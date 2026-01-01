Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

événements de collecte de fonds pour l'innovation technologique
idées de collecte de fonds pour les expo-sciences
Campagnes de collecte de fonds pour l'enseignement des STIM

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie

Expo-sciences virtuelle

Organiser une foire scientifique en ligne où les participants présentent des projets innovants et collectent des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages.

Webinaires Tech Talk

Organiser une série de webinaires avec des experts de l'industrie qui discutent de sujets de pointe en science et en technologie, les frais d'inscription étant reversés à la cause.

Vente aux enchères STEM

Organisez une vente aux enchères de gadgets technologiques, d'expériences en laboratoire ou d'ateliers éducatifs, dont les bénéfices seront reversés à votre association.

Coding Bootcamp

Proposer un camp d'entraînement au codage payant pour différents niveaux de compétences, en tirant parti de l'intérêt de la communauté pour les compétences technologiques afin de générer des revenus.

Cercle des donateurs mensuels

Créer un modèle d'abonnement où les donateurs contribuent mensuellement, en leur fournissant un contenu exclusif sur les avancées scientifiques.

Défi Peer-to-Peer

Encouragez les sympathisants à se fixer des objectifs personnels de collecte de fonds et à s'engager à collecter des fonds auprès de leurs réseaux pour votre cause.

Parrainage d'un podcast scientifique

Lancer un podcast sur des sujets scientifiques et technologiques pertinents, en recherchant des sponsors et des dons d'auditeurs.

Hackathon pour le bien

Organiser un hackathon au cours duquel des équipes créent des solutions technologiques pour résoudre des problèmes communautaires, les frais d'inscription et les parrainages finançant les opérations.

Série de conférences publiques

Organiser une conférence publique avec des scientifiques de renom, en faisant payer le billet d'entrée tout en éduquant la communauté et en collectant des fonds.

Des marchandises pour la science

Créez et vendez des marchandises, comme du matériel de laboratoire de marque ou des outils technologiques respectueux de l'environnement, dont les bénéfices soutiennent des objectifs à but non lucratif.

Soirée Trivia scientifique

Organisez une soirée trivia sur le thème de la science et de la technologie, en faisant payer l'entrée et en offrant des prix aux équipes grâce à des sponsors.

Projets de recherche communautaires

Engager la communauté dans des projets de recherche financés, en permettant aux sympathisants de contribuer financièrement tout en participant activement.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour la science et la technologie Nonprofits🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourir par secteur à but non lucratif

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour votre association à but non lucratif dans le domaine de la science et de la technologie ?

Guide complet de 1000 mots

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Quelles sont les idées innovantes de crowdfunding pour les projets scientifiques et technologiques ?
Comment la gamification peut-elle être utilisée comme stratégie de collecte de fonds dans le domaine des sciences et des technologies ?
Quels événements saisonniers peuvent être organisés pour la collecte de fonds en faveur de la science et de la technologie ?
Quelles idées uniques de parrainage d'entreprise peuvent améliorer la collecte de fonds dans le domaine de la science et de la technologie ?
Quelles sont les meilleures idées de collecte de fonds virtuels pour les organisations scientifiques et technologiques ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

Comment obtenir un financement pour...

<div ms-code-snippet-q="1">What are some innovative crowdfunding ideas for Science and Technology projects?</div><div ms-code-snippet-a="1">Crowdfunding is a powerful tool for Science and Technology initiatives. One innovative approach is to create thematic campaigns based on breakthrough technologies or scientific discoveries. For instance, launching a campaign around a renewable energy project can attract both eco-conscious individuals and tech enthusiasts. To implement, start by defining a clear project goal and develop engaging multimedia content that can easily be shared on social media. Ensure you set a realistic funding target and offer attractive incentives, such as exclusive webinars or behind-the-scenes content for contributors. Success metrics can include the number of backers, total funds raised, and engagement rates on social media. According to statistics, crowdfunding campaigns in this sector can achieve success rates up to 30% when effectively executed.</div><div ms-code-snippet-q="2">How can gamification be used as a fundraising strategy in Science and Technology?</div><div ms-code-snippet-a="2">Gamification introduces game-like elements to fundraising efforts, making it engaging and interactive. A highly effective strategy is to create a virtual challenge, such as coding contests or science experiments, where participants can raise funds based on their performance. To implement, define the challenge parameters, set fundraising goals, and promote the event through digital marketing channels. Engaging local tech companies to sponsor rewards can further entice participation. Success can be measured by the amount of funds raised, participant engagement levels, and social media shares. Events modeled on gamification have been known to increase engagement by up to 70%, leading to higher fundraising outcomes.</div><div ms-code-snippet-q="3">What seasonal events can be organized for Science and Technology fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="3">Seasonal events like Science Fairs or Technology Expos can be transformative for fundraising efforts. Organizing a themed science festival during 'National Science Month' (April) can attract families and communities, providing a platform for local scientists and tech innovators to showcase their projects while raising funds through ticket sales and sponsorships. Implementing the event involves collaboration with local schools and businesses, creating engaging activities, and utilizing social media for promotion. Tracking attendance, ticket sales, and sponsorships can give you metrics on success. Seasonal events have been shown to yield ROIs of around 100-200%, particularly when offering unique, hands-on activities.</div><div ms-code-snippet-q="4">What unique corporate sponsorship ideas can enhance Science and Technology fundraising?</div><div ms-code-snippet-a="4">Corporate sponsorship can significantly boost fundraising for Science and Technology initiatives. A fresh approach is to offer 'Innovation Collaborations,' where businesses partner with your nonprofit for specific projects or events. For implementation, create tailored sponsorship packages that clearly outline benefits, such as brand visibility and community engagement. Engage local tech companies that align with your nonprofit’s mission and use data-driven arguments to justify the partnership's value. Metrics to assess success include sponsorship revenue, new partnerships formed, and increased local brand recognition. Initiatives of this kind can often lead to a success rate of 50-70%, depending on the depth of engagement.</div><div ms-code-snippet-q="5">What are the best virtual fundraising ideas for Science and Technology organizations?</div><div ms-code-snippet-a="5">Virtual fundraising offers countless possibilities for Science and Technology organizations. One effective idea is to host a 'Virtual Science Symposium' where experts can present cutting-edge research or tech innovations. Implementing this involves creating an online platform for streaming, scheduling speakers, and developing a ticketing system for attendees. Promote the event extensively through social media and professional networks. Success can be measured by ticket sales, attendees' feedback, and post-event engagement metrics. Studies indicate that virtual events can achieve up to 200% ROI, especially when leveraging a strong network of speakers and topics that resonate with the audience.</div>