Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre chorale - sans frais, jamais

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les chorales, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Décoratif

Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Choirs

Collecte de fonds à tarif zéro pour les chorales

Comment Zeffy aide les chorales à collecter des fonds

Les chorales utilisent Zeffy pour tout financer, des billets pour les concerts de printemps aux adhésions des membres de la chorale, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

data-usecase-icon="event"

Le concert de printemps fait salle comble

Créez une vitrine de vente de billets pour votre concert de printemps afin de rationaliser les réservations de places et de suivre l'affluence sans frais.

data-usecase-cta="event"

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Collecte de fonds pour l'équipe de tournée de la chorale

Permettez à chaque membre de la chorale de créer des pages personnelles et de collecter des fonds pour le voyage et l'hébergement de la prochaine tournée de votre chorale.

data-usecase-cta="peer_to_peer"

data-usecase-icon="donation_form"

Nouvelles robes et lecteur d'instruments

Collectez des dons ciblés pour équiper votre chorale de nouvelles robes ou louer des instruments de musique pour les représentations à venir.

data-usecase-cta= "donation_form"

data-usecase-icon="recurring_donations"

Cercle de soutien Harmony

Mettez en place un système de dons mensuels afin que les donateurs puissent financer automatiquement les partitions, les locaux de répétition et les frais de fonctionnement tout au long de l'année.

data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)

data-usecase-icon="store"

Chorus Merch & CD Shop

Proposez des CD, des T-shirts et des sacs en ligne à l'effigie de la chorale afin de susciter l'intérêt des fans et de collecter des fonds dans une vitrine 100 % gratuite.

data-usecase-cta="store"

data-usecase-icon="adhésion"

Patron de la chorale Adhésion

Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux avec des contenus exclusifs, un accès aux coulisses et des invitations à des événements spéciaux pour vos supporters les plus dévoués.

data-usecase-cta="adhésion"

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre chorale.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

__wf_reserved_inherit

🎵 25 robes de chœur personnalisées

pour que les chanteurs se sentent unis et confiants sur scène

__wf_reserved_inherit

🎼 100 nouveaux arrangements de musique en feuilles

élargir votre répertoire avec des pièces fraîches et inspirantes

__wf_reserved_inherit

🎤 Location d'une sonorisation professionnelle pour un concert

veiller à ce que chaque voix soit clairement entendue par votre public

__wf_reserved_inherit

🎹 20 heures de sessions d'accompagnement professionnel

en apportant à votre chorale un soutien musical expert pour des performances sans faille

__wf_reserved_inherit

🚍 Location d'un bus d'une journée pour la visite d'une chorale

faire connaître votre musique à de nouvelles communautés et répandre la joie

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les chorales

Frais
Vous gardez
Vous perdez
Décoratif
0 % de frais de plateforme et de traitement
Décoratif
$50,000
Décoratif
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
Décoratif
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
Décoratif
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
Décoratif
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
Décoratif
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
Décoratif
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour chorales

🌳 Mini-concert Parkside

Organisez des spectacles en plein air dans le parc, avec des billets, dans une ambiance de pique-nique et avec des entrées payantes.

🎶 Summer Songshare Live

Diffusez en ligne les représentations hebdomadaires de la chorale, avec un pot à pourboires virtuel et des demandes de chansons pour stimuler l'engagement des donateurs.

🍔 Choir Cookout & Karaoke

Combinez un barbecue communautaire avec des chœurs en direct et du karaoké, et récoltez des dons grâce aux droits d'entrée et aux parrainages.

📣 Défi Harmoniser pour l'espoir

Encouragez les supporters à poster des vidéos de chorale sur les réseaux sociaux, à taguer leurs amis et à collecter des promesses de dons de pair à pair par "like".

🛍️ Choir Merch Pop-up

Installer un stand sur les marchés d'été pour vendre des T-shirts, des sacs et des CD de la chorale, afin de financer les tournées de la communauté.

Harmony Bike & Sing

Organisez une randonnée amusante avec des spectacles sur les aires de repos, les cyclistes recueillant des parrainages au kilomètre.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 chœurs gratuits Chœurs idées de collecte de fonds

Tous les articles chorale idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Chœurs en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre chorale. Ces options sont un excellent point de départ.

__wf_reserved_inherit

Subventions pour des projets artistiques

Dotation nationale pour les arts

$10,000-$100,000

Soutien aux projets artistiques et à l'éducation artistique, avec des échéances le 11 mars et le 17 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Programme de subventions Amphion (cycle d'automne)

La Fondation Amphion, Inc.

$1,500-$7,500

Soutien à l'exécution de musique de concert contemporaine, avec une date limite fixée au 25 septembre 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Subvention de l'incubateur de Salt Lick

Incubateur Salt Lick

Jusqu'à 15 000

Ce programme permet de financer des projets artistiques, la date limite étant fixée au 15 juillet 2025.

Postuler

__wf_reserved_inherit

Bourse aux projets créatifs (CPG)

Conseil des arts de l'Illinois

Jusqu'à 12 000

Financement de projets créatifs pour les artistes, à partir du 1er juillet 2025.

Postuler

En savoir plus chorale subventions

Principales entreprises qui font des dons à Chœurs en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre chorale ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à étendre leur rayonnement et à soutenir une croissance à long terme.

__wf_reserved_inherit

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Chorus America

Partenariat avec des entreprises pour soutenir le secteur choral par le biais de parrainages de conférences et de programmes.

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

Gibson

soutient l'éducation musicale et l'accès à la musique par le biais de son initiative GibsonGives

Prendre contact

__wf_reserved_inherit

AT&T

Soutien à l'éducation et à l'équité numérique, y compris à l'enseignement des technologies musicales

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les chorales ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les chorales ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les pourboires facultatifs des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission, ce qui garantit que chaque dollar collecté reste affecté à votre chorale et à sa mission.

Les chorales peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes ou des dons ?

Absolument ! Les chorales peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons généraux, les billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Cela garantit que chaque contribution soutient votre chorale et la musique qu'elle apporte à la communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les chorales peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les chorales peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des concerts ou des événements avec billets, et la mise en place de dons récurrents. Que vous planifiez un concert communautaire ou que vous mettiez en place un programme de dons mensuels, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les chorales ?

Zeffy est le meilleur choix pour les chorales, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que tous les dons sont directement utilisés pour soutenir la mission de votre chorale. Cela signifie plus de fonds pour vos programmes, vos artistes et vos événements.

Comment obtenir un financement pour...

Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Associations musicales
Organisations amérindiennes
Sociétés de préservation historique
Bibliothèques
Théâtres et centres d'arts du spectacle
Musées
Arts et culture Organismes à but non lucratif

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.