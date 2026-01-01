Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des chauves-souris

🦇 Comptage des chauves-souris au clair de lune

Participez aux comptages guidés des chauves-souris au crépuscule, où les sponsors s'engagent à verser une contribution pour chaque observation afin de financer les efforts de sauvetage et la protection de l'habitat.

‍

📸 Concours Snap for Bats

Partagez vos meilleures photos sur le thème de la chauve-souris en ligne ; les sympathisants votent pour leurs préférées, ce qui permet de collecter des fonds et de sensibiliser l'opinion publique.

‍

🎥 Batflix sous les étoiles

Organisez une projection en plein air de documentaires sur les chauves-souris ; les ventes de billets et les concessions soutiennent directement les opérations de sauvetage.

‍

🛶 Pagayer avec les chauves-souris

Excursions en kayak au coucher du soleil le long des habitats des chauves-souris ; les recettes des billets sont reversées aux programmes de sauvetage et de réhabilitation.

‍

🏃‍♂️ Bat Dash virtuel

Un défi estival de course/marche ; les participants comptabilisent les kilomètres, rassemblent des sponsors et collectent collectivement des fonds pour les soins aux chauves-souris.

‍

🎨 Wings for Wildlife Art Fair (salon d'art)

Des artistes locaux exposent et vendent des œuvres d'art inspirées des chauves-souris ; une partie des ventes et des droits d'entrée finance le sauvetage et la réhabilitation.

‍