Conservez 100 % des dons de votre refuge pour animaux sauvages - sans frais, jamais.

La plupart des plateformes de collecte de fonds prélèvent discrètement 5 à 10 % de chaque don en frais. Zeffy est la seule solution sans frais conçue pour les sanctuaires de la vie sauvage, de sorte que chaque dollar va à votre mission, et non aux frais de collecte de fonds.

Collecter des dons sans frais
Trusted by 100,000+ nonprofits — including hundreds of Wildlife Sanctuaries

Comment Zeffy aide les sanctuaires de la vie sauvage à collecter des fonds

Les sanctuaires de la vie sauvage utilisent Zeffy pour tout financer, du parrainage d'animaux à la boutique de matériel écologique, sans perdre un centime en frais. Voici comment :

Lancer le programme de parrainage d'animaux

Créez des pages de parrainage dédiées où les donateurs choisissent un animal à soutenir grâce à des dons uniques et sans frais. Des mises à jour personnalisées permettent aux parrains de rester engagés et d'approfondir le lien avec les pensionnaires de votre sanctuaire.

Rejoindre le cercle des gardiens de la vie sauvage

Encouragez vos sympathisants à faire des dons mensuels pour financer les soins permanents aux animaux et l'entretien de l'habitat. Des revenus récurrents fiables vous permettent de planifier des sauvetages et des activités d'enrichissement tout au long de l'année.

Collecte de fonds "Peer-to-Peer" pour Rescue Heroes

Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour les missions de sauvetage d'urgence. Les outils de partage social amplifient la portée et amènent de nouveaux donateurs dans votre réseau de conservation.

Journée familiale au sanctuaire de la faune

Vendez des billets pour des visites en plein air, des rencontres avec des animaux et des ateliers de conservation. Les expériences personnelles engageantes permettent de collecter des fonds et de créer des liens durables avec votre mission.

Boutique Eco Gear & Apparel

Proposez des t-shirts, des casquettes et des bouteilles d'eau réutilisables de votre marque en ligne pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Sans frais de plateforme, 100 % des recettes soutiennent la restauration de l'habitat et les soins aux animaux sauvages.

Programme d'adhésion "Adopter et protéger

Créer des niveaux d'adhésion progressifs avec un accès exclusif à des mises à jour sur les coulisses, à des visites virtuelles et à des événements réservés aux membres. Fidéliser les membres à long terme et assurer un financement prévisible des opérations du sanctuaire.

⚠️ D'autres plateformes facturent 2 500 dollars de frais pour chaque tranche de 50 000 dollars collectée par votre refuge.

Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.

Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place

🐾 25 examens vétérinaires essentiels

veiller à ce que les animaux sauvés reçoivent des soins vitaux

🌱 1 000 plants indigènes plantés

restaurer les habitats des espèces menacées

📷 5 pièges à caméra à distance

surveiller la faune et dissuader les braconniers

🦋 20 heures de programmes d'enrichissement

promouvoir les comportements naturels et réduire le stress

🎓 25 bourses d'études

inspirer les futurs défenseurs de la faune et de la flore

Passez à la collecte de fonds sans frais dès aujourd'hui !
Essayez le calculateur de frais

Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux sauvages

Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.

Essayez le calculateur de frais
Comment Zeffy peut être gratuit ?

Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux sauvages

🦜 Wild Walk Fundraiser

Promenades guidées pour l'observation des oiseaux dans le sanctuaire ; les participants paient des droits d'entrée et reçoivent des sponsors tout en explorant les habitats.

🐾 Adoption virtuelle d'animaux

Les donateurs adoptent un animal en ligne, reçoivent un kit d'adoption numérique et des mises à jour, et partagent leur soutien sur les médias sociaux pour inspirer leurs amis.

🏕️ Campout pour la conservation

Les familles passent la nuit dans le sanctuaire, profitent de discussions autour d'un feu de camp et de visites guidées, et collectent des fonds grâce à la vente de billets et à des défis facultatifs lancés aux donateurs.

🌅 Yoga au coucher du soleil pour la faune et la flore

Séances de yoga en plein air au sanctuaire à la tombée de la nuit ; la vente des billets et les dons supplémentaires facultatifs permettent de soutenir la restauration de l'habitat et les soins aux animaux.

🍦 Glaces pour la faune et la flore

Associez-vous à un marchand de glaces local pour un sundae spécial ; une partie des ventes estivales réalisées les jours désignés permet de soutenir les programmes du sanctuaire.

Concours photo #SanctuarySnap

Les supporters soumettent des photos de la nature moyennant un droit d'entrée modique ; les gagnants figurent dans un calendrier et font participer la communauté en ligne grâce à des dons basés sur le vote.

Envie de plus d'inspiration ?

Découvrez plus de 40 sanctuaires gratuits Sanctuaires d'animaux sauvages idées de collecte de fonds

Tous les sites refuge pour animaux sauvages idées de collecte de fonds

Principales subventions pour Sanctuaires de faune et de flore en 2025

Débloquez des fonds grâce à des subventions de premier ordre adaptées à votre refuge pour animaux sauvages. Ces options constituent un excellent point de départ.

Programme de subvention de la Nation de la conservation

Nation de la conservation

Jusqu'à 5 000

Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière dans le cadre de projets de conservation de la faune et de la flore sauvages. Les candidatures seront ouvertes à partir du 7 juillet.

Postuler

Opportunité de subvention 2025 du Fonds de conservation Disney

Fonds de conservation Disney

Non spécifié

Ce programme soutient les programmes axés sur la protection, le réensauvagement et/ou la restauration des corridors fauniques ou des voies migratoires. Les demandes de renseignements doivent être envoyées au plus tard le 13 avril 2025 et les propositions complètes au plus tard le 1er juillet 2025.

Postuler

Programme d'aide à l'habitat des espèces sauvages du Michigan (Michigan Wildlife Habitat Grant Program)

Département des ressources naturelles du Michigan

Non spécifié

Ce programme soutient les projets d'habitat de la faune sauvage. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 juillet 2025.

Postuler

Programme de subventions WCT-BEES 2025-26

Wildlife Conservation Trust (Fonds de conservation de la faune)

Non spécifié

Soutient les projets de conservation, avec une date limite de candidature fixée au 10 août 2025.

Postuler

En savoir plus refuge pour animaux sauvages subventions

Principales entreprises qui font des dons à sanctuaires pour la faune et la flore en 2025

Vous recherchez des entreprises partenaires qui soutiennent la mission de votre refuge pour animaux sauvages ? Ces entreprises offrent des subventions, des dons de contrepartie et des dons en nature pour aider les églises à élargir leur champ d'action et à assurer leur croissance à long terme.

Walmart

Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good

Prendre contact

Réseau de conservation de la faune (WCN)

Crée des campagnes de marketing de cause et explore les possibilités de philanthropie au profit de la faune et de la flore.

Prendre contact

Sanctuaire et sauvetage d'animaux Skylands

Fournit l'équipement, la sûreté, la sécurité et les besoins nutritionnels des animaux grâce au parrainage d'entreprises.

Prendre contact

Sanctuaire de la ferme

Offre une visibilité de la marque, des opportunités médiatiques et des visites du sanctuaire grâce à des partenariats avec des entreprises.

Prendre contact

Questions fréquentes

Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges pour animaux sauvages ? Quel est le piège ?

Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les sanctuaires de la vie sauvage. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les sanctuaires comme le vôtre à conserver chaque centime collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir, il n'y a pas de piège !

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?

Absolument ! Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent utiliser Zeffy pour recueillir des dons généraux, vendre des billets d'événements et établir des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné soutient directement la mission de votre sanctuaire.

Quels types de campagnes de collecte de fonds les Sanctuaires de la vie sauvage peuvent-ils mener avec Zeffy ?

Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Wildlife Sanctuaries ?

Zeffy est le meilleur choix car il s'agit de la seule plateforme 100% gratuite pour les sanctuaires de la vie sauvage. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève rien sur vos dons. Cela signifie que davantage de fonds sont consacrés au sauvetage et aux soins des animaux sauvages, là où ils sont le plus nécessaires.

Comment obtenir un financement pour...

