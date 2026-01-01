data-usecase-icon="donation_form"
Fonds d'aide d'urgence TNR
Apportez un soutien immédiat aux campagnes TNR inattendues lorsque les colonies de chats errants augmentent. Un simple formulaire de don permet aux donateurs de contribuer sans effort au moment où vous en avez le plus besoin.
Programme de parrainage mensuel des colonies
Obtenez un financement régulier en invitant les sympathisants à parrainer une colonie de chats chaque mois. Les dons récurrents automatisés vous permettent de planifier des cliniques de stérilisation sans vous soucier des lacunes de financement.
Défi Team TNR
Encouragez les bénévoles et les sympathisants à créer chacun une page personnelle de collecte de fonds pour votre prochaine campagne TNR. Tirez parti d'une concurrence amicale pour multiplier votre portée et vos fonds rapidement.
Collecte de fonds pour le Spay-A-Thon
Organisez un événement communautaire au cours duquel les participants achètent des billets pour assister à des démonstrations éducatives, à des visites de cliniques et à des séances de questions-réponses avec des vétérinaires. Les ventes de billets couvrent les coûts de l'événement et permettent d'affecter les excédents aux futurs travaux TNR.
Panier de la tombola des amis félins
Vendez des billets de tombola pour gagner un panier de produits de soins pour chats, de jouets et de friandises. Les supporters apprécient la possibilité de gagner des articles tout en finançant gratuitement des programmes TNR vitaux.
TNR Gear & Swag Shop
Proposez des T-shirts, des tasses et des sacs fourre-tout de votre marque afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour vos missions TNR. Une boutique en ligne facilite les commandes et tous les bénéfices vont directement à vos cliniques.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐱 50 chats communautaires stérilisés
Pour que les chats puissent vivre en bonne santé et sans être contaminés dans leur quartier
💉 250 vaccins vitaux
Protéger les chats de la rage et d'autres maladies mortelles
🏠 25 abris isolés pour chats
Offrir chaleur et sécurité lorsque les températures chutent
500 livres d'aliments nourrissants pour chats
Nourrir les chats de la communauté pendant les saisons difficiles
🎓 Formation pour 20 soignants bénévoles
Développer des compétences pour piéger, stériliser et relâcher les chats sans cruauté
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Groupes de piégeage- stérilisation-retour (TNR)
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
🏡 Trap Sponsor Drive
Les sympathisants parrainent des kits de pièges à 25 dollars et reçoivent des mises à jour et des photos lorsque les chats sauvages sont retirés de la circulation en toute sécurité.
🐾 Marche des chats
Les participants marchent sur un parcours de 3 miles sur le thème des chats et collectent des fonds par promesse de don ; cette activité est adaptée aux familles et comprend une mascotte et des collations.
🌮 Purr-nic Cookout
Pique-nique dans le parc avec des jeux sur le thème des chats, des vendeurs de produits alimentaires locaux et des stations de dons pour financer les efforts TNR.
📸 Concours de photos Cool Cats
Soumettez des photos de chats d'été pour 5 $ ; vos amis font un don pour voter, et les gagnants remportent des prix de marque.
🎨 Cat Art Pop-Up
Marché du week-end avec des artistes locaux qui vendent des œuvres d'art sur le thème des chats ; une partie des ventes finance les opérations TNR.
🌅 Sunset Sip & Support
Soirée sociale en plein air avec boissons, vente aux enchères silencieuse, et mise en avant d'histoires de TNR pour engager les donateurs.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 groupes gratuits Groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR) idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Groupes de piégeage, stérilisation et restitution (TNR) en 2025
Subventions communautaires pour les chats
Alliance pour la stérilisation (United Spay Alliance)
Subvention de contrepartie de 2 000
Soutient les programmes de stérilisation des chats de la communauté, les demandes devant être déposées au plus tard le 31 août 2025 pour le cycle automne-hiver.
Programme d'aide aux solutions durables de Summerlee
United Spay Alliance / Fondation Summerlee
$4,000-$8,000
Offre des subventions et un cours de certification pour les programmes TNR, les demandes devant être déposées avant le 15 juillet 2025.
Subventions pour le développement de programmes
Fondation Pedigree
$10,000 - $15,000
soutient le développement de programmes, y compris les programmes de stérilisation, avec des lignes directrices disponibles pour 2025.
Subventions pour la stérilisation
Fondation Margo T. Petrie
De 1 000 à 50 000 dollars
Accorde des subventions pour des initiatives de stérilisation, les demandes allant généralement de 1 000 à 50 000 dollars.
Principales entreprises qui font des dons à groupes de piégeage, de stérilisation et de remise à l'eau (TNR) en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales, de programmes de collecte de fonds auprès des clients et de registres de bienfaisance.
Fournit aux organisations à but non lucratif des outils gratuits tels que Google Ad Grants, Google Workspace et YouTube.
Microsoft
Permet aux organisations à but non lucratif de bénéficier de solutions technologiques, de subventions et de programmes de dons des employés.
Salesforce
Offre un soutien philanthropique aux organisations à but non lucratif par le biais de subventions et de dons de technologie.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment gratuit à 100 % pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ? Quel est le problème ?
Oui, Zeffy est 100 % gratuit pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et pas de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires facultatifs des donateurs qui apprécient notre mission d'aider les groupes TNR comme le vôtre à conserver chaque dollar collecté. Il n'y a pas de piège !
Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné est directement affecté à la gestion des programmes TNR et au soutien des chats de la communauté.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy, y compris des collectes de fonds de pair à pair où vos partisans peuvent aider à collecter des fonds, des événements avec billets pour sensibiliser la communauté, ou mettre en place des dons récurrents pour assurer un soutien continu à votre mission.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les groupes Trap-Neuter-Return (TNR) ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les groupes de trappeurs et de stérilisateurs (TNR). Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites tout en facturant des frais de traitement, nous ne prélevons pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus de fonds restent dans votre mission, renforçant la confiance des donateurs et permettant à chaque don d'avoir un impact maximum.