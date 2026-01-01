data-usecase-icon="donation_form"
Parrainez une étagère : Campagne pour les nouveaux livres
Invitez les membres de la communauté à parrainer une étagère de la bibliothèque en faisant un don pour de nouvelles collections ; les donateurs choisissent une étagère et voient leur impact en temps réel.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Club des supporters
Encouragez les dons mensuels à l'aide d'un programme automatisé de donateurs récurrents afin d'assurer un financement fiable des programmes et des fournitures tout au long de l'année.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi communautaire du marathon de lecture
Permettre aux usagers de collecter des promesses de dons par page lue et de collecter des fonds pour des initiatives d'alphabétisation ; les pages personnelles de collecte de fonds stimulent l'engagement des pairs.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Série de conférences sur les auteurs
Vendez des billets pour une sélection de conférences et d'ateliers d'auteurs, ce qui permet aux bibliothèques de relier directement les donateurs à la programmation tout en assurant un suivi transparent de la fréquentation.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse de livres rares
Organisez une vente aux enchères silencieuse de volumes rares ou de paniers-cadeaux à thème ; les enchères en ligne suscitent l'enthousiasme et augmentent les recettes des collections spéciales.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
data-usecase-icon="adhésion"
Campagne d'adhésion des Amis de la Bibliothèque
Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux offrant des avantages exclusifs tels qu'un accès anticipé aux événements ou des signets à collectionner, afin de transformer les sympathisants en champions à long terme.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
1 000 livres pour enfants
Introduire les jeunes lecteurs dans un monde d'imagination et d'apprentissage
💻 5 nouveaux postes informatiques publics
Garantir l'égalité d'accès au numérique pour les demandeurs d'emploi, les étudiants et les personnes âgées
📄 2 500 documents historiques numérisés
Sauvegarder le patrimoine de notre communauté pour les générations futures
🎓 10 ateliers d'alphabétisation pour adultes
Donner aux adultes les compétences en lecture dont ils ont besoin pour s'épanouir
🎉 25 événements gratuits dans les bibliothèques
Créer des liens entre voisins grâce aux heures du conte, aux conférences d'auteurs et à bien d'autres choses encore
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les bibliothèques
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Bibliothèques
📚 Relais lecture d'été
Les lecteurs reçoivent des sponsors pour chaque livre ou page qu'ils lisent, suivent leurs progrès sur notre site et collectent des fonds tout en atteignant leurs objectifs de lecture pour l'été.
🌳 Library Garden Party
Organisez une garden party en plein air à la bibliothèque avec de la musique live, des rafraîchissements et des tirages au sort sur le thème des livres. Vendez des billets et ajoutez une vente de livres d'occasion.
🎥 Nuit du livre au film
Projection d'une adaptation populaire d'un livre en film dans la cour de la bibliothèque. Faites payer l'entrée, offrez du pop-corn et des boissons, et vendez des tickets de tombola pour des lots de livres.
📱 #ReadLocal Challenge
Invitez les sympathisants à partager des photos de lectures d'été dans des lieux locaux en utilisant #ReadLocal. Chaque photo permet aux sponsors de faire un don à la bibliothèque tout en stimulant l'engagement.
🍋 Stand de limonade et de littérature
Les enfants tiennent un stand de limonade à l'entrée de la bibliothèque, associant des boissons à des lots de livres anciens. Les recettes permettent de soutenir les programmes de la bibliothèque et de présenter les familles.
✉️ Campagne de cartes postales d'été
Envoyez aux donateurs des cartes postales sur le thème de l'été mettant en valeur les histoires de la bibliothèque. Incluez une carte-réponse prépayée ou un code QR pour un don rapide afin de susciter la nostalgie et le soutien.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 bibliothèques gratuites Bibliothèques idées de collecte de fonds
Principales subventions pour bibliothèques en 2025
Les bibliothèques, piliers de l'éducation et de la démocratie
Carnegie Corporation of New York
Jusqu'à 500 000
Soutient les bibliothèques publiques dans les communautés à travers le pays avec 5 millions de dollars de subventions pour promouvoir la mobilité socio-économique, la participation civique et l'appartenance sociale, en se concentrant sur la maîtrise de la langue anglaise et/ou la préparation et l'accès à l'université ; date de début : 1er juillet 2025.
Subventions nationales pour le leadership des bibliothèques
Institut des services des musées et des bibliothèques (IMLS)
Non spécifié
Soutien aux projets qui développent, améliorent ou diffusent des pratiques, des programmes, des modèles ou des outils reproductibles pour renforcer les services de bibliothèques et d'archives ; décisions finales de financement d'ici juillet 2025.
NEH Preservation and Access Education and Training (Éducation et formation en matière de préservation et d'accès)
Dotation nationale pour les sciences humaines (NEH)
Jusqu'à 350 000
Finance des projets visant à former les professionnels qui conservent les collections de sciences humaines ; date limite 17 juin 2025.
Numérisation des collections spéciales et des archives cachées : Amplifier les voix non entendues
Conseil des bibliothèques et des ressources d'information (CLIR)
De 50 000 à 300 000 dollars
Soutien à la numérisation de documents rares et uniques qui documentent les communautés sous-représentées ; le premier appel à propositions est prévu pour août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à bibliothèques en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Association américaine des bibliothèques (ALA)
soutient les bibliothèques par le biais de la campagne "Libraries Transform" (transformer les bibliothèques)
United for Libraries Partenaires corporatifs
soutient les initiatives de la bibliothèque par le biais de parrainages d'entreprises à partir de 2 000 dollars
Petite bibliothèque libre
soutient des programmes tels que l'Impact Library Program, l'Indigenous Library Program et Read in Color par le biais de parrainages.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les bibliothèques ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les bibliothèques ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement, jamais. Notre plateforme est financée par les dons facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission de permettre aux bibliothèques comme la vôtre de se concentrer sur chaque dollar qu'elles collectent. Il n'y a pas de piège !
Les bibliothèques peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les bibliothèques peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons de livres, des fonds ou même des billets d'entrée à des événements, sans aucun frais. Tout l'argent collecté sert directement à soutenir les programmes et les initiatives de votre bibliothèque.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les bibliothèques peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les bibliothèques peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds entre pairs, vendre des billets pour les événements de votre bibliothèque ou mettre en place des dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les bibliothèques ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les bibliothèques. Alors que d'autres plateformes prétendent être gratuites mais ont des frais cachés, Zeffy s'assure que chaque dollar est utilisé pour votre mission, renforçant ainsi la confiance des donateurs et maximisant les fonds pour votre bibliothèque.