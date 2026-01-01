data-usecase-icon="donation_form"
Appel des héros nocturnes
Organisez une campagne en ligne afin de collecter des fonds pour des missions de sauvetage et des réparations d'habitats. Une page de don personnalisée permet aux supporters de contribuer rapidement et en toute sécurité à vos efforts urgents de conservation des chauves-souris.
Programme de soins mensuels Bat Buddy
Invitez les donateurs à devenir des "Bat Buddies" en faisant des dons mensuels récurrents pour financer la nourriture, les fournitures médicales et l'entretien des refuges. Un soutien constant vous permet de planifier des sauvetages et des réhabilitations tout au long de l'année.
Défi vol de nuit Collecte de fonds par les pairs
Rassemblez les bénévoles pour qu'ils se fixent des objectifs de collecte de fonds personnalisés et qu'ils partagent leurs histoires de sauvetage de chauves-souris avec leurs amis et leur famille. Les pages peer-to-peer amplifient votre portée et incitent de nouveaux sympathisants à se joindre à la mission.
Gala de conservation Bat Bash
Organisez une soirée avec des orateurs invités, un décor sur le thème des chauves-souris et des mises à jour en direct sur les succès des sauvetages afin d'impliquer les donateurs en personne. La vente de billets permet de financer les réhabilitations en cours et les actions de sensibilisation de la communauté.
Winged Wonders Merch Shop
Proposez des t-shirts de marque, des bouteilles d'eau réutilisables et des œuvres d'art célébrant la conservation des chauves-souris. Une boutique en ligne permet aux sympathisants de faire passer le message tout en collectant des fonds à chaque achat.
Tombola de l'Art de la Nuit
Associez-vous à des artistes locaux pour tirer au sort des peintures et des sculptures inspirées des chauves-souris, afin de susciter l'enthousiasme et d'élargir votre base de donateurs. Les billets, peu coûteux, constituent un moyen amusant de soutenir les opérations de sauvetage et de gagner des prix uniques.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🦇 50 kits de sauvetage pour animaux
Fournir aux bénévoles l'équipement nécessaire pour sauver en toute sécurité des chauves-souris blessées ou orphelines.
🥣 200 paquets de vers de farine nutritifs
Fournir aux chauves-souris orphelines les nutriments essentiels à une croissance saine
🔬 25 dépistages de la santé des chauves-souris
Détection précoce des maladies pour protéger des colonies entières contre les épidémies
🏠 Enceintes à climat contrôlé
Création d'abris sûrs et chauds pour que les chauves-souris puissent se rétablir et reprendre des forces
🎓 12 sessions de formation pour les volontaires
Mise en place d'équipes qualifiées pour gérer efficacement les sauvetages et les réhabilitations
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage des chauves-souris
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des chauves-souris
🦇 Comptage des chauves-souris au clair de lune
Participez aux comptages guidés des chauves-souris au crépuscule, où les sponsors s'engagent à verser une contribution pour chaque observation afin de financer les efforts de sauvetage et la protection de l'habitat.
📸 Concours Snap for Bats
Partagez vos meilleures photos sur le thème de la chauve-souris en ligne ; les sympathisants votent pour leurs préférées, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.
🎥 Batflix sous les étoiles
Organisez une projection en plein air de documentaires sur les chauves-souris ; les ventes de billets et les concessions soutiennent directement les opérations de sauvetage.
🛶 Pagayer avec les chauves-souris
Excursions en kayak au coucher du soleil le long des habitats des chauves-souris ; les recettes des billets sont reversées aux programmes de sauvetage et de réhabilitation.
🏃♂️ Bat Dash virtuel
Un défi estival de course/marche ; les participants comptabilisent les kilomètres, rassemblent des sponsors et collectent collectivement des fonds pour les soins aux chauves-souris.
🎨 Wings for Wildlife Art Fair (salon d'art)
Des artistes locaux exposent et vendent des œuvres d'art inspirées des chauves-souris ; une partie des ventes et des droits d'entrée finance le sauvetage et la réhabilitation.
Envie de plus d'inspiration ?
Explorez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de chauves-souris idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage des chauves-souris en 2025
Programme de subvention 2025 de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 dollars américains
Ce programme soutient les défenseurs de l'environnement en début ou en milieu de carrière qui se consacrent à la conservation de la faune et de la flore sauvages, à la protection de la biodiversité et aux pratiques durables. Les candidatures sont ouvertes du 7 juillet au 14 juillet 2025.
2025 Subventions de recherche de l'ASPCA
ASPCA
Jusqu'à 50 000
Ce programme finance des travaux de recherche de grande qualité dans diverses disciplines, susceptibles d'être bénéfiques pour les animaux. L'appel d'offres débute le 15 mai 2025 et se termine le 31 juillet 2025.
Fonds de conservation Disney
Fonds de conservation Disney
TBD
Le Disney Conservation Fund soutient des projets visant à inverser le déclin de la faune et de la flore et à améliorer la santé de notre planète pour l'homme et la faune.
Natural Community Conservation Planning Local Assistance Grant Program (Programme d'aide locale à la planification de la conservation des communautés naturelles)
État de Californie
Variable
Le Natural Community Conservation Planning (NCCP) Local Assistance Grant Program permet de financer des projets qui soutiennent l'élaboration et la mise en œuvre des plans de conservation des communautés naturelles (NCCP).
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des chauves-souris en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Microsoft
Soutient les organisations à but non lucratif dans le monde entier grâce à des subventions, à la technologie et au bénévolat des employés.
Offre des subventions et des technologies pour soutenir les organisations à but non lucratif et les initiatives à impact social.
Salesforce
Fournit des technologies, des subventions et des opportunités de bénévolat aux organisations à but non lucratif et aux établissements d'enseignement.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les sauveteurs de chauves-souris ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les sauveteurs de chauves-souris ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ou de traitement. Notre plateforme reste gratuite grâce aux pourboires des donateurs qui soutiennent votre mission. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les Bat Rescues peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux ?
Absolument ! Les Bat Rescues peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, mettre en place des dons récurrents et vendre des billets pour des événements sans payer de frais. Chaque dollar versé par vos donateurs soutient directement votre mission.
Quels sont les types de campagnes de collecte de fonds que Bat Rescues peut organiser avec Zeffy ?
Les sauveteurs de chauves-souris peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy. Accueillez des collectes de fonds de pair à pair, organisez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien continu. Zeffy fournit les outils dont vous avez besoin pour une collecte de fonds efficace.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Bat Rescues ?
Zeffy est le meilleur choix pour les sauveteurs de chauves-souris, car il s'agit de la seule plateforme de collecte de fonds véritablement gratuite à 100 %. Contrairement à d'autres services qui facturent des frais cachés, Zeffy garantit que chaque don est directement affecté à votre mission, renforçant ainsi la confiance des donateurs et soutenant votre impact.