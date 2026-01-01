Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organismes à but non lucratif liés au patrimoine culturel

🏛️ Heritage Home Hop

Série de visites guidées payantes dans des maisons historiques, permettant de partager des histoires locales et de collecter des fonds pour la restauration de sites culturels.

📸 Heirloom Photo Contest

Les soutiens postent une photo de famille avec un petit don d'entrée ; le vote social et les prix des sponsors stimulent l'engagement et les fonds pour les projets patrimoniaux.

🎶 Folklore Fridays Livestream

Des flux hebdomadaires de musique et de danse folkloriques en direct avec des invites à faire des dons en temps réel ; les meilleurs donateurs obtiennent un accès exclusif aux coulisses ou des produits dérivés.

🍽️ Pique-nique du patrimoine mondial

Potluck communautaire et démonstration de cuisine avec des recettes traditionnelles. Les chefs locaux reversent les bénéfices aux efforts de préservation de la culture.

🎨 Jam mural communautaire

Les participants font un don pour obtenir une section d'une peinture murale sur le thème du patrimoine à peindre dans le cadre d'un événement communautaire, créant ainsi une œuvre d'art publique et une collecte de fonds.

🌙 Crépuscule au musée

Proposer des visites limitées du musée à la lueur des lanternes en dehors des heures d'ouverture, avec boisson incluse ; la vente des billets permet de financer directement la conservation des expositions et les programmes.

