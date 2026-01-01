Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des lapins

🏃 Hop for Hope 5K

Course/marche communautaire de 5 km où les supporters sautillent comme des lapins ou portent des oreilles, afin de collecter des parrainages pour financer les soins et l'enrichissement des lapins.

📸 Bunny Selfie Challenge

Défi sur les réseaux sociaux : postez un selfie sur le thème du lapin, taguez vos amis et faites un don par post pour débloquer des étapes de sauvetage et impliquer vos followers.

🌿 Garden for Bunnies Vente de plantes

Marché d'été d'herbes et de légumes sans danger pour les lapins, cultivés par des bénévoles. Les fonds permettent de soutenir la nutrition de sauvetage et les habitats douillets pour les lapins.

🎟️ Rabbit Rescue Summer Gala

Gala décontracté en plein air avec une vente aux enchères silencieuse, des stations de rencontre avec les lapins et des rafraîchissements estivaux pour financer les opérations de sauvetage.

🐰 Vente aux enchères en ligne d'œuvres d'art de lapins

Vente aux enchères en ligne temporisée présentant des œuvres d'art données sur le thème des lapins - engagez les amateurs d'art tout en collectant des fonds et en sensibilisant la population à la cause des lapins sauvés.

🍹 Bunnies & Mocktails Social

Mélange estival familial avec des mocktails sur le thème du lapin, des bouchées légères et des stations de dons pour soutenir les soins et la croissance des sauvetages.

