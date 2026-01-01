Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre association de protection du patrimoine culturel - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution à frais zéro conçue pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Cultural Heritage Nonprofits

Collecte de fonds à frais zéro pour les organismes sans but lucratif du patrimoine culturel

Comment Zeffy aide les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel à collecter des fonds

Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel utilisent Zeffy pour tout financer, des campagnes de préservation du passé aux ventes aux enchères de trésors historiques, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="donation_form"

Préserver notre passé Campagne de dons

Lancez une campagne en ligne ciblée afin de collecter des fonds non affectés pour la conservation des artefacts et l'entretien des expositions. Un formulaire de don personnalisé permet aux donateurs de faire leur don en toute sécurité et sans frais.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="event"

Soirée de gala : Héritage et espoir

Vendez des billets pour un gala de collecte de fonds élégant qui met en valeur votre collection et l'impact des donateurs. Suivez les RSVP et les places disponibles tout en collectant les données des participants de manière transparente.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Partagez votre héritage familial

Permettez aux membres de la communauté de collecter des fonds pour des projets d'histoire orale en créant des pages personnelles d'égal à égal. Chaque participant peut partager son histoire et atteindre de nouveaux réseaux.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="store"

Boutique en ligne du musée

Ouvrez une boutique en ligne proposant des souvenirs, des gravures et des livres de marque pour soutenir vos efforts de préservation. Vendez des articles sélectionnés à un public plus large sans frais de transaction.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="adhésion"

Programme d'adhésion au Cercle des fondateurs

Créez des niveaux d'adhésion qui offrent des avant-premières exclusives, des conférences et un accès aux coulisses. Les engagements à long terme par le biais des adhésions garantissent un soutien prévisible.

data-usecase-cta="adhésion"

data-usecase-icon="vente aux enchères"

Vente aux enchères silencieuse des trésors historiques

Organisez une vente aux enchères silencieuse d'objets, d'œuvres d'art ou d'expériences culturelles offerts lors de votre événement phare. Les enchères en ligne permettent de toucher un plus grand nombre de personnes et de maximiser les recettes.

data-usecase-cta="vente aux enchères"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre association de protection du patrimoine culturel.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🏺 Restauration de 10 artefacts menacés d'extinction

afin que les générations futures puissent admirer et apprendre de ces trésors.

__wf_reserved_inherit

🎨 5 ateliers d'artisanat traditionnel

préserver les techniques anciennes en formant les artisans locaux et les jeunes

__wf_reserved_inherit

📚 250 livres d'histoires patrimoniales bilingues

relier les familles à leurs racines grâce à des supports de lecture accessibles

__wf_reserved_inherit

🎭 Un festival culturel d'une journée entière

rassembler la communauté pour célébrer et partager les traditions

__wf_reserved_inherit

💾 Numérisation de 1 000 photos d'archives

protéger les souvenirs inestimables de la dégradation et les rendre accessibles en ligne

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel

🏛️ Heritage Home Hop

Série de visites guidées payantes dans des maisons historiques, permettant de partager des histoires locales et de collecter des fonds pour la restauration de sites culturels.

📸 Heirloom Photo Contest

Les soutiens postent une photo de famille avec un petit don d'entrée ; le vote social et les prix des sponsors stimulent l'engagement et les fonds pour les projets patrimoniaux.

🎶 Folklore Fridays Livestream

Des flux hebdomadaires de musique et de danse folkloriques en direct avec des invites à faire des dons en temps réel ; les meilleurs donateurs obtiennent un accès exclusif aux coulisses ou des produits dérivés.

🍽️ Pique-nique du patrimoine mondial

Potluck communautaire et démonstration de cuisine avec des recettes traditionnelles. Les chefs locaux reversent les bénéfices aux efforts de préservation de la culture.

🎨 Jam mural communautaire

Les participants font un don pour obtenir une section d'une peinture murale sur le thème du patrimoine à peindre dans le cadre d'un événement communautaire, créant ainsi une œuvre d'art publique et une collecte de fonds.

🌙 Crépuscule au musée

Proposer des visites limitées du musée à la lueur des lanternes en dehors des heures d'ouverture, avec boisson incluse ; la vente des billets permet de financer directement la conservation des expositions et les programmes.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 organismes gratuits Patrimoine culturel à but non lucratif idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites patrimoine culturel à but non lucratif idées de collecte de fonds

Principales subventions pour les organismes à but non lucratif du patrimoine culturel en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre association de défense du patrimoine culturel. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)

Les dix bureaux régionaux de l'EPA

Non spécifié

Le programme de subventions locales pour l'éducation à l'environnement a publié 10 avis d'opportunités de financement au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 s'est terminé le 8 novembre 2023.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subventions pour des projets artistiques

Dotation nationale pour les arts

$10,000-$100,000

Finance l'engagement du public dans les arts et l'éducation artistique, l'intégration des arts dans les stratégies de promotion de la santé et du bien-être des personnes et des communautés, et l'amélioration des capacités globales du secteur artistique.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle (AFCP) 2025

Département d'État des États-Unis

Non spécifié

Le Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle accorde des subventions directes à des projets de préservation du patrimoine culturel dans plus de 100 pays en développement.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Soutenir les collections du patrimoine culturel

Dotation nationale pour les sciences humaines

Jusqu'à 50 000

Finance les institutions pour qu'elles développent et évaluent des stratégies de soins préventifs respectueuses de l'environnement dans les espaces de collection.

Postuler

En savoir plus patrimoine culturel à but non lucratif subventions

Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre organisation à but non lucratif dans le domaine du patrimoine culturel ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir leur croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

World Monuments Fund

Partenaire des entreprises pour soutenir la préservation du patrimoine culturel mondial.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Banque d'Amérique

soutient les organisations artistiques et culturelles à but non lucratif par le biais de financements et de programmes visant à rendre les arts plus accessibles et à préserver les œuvres d'art et les sites patrimoniaux.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Institut américain pour la conservation

Accorde des subventions et soutient des initiatives en matière de patrimoine culturel et de conservation.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Zeffy reste gratuit grâce aux dons facultatifs des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les associations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !

Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des promesses de dons ou des cotisations ?

Tout à fait ! Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent utiliser Zeffy pour collecter des promesses de dons, des frais d'adhésion, des dons et vendre des billets d'événement, le tout sans frais. Chaque dollar collecté est directement affecté au soutien de votre cause, ce qui vous permet de vous concentrer sur la préservation de notre patrimoine culturel.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel peuvent mener différents types de campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy vous offre les outils nécessaires pour réussir.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif du patrimoine culturel. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou inclure des coûts cachés, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que davantage de fonds sont consacrés à la sauvegarde des trésors culturels et au soutien de la mission de votre association.

Comment obtenir un financement pour...

Associations musicales
Chœurs
Organisations amérindiennes
Sociétés de préservation historique
Bibliothèques
Théâtres et centres d'arts du spectacle
Musées
Arts et culture Organismes à but non lucratif

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.