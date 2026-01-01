Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos agences d'aide internationale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?

Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ? Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?

Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ? Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?

Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ? Réseau : Quelles relations votre agence entretient-elle avec les membres de la communauté et d'autres organisations ?

Quelles relations votre agence entretient-elle avec les membres de la communauté et d'autres organisations ? Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organismes d'aide internationale :

1. Défi mondial virtuel

Créer un défi mondial où les participants collectent des fonds en accomplissant des tâches (comme la course à pied, le cyclisme, etc.), avec le soutien de leur communauté.

Faire une large promotion par le biais des médias sociaux afin d'accroître la participation.

2. Nuit de la cuisine internationale

Organisez un festival culturel où les participants paient un ticket pour déguster des plats de différents pays.

Faites appel à des chefs locaux ou à des membres de la communauté pour préparer les plats, afin de créer une touche personnelle.

3. Projection de films en ligne

Sélectionnez un documentaire ou un film en rapport avec les problèmes mondiaux auxquels votre organisation s'intéresse. Faites payer un droit d'entrée pour le visionner.

Organisez ensuite une discussion avec des experts pour enrichir l'expérience.

4. Campagne de crowdfunding

Créez un récit convaincant sur un projet spécifique et lancez une campagne de crowdfunding ciblant les donateurs individuels.

Utilisez les médias sociaux, les lettres d'information par courrier électronique et les réseaux personnels.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi mondial virtuelHautHautMediumNuit de cuisine internationaleMediumHautHautProjection de film en ligneHautMediumMediumCampagne de financement par le biais d'un crowdfundingMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée de cuisine internationale :

6 semaines avant : Fixer une date et un lieu, commencer le marketing.

Fixer une date et un lieu, commencer le marketing. 4 semaines avant : Définir le menu et les rôles des équipes ; recruter des bénévoles.

Définir le menu et les rôles des équipes ; recruter des bénévoles. 2 semaines avant : Obtenir les ingrédients et les fournitures, mettre au point les divertissements.

Obtenir les ingrédients et les fournitures, mettre au point les divertissements. 1 semaine avant : Confirmer toutes les réservations ; poursuivre la promotion.

Confirmer toutes les réservations ; poursuivre la promotion. Le jour même : Mettre en place et gérer l'événement avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

Coûts fixes : Location de salle, matériel publicitaire et licences.

Location de salle, matériel publicitaire et licences. Coûts variables : Ingrédients alimentaires (pour une soirée cuisine), frais de technologie (pour un défi virtuel).

Ingrédients alimentaires (pour une soirée cuisine), frais de technologie (pour un défi virtuel). Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.

Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation. Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre agence.

Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre agence. Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus tels que des pannes technologiques lors d'événements en ligne.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation humanitaire internationale, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !