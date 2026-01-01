Outil gratuit alimenté par l'IA
Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.
Susciter l'intérêt des donateurs en leur racontant des histoires marquantes sur les bénéficiaires par le biais de messages multicanaux, et les inciter à faire des dons grâce à des liens vers des fonds partagés.
Lancer une campagne de crowdfunding ciblée pour des actions d'aide spécifiques, en s'appuyant sur les médias sociaux pour amplifier la portée de la collecte de fonds.
Organiser une série de discussions en ligne avec des experts de l'aide internationale, en fournissant des liens de donation pendant les sessions afin d'encourager le soutien.
Organisez une vente aux enchères virtuelle avec des articles et des expériences donnés qui engagent les supporters tout en collectant des fonds pour des besoins immédiats.
Encourager les dons collectifs pendant les vacances : les participants se fixent des objectifs de collecte de fonds et partagent leurs progrès en ligne en vue d'obtenir des dons.
Organisez un concert en direct ou hybride avec des artistes locaux, en faisant payer l'entrée et en offrant des dons par le biais de messages sur les performances.
Vendre des marchandises de marque dont les bénéfices soutiennent les efforts d'aide d'urgence, en donnant un sentiment d'appartenance à la cause.
Établir des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des soirées caritatives, au cours desquelles une partie des ventes est reversée pour soutenir des projets d'aide humanitaire.
Créer des possibilités de parrainage pour des projets spécifiques, dans le cadre desquels les entreprises peuvent financer directement et bénéficier d'une visibilité pour leur soutien.
Organiser des journées de service communautaire au cours desquelles les participants collectent des fonds en s'engageant à effectuer des heures de travail pour les opérations de secours.
Créer une course virtuelle où les participants peuvent courir ou marcher dans leur propre quartier, en collectant des fonds par le biais de frais d'inscription et de parrainages.
Encouragez les sympathisants à relever des défis personnels (comme des projets de remise en forme ou de création) avec des objectifs de collecte de fonds pour favoriser l'engagement de la communauté.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.
Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.
Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent collecter des fonds en organisant des courses aux dangers, des collectes de fournitures, des dons d'entreprises et des ateliers de formation aux situations d'urgence.
Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.
Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.
Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organismes d'aide internationale :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi mondial virtuelHautHautMediumNuit de cuisine internationaleMediumHautHautProjection de film en ligneHautMediumMediumCampagne de financement par le biais d'un crowdfundingMediumMediumHaut
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée de cuisine internationale :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation humanitaire internationale, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
