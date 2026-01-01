data-usecase-icon="donation_form"
Collecte de fonds pour les vétérinaires en situation d'urgence
Lancez une campagne ciblée pour couvrir les frais médicaux urgents des reptiles sauvés. Un formulaire de don dédié à la marque permet aux supporters de donner rapidement et de voir exactement où va leur argent.
data-usecase-cta= "donation_form"
data-usecase-icon="recurring_donations"
Parrainage mensuel des Héros de l'herpétologie
Proposer un programme de dons par abonnement où les donateurs parrainent les soins continus des serpents, des tortues et des lézards. Les dons mensuels automatisés garantissent un financement régulier pour la nourriture, l'hébergement et les besoins vétérinaires.
data-usecase-cta="recurring_donations" (dons récurrents)
data-usecase-icon="peer_to_peer"
Défi Peer-to-Peer "Parrainez un serpent
Permettre aux bénévoles et aux fans de créer des pages personnelles pour collecter des fonds pour des reptiles spécifiques dans le besoin. Une compétition amicale et des liens partageables amplifient la portée de l'action sur les réseaux sociaux.
data-usecase-cta="peer_to_peer"
data-usecase-icon="event"
Journée portes ouvertes et exposition sur le sauvetage des reptiles
Vendez des billets pour un événement sur site comprenant des rencontres avec des reptiles, des conférences éducatives et des stands de vendeurs. Les outils de suivi des RSVP et d'enregistrement simplifient la gestion des invités.
data-usecase-cta="event"
data-usecase-icon="store"
Boutique de produits dérivés sur le thème des herpès
Offre des T-shirts, des tasses, des reproductions d'art et des calendriers représentant des reptiles sauvés. Une boutique en ligne permet aux sympathisants de faire leurs achats à tout moment, tous les bénéfices étant directement affectés à l'amélioration des soins et de l'habitat.
data-usecase-cta="store"
data-usecase-icon="adhésion"
Programme d'adhésion au cercle de conservation
Créez des niveaux d'adhésion qui permettent de bénéficier de mises à jour exclusives, de visites des coulisses et de webinaires réservés aux membres. Des cotisations régulières permettent de planifier des projets de sauvetage et de relocalisation à long terme.
data-usecase-cta="adhésion"
Avec Zeffy, vous gardez chaque centime.
Voici ce que ces 2 500 dollars peuvent financer à la place
🐍 Des maisons sûres pour 25 serpents
pour que chaque serpent sauvé dispose d'un habitat adéquat jusqu'à son adoption
🦎 Examens de santé pour 100 lézards
les diagnostics précoces permettent d'éviter les souffrances et d'assurer des rétablissements solides
500 livres de formule d'alimentation spécialisée
nourrir les tortues et les tortues terrestres avec des aliments spécifiques à leur espèce
💡 Éclairage UVB pour 30 enceintes
fournit des rayons essentiels et de la chaleur pour la santé des reptiles
🩺 Soins vétérinaires d'urgence pour 20 reptiles
couvrir les traitements critiques lorsque chaque minute compte
Comment Zeffy se compare-t-il aux autres plateformes de collecte de fonds pour Sauvetage de reptiles
Frais
Vous gardez
Vous perdez
0 % de frais de plateforme et de traitement
$50,000
$0
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,400
-$1,600
2,2 % + 0,30 $ + ~2,35 % de frais de plateforme
$47,500
-$2,500
2,9 % + 0,30 $/transaction
$48,350
-$1,650
3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement
$46,550
-3 450 $ (estimation)
1.99% + $0.49
$48,560
-$1,440
100% gratuit, toujours.
Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des reptiles
🐍 Reptile Selfie Challenge
Les supporters prennent des selfies de reptiles, étiquettent leurs amis et font un don par post pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour les serpents et les lézards sauvés tout au long de l'été.
🐢 Soirée Trivia sur les tortues
Organisez un quiz virtuel sur les tortues par chat vidéo. Les invités achètent des billets, répondent à des questions amusantes sur les tortues et gagnent des prix tout en soutenant les soins de sauvetage.
🍦 Festival Scales & Shakes
Associez-vous à un glacier local pour organiser une journée "écailles et milk-shakes". Une partie de chaque glace vendue sur le thème des reptiles est reversée à des opérations de sauvetage et à des tortues dans le besoin.
🎨 Atelier d'art du coquillage
Invitez les familles à peindre des carapaces de tortues en céramique lors d'une soirée artistique communautaire. La vente de billets couvre les frais de matériel et permet de financer l'enrichissement de l'habitat des tortues sauvées.
🦎 Yoga des reptiles dans le parc
Cours de yoga le matin dans le parc avec des rencontres douces avec des lézards. Les participants font un don pour s'inscrire et apprendre des conseils sur les soins à apporter aux reptiles.
🔨 Journée de l'habitat
Organisez une journée de bénévolat pour construire des habitats pour reptiles en plein air. Les sponsors locaux s'engagent pour chaque structure et les bénévoles donnent une petite somme pour financer les matériaux.
Envie de plus d'inspiration ?
Découvrez plus de 40 sites gratuits Sauvetage de reptiles idées de collecte de fonds
Principales subventions pour Sauvetage des reptiles en 2025
Programme de subvention 2025
Nation de la conservation
Jusqu'à 5 000 USD
Ce programme soutient les défenseurs de l'environnement engagés dans la conservation des espèces sauvages, la protection de la biodiversité et les pratiques durables. Les candidatures sont ouvertes du 7 juillet au 14 juillet 2025.
Subventions de l'EPA pour l'éducation à l'environnement
Agence américaine pour la protection de l'environnement
Jusqu'à 100 000
Soutient les projets d'éducation à l'environnement ; date limite 15 août 2025.
Fonds de conservation Ron Goellner / Bourse Jennifer Elwood
Groupe d'intérêt sur les cryptobranchidés (CIG)
Jusqu'à 1 000
Soutient les initiatives de recherche et d'éducation qui contribuent à la conservation des Cryptobranchidés et des Hellbenders.
Subventions Save The Snakes
Sauvez les serpents
Non spécifié
Permet aux individus d'avoir une vision de la conservation des serpents.
Principales entreprises qui font des dons à Sauvetage des reptiles en 2025
Walmart
soutient les organisations à but non lucratif par le biais de son programme Spark Good, qui propose des subventions locales et des initiatives communautaires.
Association mondiale des animaux de compagnie
Finance des organisations dédiées au bien-être des animaux de compagnie et à l'industrie des animaux de compagnie par le biais de son programme Good Works.
CE Reptile Rescue
Accueille favorablement les parrainages d'entreprises et fournit des informations de contact pour les demandes de renseignements.
Lakeshore Avian and Reptile Rescue (LARRS) (Sauvetage des oiseaux et des reptiles du Lakeshore)
Accueille favorablement les parrainages d'entreprises et présente les différents niveaux de parrainage et les avantages qu'ils présentent pour les entreprises.
Questions fréquentes
Zeffy est-il vraiment 100% gratuit pour Reptile Rescues ? Quel est le piège ?
Oui, Zeffy est absolument 100% gratuit pour les sauvetages de reptiles ! Nous ne facturons pas de frais de plateforme ni de frais de traitement. Notre modèle gratuit est soutenu par les pourboires optionnels des donateurs qui apprécient notre mission de permettre à chaque dollar d'aller directement à des causes comme la vôtre. Vraiment, c'est tout, il n'y a pas de piège !
Est-ce que Reptile Rescues peut utiliser Zeffy pour collecter des dons ?
Absolument ! Les refuges de reptiles peuvent utiliser Zeffy pour tout, des dons tout au long de l'année à la vente de billets pour des événements, en passant par la mise en place de dons récurrents, le tout sans frais. Chaque contribution est directement affectée aux besoins et à l'habitat de vos reptiles.
Quels types de campagnes de collecte de fonds peuvent être menés par Reptile Rescues avec Zeffy ?
Avec Zeffy, les organismes de protection des reptiles peuvent organiser en toute transparence diverses campagnes de collecte de fonds, telles que des collectes de fonds de pair à pair, des événements à billets et des programmes de dons mensuels. Qu'il s'agisse d'organiser un événement communautaire ou une tombola en ligne, nous sommes là pour vous aider à maximiser vos efforts de collecte de fonds sans ajouter de coûts.
Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds pour Reptile Rescues ?
Zeffy est la seule plateforme 100% gratuite pour les sauvetages de reptiles. Alors que d'autres plateformes peuvent facturer des frais de traitement ou des coûts cachés, Zeffy s'assure que tous les dons vont directement à vos amis écailleux. Ce modèle sans frais permet d'instaurer une plus grande confiance et de soutenir votre mission sans problème.