Conservez 100 % des dons de votre groupe TNR - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les groupes TNR (Trap-Neuter-Return), de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Trap-Neuter-Return (TNR) Groups

Collecte de fonds à tarif zéro pour les groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

Comment Zeffy aide les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) à collecter des fonds

Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) utilisent Zeffy pour tout financer, de l'aide TNR d'urgence au parrainage mensuel d'une colonie, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Fonds d'aide d'urgence TNR

Apportez un soutien immédiat aux campagnes TNR inattendues lorsque les colonies de chats errants augmentent. Un simple formulaire de don permet aux donateurs de contribuer sans effort au moment où vous en avez le plus besoin.

data-usecase-icon="recurring_donations"

Programme de parrainage mensuel des colonies

Obtenez un financement régulier en invitant les sympathisants à parrainer une colonie de chats chaque mois. Les dons récurrents automatisés vous permettent de planifier des cliniques de stérilisation sans vous soucier des lacunes de financement.

data-usecase-icon="peer_to_peer"

Défi Team TNR

Encouragez les bénévoles et les sympathisants à créer chacun une page personnelle de collecte de fonds pour votre prochaine campagne TNR. Tirez parti d'une concurrence amicale pour multiplier votre portée et vos fonds rapidement.

data-usecase-icon="event"

Collecte de fonds pour le Spay-A-Thon

Organisez un événement communautaire au cours duquel les participants achètent des billets pour assister à des démonstrations éducatives, à des visites de cliniques et à des séances de questions-réponses avec des vétérinaires. Les ventes de billets couvrent les coûts de l'événement et permettent d'affecter les excédents aux futurs travaux TNR.

data-usecase-icon="raffle"

Panier de la tombola des amis félins

Vendez des billets de tombola pour gagner un panier de produits de soins pour chats, de jouets et de friandises. Les supporters apprécient la possibilité de gagner des articles tout en finançant gratuitement des programmes TNR vitaux.

data-usecase-icon="store"

TNR Gear & Swag Shop

Proposez des T-shirts, des tasses et des sacs fourre-tout de votre marque afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour vos missions TNR. Une boutique en ligne facilite les commandes et tous les bénéfices vont directement à vos cliniques.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 $ de frais pour chaque tranche de 50 000 $ collectée par votre groupe TNR.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐱 50 chats communautaires stérilisés

Pour que les chats puissent vivre en bonne santé et sans être contaminés dans leur quartier

💉 250 vaccins vitaux

Protéger les chats de la rage et d'autres maladies mortelles

🏠 25 abris isolés pour chats

Offrir chaleur et sécurité lorsque les températures chutent

500 livres d'aliments nourrissants pour chats

Nourrir les chats de la communauté pendant les saisons difficiles

🎓 Formation pour 20 soignants bénévoles

Développer des compétences pour piéger, stériliser et relâcher les chats sans cruauté

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de piégeage- stérilisation-retour (TNR)

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
Ouvrir en tant qu'image

100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)

🏡 Trap Sponsor Drive

Les sympathisants parrainent des kits de pièges à 25 dollars et reçoivent des mises à jour et des photos lorsque les chats sauvages sont retirés de la circulation en toute sécurité.

🐾 Marche des chats

Les participants marchent sur un parcours de 3 miles sur le thème des chats et collectent des fonds par promesse de don ; cette activité est adaptée aux familles et comprend une mascotte et des collations.

🌮 Purr-nic Cookout

Pique-nique dans le parc avec des jeux sur le thème des chats, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des stations de dons pour financer les efforts TNR.

📸 Concours de photos Cool Cats

Soumettez des photos de chats d'été pour 5 $ ; vos amis font un don pour voter, et les gagnants remportent des prix de marque.

🎨 Cat Art Pop-Up

Marché du week-end avec des artistes locaux qui vendent des œuvres d'art sur le thème des chats ; une partie des ventes finance les opérations TNR.

🌅 Sunset Sip & Support

Soirée sociale en plein air avec boissons, vente aux enchères silencieuse, et mise en avant d'histoires de TNR pour engager les donateurs.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR) idées de collecte de fonds

Parcourir tous les sites Groupe TNR idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR) en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre groupe TNR. Ces options sont un excellent point de départ.

Subventions communautaires pour les chats

Alliance pour la stérilisation (United Spay Alliance)

Subvention de contrepartie de 2 000

Soutient les programmes de stérilisation des chats de la communauté, les demandes devant être déposées au plus tard le 31 août 2025 pour le cycle automne-hiver.

Postuler

Programme d'aide aux solutions durables de Summerlee

United Spay Alliance / Fondation Summerlee

$4,000-$8,000

Offre des subventions et un cours de certification pour les programmes TNR, les demandes devant être déposées avant le 15 juillet 2025.

Postuler

Subventions pour le développement de programmes

Fondation Pedigree

$10,000 - $15,000

soutient le développement de programmes, y compris les programmes de stérilisation, avec des lignes directrices disponibles pour 2025.

Postuler

Subventions pour la stérilisation

Fondation Margo T. Petrie

De 1 000 à 50 000 dollars

Accorde des subventions pour des initiatives de stérilisation, les demandes allant généralement de 1 000 à 50 000 dollars.

Postuler

En savoir plus Groupe TNR subventions

Principales entreprises qui font des dons à groupes de piégeage, de stérilisation et de remise à l'eau (TNR) en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre groupe TNR ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte de fonds auprès des clients et de registres de bienfaisance.

Prendre contact

Google

Fournit aux organisations à but non lucratif des outils gratuits tels que Google Ad Grants, Google Workspace et YouTube.

Prendre contact

Microsoft

Permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier de solutions technologiques, de subventions et de programmes de dons des employés.

Prendre contact

Salesforce

Offre un soutien philanthropique aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions et de dons de technologie.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ? Quel est le problème ?

Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission d'aider les groupes TNR comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !

Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement affecté à la gestion des programmes TNR et au soutien des chats de la communauté.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où vos partisans peuvent aider à collecter des fonds, des événements avec billets pour sensibiliser la communauté, ou mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien continu à votre mission.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de trappeurs et de stérilisateurs (TNR). Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites tout en facturant des frais de traitement, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds restent dans votre mission, renforçant la confiance des donateurs et permettant à chaque don d'avoir un impact maximum.

Ready to fundraise with zero fees?

Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !
