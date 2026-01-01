data-usecase-icon="donation_form"
Préserver notre passé Campagne de dons
Lancez une campagne en ligne ciblée afin de collecter des fonds non affectés pour la conservation des artefacts et l'entretien des expositions. Un formulaire de don personnalisé permet aux donateurs de faire leur don en toute sécurité et sans frais.
Soirée de gala : Héritage et espoir
Vendez des billets pour un gala de collecte de fonds élégant qui met en valeur votre collection et l'impact des donateurs. Suivez les RSVP et les places disponibles tout en collectant les données des participants de manière transparente.
Partagez votre héritage familial
Permettez aux membres de la communauté de collecter des fonds pour des projets d'histoire orale en créant des pages personnelles d'égal à égal. Chaque participant peut partager son histoire et atteindre de nouveaux réseaux.
Boutique en ligne du musée
Ouvrez une boutique en ligne proposant des souvenirs, des gravures et des livres de marque pour soutenir vos efforts de préservation. Vendez des articles sélectionnés à un public plus large sans frais de transaction.
Programme d'adhésion au Cercle des fondateurs
Créez des niveaux d'adhésion qui offrent des avant-premières exclusives, des conférences et un accès aux coulisses. Les engagements à long terme par le biais des adhésions garantissent un soutien prévisible.
Vente aux enchères silencieuse des trésors historiques
Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets, d'œuvres d'art ou d'expériences culturelles offerts lors de votre événement phare. Les enchères en ligne permettent de toucher un plus grand nombre de personnes et de maximiser les recettes.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🏺 Restauration de 10 artefacts menacés d'extinction
afin que les générations futures puissent admirer et apprendre de ces trésors.
🎨 5 ateliers d'artisanat traditionnel
préserver les techniques anciennes en formant les artisans locaux et les jeunes
📚 250 livres d'histoires patrimoniales bilingues
relier les familles à leurs racines grâce à des supports de lecture accessibles
🎭 Un festival culturel d'une journée entière
rassembler la communauté pour célébrer et partager les traditions
💾 Numérisation de 1 000 photos d'archives
protéger les souvenirs inestimables de la dégradation et les rendre accessibles en ligne
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel
🏛️ Heritage Home Hop
Série de visites guidées payantes dans des maisons historiques, permettant de partager des histoires locales et de collecter des fonds pour la restauration de sites culturels.
📸 Heirloom Photo Contest
Les soutiens postent une photo de famille avec un petit don d'entrée ; le vote social et les prix des sponsors stimulent l'engagement et les fonds pour les projets patrimoniaux.
🎶 Folklore Fridays Livestream
Des flux hebdomadaires de musique et de danse folkloriques en direct avec des invites à faire des dons en temps réel ; les meilleurs donateurs obtiennent un accès exclusif aux coulisses ou des produits dérivés.
🍽️ Pique-nique du patrimoine mondial
Potluck communautaire et démonstration de cuisine avec des recettes traditionnelles. Les chefs locaux reversent les bénéfices aux efforts de préservation de la culture.
🎨 Jam mural communautaire
Les participants font un don pour obtenir une section d'une peinture murale sur le thème du patrimoine à peindre dans le cadre d'un événement communautaire, créant ainsi une œuvre d'art publique et une collecte de fonds.
🌙 Crépuscule au musée
Proposer des visites limitées du musée à la lueur des lanternes en dehors des heures d'ouverture, avec boisson incluse ; la vente des billets permet de financer directement la conservation des expositions et les programmes.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organismes gratuits Patrimoine culturel à but non lucratif idées de collecte de fonds
Principales subventions pour les organismes à but non lucratif du patrimoine culturel en 2025
Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)
Les dix bureaux régionaux de l'EPA
Non spécifié
Le programme de subventions locales pour l'éducation à l'environnement a publié 10 avis d'opportunités de financement au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 s'est terminé le 8 novembre 2023.
Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Finance l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique, l'intégration des arts dans les stratégies de promotion de la santé et du bien-être des personnes et des communautés, et l'amélioration des capacités globales du secteur artistique.
Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle (AFCP) 2025
Département d'État des États-Unis
Non spécifié
Le Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle accorde des subventions directes à des projets de préservation du patrimoine culturel dans plus de 100 pays en développement.
Soutenir les collections du patrimoine culturel
Dotation nationale pour les sciences humaines
Jusqu'à 50 000
Finance les institutions pour qu'elles développent et évaluent des stratégies de soins préventifs respectueuses de l'environnement dans les espaces de collection.
Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
World Monuments Fund
Partenaire des entreprises pour soutenir la préservation du patrimoine culturel mondial.
Banque d'Amérique
soutient les organisations artistiques et culturelles à but non lucratif par le biais de financements et de programmes visant à rendre les arts plus accessibles et à préserver les œuvres d'art et les sites patrimoniaux.
Institut américain pour la conservation
Accorde des subventions et soutient des initiatives en matière de patrimoine culturel et de conservation.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les associations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des promesses de dons ou des cotisations ?
Tout à fait ! Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent utiliser Zeffy pour collecter des promesses de dons, des frais d'adhésion, des dons et vendre des billets d'événement, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre cause, ce qui vous permet de vous concentrer sur la préservation de notre patrimoine culturel.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent mener différents types de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous offre les outils nécessaires pour réussir.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou inclure des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que davantage de fonds sont consacrés à la sauvegarde des trésors culturels et au soutien de la mission de votre association.