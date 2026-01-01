Comment trouver l'idée de collecte de fonds idéale pour vos équipes d'intervention en cas de catastrophe ?

Étape 1 : Évaluer les capacités de votre organisation

Avant de se lancer dans la collecte de fonds, il est essentiel d'évaluer les capacités de votre organisation. Utilisez ce questionnaire d'auto-évaluation comme point de départ :

Le personnel : Disposez-vous d'un personnel ou de bénévoles dédiés à la collecte de fonds ? Si oui, combien ?

Compétences : Quelles sont les compétences spécifiques des membres de votre équipe en matière de collecte de fonds ?

Temps : Combien de temps votre équipe peut-elle consacrer aux activités de collecte de fonds ?

Réseau : Quelles relations votre organisation entretient-elle avec les membres de la communauté et les entreprises ?

Alignement de la mission : Comment la collecte de fonds s'aligne-t-elle sur votre mission et vos valeurs ?

Étape 2 : Explorer les idées de collecte de fonds

Une fois que vous avez évalué la capacité de votre organisation, envisagez ces idées de collecte de fonds adaptées aux équipes d'intervention en cas de catastrophe :

1. Ateliers de préparation aux situations d'urgence

Organiser des ateliers pour sensibiliser la communauté aux pratiques de préparation aux situations d'urgence.

Faites payer une somme modique pour la participation et faites-en la promotion par l'intermédiaire des médias locaux.

2. Collecte de fonds pour le défi virtuel

Organisez un défi virtuel, tel qu'une course, une natation ou une activité créative, dont les participants collectent des fonds par le biais de parrainages.

Exploiter les médias sociaux pour la promotion et encourager les participants à partager leurs expériences.

3. Salon de la résilience communautaire

Organiser une foire réunissant des entreprises locales, des services d'urgence et des organismes de bien-être afin de promouvoir la résilience de la communauté.

Faire payer des droits d'entrée aux vendeurs et vendre des tickets d'entrée.

4. Collectes de dons

Organiser des collectes de dons de fournitures d'urgence et promouvoir la cause sur les réseaux sociaux.

Solliciter les entreprises locales pour un parrainage ou des dons équivalents.

Étape 3 : Modèle de matrice de décision

Idée de collecte de fondsFaisabilitéEngagement de la communautéRevenus potentielsAteliers de préparation aux situations d'urgenceHautMediumMediumCollecte de fonds par défi virtuelMediumHautHautFoire de la résilience communautaireMediumHautMediumCollecte de donsHautMediumFaible

Étape 4 : Établir un calendrier de mise en œuvre

Établissez un calendrier précis afin de maintenir vos efforts de collecte de fonds sur la bonne voie. Voici un exemple de calendrier pour une foire de la résilience communautaire :

2 mois avant : Fixer une date et commencer à contacter les vendeurs.

Fixer une date et commencer à contacter les vendeurs. 6 semaines avant : Commencer le marketing et la sensibilisation de la communauté.

Commencer le marketing et la sensibilisation de la communauté. 4 semaines avant : Finaliser les fournisseurs et les activités.

Finaliser les fournisseurs et les activités. 1 semaine avant : Confirmer la logistique, les bénévoles et les détails de l'installation.

Confirmer la logistique, les bénévoles et les détails de l'installation. La veille : Installer les stands et le matériel promotionnel.

Installer les stands et le matériel promotionnel. Jour de l'événement : Organiser la foire avec des bénévoles et faire participer la communauté.

Étape 5 : Considérations budgétaires

La planification du budget est cruciale pour la réussite de la collecte de fonds. Voici comment la décomposer :

Coûts fixes : Location de salle, matériel de marketing et assurance.

Location de salle, matériel de marketing et assurance. Coûts variables : Fournitures pour les ateliers, prix pour les défis et matériel promotionnel.

Fournitures pour les ateliers, prix pour les défis et matériel promotionnel. Objectif de revenus : Fixez des objectifs réalistes en fonction de vos dépenses et de la fréquentation attendue.

Étape 6 : Procéder à une évaluation des risques

Comprendre les risques potentiels liés à vos efforts de collecte de fonds peut vous aider à mieux vous préparer :

Risques financiers : Tenez compte des pertes potentielles si les objectifs de la collecte de fonds ne sont pas atteints.

Tenez compte des pertes potentielles si les objectifs de la collecte de fonds ne sont pas atteints. Risques pour la réputation : Évaluez l'impact des commentaires négatifs sur la crédibilité de votre organisation.

Évaluez l'impact des commentaires négatifs sur la crédibilité de votre organisation. Risques logistiques : Tenez compte des imprévus, tels que les perturbations liées aux conditions météorologiques lors d'événements en plein air.

En suivant ces étapes, vous pourrez trouver une idée de collecte de fonds qui non seulement correspond à la mission de votre association, mais qui engage également votre communauté de manière efficace. Bonne chance !