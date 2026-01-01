data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour l'alimentation d'urgence
Lancez une campagne dédiée pour couvrir les frais immédiats de nourriture, de suppléments et de soins vétérinaires - chaque dollar va directement aux chevaux. Un simple formulaire en ligne permet aux sympathisants de donner facilement lorsque des besoins urgents se font sentir.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Programme de parrainage mensuel de chevaux
Invitez les donateurs à parrainer un cheval de sauvetage au moyen d'un don mensuel récurrent, afin de garantir un soutien régulier pour les soins et l'entretien. Automatisez les rappels et donnez aux sponsors des informations exclusives sur "leur" cheval.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi des pairs pour les copains de pâturage
Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages de collecte de fonds personnelles et de rivaliser pour collecter des fonds pour votre troupeau. Le partage entre pairs élargit votre champ d'action et vous permet d'accéder à de nouveaux réseaux.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Journée portes ouvertes à la grange
Vendez des billets pour des visites à la ferme, des randonnées ou des journées de rencontre avec les chevaux afin d'impliquer les donateurs en personne. Gérez les RSVP, les dérogations et les paiements, le tout sans frais.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="raffle"
Tirage au sort de fleurs sauvages pour notre troupeau
Offrez des paniers-cadeaux sur le thème des chevaux, des leçons ou des randonnées guidées dans le cadre d'une tombola qui incite à l'achat de petits billets. La vente de billets en ligne permet de participer rapidement et d'augmenter les recettes.
data-usecase-cta="tombola"
data-usecase-icon="vente aux enchères"
Vente aux enchères silencieuse d'art et d'expérience équins
Organisez une vente aux enchères silencieuse - virtuelle ou en direct - avec des œuvres d'art sur le thème des chevaux, des visites d'écuries et des leçons d'équitation. La gestion facile des articles et les outils d'enchères permettent de maximiser les recettes.
data-usecase-cta="vente aux enchères"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐎 10 séances de thérapie de réadaptation
Donner aux chevaux blessés les soins dont ils ont besoin pour trotter à nouveau
💉 75 vaccins essentiels
Protéger les chevaux sauvés des maladies évitables
🌾 250 balles de foin de première qualité
Veiller à ce que chaque cheval reçoive l'alimentation nécessaire à un rétablissement sain
🛠️ Réparation de 500 pieds de clôture
Création de pâturages sûrs et sécurisés où les chevaux peuvent se promener librement
🛏️ 30 couvertures d'hiver douillettes
Garder les chevaux sauvés au chaud pendant les mois les plus froids
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de chevaux
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de chevaux
🐴 Défi Selfie de l'écurie
Les sympathisants partagent des selfies sur le thème des chevaux contre des promesses de dons par post, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds par le biais de l'entraide.
🏇 Randonnée pour le sauvetage
Les cavaliers recueillent des parrainages pour chaque kilomètre parcouru lors d'une randonnée estivale, mettant en valeur des chevaux sauvés et collectant des fonds grâce aux promesses de dons de la communauté.
🍔 Barnyard BBQ Bash
Organisez un barbecue familial au refuge avec des billets, des jeux, des visites et des tirages au sort pour collecter des fonds et renforcer les liens avec la communauté.
🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art Hoofprints
Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème des chevaux, offertes par des artistes locaux. Vendez les billets et les œuvres d'art en ligne ou sur place pour soutenir les soins de sauvetage.
🎥 Visite virtuelle de l'écurie
Organisez une visite des écuries en direct avec des séances de questions-réponses - invitez les donateurs virtuels à faire des dons en direct pendant qu'ils rencontrent des chevaux sauvés et s'informent sur les besoins des refuges.
🛍️ Hooves & Goods Pop-Up Shop
Mettre en place une boutique estivale éphémère vendant des produits de marque et des produits artisanaux sur place et en ligne, en reversant une partie des ventes à des programmes de sauvetage de chevaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de chevaux idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage de chevaux en 2025
Programme de subventions locales pour l'EE
Les dix bureaux régionaux de l'EPA
Trois à cinq subventions de chacun des 10 bureaux régionaux de l'EPA
Le programme de subventions locales pour l'éducation à l'environnement a publié 10 avis d'opportunités de financement (NOFO) au niveau national, un dans chacune des dix régions de l'EPA. Le concours de subventions pour l'éducation à l'environnement 2023 s'est clôturé le 8 novembre 2023.
Vive la subvention pour les soins aux chevaux
Un foyer pour chaque cheval et Zoetis
Minimum 1 000 $ et maximum 4 500
Subventions pour les soins de santé afin d'aider les organismes de sauvetage à couvrir les coûts des soins vétérinaires. Les demandes de subventions seront ouvertes à partir du 1er mars 2025.
Programmes de subvention du réseau américain de sauvetage des chevaux (American Horse Rescue Network)
Réseau américain de sauvetage des chevaux
Variable
Les subventions sont accordées aux organisations qui démontrent un besoin dans les domaines suivants : Fonds pour les hongres, Fonds pour l'euthanasie, Fonds pour le foin, Fonds pour les soins médicaux, dentaires et de maréchalerie d'urgence, Fonds pour les catastrophes, Fonds pour le sauvetage des chevaux, Fonds pour la réhabilitation et le placement en famille d'accueil, Fonds pour le transport, Fonds pour les programmes d'éducation de la jeunesse.
Les subventions "Right Horse" de l'ASPCA permettent d'augmenter le nombre d'adoptions et de soutenir les équidés de la communauté
ASPCA
$5,000-$50,000
Cette opportunité de subvention a pour but d'aider à augmenter massivement les adoptions et la capacité des refuges afin que tous les équidés ayant besoin de soutien puissent recevoir de l'aide. L'appel d'offres sera ouvert du lundi 9 juin à 9 heures (heure de l'Est) au vendredi 11 juillet à 17 heures (heure de l'Est). - L'appel d'offres sera ouvert du lundi 9 juin à 9 heures au vendredi 11 juillet à 17 heures (heure de l'Est).
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage de chevaux en 2025
Walmart
Elle soutient les organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et de programmes "Spark Good".
Sensibilisation aux questions équines
Offre un parrainage d'entreprise pour aider plus de chevaux sauvés et promouvoir les entreprises.
All About Equine Animal Rescue, Inc.
Offre des niveaux "ALLY Business/Corporate Sponsor" pour les entreprises afin de soutenir les chevaux sauvés.
Renaissance Rescue Ranch
Propose des programmes de parrainage où les entreprises peuvent parrainer un cheval et bénéficier d'avantages marketing.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les sauveteurs de chevaux ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les sauveteurs de chevaux ! Il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de traitement et absolument aucun coût caché. Nous restons gratuits grâce aux dons facultatifs des donateurs qui croient en notre mission d'aider les organisations comme la vôtre à conserver chaque dollar collecté. C'est tout - il n'y a pas de piège !
Les associations de sauvetage de chevaux peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les centres de sauvetage de chevaux peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, vendre des billets d'événements et mettre en place des dons récurrents, le tout sans payer un seul centime. Chaque dollar donné est directement affecté au soutien de votre mission, qui consiste à soigner et à sauver davantage de chevaux.
Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être menés par Horse Rescues avec Zeffy ?
Les associations de protection des chevaux peuvent mener diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds entre pairs, accueillez des événements payants comme des galas de charité ou des ventes aux enchères, et mettez en place des programmes de dons récurrents pour un soutien régulier. Quels que soient vos objectifs de collecte de fonds, Zeffy a les outils qu'il vous faut.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les refuges pour chevaux ?
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les sauvetages de chevaux. Alors que d'autres plateformes prétendent être "gratuites" mais facturent des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy ne prélève pas un centime sur vos dons. Cela signifie que plus d'argent va directement à vos efforts de sauvetage et aux soins des chevaux dans le besoin.