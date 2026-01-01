data-usecase-icon="event"
Le concert de printemps fait salle comble
Créez une vitrine de vente de billets pour votre concert de printemps afin de rationaliser les réservations de places et de suivre l'affluence sans frais.
Collecte de fonds pour l'équipe de tournée de la chorale
Permettez à chaque membre de la chorale de créer des pages personnelles et de collecter des fonds pour le voyage et l'hébergement de la prochaine tournée de votre chorale.
Nouvelles robes et lecteur d'instruments
Collectez des dons ciblés pour équiper votre chorale de nouvelles robes ou louer des instruments de musique pour les représentations à venir.
Cercle de soutien Harmony
Mettez en place un système de dons mensuels afin que les donateurs puissent financer automatiquement les partitions, les locaux de répétition et les frais de fonctionnement tout au long de l'année.
Chorus Merch & CD Shop
Proposez des CD, des T-shirts et des sacs en ligne à l'effigie de la chorale afin de susciter l'intérêt des fans et de collecter des fonds dans une vitrine 100 % gratuite.
Patron de la chorale Adhésion
Lancez un programme d'adhésion à plusieurs niveaux avec des contenus exclusifs, un accès aux coulisses et des invitations à des événements spéciaux pour vos supporters les plus dévoués.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎵 25 robes de chœur personnalisées
pour que les chanteurs se sentent unis et confiants sur scène
🎼 100 nouveaux arrangements de musique en feuilles
élargir votre répertoire avec des pièces fraîches et inspirantes
🎤 Location d'une sonorisation professionnelle pour un concert
veiller à ce que chaque voix soit clairement entendue par votre public
🎹 20 heures de sessions d'accompagnement professionnel
en apportant à votre chorale un soutien musical expert pour des performances sans faille
🚍 Location d'un bus d'une journée pour la visite d'une chorale
faire connaître votre musique à de nouvelles communautés et répandre la joie
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour les chorales
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour chorales
🌳 Mini-concert Parkside
Organisez des spectacles en plein air dans le parc, avec des billets, dans une ambiance de pique-nique et avec des entrées payantes.
🎶 Summer Songshare Live
Diffusez en ligne les représentations hebdomadaires de la chorale, avec un pot à pourboires virtuel et des demandes de chansons pour stimuler l'engagement des donateurs.
🍔 Choir Cookout & Karaoke
Combinez un barbecue communautaire avec des chœurs en direct et du karaoké, et récoltez des dons grâce aux droits d'entrée et aux parrainages.
📣 Défi Harmoniser pour l'espoir
Encouragez les supporters à poster des vidéos de chorale sur les réseaux sociaux, à taguer leurs amis et à collecter des promesses de dons de pair à pair par "like".
🛍️ Choir Merch Pop-up
Installer un stand sur les marchés d'été pour vendre des T-shirts, des sacs et des CD de la chorale, afin de financer les tournées de la communauté.
Harmony Bike & Sing
Organisez une randonnée amusante avec des spectacles sur les aires de repos, les cyclistes recueillant des parrainages au kilomètre.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 chœurs gratuits Chœurs idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Chœurs en 2025
Subventions pour des projets artistiques
Dotation nationale pour les arts
$10,000-$100,000
Soutien aux projets artistiques et à l'éducation artistique, avec des échéances le 11 mars et le 17 juillet 2025.
Programme de subventions Amphion (cycle d'automne)
La Fondation Amphion, Inc.
$1,500-$7,500
Soutien à l'exécution de musique de concert contemporaine, avec une date limite fixée au 25 septembre 2025.
Subvention de l'incubateur de Salt Lick
Incubateur Salt Lick
Jusqu'à 15 000
Ce programme permet de financer des projets artistiques, la date limite étant fixée au 15 juillet 2025.
Bourse aux projets créatifs (CPG)
Conseil des arts de l'Illinois
Jusqu'à 12 000
Financement de projets créatifs pour les artistes, à partir du 1er juillet 2025.
Principales entreprises qui font des dons à Chœurs en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Chorus America
Partenariat avec des entreprises pour soutenir le secteur choral par le biais de parrainages de conférences et de programmes.
Gibson
soutient l'éducation musicale et l'accès à la musique par le biais de son initiative GibsonGives
AT&T
Soutien à l'éducation et à l'équité numérique, y compris à l'enseignement des technologies musicales
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les chorales ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les chorales ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les pourboires facultatifs des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission, ce qui garantit que chaque dollar collecté reste affecté à votre chorale et à sa mission.
Les chorales peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes ou des dons ?
Absolument ! Les chorales peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons généraux, les billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Cela garantit que chaque contribution soutient votre chorale et la musique qu'elle apporte à la communauté.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les chorales peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les chorales peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des concerts ou des événements avec billets, et la mise en place de dons récurrents. Que vous planifiez un concert communautaire ou que vous mettiez en place un programme de dons mensuels, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les chorales ?
Zeffy est le meilleur choix pour les chorales, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que tous les dons sont directement utilisés pour soutenir la mission de votre chorale. Cela signifie plus de fonds pour vos programmes, vos artistes et vos événements.