Lancer le programme de parrainage d'animaux
Créez des pages de parrainage dédiées où les donateurs choisissent un animal à soutenir grâce à des dons uniques et sans frais. Des mises à jour personnalisées permettent aux parrains de rester engagés et d'approfondir le lien avec les pensionnaires de votre sanctuaire.
Rejoindre le cercle des gardiens de la vie sauvage
Encouragez vos sympathisants à faire des dons mensuels pour financer les soins permanents aux animaux et l'entretien de l'habitat. Des revenus récurrents fiables vous permettent de planifier des sauvetages et des activités d'enrichissement tout au long de l'année.
Collecte de fonds "Peer-to-Peer" pour Rescue Heroes
Permettez aux bénévoles et aux sympathisants de créer des pages personnelles de collecte de fonds pour les missions de sauvetage d'urgence. Les outils de partage social amplifient la portée et amènent de nouveaux donateurs dans votre réseau de conservation.
Journée familiale au sanctuaire de la faune
Vendez des billets pour des visites en plein air, des rencontres avec des animaux et des ateliers de conservation. Les expériences personnelles engageantes permettent de collecter des fonds et de créer des liens durables avec votre mission.
Boutique Eco Gear & Apparel
Proposez des t-shirts, des casquettes et des bouteilles d'eau réutilisables de votre marque en ligne pour collecter des fonds et sensibiliser le public. Sans frais de plateforme, 100 % des recettes soutiennent la restauration de l'habitat et les soins aux animaux sauvages.
Programme d'adhésion "Adopter et protéger
Créer des niveaux d'adhésion progressifs avec un accès exclusif à des mises à jour sur les coulisses, à des visites virtuelles et à des événements réservés aux membres. Fidéliser les membres à long terme et assurer un financement prévisible des opérations du sanctuaire.
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐾 25 examens vétérinaires essentiels
veiller à ce que les animaux sauvés reçoivent des soins vitaux
🌱 1 000 plants indigènes plantés
restaurer les habitats des espèces menacées
📷 5 pièges à caméra à distance
surveiller la faune et dissuader les braconniers
🦋 20 heures de programmes d'enrichissement
promouvoir les comportements naturels et réduire le stress
🎓 25 bourses d'études
inspirer les futurs défenseurs de la faune et de la flore
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux sauvages
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sanctuaires d'animaux sauvages
🦜 Wild Walk Fundraiser
Promenades guidées pour l'observation des oiseaux dans le sanctuaire ; les participants paient des droits d'entrée et reçoivent des sponsors tout en explorant les habitats.
🐾 Adoption virtuelle d'animaux
Les donateurs adoptent un animal en ligne, reçoivent un kit d'adoption numérique et des mises à jour, et partagent leur soutien sur les médias sociaux pour inspirer leurs amis.
🏕️ Campout pour la conservation
Les familles passent la nuit dans le sanctuaire, profitent de discussions autour d'un feu de camp et de visites guidées, et collectent des fonds grâce à la vente de billets et à des défis facultatifs lancés aux donateurs.
🌅 Yoga au coucher du soleil pour la faune et la flore
Séances de yoga en plein air au sanctuaire à la tombée de la nuit ; la vente des billets et les dons supplémentaires facultatifs permettent de soutenir la restauration de l'habitat et les soins aux animaux.
🍦 Glaces pour la faune et la flore
Associez-vous à un marchand de glaces local pour un sundae spécial ; une partie des ventes estivales réalisées les jours désignés permet de soutenir les programmes du sanctuaire.
Concours photo #SanctuarySnap
Les supporters soumettent des photos de la nature moyennant un droit d'entrée modique ; les gagnants figurent dans un calendrier et font participer la communauté en ligne grâce à des dons basés sur le vote.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sanctuaires gratuits Sanctuaires d'animaux sauvages idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sanctuaires de faune et de flore en 2025
Programme de subvention de la Nation de la conservation
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000
Ce programme soutient les conservateurs en début ou en milieu de carrière dans le cadre de projets de conservation de la faune et de la flore sauvages. Les candidatures seront ouvertes à partir du 7 juillet.
Opportunité de subvention 2025 du Fonds de conservation Disney
Fonds de conservation Disney
Non spécifié
Ce programme soutient les programmes axés sur la protection, le réensauvagement et/ou la restauration des corridors fauniques ou des voies migratoires. Les demandes de renseignements doivent être envoyées au plus tard le 13 avril 2025 et les propositions complètes au plus tard le 1er juillet 2025.
Programme d'aide à l'habitat des espèces sauvages du Michigan (Michigan Wildlife Habitat Grant Program)
Département des ressources naturelles du Michigan
Non spécifié
Ce programme soutient les projets d'habitat de la faune sauvage. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 juillet 2025.
Programme de subventions WCT-BEES 2025-26
Wildlife Conservation Trust (Fonds de conservation de la faune)
Non spécifié
Soutient les projets de conservation, avec une date limite de candidature fixée au 10 août 2025.
Principales entreprises qui font des dons à sanctuaires pour la faune et la flore en 2025
Walmart
Soutien aux organisations à but non lucratif dans le domaine de l'éducation par le biais de subventions locales et des programmes Spark Good
Réseau de conservation de la faune (WCN)
Crée des campagnes de marketing de cause et explore les possibilités de philanthropie au profit de la faune et de la flore.
Sanctuaire et sauvetage d'animaux Skylands
Fournit l'équipement, la sûreté, la sécurité et les besoins nutritionnels des animaux grâce au parrainage d'entreprises.
Sanctuaire de la ferme
Offre une visibilité de la marque, des opportunités médiatiques et des visites du sanctuaire grâce à des partenariats avec des entreprises.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour les refuges pour animaux sauvages ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est vraiment 100% gratuit pour les sanctuaires de la vie sauvage. Il n'y a pas de frais de plateforme, de frais de traitement ou de coûts cachés. Nous restons gratuits grâce aux pourboires optionnels des donateurs qui soutiennent notre mission d'aider les sanctuaires comme le vôtre à conserver chaque centime collecté. C'est tout ce qu'il y a à savoir, il n'y a pas de piège !
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent-ils utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent utiliser Zeffy pour recueillir des dons généraux, vendre des billets d'événements et établir des dons récurrents, le tout sans frais. Chaque dollar donné soutient directement la mission de votre sanctuaire.
Quels types de campagnes de collecte de fonds les Sanctuaires de la vie sauvage peuvent-ils mener avec Zeffy ?
Les sanctuaires de la vie sauvage peuvent lancer diverses campagnes de collecte de fonds avec Zeffy ! Organisez des collectes de fonds de pair à pair, accueillez des événements payants ou mettez en place des programmes de dons récurrents. Quels que soient vos besoins en matière de collecte de fonds, Zeffy vous couvre.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Wildlife Sanctuaries ?
Zeffy est le meilleur choix car il s'agit de la seule plateforme 100% gratuite pour les sanctuaires de la vie sauvage. Contrairement à d'autres plateformes qui prétendent être gratuites mais qui facturent des frais de traitement, Zeffy ne prélève rien sur vos dons. Cela signifie que davantage de fonds sont consacrés au sauvetage et aux soins des animaux sauvages, là où ils sont le plus nécessaires.