Parrainer un animal de compagnie chaque mois
Permettez à vos sympathisants de parrainer un animal de refuge grâce à des dons mensuels qui couvrent la nourriture, les soins médicaux et les activités d'enrichissement, ce qui vous permet de générer des revenus stables pour votre refuge.
Collecte de fonds pour les vétérinaires en situation d'urgence
Lancez un formulaire de don rapide pour couvrir les procédures médicales urgentes et assurer la sécurité des animaux blessés. Un moyen simple et gratuit de mobiliser des soutiens lorsque chaque dollar compte.
Marche pour les pattes Collecte de fonds de pair à pair
Mobilisez votre communauté avec une marche sponsorisée où les supporters créent des pages personnelles afin de collecter des fonds pour les animaux des refuges. Le partage de pair à pair multiplie votre portée et votre impact.
Soirée de gala Paws & Pints
Vendez des billets pour un élégant gala de collecte de fonds avec dîner, spectacle en direct et enchères silencieuses - suivez en toute transparence les RSVP et les informations sur les invités en un seul endroit.
Extravagance de la tombola du sauvetage
Proposez des billets de tombola pour des lots de soins pour animaux, des cartes-cadeaux ou des expériences exclusives afin de stimuler l'enthousiasme de la communauté. Un moyen peu coûteux et très rentable d'impliquer les sympathisants et de collecter des fonds.
Boutique en ligne pour les amoureux des animaux de compagnie
Vendez des produits de marque, des jouets pour animaux et des vêtements pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Aucun frais n'est prélevé, ce qui permet de maximiser les recettes pour les soins aux animaux. Installation rapide et listes de produits personnalisables.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 50 opérations de stérilisation
Prévenir les portées non désirées et promouvoir la santé des animaux domestiques de la communauté tout au long de leur vie
🏥 100 examens vétérinaires et vaccinations de base
Veiller à ce que chaque animal secouru soit en bonne santé, heureux et prêt à être adopté.
🍲 8 000 repas nutritifs
Fournir aux animaux des refuges l'alimentation équilibrée dont ils ont besoin chaque jour
🐕🎓 25 séances de formation au comportement
Aider les animaux anxieux ou timides à prendre confiance en eux et à trouver un foyer aimant
🛌 25 lits confortables
Fournir aux animaux sauvés un endroit chaud et confortable pour se reposer et se rétablir
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux
🐾 Pup Splash 5K
Une course amusante de 5 km adaptée aux chiens, avec des stations d'éclaboussures, qui recueille des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, encourageant ainsi la communauté et les chiots actifs.
📱 #PawsitiveSummer Challenge
Un défi de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters partagent des photos d'animaux et promettent de petits dons, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons récurrents.
🍦 Paws & Ice Cream Social
Un événement de crème glacée en plein air pour les familles et les animaux de compagnie avec des spots d'adoption ; les recettes des gâteries et des garnitures soutiennent les soins des refuges.
🎨 Portrait d'animal de compagnie Pop-Up
Studio éphémère proposant des portraits d'animaux personnalisés en échange de dons ; les artistes sont des bénévoles ou des talents locaux, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.
🌅 Yappy Hour Sunset Social
Rassemblement en plein air en début de soirée avec des collations légères, rencontre avec des animaux adoptables, les ventes de billets financent les programmes de stérilisation.
🧘♀️ Yoga pour chiots dans le parc
Les séances de yoga du matin avec les chiots, la vente de billets et de produits dérivés permettent de récolter des fonds et de calmer les chiots prêts à être adoptés.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Société protectrice des animaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Société protectrice des animaux en 2025
Subventions de l'ASPCA
ASPCA
Plus de 200 millions de dollars de subventions ont été accordés depuis 2001.
L'ASPCA octroie des subventions aux organisations et aux programmes de protection des animaux qui contribuent à la mission de prévention de la cruauté envers les animaux.
Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)
Les dix bureaux régionaux de l'EPA
N/A
L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.
Subventions et prix d'American Humane
American Humane
N/A
American Humane gère diverses subventions et bourses destinées à soutenir la protection des animaux.
La Fondation Summerlee
La Fondation Summerlee
N/A
La Fondation Summerlee cherche à aider les animaux les plus négligés, les moins bien financés et les plus exploités. La majorité de notre financement va à des groupes de petite et moyenne taille, légers et agiles, où nous pensons que notre contribution peut être utilisée rapidement et avoir un impact hors du commun.
Principales entreprises qui font des dons à Société protectrice des animaux en 2025
Walmart
Elle soutient diverses organisations à but non lucratif, notamment des sociétés de protection des animaux, par le biais de ses programmes Spark Good et de subventions locales.
ASPCA
Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif de protection des animaux basées aux États-Unis.
Fondation Pedigree
Offre des subventions aux refuges pour chiens et aux organisations de sauvetage de races.
Petco Love
Accorde des subventions aux organisations de protection des animaux.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour la Humane Society ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour la Humane Society ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider des causes comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout, il n'y a pas de piège !
La Humane Society peut-elle utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! La Humane Society peut utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé sert directement à soutenir votre mission.
Quels types de campagnes de collecte de fonds la Société protectrice des animaux peut-elle mener avec Zeffy ?
La Société protectrice des animaux peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour la Société protectrice des animaux. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites mais facturer des frais de traitement ou inclure des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de ce que vous collectez. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre mission, là où ils doivent aller.