pour augmenter la fréquentation et la vente de billets.

2. Vente de pâtisseries

  • Organisez une vente de pâtisseries lors d'un concert ou d'un événement communautaire.
  • Encouragez les membres de la chorale et leurs familles à apporter des produits de boulangerie.

3. Chanter des télégrammes

  • Offre des services de télégrammes chantants personnalisés pour les anniversaires ou les fêtes de fin d'année.
  • Faire payer des frais pour les différentes options de chansons et les différents lieux de livraison.

4. Vente de marchandises

  • Créez des articles sur le thème de la chorale, tels que des T-shirts, des tasses ou des partitions.
  • Vendez ces articles lors de concerts, en ligne ou dans le cadre d'événements communautaires.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenu potentielConcert de collecte de fondsMediumHighHighVente de gâteauxHighMediumMediumTélégrammes chantantsMediumHighMediumVente de marchandisesLowMediumHigh

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour un concert de collecte de fonds :

  • 6 semaines avant : Fixer une date et trouver un lieu.
  • 5 semaines avant : Commencez à promouvoir l'événement sur les médias sociaux et dans les points de vente locaux.
  • 3 semaines avant : Finaliser le programme et le calendrier des répétitions.
  • 1 semaine avant : Imprimer les billets et préparer la marchandise.
  • Jour de l'événement : Organiser le concert et gérer la vente des billets.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de la salle, équipement sonore, matériel de marketing.
  • Coûts variables : Fournitures alimentaires (pour une vente de pâtisseries), coûts d'impression (pour les billets et les prospectus).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles si les ventes de billets sont inférieures aux prévisions.
  • Risques pour la réputation : Pensez à l'impact que des événements mal exécutés pourraient avoir sur l'image de votre chorale.
  • Risques logistiques : Prévoyez les imprévus, tels qu'un changement de lieu de dernière minute ou des problèmes techniques.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre chorale, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

