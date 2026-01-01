Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les chorales ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est entièrement gratuit pour les chorales ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous nous appuyons sur les pourboires facultatifs des donateurs qui choisissent de soutenir notre mission, ce qui garantit que chaque dollar collecté reste affecté à votre chorale et à sa mission.

Les chorales peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dîmes ou des dons ?

Absolument ! Les chorales peuvent utiliser Zeffy pour collecter les dîmes, les dons généraux, les billets d'événements et même mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Cela garantit que chaque contribution soutient votre chorale et la musique qu'elle apporte à la communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les chorales peuvent-elles mener avec Zeffy ?

Avec Zeffy, les chorales peuvent mener une grande variété de campagnes de collecte de fonds, y compris des collectes de fonds de pair à pair, des concerts ou des événements avec billets, et la mise en place de dons récurrents. Que vous planifiez un concert communautaire ou que vous mettiez en place un programme de dons mensuels, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les chorales ?

Zeffy est le meilleur choix pour les chorales, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que tous les dons sont directement utilisés pour soutenir la mission de votre chorale. Cela signifie plus de fonds pour vos programmes, vos artistes et vos événements.