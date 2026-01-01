Les 6 meilleures idées de collecte de fonds pour Sauvetage des reptiles

🐍 Reptile Selfie Challenge

Les supporters prennent des selfies de reptiles, étiquettent leurs amis et font un don par post pour sensibiliser le public et collecter des fonds pour les serpents et les lézards sauvés tout au long de l'été.

‍

🐢 Soirée Trivia sur les tortues

Organisez un quiz virtuel sur les tortues par chat vidéo. Les invités achètent des billets, répondent à des questions amusantes sur les tortues et gagnent des prix tout en soutenant les soins de sauvetage.

‍

🍦 Festival Scales & Shakes

Associez-vous à un glacier local pour organiser une journée "écailles et milk-shakes". Une partie de chaque glace vendue sur le thème des reptiles est reversée à des opérations de sauvetage et à des tortues dans le besoin.

‍

🎨 Atelier d'art du coquillage

Invitez les familles à peindre des carapaces de tortues en céramique lors d'une soirée artistique communautaire. La vente de billets couvre les frais de matériel et permet de financer l'enrichissement de l'habitat des tortues sauvées.

‍

🦎 Yoga des reptiles dans le parc

Cours de yoga le matin dans le parc avec des rencontres douces avec des lézards. Les participants font un don pour s'inscrire et apprendre des conseils sur les soins à apporter aux reptiles.

‍

🔨 Journée de l'habitat

Organisez une journée de bénévolat pour construire des habitats pour reptiles en plein air. Les sponsors locaux s'engagent pour chaque structure et les bénévoles donnent une petite somme pour financer les matériaux.

‍