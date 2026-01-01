Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Outil gratuit alimenté par l'IA

Idées de collecte de fonds pour les organisations humanitaires internationales

Générez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de collecte de fonds. Décrivez votre association pour recevoir des suggestions personnalisées qui correspondent à vos objectifs de collecte de fonds et à votre public.

Exemples d'encouragement à utiliser

Collecte de fonds créative pour l'aide aux sinistrés
parrainage communautaire pour les programmes d'aide
événements virtuels pour la collecte de fonds pour l'aide mondiale

12 Créer des idées de collecte de fonds pour les organisations humanitaires internationales

Campagne d'information sur les médias sociaux

Susciter l'intérêt des donateurs en leur racontant des histoires marquantes sur les bénéficiaires par le biais de messages multicanaux, et les inciter à faire des dons grâce à des liens vers des fonds partagés.

Crowdfunding pour l'aide d'urgence

Lancer une campagne de crowdfunding ciblée pour des actions d'aide spécifiques, en s'appuyant sur les médias sociaux pour amplifier la portée de la collecte de fonds.

Série d'événements mondiaux virtuels

Organiser une série de discussions en ligne avec des experts de l'aide internationale, en fournissant des liens de donation pendant les sessions afin d'encourager le soutien.

Vente aux enchères en ligne pour l'aide humanitaire

Organisez une vente aux enchères virtuelle avec des articles et des expériences donnés qui engagent les supporters tout en collectant des fonds pour des besoins immédiats.

Défi des dons pour les fêtes de fin d'année

Encourager les dons collectifs pendant les vacances : les participants se fixent des objectifs de collecte de fonds et partagent leurs progrès en ligne en vue d'obtenir des dons.

Concert de charité avec des artistes locaux

Organisez un concert en direct ou hybride avec des artistes locaux, en faisant payer l'entrée et en offrant des dons par le biais de messages sur les performances.

Impact sur les ventes de marchandises

Vendre des marchandises de marque dont les bénéfices soutiennent les efforts d'aide d'urgence, en donnant un sentiment d'appartenance à la cause.

Nuits "Dîner pour une cause

Établir des partenariats avec des restaurants locaux pour organiser des soirées caritatives, au cours desquelles une partie des ventes est reversée pour soutenir des projets d'aide humanitaire.

Parrainage de l'aide d'urgence

Créer des possibilités de parrainage pour des projets spécifiques, dans le cadre desquels les entreprises peuvent financer directement et bénéficier d'une visibilité pour leur soutien.

Collecte de fonds pour le service communautaire

Organiser des journées de service communautaire au cours desquelles les participants collectent des fonds en s'engageant à effectuer des heures de travail pour les opérations de secours.

Course/marche virtuelle pour l'aide aux victimes

Créer une course virtuelle où les participants peuvent courir ou marcher dans leur propre quartier, en collectant des fonds par le biais de frais d'inscription et de parrainages.

Collecte de fonds par le biais de défis

Encouragez les sympathisants à relever des défis personnels (comme des projets de remise en forme ou de création) avec des objectifs de collecte de fonds pour favoriser l'engagement de la communauté.

4 idées uniques de collecte de fonds estivale pour l'aide internationale Agencies🏖️

🍗
Barbecue estival au coucher du soleil

Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.

💐
Campagne d'hommage de pair à pair pour la fête des mères

Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).

🌸
Gala de printemps dans le jardin

Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.

🧼
Vente aux enchères virtuelle pour le nettoyage de printemps

Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.

Générer des idées de collecte de fonds en 3 étapes faciles

01

Générer des idées de collecte de fonds

Parlez-nous de votre association et de vos objectifs - notre outil 100% gratuit, alimenté par l'IA, générera instantanément des idées de collecte de fonds sur mesure.

02

Choisissez votre favori

Parcourez les suggestions personnalisées et choisissez les idées qui correspondent le mieux à votre mission.

03

Commencer à lever des fonds

Donnez vie à votre idée avec Zeffy - créez votre formulaire de collecte de fonds et commencez à collecter des fonds dès aujourd'hui.

SUR CETTE PAGE
Évaluer la capacité de votre organisation

Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos agences d'aide internationale ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

  • Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles spécialisés dans la collecte de fonds ? Combien de personnes ?
  • Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?
  • Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?
  • Réseau : Quelles relations votre agence entretient-elle avec les membres de la communauté et d'autres organisations ?
  • Alignement sur la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur la mission et les valeurs de votre organisation ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux organismes d'aide internationale :

1. Défi mondial virtuel

  • Créer un défi mondial où les participants collectent des fonds en accomplissant des tâches (comme la course à pied, le cyclisme, etc.), avec le soutien de leur communauté.
  • Faire une large promotion par le biais des médias sociaux afin d'accroître la participation.

2. Nuit de la cuisine internationale

  • Organisez un festival culturel où les participants paient un ticket pour déguster des plats de différents pays.
  • Faites appel à des chefs locaux ou à des membres de la communauté pour préparer les plats, afin de créer une touche personnelle.

3. Projection de films en ligne

  • Sélectionnez un documentaire ou un film en rapport avec les problèmes mondiaux auxquels votre organisation s'intéresse. Faites payer un droit d'entrée pour le visionner.
  • Organisez ensuite une discussion avec des experts pour enrichir l'expérience.

4. Campagne de crowdfunding

  • Créez un récit convaincant sur un projet spécifique et lancez une campagne de crowdfunding ciblant les donateurs individuels.
  • Utilisez les médias sociaux, les lettres d'information par courrier électronique et les réseaux personnels.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsDéfi mondial virtuelHautHautMediumNuit de cuisine internationaleMediumHautHautProjection de film en ligneHautMediumMediumCampagne de financement par le biais d'un crowdfundingMediumMediumHaut

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une soirée de cuisine internationale :

  • 6 semaines avant : Fixer une date et un lieu, commencer le marketing.
  • 4 semaines avant : Définir le menu et les rôles des équipes ; recruter des bénévoles.
  • 2 semaines avant : Obtenir les ingrédients et les fournitures, mettre au point les divertissements.
  • 1 semaine avant : Confirmer toutes les réservations ; poursuivre la promotion.
  • Le jour même : Mettre en place et gérer l'événement avec des bénévoles.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

  • Coûts fixes : Location de salle, matériel publicitaire et licences.
  • Coûts variables : Ingrédients alimentaires (pour une soirée cuisine), frais de technologie (pour un défi virtuel).
  • Objectif de recettes : Fixez un objectif en fonction de votre budget et de la participation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

  • Risques financiers : Analyser les seuils de rentabilité et les pertes potentielles en cas de faible participation.
  • Risques pour la réputation : Réfléchissez à la manière dont le fait de ne pas tenir ses promesses peut affecter la réputation de votre agence.
  • Risques logistiques : Prévoyez des problèmes imprévus tels que des pannes technologiques lors d'événements en ligne.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui correspond non seulement à la mission de votre organisation humanitaire internationale, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !

Recherche d'idées de collecte de fonds par catégorie d'organisations à but non lucratif

Questions fréquentes

Flèche
Quelles sont les idées les plus originales de collecte de fonds virtuels pour les agences d'aide internationale ?
Flèche
Comment les organisations humanitaires internationales peuvent-elles tirer parti des événements saisonniers pour organiser des campagnes de collecte de fonds créatives ?
Flèche
Quelles sont les idées efficaces de collecte de fonds auprès des communautés pour les agences d'aide internationale ?
Flèche
Quelles sont les idées novatrices de crowdfunding qui conviennent le mieux aux agences de secours internationales à la recherche d'une aide immédiate ?
Flèche
Quels sont les moyens créatifs d'impliquer les Millennials et la Génération Z dans la collecte de fonds pour les agences d'aide internationale ?

Lancez votre collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre. Plus de 50 000 organisations à but non lucratif nous ont fait confiance et nos solutions de collecte de fonds sont entièrement gratuites, pour toujours.

Top articles de blog sur les idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Guides sur les organisations à but non lucratif
Collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif : Le guide essentiel + 12 idées

Découvrez les moyens les plus efficaces de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif en 2023. Suscitez l'intérêt des donateurs comme jamais auparavant grâce à nos meilleures stratégies de collecte de fonds.

En savoir plus

Comment obtenir un financement pour...

Groupes d'aide aux demandeurs d'asile
Programmes de soutien et d'assistance aux réfugiés
Équipes d'intervention en cas de catastrophe
Agences de secours internationales

