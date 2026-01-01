Collecte de fonds sans frais pour les organisations musicales à but non lucratif

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les organisations musicales à but non lucratif

🎤 Songathon Showdown

Un concours de chant en direct ou virtuel où des artistes locaux interprètent des tubes de l'été et où les donateurs s'engagent pour chaque chanson, ce qui permet d'augmenter les fonds et de susciter l'engagement des fans.

🌊 Beachside Buskathon

Les musiciens de rue donnent des concerts gratuits sur les plages locales, tandis que les donateurs parrainent des sets. Cette formule est idéale pour attirer les foules en été et stimuler les dons de la communauté.

🎹 CampKit - Campagne de parrainage

Soutenez les musiciens en herbe en finançant des bourses pour des camps d'été ou des kits d'instruments. Les donateurs reçoivent des informations sur les camps et les performances des élèves.

📱 #SummerJam Challenge

Invitez les fans à poster des reprises de 30 secondes de chansons d'été avec #SummerJam et un lien de don. Les meilleures reprises seront présentées dans un film d'animation.

🏡 Fête de la libération dans l'arrière-cour

Organiser des soirées intimes de sortie d'album acoustique dans les jardins des supporters. Faites payer l'entrée avec des billets, des boissons, des snacks et des produits exclusifs.

🎧 Hymne choral virtuel

Recueillez en ligne les voix soumises par les fans pour créer un hymne estival virtuel. Les donateurs reçoivent des crédits et un accès anticipé à la piste finale.

