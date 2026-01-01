Texte du bouton

Conservez 100 % des dons de votre société protectrice des animaux - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour la Société protectrice des animaux, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Humane Society

Collecte de fonds sans frais pour la Société protectrice des animaux

Zeffy aide la Société protectrice des animaux à collecter des fonds

La Humane Society utilise Zeffy pour tout financer, du parrainage d'animaux de refuge à la tombola de sauvetage, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Parrainer un animal de compagnie chaque mois

Permettez à vos sympathisants de parrainer un animal de refuge grâce à des dons mensuels qui couvrent la nourriture, les soins médicaux et les activités d'enrichissement, ce qui vous permet de générer des revenus stables pour votre refuge.

Collecte de fonds pour les vétérinaires en situation d'urgence

Lancez un formulaire de don rapide pour couvrir les procédures médicales urgentes et assurer la sécurité des animaux blessés. Un moyen simple et gratuit de mobiliser des soutiens lorsque chaque dollar compte.

Marche pour les pattes Collecte de fonds de pair à pair

Mobilisez votre communauté avec une marche sponsorisée où les supporters créent des pages personnelles afin de collecter des fonds pour les animaux des refuges. Le partage de pair à pair multiplie votre portée et votre impact.

Soirée de gala Paws & Pints

Vendez des billets pour un élégant gala de collecte de fonds avec dîner, spectacle en direct et enchères silencieuses - suivez en toute transparence les RSVP et les informations sur les invités en un seul endroit.

Extravagance de la tombola du sauvetage

Proposez des billets de tombola pour des lots de soins pour animaux, des cartes-cadeaux ou des expériences exclusives afin de stimuler l'enthousiasme de la communauté. Un moyen peu coûteux et très rentable d'impliquer les sympathisants et de collecter des fonds.

Boutique en ligne pour les amoureux des animaux de compagnie

Vendez des produits de marque, des jouets pour animaux et des vêtements pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Aucun frais n'est prélevé, ce qui permet de maximiser les recettes pour les soins aux animaux. Installation rapide et listes de produits personnalisables.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectés par votre société protectrice des animaux.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐾 50 opérations de stérilisation

Prévenir les portées non désirées et promouvoir la santé des animaux domestiques de la communauté tout au long de leur vie

🏥 100 examens vétérinaires et vaccinations de base

Veiller à ce que chaque animal secouru soit en bonne santé, heureux et prêt à être adopté.

🍲 8 000 repas nutritifs

Fournir aux animaux des refuges l'alimentation équilibrée dont ils ont besoin chaque jour

🐕🎓 25 séances de formation au comportement

Aider les animaux anxieux ou timides à prendre confiance en eux et à trouver un foyer aimant

🛌 25 lits confortables

Fournir aux animaux sauvés un endroit chaud et confortable pour se reposer et se rétablir

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
1.99% + $0.49
$48,560
100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux

🐾 Pup Splash 5K

Une course amusante de 5 km adaptée aux chiens, avec des stations d'éclaboussures, qui recueille des fonds grâce aux frais d'inscription et aux parrainages, encourageant ainsi la communauté et les chiots actifs.

📱 #PawsitiveSummer Challenge

Un défi de 30 jours sur les médias sociaux où les supporters partagent des photos d'animaux et promettent de petits dons, ce qui stimule l'engagement en ligne et les dons récurrents.

🍦 Paws & Ice Cream Social

Un événement de crème glacée en plein air pour les familles et les animaux de compagnie avec des spots d'adoption ; les recettes des gâteries et des garnitures soutiennent les soins des refuges.

🎨 Portrait d'animal de compagnie Pop-Up

Studio éphémère proposant des portraits d'animaux personnalisés en échange de dons ; les artistes sont des bénévoles ou des talents locaux, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

🌅 Yappy Hour Sunset Social

Rassemblement en plein air en début de soirée avec des collations légères, rencontre avec des animaux adoptables, les ventes de billets financent les programmes de stérilisation.

🧘‍♀️ Yoga pour chiots dans le parc

Les séances de yoga du matin avec les chiots, la vente de billets et de produits dérivés permettent de récolter des fonds et de calmer les chiots prêts à être adoptés.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 sites gratuits Société protectrice des animaux idées de collecte de fonds

Tous les articles société protectrice des animaux idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Société protectrice des animaux en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre société protectrice des animaux. Ces options constituent un excellent point de départ.

Subventions de l'ASPCA

ASPCA

Plus de 200 millions de dollars de subventions ont été accordés depuis 2001.

L'ASPCA octroie des subventions aux organisations et aux programmes de protection des animaux qui contribuent à la mission de prévention de la cruauté envers les animaux.

Postuler

Programme de subventions pour l'éducation à l'environnement (EE)

Les dix bureaux régionaux de l'EPA

N/A

L'EPA prévoit d'accorder trois à cinq subventions de chacun de ses 10 bureaux régionaux, pour un total d'environ 30 à 35 subventions à l'échelle nationale. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 a pris fin le 8 novembre 2023.

Postuler

Subventions et prix d'American Humane

American Humane

N/A

American Humane gère diverses subventions et bourses destinées à soutenir la protection des animaux.

Postuler

La Fondation Summerlee

La Fondation Summerlee

N/A

La Fondation Summerlee cherche à aider les animaux les plus négligés, les moins bien financés et les plus exploités. La majorité de notre financement va à des groupes de petite et moyenne taille, légers et agiles, où nous pensons que notre contribution peut être utilisée rapidement et avoir un impact hors du commun.

Postuler

En savoir plus société protectrice des animaux subventions

Principales entreprises qui font des dons à Société protectrice des animaux en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre société protectrice des animaux ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à soutenir une croissance à long terme.

Walmart

Elle soutient diverses organisations à but non lucratif, notamment des sociétés de protection des animaux, par le biais de ses programmes Spark Good et de subventions locales.

Prendre contact

ASPCA

Accorde des subventions à des organisations à but non lucratif de protection des animaux basées aux États-Unis.

Prendre contact

Fondation Pedigree

Offre des subventions aux refuges pour chiens et aux organisations de sauvetage de races.

Prendre contact

Petco Love

Accorde des subventions aux organisations de protection des animaux.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour la Humane Society ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour la Humane Society ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux conseils facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider des causes comme la vôtre à conserver chaque dollar que vous collectez. C'est tout, il n'y a pas de piège !

La Humane Society peut-elle utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! La Humane Society peut utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer de frais. Chaque dollar versé sert directement à soutenir votre mission.

Quels types de campagnes de collecte de fonds la Société protectrice des animaux peut-elle mener avec Zeffy ?

La Société protectrice des animaux peut mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour la Société protectrice des animaux. Alors que d'autres plateformes peuvent prétendre être gratuites mais facturer des frais de traitement ou inclure des coûts cachés, nous ne prenons pas un centime de ce que vous collectez. Cela signifie que plus de fonds vont directement à votre mission, là où ils doivent aller.

Comment obtenir un financement pour...

Sauvetage d'animaux exotiques
Sauvetage des petits animaux
Groupes de piégeage, de stérilisation et de restitution (TNR)
Sauvetage des animaux handicapés
Sauvetage des animaux âgés
Sauvegardes d'animaux à la retraite
Sauvetage d'animaux de zoo
Sauvetage de perroquets
Sauvetage de reptiles
Sauvetage de chauves-souris
Sauvetage de rapaces
Sauvetage de lapins
Sauvetage de chiens
Sauvetage de chats
Sauvetage de chevaux
Sanctuaires d'oiseaux
Sanctuaires de faune
Refuges pour animaux

