Collecte de fonds sans frais pour les organisations musicales à but non lucratif

data-usecase-icon="event"
Série de concerts virtuels de bienfaisance
Organisez une série de concerts en ligne mettant en vedette votre ensemble ou des artistes invités, en vendant des places numériques ou des laissez-passer VIP pour toucher les supporters où qu'ils se trouvent. L'engagement élevé et la large audience stimulent la collecte de fonds sans limite de lieu.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi de collecte de fonds pour les jeunes artistes
Permettez à chaque élève ou membre d'un ensemble de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rallier amis et famille pour parrainer leur voyage musical. Les histoires racontées par les pairs augmentent l'engagement et génèrent des dons.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Club Maestro mensuel
Invitez les mécènes à rejoindre un cercle de donateurs mensuels pour bénéficier de mises à jour exclusives, de contenus en coulisses et d'un accès prioritaire aux concerts. Un soutien régulier et récurrent assure un financement fiable des programmes musicaux en cours.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="store"
Boutique en ligne du Coin des compositeurs
Vendez des articles de marque, des partitions numériques, des enregistrements et des articles exclusifs pour étendre la collecte de fonds au-delà des événements grâce à une boutique en ligne ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les sympathisants aiment les objets tangibles qui témoignent de leur passion pour la musique.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="adhésion"
Cercle des supporters de l'orchestre symphonique
Proposez des niveaux d'adhésion progressifs avec des avantages tels que l'accès aux billets en avant-première, des répétitions réservées aux membres et la reconnaissance des donateurs afin d'approfondir les liens et de récompenser les dons. Les adhésions structurées génèrent des revenus durables et fidélisent la communauté.
data-usecase-cta="adhésion"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Gala VIP de vente aux enchères d'instruments
Organisez une vente aux enchères silencieuse en direct ou virtuelle avec des instruments signés, des expériences de concert VIP et des objets de collection afin d'enthousiasmer les donateurs et de collecter des fonds importants. Les enchères concurrentielles permettent d'augmenter le montant des dons.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🎸 Kits de démarrage pour 5 bandes
Les groupes de rock émergents s'équipent pour la scène
🎹 20 leçons de piano privées
Permettre aux débutants de découvrir leur voix musicale
🎻 10 bourses de location d'instruments
Supprimer les coûts de location qui constituent un obstacle pour les jeunes joueurs
🎤 1 concert communautaire gratuit
Unir les quartiers grâce à des spectacles en direct et gratuits
🎧 1 session d'enregistrement d'un EP en studio
Offrir aux artistes une production de premier plan pour présenter leur travail
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Organismes à but non lucratif dans le domaine de la musique
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour les organisations musicales à but non lucratif
🎤 Songathon Showdown
Un concours de chant en direct ou virtuel où des artistes locaux interprètent des tubes de l'été et où les donateurs s'engagent pour chaque chanson, ce qui permet d'augmenter les fonds et de susciter l'engagement des fans.
🌊 Beachside Buskathon
Les musiciens de rue donnent des concerts gratuits sur les plages locales, tandis que les donateurs parrainent des sets. Cette formule est idéale pour attirer les foules en été et stimuler les dons de la communauté.
🎹 CampKit - Campagne de parrainage
Soutenez les musiciens en herbe en finançant des bourses pour des camps d'été ou des kits d'instruments. Les donateurs reçoivent des informations sur les camps et les performances des élèves.
📱 #SummerJam Challenge
Invitez les fans à poster des reprises de 30 secondes de chansons d'été avec #SummerJam et un lien de don. Les meilleures reprises seront présentées dans un film d'animation.
🏡 Fête de la libération dans l'arrière-cour
Organiser des soirées intimes de sortie d'album acoustique dans les jardins des supporters. Faites payer l'entrée avec des billets, des boissons, des snacks et des produits exclusifs.
🎧 Hymne choral virtuel
Recueillez en ligne les voix soumises par les fans pour créer un hymne estival virtuel. Les donateurs reçoivent des crédits et un accès anticipé à la piste finale.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 associations gratuites Musique à but non lucratif idées de collecte de fonds
Principales subventions pour organisations musicales à but non lucratif en 2025
Programme de musique et subventions générales de fonctionnement
Fondation NAMM
$5,000-$25,000
Soutient les organisations musicales en leur accordant des subventions générales de fonctionnement ; date limite de dépôt des candidatures pour le deuxième cycle : 1er juillet 2025.
Bourse de projet pour les artistes
Incubateur Salt Lick
Jusqu'à 15 000
Aide les musiciens émergents à construire une carrière durable grâce à des bourses de projet ; date limite : 15 juillet 2025.
Subventions pour instruments : Renforcer les capacités des musiciens immigrés dans notre communauté
Fonds pour les arts
Soutien à l'achat d'instruments de musique
Soutient les programmes musicaux destinés aux communautés immigrées, en particulier aux jeunes, pour l'achat d'instruments de musique. La date limite a été repoussée à juillet 2025.
Programme de performance
Le Fonds Aaron Copland pour la musique
Non spécifié
Soutient les spectacles musicaux ; date limite 26 juin 2025.
Principales entreprises qui font des dons à organismes à but non lucratif dans le domaine de la musique en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de son programme Spark Good.
Yamaha Corporation of America
soutient les initiatives d'éducation musicale en tant que sponsor clé des organisations musicales.
GibsonGives
Soutient l'éducation musicale en faisant don d'instruments et en finançant des programmes pour les élèves.
Sony Music Group
Finance des initiatives dans le domaine de l'éducation musicale, y compris des bourses pour les étudiants et la fourniture de ressources pédagogiques.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les organisations musicales à but non lucratif ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les organisations musicales à but non lucratif ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nos opérations sont entièrement financées par les pourboires facultatifs donnés par les donateurs qui croient au maintien du financement de votre organisation. Soyez assuré que chaque centime que vous récoltez va directement à votre mission.
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter tous les types de dons ?
Absolument ! Qu'il s'agisse de collecter des dîmes pour une église, des dons d'anciens élèves pour une école ou des contributions pour une chorale communautaire, Zeffy permet de collecter tous les types de dons, de vendre des billets d'événements et de mettre en place des contributions récurrentes sans encourir de frais. Chaque dollar donné soutient directement votre association musicale à but non lucratif.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les organisations musicales à but non lucratif peuvent-elles mener avec Zeffy ?
Les organisations musicales à but non lucratif peuvent utiliser Zeffy pour diverses campagnes de collecte de fonds ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair en faisant appel à des champions de la communauté musicale, vendez des billets pour vos concerts ou récitals, et mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien régulier. Des tombolas aux boutiques en ligne, Zeffy couvre toutes les bases pour rendre votre collecte de fonds aussi efficace que possible.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les organisations musicales à but non lucratif ?
Zeffy est sans aucun doute le meilleur choix pour les organisations musicales à but non lucratif. En tant que seule plateforme à frais zéro, elle garantit que chaque dollar collecté est consacré à votre mission, et non perdu en frais. La confiance et la satisfaction des donateurs montent en flèche lorsqu'ils voient que l'intégralité de leur don fait une réelle différence. Choisissez Zeffy pour la transparence, la confiance et l'impact total.