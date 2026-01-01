Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les Organisations amérindiennes

🎨 Tribal Art Pop-Up

Organisez une foire de rue présentant l'art et l'artisanat autochtones, avec des stations d'achat et de don soutenant les artistes et votre mission.

‍

🏃 Heritage Trail Run

Organisez un 5 km pittoresque mettant en valeur les terres tribales. Les participants collectent des parrainages tout en explorant les sites culturels.

‍

📖 Story Circle Live

Diffusion en continu de séances hebdomadaires de contes racontés par des anciens. Les téléspectateurs font des dons pour débloquer des contes bonus et les questions-réponses soutiennent la préservation de la culture.

‍

🌽 Heirloom Garden Fair

Invitez les familles à récolter des cultures traditionnelles, à apprendre à conserver les semences et à contribuer, par la vente de billets, à des programmes alimentaires communautaires.

‍

🎥 Nuit du film indigène

Cinéma en plein air présentant des courts métrages réalisés par des autochtones. La vente de billets, les concessions et les jarres de dons permettent de financer des ateliers culturels pour les jeunes.

‍

🤝 Youth Mentor Match

Lancer une campagne numérique qui associe des sympathisants à des jeunes à risque pour un mentorat d'été. Les dons permettent de financer les fournitures du programme.

‍