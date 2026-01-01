data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour les vétérinaires en situation d'urgence
Collectez des dons ponctuels pour couvrir les frais vétérinaires urgents et les traitements vitaux des lapins en détresse, en veillant à ce que les fonds soient directement affectés aux soins. Un formulaire ciblé permet aux sympathisants de donner exactement ce qui est nécessaire au moment où cela compte le plus.
Équipe de soutien mensuel de Hop Sponsor
Invitez les donateurs à parrainer un lapin de sauvetage par un petit don mensuel, ce qui permet de financer régulièrement la nourriture, l'hébergement et les contrôles de santé. Les dons mensuels automatiques constituent un revenu fiable et renforcent l'engagement des donateurs.
Bunny Hop Peer Fundraiser
Permettez aux bénévoles et aux adoptants de créer des pages personnelles et de collecter des fonds pour les soins aux lapins par le biais d'un défi amical de type "Hop Race". Les pages peer-to-peer sensibilisent le public tout en générant de nouveaux donateurs.
Portes ouvertes de printemps et foire à l'adoption
Vendez des billets pour un événement d'adoption à portes ouvertes où les supporters rencontrent des lapins adoptables, visitent le refuge et apprennent des conseils de soins. La vente de billets permet de financer les opérations et d'accroître la visibilité de l'adoption.
Tombola de paniers de lapin
Offrez des paniers-cadeaux à thème remplis de produits de soins pour lapins et de friandises dans le cadre d'une tombola organisée tout au long de l'année. Des billets abordables encouragent les participants à revenir et permettent de financer des services de sauvetage essentiels.
Hop Shop : Bunny Merch en ligne
Ouvrir une boutique en ligne vendant des vêtements, des tasses et des autocollants sur le thème des lapins afin de collecter des fonds non affectés. Les sympathisants affichent leur amour des lapins tout en contribuant à 100 % des recettes au travail de sauvetage.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
💉 20 opérations de stérilisation
Prévenir les portées non désirées et garder les lapins sauvés en bonne santé.
🩺 25 examens complets de bien-être
Veillez à ce que chaque lapin bénéficie d'un certificat de bonne santé et d'une tranquillité d'esprit.
🍀 125 livres de foin de première qualité
Fournir une alimentation quotidienne pour des lapins heureux et actifs.
🏡 10 semaines de placement en famille d'accueil pour 10 lapins
Offrir un foyer sûr et aimant à ces enfants pendant qu'ils se rétablissent et attendent d'être adoptés.
🛠️ Enrichissement de 5 enceintes
Ajoutez des tunnels, des jouets et des cachettes pour créer un environnement stimulant.
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetages de lapins
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des lapins
🏃 Hop for Hope 5K
Course/marche communautaire de 5 km où les supporters sautillent comme des lapins ou portent des oreilles, afin de collecter des parrainages pour financer les soins et l'enrichissement des lapins.
📸 Bunny Selfie Challenge
Défi sur les réseaux sociaux : postez un selfie sur le thème du lapin, taguez vos amis et faites un don par post pour débloquer des étapes de sauvetage et impliquer vos followers.
🌿 Garden for Bunnies Vente de plantes
Marché d'été d'herbes et de légumes sans danger pour les lapins, cultivés par des bénévoles. Les fonds permettent de soutenir la nutrition de sauvetage et les habitats douillets pour les lapins.
🎟️ Rabbit Rescue Summer Gala
Gala décontracté en plein air avec une vente aux enchères silencieuse, des stations de rencontre avec les lapins et des rafraîchissements estivaux pour financer les opérations de sauvetage.
🐰 Vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art de lapins
Vente aux enchères en ligne temporisée présentant des œuvres d'art données sur le thème des lapins - engagez les amateurs d'art tout en collectant des fonds et en sensibilisant la population à la cause des lapins sauvés.
🍹 Bunnies & Mocktails Social
Mélange estival familial avec des mocktails sur le thème du lapin, des bouchées légères et des stations de dons pour soutenir les soins et la croissance des sauvetages.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits sauvetage de lapins idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage de lapins en 2025
Rachael Ray Save Them All Grants
Société animale Best Friends
Jusqu'à 50 000
Finance des projets qui augmentent le nombre de chats et de chiens sauvés dans les refuges américains ; les candidatures sont ouvertes toute l'année pour les projets qui ont un impact sur les refuges où il y a des lacunes en matière de sauvetage.
Bourse d'amour Petco
Petco Love
Jusqu'à 50 000
Soutient les organisations de protection des animaux axées sur les refuges et les adoptions ; périodes de candidature en septembre 2025 et février-mars 2026.
Possibilités de subventions
ASPCApro
Jusqu'à 1,8 million de dollars
Favorise l'adoption dans les refuges et les centres d'accueil.
Programme annuel de subventions de sauvetage
Oxbow Animal Health
Environ 25 000 $ au total (répartis entre 6 à 10 organisations)
Apporte un soutien financier aux organisations de sauvetage d'animaux.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des lapins en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
ASPCA
Fournit des subventions en espèces, des parrainages et des formations aux organisations à but non lucratif de protection des animaux basées aux États-Unis.
Microsoft
Accorde des subventions et des partenariats à diverses organisations dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité d'entreprise.
soutient diverses initiatives par le biais de ses programmes de responsabilité d'entreprise.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sauveteurs de lapins ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les refuges de lapins ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement, et pas de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les dons optionnels des donateurs qui veulent aider à maintenir la gratuité de la plateforme pour les sauvetages comme le vôtre. C'est tout, il n'y a pas de piège !
Les refuges pour lapins peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons pour des adoptions ou des parrainages ?
Absolument ! Les refuges de lapins peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons pour les adoptions, les parrainages, les billets d'événements, et mettre en place des dons récurrents. Tout cela se fait sans frais, ce qui garantit que chaque dollar soutient votre mission de sauvetage des lapins.
Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être menés avec Zeffy ?
Les refuges pour lapins peuvent organiser diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Qu'il s'agisse de collectes de fonds de pair à pair, d'événements d'adoption payants ou de la mise en place de programmes de parrainage mensuels pour un soutien continu, Zeffy vous couvre, et ce gratuitement.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Rabbit Rescues ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les refuges de lapins. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou avoir des coûts cachés, Zeffy ne prend pas un centime. Cela garantit que plus d'argent va directement à l'aide aux lapins dans le besoin, et c'est exactement là qu'il doit aller.