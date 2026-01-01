Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

🏡 Trap Sponsor Drive

Les sympathisants parrainent des kits de pièges à 25 dollars et reçoivent des mises à jour et des photos lorsque les chats sauvages sont retirés de la circulation en toute sécurité.

🐾 Marche des chats

Les participants marchent sur un parcours de 3 miles sur le thème des chats et collectent des fonds par promesse de don ; cette activité est adaptée aux familles et comprend une mascotte et des collations.

🌮 Purr-nic Cookout

Pique-nique dans le parc avec des jeux sur le thème des chats, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des stations de dons pour financer les efforts TNR.

📸 Concours de photos Cool Cats

Soumettez des photos de chats d'été pour 5 $ ; vos amis font un don pour voter, et les gagnants remportent des prix de marque.

🎨 Cat Art Pop-Up

Marché du week-end avec des artistes locaux qui vendent des œuvres d'art sur le thème des chats ; une partie des ventes finance les opérations TNR.

🌅 Sunset Sip & Support

Soirée sociale en plein air avec boissons, vente aux enchères silencieuse, et mise en avant d'histoires de TNR pour engager les donateurs.

