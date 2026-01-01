data-usecase-icon="recurring_donations"
Cercle des donateurs Don mensuel
Créez une communauté de donateurs récurrents pour financer des programmes linguistiques, des ateliers culturels et des initiatives pour la jeunesse tout au long de l'année. Un soutien fiable garantit la préservation à long terme des traditions.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="donation_form"
Fonds de préservation des terres sacrées
Utilisez un formulaire de don personnalisé pour soutenir la gestion des terres, la restauration des sentiers et la protection des habitats sur les territoires ancestraux. Un simple clic permet aux donateurs de contribuer aux objectifs de conservation.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="event"
Célébration annuelle du pow-wow
Vendez des billets pour votre pow-wow afin de couvrir les coûts de l'événement et de recueillir des fonds pour les groupes de tambours, les danseurs et les vendeurs artisanaux. Une billetterie simplifiée permet de maintenir l'engagement des participants et la rentabilité de l'événement.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi de collecte de fonds par les jeunes des tribus
Permettez aux jeunes ambassadeurs de créer des pages personnelles de collecte de fonds et de rallier leurs réseaux pour le mentorat culturel après l'école et les camps d'été. La sensibilisation par les pairs stimule l'engagement et les dons.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="store"
Boutique en ligne du marché de l'artisanat
Offrir aux artisans locaux une plateforme gratuite pour vendre en ligne des bijoux, des textiles et des œuvres d'art faits à la main. Toutes les recettes soutiennent des programmes communautaires et mettent en valeur l'artisanat indigène.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse de la fête des moissons
Organisez une vente aux enchères silencieuse en ligne lors de votre dîner de récolte, en présentant des œuvres d'art, de l'artisanat et des expériences culturelles. Des enchères attrayantes permettent d'augmenter les contributions aux initiatives communautaires.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🪶 5 ateliers de perlage traditionnel
Pour que les jeunes puissent se rapprocher de leur patrimoine et maintenir les traditions culturelles vivantes
50 kits de fournitures artistiques pour les artistes autochtones émergents
Permettre aux artistes de raconter leur histoire grâce à la créativité
🌽 300 repas communautaires lors des pow-wows
Réunir les familles pour partager la nourriture et les liens culturels
📚 100 guides d'apprentissage des langues autochtones
Soutenir la revitalisation des langues pour préserver nos langues ancestrales
🛠️ Fournitures pour la restauration de deux sites sacrés
Honorer notre patrimoine en protégeant les terres sacrées et les espaces cérémoniels
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organisations amérindiennes
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations amérindiennes
🎨 Tribal Art Pop-Up
Organisez une foire de rue présentant l'art et l'artisanat autochtones, avec des stations d'achat et de don soutenant les artistes et votre mission.
🏃 Heritage Trail Run
Organisez un 5 km pittoresque mettant en valeur les terres tribales. Les participants collectent des parrainages tout en explorant les sites culturels.
📖 Story Circle Live
Diffusion en continu de séances hebdomadaires de contes racontés par des anciens. Les téléspectateurs font des dons pour débloquer des contes bonus et les questions-réponses soutiennent la préservation de la culture.
🌽 Heirloom Garden Fair
Invitez les familles à récolter des cultures traditionnelles, à apprendre à conserver les semences et à contribuer, par la vente de billets, à des programmes alimentaires communautaires.
🎥 Nuit du film indigène
Cinéma en plein air présentant des courts métrages réalisés par des autochtones. La vente de billets, les concessions et les jarres de dons permettent de financer des ateliers culturels pour les jeunes.
🤝 Youth Mentor Match
Lancer une campagne numérique qui associe des sympathisants à des jeunes à risque pour un mentorat d'été. Les dons permettent de financer les fournitures du programme.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 organisations gratuites Organisations amérindiennes idées de collecte de fonds
Principales subventions pour organisations amérindiennes en 2025
AmeriCorps State and National Native Nation Planning Grants (subventions de planification pour les États et les nations autochtones)
AmeriCorps
$240,000
Aide les nations tribales à répondre à leurs besoins uniques et essentiels ; date limite de dépôt des candidatures : 9 avril 2025.
Bourse d'études pour les investissements dans l'agriculture et les systèmes alimentaires autochtones
Institut de développement des Premières Nations
De 1 000 à 1 500 dollars
Bourses d'études pour les étudiants autochtones se spécialisant dans l'agriculture et les domaines connexes ; candidature à déposer avant le 11 juillet 2025
Subvention pour l'avancement des servitudes de conservation tribales
Institut de développement des Premières Nations
Jusqu'à 50 000
Subventions pour les tribus qui mettent en place des servitudes de conservation ; les demandes doivent être déposées avant le 11 juin 2025.
Les voix indigènes s'élèvent
Les voix indigènes s'élèvent
Non spécifié
Soutient les organisations dirigées par des autochtones avec des programmes de développement du leadership ou d'éducation politique ; date limite 4 juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à organisations amérindiennes en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Centre de gouvernance autochtone
Offre des possibilités de parrainage d'événements aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux particuliers afin de soutenir les organisations dirigées par des autochtones et axées sur la communauté.
Conseil national des fournisseurs amérindiens (NNASC)
Partenariat avec les entreprises, le gouvernement et les établissements d'enseignement pour renforcer les entreprises autochtones.
Institut de développement des Premières Nations
Au service des communautés amérindiennes dans l'ensemble des États-Unis
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations amérindiennes ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les organisations amérindiennes ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et absolument aucun coût caché. Nous sommes en mesure d'offrir ce service gratuit parce que nous donnons aux donateurs la possibilité de laisser un pourboire pour soutenir notre plateforme, et parce que beaucoup croient en notre mission d'aider les organisations à conserver chaque dollar qu'elles collectent.
Les organisations amérindiennes peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons destinés à la préservation de leur culture ?
Absolument ! Les organisations amérindiennes peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour la préservation de la culture, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé par les sympathisants est directement affecté à votre important travail.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations amérindiennes peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations amérindiennes peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Vous pouvez organiser des collectes de fonds de pair à pair, gérer des événements culturels payants et mettre en place des programmes de dons récurrents pour soutenir les initiatives en cours. Zeffy fournit les outils flexibles dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations amérindiennes ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations amérindiennes. Contrairement à d'autres plateformes qui peuvent facturer des frais de traitement ou avoir des coûts cachés, Zeffy garantit que chaque centime est utilisé pour soutenir votre mission. Cela permet d'instaurer un climat de confiance avec vos donateurs et de garantir que davantage de fonds sont consacrés aux objectifs de votre organisation.