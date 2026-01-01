🦜 Wild Walk Fundraiser

Promenades guidées pour l'observation des oiseaux dans le sanctuaire ; les participants paient des droits d'entrée et reçoivent des sponsors tout en explorant les habitats.

🐾 Adoption virtuelle d'animaux

Les donateurs adoptent un animal en ligne, reçoivent un kit d'adoption numérique et des mises à jour, et partagent leur soutien sur les médias sociaux pour inspirer leurs amis.

🏕️ Campout pour la conservation

Les familles passent la nuit dans le sanctuaire, profitent de discussions autour d'un feu de camp et de visites guidées, et collectent des fonds grâce à la vente de billets et à des défis facultatifs lancés aux donateurs.

🌅 Yoga au coucher du soleil pour la faune et la flore

Séances de yoga en plein air au sanctuaire à la tombée de la nuit ; la vente des billets et les dons supplémentaires facultatifs permettent de soutenir la restauration de l'habitat et les soins aux animaux.

🍦 Glaces pour la faune et la flore

Associez-vous à un marchand de glaces local pour un sundae spécial ; une partie des ventes estivales réalisées les jours désignés permet de soutenir les programmes du sanctuaire.

Concours photo #SanctuarySnap

Les supporters soumettent des photos de la nature moyennant un droit d'entrée modique ; les gagnants figurent dans un calendrier et font participer la communauté en ligne grâce à des dons basés sur le vote.

