📚 Relais lecture d'été

Les lecteurs reçoivent des sponsors pour chaque livre ou page qu'ils lisent, suivent leurs progrès sur notre site et collectent des fonds tout en atteignant leurs objectifs de lecture pour l'été.

‍

🌳 Library Garden Party

Organisez une garden party en plein air à la bibliothèque avec de la musique live, des rafraîchissements et des tirages au sort sur le thème des livres. Vendez des billets et ajoutez une vente de livres d'occasion.

‍

🎥 Nuit du livre au film

Projection d'une adaptation populaire d'un livre en film dans la cour de la bibliothèque. Faites payer l'entrée, offrez du pop-corn et des boissons, et vendez des tickets de tombola pour des lots de livres.

‍

📱 #ReadLocal Challenge

Invitez les sympathisants à partager des photos de lectures d'été dans des lieux locaux en utilisant #ReadLocal. Chaque photo permet aux sponsors de faire un don à la bibliothèque tout en stimulant l'engagement.

‍

🍋 Stand de limonade et de littérature

Les enfants tiennent un stand de limonade à l'entrée de la bibliothèque, associant des boissons à des lots de livres anciens. Les recettes permettent de soutenir les programmes de la bibliothèque et de présenter les familles.

‍

✉️ Campagne de cartes postales d'été

Envoyez aux donateurs des cartes postales sur le thème de l'été mettant en valeur les histoires de la bibliothèque. Incluez une carte-réponse prépayée ou un code QR pour un don rapide afin de susciter la nostalgie et le soutien.

‍