Organiser des webinaires en ligne présentant des histoires de catastrophes, en encourageant les dons pour un soutien continu pendant l'événement en direct.
Créer un défi viral sur les plateformes sociales où les participants font des dons et étiquettent leurs amis pour sensibiliser le public et collecter des fonds.
Organisez une course virtuelle où les participants suivent leurs kilomètres et collectent des fonds par le biais de parrainages ou de frais d'inscription.
Organisez un gala au cours duquel des expériences uniques liées à la réponse aux catastrophes sont vendues aux enchères, ce qui suscite l'enthousiasme et l'engagement.
Organiser des ateliers communautaires sur la préparation aux catastrophes, en invitant les gens à faire des dons en échange de matériel de formation précieux.
Mettez en contact des artistes locaux pour créer des œuvres d'art sur le thème de la reprise après sinistre, vendez les œuvres et faites don des recettes à votre association.
Établir des partenariats avec des entreprises locales afin de mettre en place des programmes de dons jumelés qui doublent les dons des employés pour les initiatives de réponse aux catastrophes.
Créez une campagne où les donateurs peuvent parrainer des articles spécifiques dans un kit d'aide aux sinistrés, rendant ainsi leurs contributions tangibles et directes.
Collaborer avec d'autres organisations à but non lucratif pour partager les ressources et promouvoir les campagnes de collecte de fonds, afin de maximiser la portée et l'impact.
Organiser un événement local de nettoyage en encourageant les dons pour soutenir les efforts de réponse aux catastrophes futures, en encourageant l'esprit de communauté.
Lancer une campagne festive de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année, en promouvant les contributions comme des cadeaux qui apportent une aide aux communautés touchées par les catastrophes.
Sensibiliser les sympathisants à la possibilité de nommer votre organisation dans les plans successoraux, afin d'assurer un soutien durable aux futures interventions en cas de catastrophe.
Organisez un barbecue communautaire lors d'un coucher de soleil estival, où les participants pourront profiter de la nourriture, de la musique live et des jeux tout en faisant un don à la cause.
Les sympathisants créent des pages de dons personnalisées en l'honneur d'une figure maternelle, avec des histoires et des images partagées sur les médias sociaux. Lié à la fête des mères (11 mai 2025).
Un élégant dîner de collecte de fonds en personne dans un jardin botanique ou un parc, avec de la musique en direct, des chefs locaux et des enchères silencieuses.
Les donateurs offrent des articles d'occasion qui seront vendus aux enchères en ligne, et tous les bénéfices seront reversés à votre cause. Promouvoir le désencombrement et le don durable.
Organisez des dîners communautaires, des soirées de contes, des campagnes locales de crowdfunding et des campagnes de parrainage de familles pour soutenir les demandeurs d'asile.
Les programmes d'aide aux réfugiés peuvent organiser des dîners culturels, des campagnes de parrainage de familles, des ateliers dirigés par des réfugiés et des collectes de fonds pour le logement, l'aide juridique et les cours de langue.
Les équipes d'intervention en cas de catastrophe peuvent collecter des fonds en organisant des courses aux dangers, des collectes de fournitures, des dons d'entreprises et des ateliers de formation aux situations d'urgence.
Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :
Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes d'intervention en cas de catastrophe :
Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de préparation aux situations d'urgenceHautMediumMediumCollecte de fonds par défi virtuelMediumHautHautFoire de la résilience communautaireMediumHautMediumCollecte de donsHautMediumFaible
Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une foire de la résilience communautaire :
La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :
Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :
En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !
