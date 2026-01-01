Zeffy est entièrement gratuit pour les organisations à but non lucratif - Nous vous aidons à créer votre organisation sans frais. Nous comprenons que chaque centime compte lors de la création d'une association. Vous pouvez nous payer si vous le souhaitez. Vous n'aurez à payer que les frais exigés par l'IRS et votre État.

Zeffy est-il vraiment 100 % gratuit pour les associations de protection des animaux à la retraite ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est 100% gratuit pour les associations de sauvetage d'animaux à la retraite ! Vous ne payez pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous sommes soutenus par les pourboires optionnels des donateurs qui aiment ce que nous représentons et veulent s'assurer que vous gardez chaque dollar pour les animaux dont vous vous occupez. Il n'y a pas de piège !

Les associations de sauvetage d'animaux à la retraite peuvent-elles utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les associations de protection des animaux à la retraite peuvent utiliser Zeffy pour collecter des dons généraux, mettre en place des dons récurrents et même vendre des billets d'entrée à des événements, le tout sans frais. La générosité de vos donateurs soutient directement le bien-être des animaux, sans perdre un centime en frais.

Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être menés avec Zeffy ?

Les associations de protection des animaux à la retraite peuvent mener différentes campagnes avec Zeffy, notamment des collectes de fonds de pair à pair, des événements avec billets et des campagnes de dons récurrents. Que vous organisiez une vente aux enchères caritative ou que vous mettiez en place un programme de dons mensuels, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour les sauveteurs d'animaux à la retraite ?

Zeffy est le meilleur choix pour les associations de protection des animaux à la retraite qui recherchent une plateforme de collecte de fonds réellement gratuite à 100 %. Alors que d'autres plateformes cachent des frais ou des coûts en petits caractères, Zeffy garantit que chaque dollar collecté va directement à votre mission - prendre soin de ceux qui dépendent de vous.