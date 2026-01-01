Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage de chevaux

🐴 Défi Selfie de l'écurie

Les sympathisants partagent des selfies sur le thème des chevaux contre des promesses de dons par post, ce qui permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds par le biais de l'entraide.

‍

🏇 Randonnée pour le sauvetage

Les cavaliers recueillent des parrainages pour chaque kilomètre parcouru lors d'une randonnée estivale, mettant en valeur des chevaux sauvés et collectant des fonds grâce aux promesses de dons de la communauté.

‍

🍔 Barnyard BBQ Bash

Organisez un barbecue familial au refuge avec des billets, des jeux, des visites et des tirages au sort pour collecter des fonds et renforcer les liens avec la communauté.

‍

🎨 Vente aux enchères d'œuvres d'art Hoofprints

Organisez une vente aux enchères d'œuvres d'art sur le thème des chevaux, offertes par des artistes locaux. Vendez les billets et les œuvres d'art en ligne ou sur place pour soutenir les soins de sauvetage.

‍

🎥 Visite virtuelle de l'écurie

Organisez une visite des écuries en direct avec des séances de questions-réponses - invitez les donateurs virtuels à faire des dons en direct pendant qu'ils rencontrent des chevaux sauvés et s'informent sur les besoins des refuges.

‍

🛍️ Hooves & Goods Pop-Up Shop

Mettre en place une boutique estivale éphémère vendant des produits de marque et des produits artisanaux sur place et en ligne, en reversant une partie des ventes à des programmes de sauvetage de chevaux.

‍