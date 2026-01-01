Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux

🐾 Pup Splash 5K

Une course amusante de 5 km adaptée aux chiens, avec des stations d'éclaboussures, qui recueille des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, encourageant ainsi la communauté et les chiots actifs.

📱 #PawsitiveSummer Challenge

Un défi de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters partagent des photos d'animaux et promettent de petits dons, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons récurrents.

🍦 Paws & Ice Cream Social

Un événement de crème glacée en plein air pour les familles et les animaux de compagnie avec des spots d'adoption ; les recettes des gâteries et des garnitures soutiennent les soins des refuges.

🎨 Portrait d'animal de compagnie Pop-Up

Studio éphémère proposant des portraits d'animaux personnalisés en échange de dons ; les artistes sont des bénévoles ou des talents locaux, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

🌅 Yappy Hour Sunset Social

Rassemblement en plein air en début de soirée avec des collations légères, rencontre avec des animaux adoptables, les ventes de billets financent les programmes de stérilisation.

🧘‍♀️ Yoga pour chiots dans le parc

Les séances de yoga du matin avec les chiots, la vente de billets et de produits dérivés permettent de récolter des fonds et de calmer les chiots prêts à être adoptés.

